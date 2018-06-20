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Россия будет строить вертолетоносцы, но несколько позже
Россия будет строить универсальные десантные корабли, но позже, заявил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. Строительство УДК предусмотрено программой кораблестроения, добавил он.
Зам главкома ВМФ пояснил, что в преддверии строительства универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев), необходимо спроектировать и заложить строительство нового большого десантного корабля. Военно-морской флот России планирует, что в этом году проектные бюро приступят к разработке нового проекта БДК, после чего в районе 2021 года его планируется заложить на верфях судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. По планам ВМФ, новый БДК будет примерно таких же размеров, как проект 11711, но оснащенный новыми образцами вооружений и техники.
Строительство же УДК (вертолетоносцев) заложено во второй этап реализации программы кораблестроения, заявил Виктор Барсук, и проектирование их начнется после 2020 года, когда закончатся все проектные работы по новому БДК.
Ранее сообщалось, что Северное проектно-конструкторское бюро объявило о начале эскизных работ по созданию нового большого десантного корабля в интересах Военно-морского флота России.
Зам главкома ВМФ пояснил, что в преддверии строительства универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев), необходимо спроектировать и заложить строительство нового большого десантного корабля. Военно-морской флот России планирует, что в этом году проектные бюро приступят к разработке нового проекта БДК, после чего в районе 2021 года его планируется заложить на верфях судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. По планам ВМФ, новый БДК будет примерно таких же размеров, как проект 11711, но оснащенный новыми образцами вооружений и техники.
Строительство же УДК (вертолетоносцев) заложено во второй этап реализации программы кораблестроения, заявил Виктор Барсук, и проектирование их начнется после 2020 года, когда закончатся все проектные работы по новому БДК.
Ранее сообщалось, что Северное проектно-конструкторское бюро объявило о начале эскизных работ по созданию нового большого десантного корабля в интересах Военно-морского флота России.
Использованы фотографии: ССЗ "Янтарь"
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