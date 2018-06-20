17:08 20 июня
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США готовятся принять самый большой в истории оборонный бюджет

Соединённые Штаты готовы принят самый крупный военный бюджет в своей истории. Сенат США одобрил законопроект об оборонной политике, предусматривающий расходы объёмом $716 млрд, передает "Warspot" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

США готовятся принять самый большой в истории оборонный бюджет


Из общей суммы, выделенной на на 2019 финансовый год (начнётся в октябре текущего года), $639 млрд пойдут на базовые оборонные расходы, включая закупку вооружений и выплаты военнослужащим американской армии.


Кроме этого, запланированы еще следующие траты: на нужды двухстороннего Фонда афганских сил безопасности и США будет выделено $5,2 млрд. Также ещё $350 млн получит Фонд поддержки коалиции США, который занимается возмещением затрат, понесённых странами-союзницами США в связи с американскими военными операциями.

Отдельной строкой в законопроекте прописано финансирование американо-израильских отношений. На программу противоракетной обороны планируется выделить $500 млн, на борьбу с палестинскими подземными туннелями - еще $50 млн. На поддержку своих союзников в Сирии, в том числе их обучение и вооружение, США запланировали выделение $300 млн.

Не забыли в документе упомянуть и Украину. На поставки ей летального оружия США планирует выделить до $200 млн. Если будет доказана целесообразность размещения на постоянной основе бригады армии США в Польше, то на это также будут выделены деньги, но в данный момент сумма не озвучивается.

В случае принятия этого закона, военные расходы США значительно возрастут. До этого самым большим военным бюджетом являлся бюджет 2010 года, когда Соединенные Штаты потратили на оборону $698 млрд.

Необходимо напомнить, что США тратит на оборону треть от всех общемировых оборонных расходов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 4

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  1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:54
    По ходу во всех без исключения ))кабинетах Трампа портреты Рейгана висят.
    Плотник 2329
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:55
    Ну если их ВВП растет, то они могут себе это позволить... Нам не на их бюджет заглядываться надо, а думать как свои деньги тратить с умом
    svp67
    1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 17:03
      Цитата: svp67
      Ну если их ВВП растет, то они могут себе это позволить... Нам не на их бюджет заглядываться надо, а думать как свои деньги тратить с умом

      он не "растет" настолько, насколько в нем ковыряют новую дыру в виде дефицита!! wink yes да и "постоянны" рост экономики какой-то странный, при котором долг страны только наращивается!!! wassat wassat laughing laughing laughing laughing
      Николай Грек
  3. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:59
    И когда уже надорвутся!??
    HAM
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