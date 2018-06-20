17:05 20 июня
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Балтийский завод может вернуться к строительству военных кораблей

Балтийский завод (Санкт-Петербург) через несколько лет может вернуться к строительству военных кораблей дальней морской зоны, передает ТАСС сообщение главы ОСК Алексея Рахманова.

Балтийский завод может вернуться к строительству военных кораблей


Эта тема недавно обсуждалась с представителями правительства и ВМФ РФ на территории Балтийского завода.


Рахманов пояснил, что имеется в виду опыт постройки военных кораблей первого ранга, который еще был у Балтийского завода 15 лет назад. На встрече речь как раз велась об этом сегменте.

Это продолжение дискуссии, которую мы ведем с Минобороны о том, каким образом все-таки двигаться в сторону производства кораблей дальней морской зоны,
добавил он.

По словам главы ОСК, все пришли к выводу, что завод в случае успешного завершения гражданских заказов сможет начать задумываться и возвращаться к военным заказам. Предположительно, это произойдет не раньше, чем в 2021-2022 годы.

Если такое решение будет принято, то станет элементом диверсификации производства: каждая верфь в корпорации сможет участвовать как в военном заказе, так и в строительстве гражданских судов. А сейчас «мы держим в голове, что если придется выходить на строительство кораблей первого ранга, то мы готовы это делать на Балтийском заводе тоже», сказал он.

Напомним, Балтийский завод (входит в ОСК) в настоящее время специализируется на строительстве атомных ледоколов и плавучих атомных теплоэлектростанций.

Использованы фотографии: Балтийский завод, https://www.bz.ru
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Комментарии 13

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 16:05
    Рабочие места и заказы для заводов это всегда хорошо
    polpot
    1. Чёрный Сегодня, 16:08
      Цитата: polpot
      Рабочие места и заказы для заводов это всегда хорошо
      Согласен, хорошо...но лучше бы их загрузили заказами на постройку рыболовных и торговых судов.
      Чёрный
  2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:05
    это нужно было еще вчера, а они только сегодня проснулись
    Silvestr
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:11
      Так никто не проснулся - речь идет только о том, что глава ОСК напомнил, что можно строить и на Балтике.
      Андрей из Челябинска
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 16:16
        Я за проект 21956 только чуть с большим вооружением!
        Александр War
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:18
          Цитата: Александр War
          Я за проект 21956 только чуть с большим вооружением!

          Да уже почти пришли к этому - фрегаты 22350М (по последним слухам - располнел до 8 тыс тонн:))) Только вот... пока кроме говорильни о том, что именно он нам и нужен ничего нет
          Андрей из Челябинска
          1. Александр War (Александр) Сегодня, 16:23
            фрегаты 22350М думаю поставят 3 Панциря -М один в носовой части и 2 по бортам и увеличат на 8 ракет ,грубо говоря 16 будет калибр и 8 Ониксов плюс ПВО как на пр 22350
            Александр War
          2. Александр War (Александр) Сегодня, 16:27
            Там кстати под Ониксы другие пусковые установки чем под Калибры
            Александр War
            1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:43
              Пусковые ячейки универсальные для оникса и для калибра и для полимента. Это основное требование МО.
              Чича сквад
              1. Александр War (Александр) Сегодня, 16:47
                Диаметр и длина разные!
                Александр War
          3. Александр War (Александр) Сегодня, 16:51
            Да еще ПВО у пр 22350 не принята и с движками пока тишина sad
            Александр War
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:47
    Балтийский завод обладает производственными мощностями и современным оборудованием для постройки судов и кораблей полного цикла. Благодаря развитому металлургическому и машиностроительному производству завод самостоятельно выпускает комплектующие изделия для кораблей и судов, значительно снижая себестоимость их постройки.
    Судостроительное производство завода располагает тремя построечными местами - двумя стапелями и эллингом. Стапель "А" Балтийского завода длиной 350 метров - самый большой в России. Он позволяет предприятию строить и спускать на воду суда дедвейтом до 100000 т. Крытый эллинг оснащен самым современным оборудованием для постройки крупнотоннажных судов и кораблей.
    https://www.bz.ru/about/production-capacity/
    Теренин
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 16:54
    "Через несколько лет"-ключевая фраза. Сколько они продлятся?
    Altona
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