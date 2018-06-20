Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Закладка второго патрульного ледокола перенесена на 2020 год
Второй универсальный патрульный корабль арктической зоны для ВМФ РФ проекта 23550 планируется заложить в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает ТАСС сообщение гендиректора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова.
Бузаков также отметил, что строительство серии кораблей указанного проекта не планируется.
Ранее заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Барсук заявлял, что закладка второго патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» состоится в 2018 году.
Напомним, в 2016 году российское военное ведомство заключило контракт с «Адмиралтейскими верфями» на поставку двух кораблей проекта 23550. Корабли должны быть переданы заказчику до конца 2020 года. Головной корабль, получивший название «Иван Папанин», заложен в апреле 2017 года.
О причинах задержки строительства второго корабля Бузаков не сообщил.
Водоизмещение кораблей проекта 23550 составляет 8,5 тыс. тонн, длина – 114 м, ширина – 18 м, максимальная осадка – 6 м. Способен преодолевать лед толщиной до полутора метров (непрерывным ходом – до одного метра). Заявленная скорость – до 18 узлов, автономность – 18 суток. Экипаж – 47 человек.
Сообщалось также, что на борту патрульного корабля будут базироваться два катера типа «Раптор», судно на воздушной подушке, а также вертолет типа Ка-27. Вооружение: универсальная пушка А-190 (100 мм) и ракетный комплекс «Клаб-К».
Бузаков также отметил, что строительство серии кораблей указанного проекта не планируется.
Ранее заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Барсук заявлял, что закладка второго патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» состоится в 2018 году.
Напомним, в 2016 году российское военное ведомство заключило контракт с «Адмиралтейскими верфями» на поставку двух кораблей проекта 23550. Корабли должны быть переданы заказчику до конца 2020 года. Головной корабль, получивший название «Иван Папанин», заложен в апреле 2017 года.
О причинах задержки строительства второго корабля Бузаков не сообщил.
Водоизмещение кораблей проекта 23550 составляет 8,5 тыс. тонн, длина – 114 м, ширина – 18 м, максимальная осадка – 6 м. Способен преодолевать лед толщиной до полутора метров (непрерывным ходом – до одного метра). Заявленная скорость – до 18 узлов, автономность – 18 суток. Экипаж – 47 человек.
Сообщалось также, что на борту патрульного корабля будут базироваться два катера типа «Раптор», судно на воздушной подушке, а также вертолет типа Ка-27. Вооружение: универсальная пушка А-190 (100 мм) и ракетный комплекс «Клаб-К».
Использованы фотографии: http://severpost.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти