ВДВ становятся сильнее. Модули разведки и управления МРУ-Д и МП-Д идут в войска
На протяжении последних лет части воздушно-десантных войск регулярно получают новую технику. Основную массу новинок составляют боевые бронированные машины, способные перевозить солдат и поддерживать их огнем. Кроме того, поставляются специализированные образцы, в том числе машины разведки и управления. Несколько дней назад одно из соединений ВДВ получило первый комплект в составе модулей разведки и управления МРУ-Д и модулей планирования МП-Д. Эта техника призвана усилить имеющиеся подразделения противовоздушной обороны.
4 июня пресс-служба министерства обороны России сообщила о принятии на вооружение двух новых образцов техники. Согласно официальному сообщению, машины МРУ-Д и МП-Д, входящие в состав единой системы управления в тактическом звене, поступили на вооружение 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Иваново). Отмечалось, что такая техника способна взять на себя задачи в области управления зенитным огнем на разных уровнях и тем самым повысить потенциал ПВО ВДВ. В частности, обеспечивается сокращение цикла стрельбы: от постановки задачи до огневого воздействия на цель теперь уходит не более 2 секунд.
15 июня на территории 43-го военного городка в г. Иваново состоялась торжественная церемония передачи новой техники эксплуатантам. В церемонии приняли участие личный состав и командование 98-й дивизии, руководители Ивановской области и представители оборонной промышленности. Прозвучали различные заявления, касавшиеся потенциала новой техники и возможностей зенитных батарей, управляемых ею.
В рамках церемонии в состав 5-го гвардейского зенитного полка из состава 98-й гвардейской дивизии были переданы 11 единиц новой техники. Сразу после завершения праздничных мероприятий новые образцы модулей управления и планирования были опробованы на практике. В условиях учебно-боевого мероприятия удалось полностью подтвердить расчетные характеристики и возможности.
О скорой поставке первого дивизионного комплекта модулей разведки и управления МРУ-Д и МП-Д было объявлено несколько месяцев назад. В марте газета «Красная звезда» опубликовала интервью с главкомом ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым. Одной из тем интервью стали поставки новых образцов вооружения и техники. Генерал отметил, что в этом году войска должны получить значительные количества разных боевых и вспомогательных машин, в том числе дивизионный комплект изделий МРУ-Д и МП-Д.
Таким образом, часть ранее оглашенных планов на этот год уже выполнена. ВДВ получили первую партию новых машин, а следующие будут поступать в иные части, начиная со следующего года. Итогом этого станет полное переоснащение противовоздушной обороны ВДВ с понятным ростом из боевой эффективности.
По известным данным, новейшие машины управления для воздушно-десантных войск входят в состав единой подсистемы «Барнаул-Т», включенной в систему управления тактического звена «Созвездие». Подсистема была разработана предприятием «Рубин» (г. Пенза). Главная задача этого изделия состоит в сборе и обработке данных в целях управления подразделениями противовоздушной обороны. Обеспечена возможность работы с различными подразделениями, вплоть до бригадного уровня. «Барнаул-Т» включает в себя два основных компонента: модуль разведки и управления (МРУ), а также модуль планирования (МП).
Начиная с середины прошлого десятилетия, отечественные предприятия создали несколько моделей техники семейства «Барнаул-Т». Носителями специальной аппаратуры стали разные шасси, состоящие на вооружении российской армии. В частности, для сухопутных войск предлагались МРУ и МП на базе гусеничного транспортера МТ-ЛБу и одного из серийных колесных грузовиков. Сравнительно недавно был разработан новый вариант комплекта, отвечающий требованиям ВДВ. В соответствии со спецификой этого рода войск, пара перспективных машин была построена на основе бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».
Использование серийного шасси БТР-МДМ дало новой технике очевидные преимущества. Она может эксплуатироваться параллельно с другими бронемашинами ВДВ, используя все положительные последствия унификации. Кроме того, такая техника способна работать в одних боевых порядках с линейными машинами. Наконец, базовый бронетранспортер адаптирован к парашютному десантированию, и, как следствие, машины управления на его базе тоже имеют подобные возможности.
В ходе переделки в машину управления базовое шасси сохраняет ряд существующих агрегатов. Без изменений остаются силовая установка и гусеничная ходовая часть. Также новые проекты предусматривают сохранение имеющегося корпуса, но предлагают некоторые его доработки. В первую очередь, изменяется внутреннее оснащение, а кроме того, за пределами брони появляются новые кожухи для установки того или иного специального оборудования. Как следствие, МРУ-Д и МП-Д заметным образом отличаются от базового бронетранспортера.
Модуль разведки и управления МРУ-Д можно узнать по прямоугольному кожуху на крыше, внутри которого в походном положении перевозится антенна радиолокационной станции. При подготовке к работе она поднимается в вертикальное положение. Внутри броневого корпуса сохраняется пара передних мест, изначально предназначенных для водителя и командира. На месте десантного отделения помещаются несколько стоек с оборудованием и два автоматизированных рабочих места операторов.
Используются компьютеризированные пульты, способные собирать и обрабатывать данные о воздушной обстановке, а затем выдавать целеуказание и команды другим системам из состава противовоздушной обороны. Также МРУ-Д отвечает за взаимодействие с пусковыми установками и выдачу информации о найденных целях.
Второй компонент подсистемы «Барнаул-Т» для десанта – модуль планирования МП-Д. Он так же строится на базе бронетранспортера БТР-МДМ, но имеет характерные черты. На его крыше располагается подъемное антенное устройство иной конструкции. Его можно отличить по прямоугольной подъемной раме, на которой расположен прямоугольный корпус с антенной в форме пирамиды. В походном положении это оснащение укладывается на крышу корпуса и прикрывается несколькими панелями и сетками.
Внутри обитаемого отсека машины МП-Д, как и в случае с МРУ-Д, находятся места водителя и командира, а также стойки с радиоэлектронным и компьютерным оборудованием. Управление специальной аппаратурой возлагается на двух операторов. Таким образом, на двух модулях одновременно работают четыре оператора, что позволяет полноценно решать все поставленные задачи и своевременно обрабатывать возникающие угрозы.
В ходе перестройки в машину управления серийный бронетранспортер лишается части вооружения. БТР-МДМ в исходной конфигурации несет пару пулеметов и набор дымовых гранатометов. Специальная техника для ПВО на его базе оснащается только гранатометами.
Два модуля подсистемы «Барнаул-Т» способны в кратчайшие сроки создать единое радиолокационное поле и «накрыть» сравнительно крупный район, организовав своевременное обнаружение летательных аппаратов противника. Собираемые данные о воздушной обстановке могут передаваться всем имеющимся зенитным средствам. Кроме того, МРУ-Д и МП-Д способны принимать данные от других средств разведки и использовать их в своей работе.
Обеспечена возможность одновременного сопровождения до сотни воздушных целей с параллельным анализом и поиском наиболее опасных. В автоматическом режиме осуществляется формирование данных для целеуказания с передачей разным потребителям.
Имеется возможность создания единой системы целеуказания, в которой цели распределяются между разными комплексами, в зависимости от их зон ответственности. Автоматика способна моделировать разные варианты ответа на угрозы и выбирать наиболее эффективные, которые впоследствии используются для отражения атаки. При этом обеспечивается автоматическое или автоматизированное управление несколькими пусковыми установками ЗРК, в том числе разных типов.
Автоматизация процессов сбора и обработки данных с последующей выдачей команд пусковым установкам обеспечивает значительное ускорение работы и сокращение цикла управления. На автоматизированных рабочих местах операторов данные выводятся практически в реальном времени. Боевые машины могут получить необходимые данные в течение нескольких секунд. Это приводит к резкому сокращению времени реакции всей системы противовоздушной обороны и к соответствующему росту ее эффективности.
В настоящее время в ВДВ России используются зенитные системы нескольких типов с разными характеристиками и возможностями. Подсистема управления «Барнаул-Т» в виде машин МРУ-Д и МП-Д способна взаимодействовать со всеми основными образцами такого класса. Прежде всего, ей придется работать с ЗРК семейства «Стрела-10». В будущем такая техника будет управлять батареями перспективных комплексов «Сосна». Кроме того, при помощи штатных средств связи и управления «Барнаул-Т» сможет взаимодействовать с операторами переносного комплекса «Верба».
Радиоэлектронное оборудование комплекта имеет режим тренировки. Он позволяет осуществлять обучение личного состава и проводить проверку навыков без использования отдельных тренажеров. В режиме тренировки аппаратура имитирует боевую работу в реальных условиях, выполняет все свои задачи, а также документирует все действия операторов. Запись учебного «боя» позже можно просмотреть и проанализировать, определив правильные и ошибочные действия личного состава.
Еще в конце прошлого десятилетия были построены несколько комплектов «Барнаул-Т» в комплектации для сухопутных войск. Специальное оборудование на базе серийных бронемашин прошло необходимые проверки на полигонах, а также справилось с эксплуатацией в войсках. На практике было подтверждено, что модуль разведки и управления с модулем планирования упрощают работу войсковой противовоздушной обороны, одновременно повышая ее эффективность. Впрочем, были выявлены и недостатки, которые следовало ликвидировать до запуска серийного производства.
Собственно модули управления, разведки и планирования представляют собой наборы специального оборудования с теми или иными возможностями. Они были разработаны с учетом монтажа на разных шасси, и теперь мы видим яркий пример использования такого подхода. МРУ и МП для сухопутных войск могут строиться на шасси МТ-ЛБу или на базе автомобилей высокой проходимости. Кроме того, несколько машин на базе МТ-ЛБу в недавнем прошлом было построено для ВДВ.
Не так давно модификации МП и МРУ для ВДВ прошли испытания и получили рекомендацию к серийному производству с последующим принятием на вооружение. Согласно планам на этот год, войска должны были получить первую партию машин МРУ-Д и МП-Д. Как показывают последние новости, промышленность справилась с поставленной задачей и передала заказчику требуемые машины. Новые образцы будут служить в составе зенитного полка Ивановского соединения ВДВ.
В составе российских воздушно-десантных войск имеется несколько зенитных полков, отвечающих за противовоздушную оборону. Все они нуждаются в современных средствах управления, и это должно привести к понятным последствиям. В обозримом будущем все структуры ПВО ВДВ должны будут получить технику семейства «Барнаул-Т». При этом теперь речь идет о производстве и закупке машин, изначально отвечающих основным требованиям десанта.
Обновление вооруженных сил предусматривает закупку не только боевых бронированных машин, но и различной специальной техники, в том числе отвечающей за управление войсками. Каждый такой образец вносит серьезный вклад в повышение потенциала частей, и потому важен для армии. Недавняя поставка машин МРУ-Д и МП-Д положительно скажется на потенциале 98-й гвардейской дивизии ВДВ, а вскоре подобные события произойдут и с другими соединениями.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://vz.ru/
https://function.mil.ru/
http://redstar.ru/
https://иваново.рф/
http://btvt.info/
http://npp-rubin.ru/
4 июня пресс-служба министерства обороны России сообщила о принятии на вооружение двух новых образцов техники. Согласно официальному сообщению, машины МРУ-Д и МП-Д, входящие в состав единой системы управления в тактическом звене, поступили на вооружение 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Иваново). Отмечалось, что такая техника способна взять на себя задачи в области управления зенитным огнем на разных уровнях и тем самым повысить потенциал ПВО ВДВ. В частности, обеспечивается сокращение цикла стрельбы: от постановки задачи до огневого воздействия на цель теперь уходит не более 2 секунд.
15 июня на территории 43-го военного городка в г. Иваново состоялась торжественная церемония передачи новой техники эксплуатантам. В церемонии приняли участие личный состав и командование 98-й дивизии, руководители Ивановской области и представители оборонной промышленности. Прозвучали различные заявления, касавшиеся потенциала новой техники и возможностей зенитных батарей, управляемых ею.
В рамках церемонии в состав 5-го гвардейского зенитного полка из состава 98-й гвардейской дивизии были переданы 11 единиц новой техники. Сразу после завершения праздничных мероприятий новые образцы модулей управления и планирования были опробованы на практике. В условиях учебно-боевого мероприятия удалось полностью подтвердить расчетные характеристики и возможности.
О скорой поставке первого дивизионного комплекта модулей разведки и управления МРУ-Д и МП-Д было объявлено несколько месяцев назад. В марте газета «Красная звезда» опубликовала интервью с главкомом ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым. Одной из тем интервью стали поставки новых образцов вооружения и техники. Генерал отметил, что в этом году войска должны получить значительные количества разных боевых и вспомогательных машин, в том числе дивизионный комплект изделий МРУ-Д и МП-Д.
Таким образом, часть ранее оглашенных планов на этот год уже выполнена. ВДВ получили первую партию новых машин, а следующие будут поступать в иные части, начиная со следующего года. Итогом этого станет полное переоснащение противовоздушной обороны ВДВ с понятным ростом из боевой эффективности.
По известным данным, новейшие машины управления для воздушно-десантных войск входят в состав единой подсистемы «Барнаул-Т», включенной в систему управления тактического звена «Созвездие». Подсистема была разработана предприятием «Рубин» (г. Пенза). Главная задача этого изделия состоит в сборе и обработке данных в целях управления подразделениями противовоздушной обороны. Обеспечена возможность работы с различными подразделениями, вплоть до бригадного уровня. «Барнаул-Т» включает в себя два основных компонента: модуль разведки и управления (МРУ), а также модуль планирования (МП).
Начиная с середины прошлого десятилетия, отечественные предприятия создали несколько моделей техники семейства «Барнаул-Т». Носителями специальной аппаратуры стали разные шасси, состоящие на вооружении российской армии. В частности, для сухопутных войск предлагались МРУ и МП на базе гусеничного транспортера МТ-ЛБу и одного из серийных колесных грузовиков. Сравнительно недавно был разработан новый вариант комплекта, отвечающий требованиям ВДВ. В соответствии со спецификой этого рода войск, пара перспективных машин была построена на основе бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».
Использование серийного шасси БТР-МДМ дало новой технике очевидные преимущества. Она может эксплуатироваться параллельно с другими бронемашинами ВДВ, используя все положительные последствия унификации. Кроме того, такая техника способна работать в одних боевых порядках с линейными машинами. Наконец, базовый бронетранспортер адаптирован к парашютному десантированию, и, как следствие, машины управления на его базе тоже имеют подобные возможности.
В ходе переделки в машину управления базовое шасси сохраняет ряд существующих агрегатов. Без изменений остаются силовая установка и гусеничная ходовая часть. Также новые проекты предусматривают сохранение имеющегося корпуса, но предлагают некоторые его доработки. В первую очередь, изменяется внутреннее оснащение, а кроме того, за пределами брони появляются новые кожухи для установки того или иного специального оборудования. Как следствие, МРУ-Д и МП-Д заметным образом отличаются от базового бронетранспортера.
Модуль разведки и управления МРУ-Д можно узнать по прямоугольному кожуху на крыше, внутри которого в походном положении перевозится антенна радиолокационной станции. При подготовке к работе она поднимается в вертикальное положение. Внутри броневого корпуса сохраняется пара передних мест, изначально предназначенных для водителя и командира. На месте десантного отделения помещаются несколько стоек с оборудованием и два автоматизированных рабочих места операторов.
Используются компьютеризированные пульты, способные собирать и обрабатывать данные о воздушной обстановке, а затем выдавать целеуказание и команды другим системам из состава противовоздушной обороны. Также МРУ-Д отвечает за взаимодействие с пусковыми установками и выдачу информации о найденных целях.
Второй компонент подсистемы «Барнаул-Т» для десанта – модуль планирования МП-Д. Он так же строится на базе бронетранспортера БТР-МДМ, но имеет характерные черты. На его крыше располагается подъемное антенное устройство иной конструкции. Его можно отличить по прямоугольной подъемной раме, на которой расположен прямоугольный корпус с антенной в форме пирамиды. В походном положении это оснащение укладывается на крышу корпуса и прикрывается несколькими панелями и сетками.
Внутри обитаемого отсека машины МП-Д, как и в случае с МРУ-Д, находятся места водителя и командира, а также стойки с радиоэлектронным и компьютерным оборудованием. Управление специальной аппаратурой возлагается на двух операторов. Таким образом, на двух модулях одновременно работают четыре оператора, что позволяет полноценно решать все поставленные задачи и своевременно обрабатывать возникающие угрозы.
В ходе перестройки в машину управления серийный бронетранспортер лишается части вооружения. БТР-МДМ в исходной конфигурации несет пару пулеметов и набор дымовых гранатометов. Специальная техника для ПВО на его базе оснащается только гранатометами.
Два модуля подсистемы «Барнаул-Т» способны в кратчайшие сроки создать единое радиолокационное поле и «накрыть» сравнительно крупный район, организовав своевременное обнаружение летательных аппаратов противника. Собираемые данные о воздушной обстановке могут передаваться всем имеющимся зенитным средствам. Кроме того, МРУ-Д и МП-Д способны принимать данные от других средств разведки и использовать их в своей работе.
Обеспечена возможность одновременного сопровождения до сотни воздушных целей с параллельным анализом и поиском наиболее опасных. В автоматическом режиме осуществляется формирование данных для целеуказания с передачей разным потребителям.
Имеется возможность создания единой системы целеуказания, в которой цели распределяются между разными комплексами, в зависимости от их зон ответственности. Автоматика способна моделировать разные варианты ответа на угрозы и выбирать наиболее эффективные, которые впоследствии используются для отражения атаки. При этом обеспечивается автоматическое или автоматизированное управление несколькими пусковыми установками ЗРК, в том числе разных типов.
Автоматизация процессов сбора и обработки данных с последующей выдачей команд пусковым установкам обеспечивает значительное ускорение работы и сокращение цикла управления. На автоматизированных рабочих местах операторов данные выводятся практически в реальном времени. Боевые машины могут получить необходимые данные в течение нескольких секунд. Это приводит к резкому сокращению времени реакции всей системы противовоздушной обороны и к соответствующему росту ее эффективности.
В настоящее время в ВДВ России используются зенитные системы нескольких типов с разными характеристиками и возможностями. Подсистема управления «Барнаул-Т» в виде машин МРУ-Д и МП-Д способна взаимодействовать со всеми основными образцами такого класса. Прежде всего, ей придется работать с ЗРК семейства «Стрела-10». В будущем такая техника будет управлять батареями перспективных комплексов «Сосна». Кроме того, при помощи штатных средств связи и управления «Барнаул-Т» сможет взаимодействовать с операторами переносного комплекса «Верба».
Радиоэлектронное оборудование комплекта имеет режим тренировки. Он позволяет осуществлять обучение личного состава и проводить проверку навыков без использования отдельных тренажеров. В режиме тренировки аппаратура имитирует боевую работу в реальных условиях, выполняет все свои задачи, а также документирует все действия операторов. Запись учебного «боя» позже можно просмотреть и проанализировать, определив правильные и ошибочные действия личного состава.
Еще в конце прошлого десятилетия были построены несколько комплектов «Барнаул-Т» в комплектации для сухопутных войск. Специальное оборудование на базе серийных бронемашин прошло необходимые проверки на полигонах, а также справилось с эксплуатацией в войсках. На практике было подтверждено, что модуль разведки и управления с модулем планирования упрощают работу войсковой противовоздушной обороны, одновременно повышая ее эффективность. Впрочем, были выявлены и недостатки, которые следовало ликвидировать до запуска серийного производства.
Собственно модули управления, разведки и планирования представляют собой наборы специального оборудования с теми или иными возможностями. Они были разработаны с учетом монтажа на разных шасси, и теперь мы видим яркий пример использования такого подхода. МРУ и МП для сухопутных войск могут строиться на шасси МТ-ЛБу или на базе автомобилей высокой проходимости. Кроме того, несколько машин на базе МТ-ЛБу в недавнем прошлом было построено для ВДВ.
Не так давно модификации МП и МРУ для ВДВ прошли испытания и получили рекомендацию к серийному производству с последующим принятием на вооружение. Согласно планам на этот год, войска должны были получить первую партию машин МРУ-Д и МП-Д. Как показывают последние новости, промышленность справилась с поставленной задачей и передала заказчику требуемые машины. Новые образцы будут служить в составе зенитного полка Ивановского соединения ВДВ.
В составе российских воздушно-десантных войск имеется несколько зенитных полков, отвечающих за противовоздушную оборону. Все они нуждаются в современных средствах управления, и это должно привести к понятным последствиям. В обозримом будущем все структуры ПВО ВДВ должны будут получить технику семейства «Барнаул-Т». При этом теперь речь идет о производстве и закупке машин, изначально отвечающих основным требованиям десанта.
Обновление вооруженных сил предусматривает закупку не только боевых бронированных машин, но и различной специальной техники, в том числе отвечающей за управление войсками. Каждый такой образец вносит серьезный вклад в повышение потенциала частей, и потому важен для армии. Недавняя поставка машин МРУ-Д и МП-Д положительно скажется на потенциале 98-й гвардейской дивизии ВДВ, а вскоре подобные события произойдут и с другими соединениями.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://vz.ru/
https://function.mil.ru/
http://redstar.ru/
https://иваново.рф/
http://btvt.info/
http://npp-rubin.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Btvt.info, Ивановское.рф
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