17:05 20 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Россия будет строить вертолетоносцы, но несколько позже

Россия будет строить универсальные десантные корабли, но позже, заявил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. Строительство УДК предусмотрено программой кораблестроения, добавил он.

Россия будет строить вертолетоносцы, но несколько позже


Зам главкома ВМФ пояснил, что в преддверии строительства универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев), необходимо спроектировать и заложить строительство нового большого десантного корабля. Военно-морской флот России планирует, что в этом году проектные бюро приступят к разработке нового проекта БДК, после чего в районе 2021 года его планируется заложить на верфях судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. По планам ВМФ, новый БДК будет примерно таких же размеров, как проект 11711, но оснащенный новыми образцами вооружений и техники.


Строительство же УДК (вертолетоносцев) заложено во второй этап реализации программы кораблестроения, заявил Виктор Барсук, и проектирование их начнется после 2020 года, когда закончатся все проектные работы по новому БДК.

Ранее сообщалось, что Северное проектно-конструкторское бюро объявило о начале эскизных работ по созданию нового большого десантного корабля в интересах Военно-морского флота России.

Использованы фотографии: ССЗ "Янтарь"
10

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 16:12
    Спасибо французам за предоставленную документацию laughing
    Чёрный
    1. MooH (Андрей) Сегодня, 16:14
      Судя по срокам строить будем по своей. Так что не за что.
      MooH
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:19
        Цитата: MooH
        Судя по срокам строить будем по своей. Так что не за что.

        Cудя по всему, УДК будем строить только при смене власти, так же как и эсминцы, авианосцы и т.д.
        Гаргантюа
        1. Комментарий был удален.
        2. Чёрный Сегодня, 16:26
          Судя по срокам строить будем по своей
          судя по срокам мы их вообще строить не будем smile
          Чёрный
          1. Pirogov Сегодня, 16:38
            Цитата: Чёрный
            судя по срокам мы их вообще строить не будем

            А какой смысл строить вертолетоносцы ,когда Эсминцев нет кто их охранять будет?
            Pirogov
        3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:29
          Цитата: Гаргантюа
          УДК будем строить только при смене власти

          Правильно, что УДК, а не вертолетоносцы, у нас крейсера, корветы, эсминцы и пр., почти все авианосные и несут по одному, а где и по два палубных вертолета. УДК весьма бы пригодились в Сирийском экспрессе, под него видимо и покупались, причем именно не как вертолетоносец и десантный корабль, а как лучший корабль в перевозке грузов и военной техники, с внутренними лифтами, возможностью быстрой разгрузки, без портовой инфраструктуры и пр. Ныне острой необходимости уже нет, справляемся другими средствами, да и компания завершается. В отличии от АПЛ и ракетных кораблей, не является острой необходимостью, поэтому реально подождет...
          хрыч
        4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:31
          Цитата: Гаргантюа
          Cудя по всему, УДК будем строить только при смене власт

          Бурные аплодисменты от ЕС,США.Навального,Каспарова и многих других. Вы лучший good
          Александр романов
          1. Каракурт (Александр) Сегодня, 16:51
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Гаргантюа
            Cудя по всему, УДК будем строить только при смене власт

            Бурные аплодисменты от ЕС,США.Навального,Каспарова и многих других. Вы лучший good

            Сейчас Александр налетят перевертыши и будут внушать Вам что "нам бы только" власть поменять и все" , а если еще и "российские кастрюли" прибегут (им некогда пока на других ветках "гидну Россию "поднимают") , тогда берегитесь laughing
            Каракурт
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:57
              Цитата: Каракурт
              "нам бы только" власть поменять и все"

              На Украине уже поменяли,теперь им тиран Янукович во сне снится в хороших снах.
              Цитата: Каракурт
              а если еще и "российские кастрюли"

              Да их тут полно по саиту бегает,всё агитируют власть поменять на "хорошую"
              Александр романов
              1. Каракурт (Александр) Сегодня, 17:02
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Каракурт
                "нам бы только" власть поменять и все"

                На Украине уже поменяли,теперь им тиран Янукович во сне снится в хороших снах.
                Цитата: Каракурт
                а если еще и "российские кастрюли"

                Да их тут полно по саиту бегает,всё агитируют власть поменять на "хорошую"

                У них предводитель появился (один из авторов на сайте) во и бегают , на таких движениях рассчитывают на звание (ну хотя бы на сайте)
                Каракурт
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:23
        Цитата: MooH
        Так что не за что.

        Почему? При строительстве "Мистралей" наши строили кормовую часть и много взяли у французов.
        svp67
      3. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:43
        Цитата: MooH
        Судя по срокам строить будем по своей.

        Лучше построить сотню-другую МРК, чем один исполин, подверженный первому удару!
        тол100в
  2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:21
    Россия будет строить вертолетоносцы, но несколько позже...
    может быть
    Silvestr
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:35
      Ну нужно плакать
      Грибок
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:22
    Россия будет строить универсальные десантные корабли, но позже, заявил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
    И тихо добавил: "Не в этой жизни"
    svp67
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 16:24
      А может не надо "изобретать велосипед"? Построить "Ивана Рогова" с учетом нынешних реалий
      ТермиНахТер
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:33
        Цитата: ТермиНахТер
        Построить "Ивана Рогова" с учетом нынешних реалий

        И это должен быть или совершенно новый проект или возвращение к первоначальному, а он здорово отличался от того, что получилось.
        svp67
        1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 16:35
          Я имел в виду общий вид, а не детальную планировку. И, думаю, что все необходимое в архивах сохранилось
          ТермиНахТер
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:37
            Цитата: ТермиНахТер
            Я имел в виду общий вид, а не детальную планировку.

            Общий вид... Нет, каждый корабль имеет тот вид, который ему необходим для решений конкретных поставленных ему задач, при проектировании.
            svp67
            1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 16:38
              Чем был плох "носорог"?
              ТермиНахТер
    2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 16:25
      Цитата: svp67
      И тихо добавил: "Не в этой жизни"

      Строить может начнут, только вот то,что закончат при нашей жизни, крайне маловероятно, учитывая сколько лет строили Ивана Грена, Горшкова и др.
      Донской
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:37
        Цитата: Донской
        закончат при нашей жизни, крайне маловероятно

        Веди себя прилично, не расстреляют, то и доживешь wassat
        хрыч
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:41
    Россия будет строить ... При всей критике (иногда обоснованной)- только одно это выражение говорит о выздоровлении промышленного строительства России. Ничего, понемногу вылезем сами.
    Теренин
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 16:52
    Цитата: Теренин
    Россия будет строить ... При всей критике (иногда обоснованной)- только одно это выражение говорит о выздоровлении промышленного строительства России. Ничего, понемногу вылезем сами.

    -------------------------------
    Дело в том, что технические специалисты по многим вопросам как это ни странно остались. Они смогли бы потянуть и производственные программы, благо это процентов 20-30 от советских, и молодежь научить. Но ведь все упирается в финансирование. А финансирование идет в экономику "уважаемых партнеров".
    Altona
Картина дня