Россия будет строить вертолетоносцы, но несколько позже...

Россия будет строить универсальные десантные корабли, но позже, заявил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. Строительство УДК предусмотрено программой кораблестроения, добавил он.Зам главкома ВМФ пояснил, что в преддверии строительства универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев), необходимо спроектировать и заложить строительство нового большого десантного корабля. Военно-морской флот России планирует, что в этом году проектные бюро приступят к разработке нового проекта БДК, после чего в районе 2021 года его планируется заложить на верфях судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. По планам ВМФ, новый БДК будет примерно таких же размеров, как проект 11711, но оснащенный новыми образцами вооружений и техники.Строительство же УДК (вертолетоносцев) заложено во второй этап реализации программы кораблестроения, заявил Виктор Барсук, и проектирование их начнется после 2020 года, когда закончатся все проектные работы по новому БДК.Ранее сообщалось, что Северное проектно-конструкторское бюро объявило о начале эскизных работ по созданию нового большого десантного корабля в интересах Военно-морского флота России.