17:08 20 июня
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На БДК "Иван Грен" проекта 11711 поднят Андреевский флаг

Сегодня, т.е. 20 июня 2018 года, наконец-то завершена эпопея строительства большого десантного корабля "Иван Грен". На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде прошла торжественная церемония приема БДК в боевой состав Военно-морского флота РФ.

На БДК "Иван Грен" проекта 11711 поднят Андреевский флаг


Перед поднятием на корабле Андреевского флага, был оглашен приказ главнокомандующего ВМФ РФ о зачислении БДК "Иван Грен" в состав 121-й бригады кораблей Кольской флотилии разнородных сил флота.


БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, современное развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей. Закладка корабля прошла на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 2004 году, а спуск на воду прошел через 8 лет в мае 2012 года. Корабль вышел на испытания в 2016 году. Приемосдаточный акт госиспытаний был подписан 2 июня 2018 года, после чего корабль отправили на окончательную ревизию и покраску.

Водоизмещение БДК составляет около 6 тыс. тонн. Корабль способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. На БДК предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.

В настоящее время на ССЗ "Янтарь" проходит достройка первого серийного и второго корабля проекта 11711 "Петр Моргунов", спущенного на воду 25 мая 2018 года.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:44
    Наконец то сдали drinks
    Грибок
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:44
    Свершилось !!!!!!!!!! Ну, вот зря они "Ивана..." "на службу призвали" во время ЧМ-2018, надо было до или после...Все же событие ИСТОРИЧЕСКОЕ, для нашего флота. И тут можно добавить, "к сожалению"
    svp67
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 16:24
      Ждём боевого похода в Сирию.
      фигвам
  3. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 15:48
    14 лет... 14 долгих лет...
    Есть надежда что "Петр Моргунов" избежит всех детских ошибок и болезней и будет сдан в срок.
    Корсар0304
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:05
      Цитата: Корсар0304
      14 лет... 14 долгих лет...

      Иван Грен в рождении - Johannes Green, если кто не в курсе...Так что для корабля с эстонским именем спешка была не к чему.
      Аристарх Людвигович
  4. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:10
    Ну наконец-то! :)))))
    Андрей из Челябинска
  5. Александр War (Александр) Сегодня, 16:12
    drinks Наконец-то!Вообще строительство БДК не совсем тема Янтаря ,Янтарь больше по фрегатам !
    Александр War
  6. тлауикол (Иван) Сегодня, 16:20
    надстройконосец какой-то получился. новый тип десантного корабля ?
    тлауикол
  7. Громобой Сегодня, 16:25
    С Богом,ребята!Несите достойно.
    Громобой
  8. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 16:27
    Будем надеяться, что хорошая русская поговорка оправдается - русские долго запрягают, зато быстро ездят.
    ТермиНахТер
  9. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:39
    В добрый путь Ваня. Служи с достоинством.
    Чича сквад
  10. Чарик Сегодня, 16:51
    где флаг или не кому сфотить
    Чарик
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