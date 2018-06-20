На БДК "Иван Грен" проекта 11711 поднят Андреевский флаг

Сегодня, т.е. 20 июня 2018 года, наконец-то завершена эпопея строительства большого десантного корабля "Иван Грен". На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде прошла торжественная церемония приема БДК в боевой состав Военно-морского флота РФ.Перед поднятием на корабле Андреевского флага, был оглашен приказ главнокомандующего ВМФ РФ о зачислении БДК "Иван Грен" в состав 121-й бригады кораблей Кольской флотилии разнородных сил флота.БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, современное развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей. Закладка корабля прошла на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 2004 году, а спуск на воду прошел через 8 лет в мае 2012 года. Корабль вышел на испытания в 2016 году. Приемосдаточный акт госиспытаний был подписан 2 июня 2018 года, после чего корабль отправили на окончательную ревизию и покраску.Водоизмещение БДК составляет около 6 тыс. тонн. Корабль способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. На БДК предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.В настоящее время на ССЗ "Янтарь" проходит достройка первого серийного и второго корабля проекта 11711 "Петр Моргунов", спущенного на воду 25 мая 2018 года.