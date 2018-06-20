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Закладка второго патрульного ледокола перенесена на 2020 год

Второй универсальный патрульный корабль арктической зоны для ВМФ РФ проекта 23550 планируется заложить в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает ТАСС сообщение гендиректора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова.



Бузаков также отметил, что строительство серии кораблей указанного проекта не планируется.


Ранее заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Барсук заявлял, что закладка второго патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» состоится в 2018 году.

Напомним, в 2016 году российское военное ведомство заключило контракт с «Адмиралтейскими верфями» на поставку двух кораблей проекта 23550. Корабли должны быть переданы заказчику до конца 2020 года. Головной корабль, получивший название «Иван Папанин», заложен в апреле 2017 года.

О причинах задержки строительства второго корабля Бузаков не сообщил.

Водоизмещение кораблей проекта 23550 составляет 8,5 тыс. тонн, длина – 114 м, ширина – 18 м, максимальная осадка – 6 м. Способен преодолевать лед толщиной до полутора метров (непрерывным ходом – до одного метра). Заявленная скорость – до 18 узлов, автономность – 18 суток. Экипаж – 47 человек.

Сообщалось также, что на борту патрульного корабля будут базироваться два катера типа «Раптор», судно на воздушной подушке, а также вертолет типа Ка-27. Вооружение: универсальная пушка А-190 (100 мм) и ракетный комплекс «Клаб-К».

Использованы фотографии: http://severpost.ru
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Комментарии 22

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:00
    Закладка второго патрульного ледокола перенесена на 2020 год
    Похоже денег не хватает не только на пенсии...
    svp67
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 17:03
      Не то что на серию, на второй то денег не хватило...
      Да уж. Флот - дело не дешевое, особенно ледокольный.
      А в общем, интересный кораблик, и зубастый. Единственный в своем роде. У России должны быть такие.
      barclay
    2. Каракурт (Александр) Сегодня, 17:15
      Цитата: svp67
      Закладка второго патрульного ледокола перенесена на 2020 год
      Похоже денег не хватает не только на пенсии...

      Вы все ноете ? Да уж с таким "званием" , а все только в плач laughing , остановитесь уже хватит может про пенсии , вроде еще не решили , или плач Ваша цель?
      Каракурт
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:27
        Цитата: Каракурт
        Да уж с таким "званием" , а все только в плач

        Плач? Это у Вас что то не то с пониманием что происходит. Когда примут закон, в чем я сомневаюсь, слишком уж сильное возмущение, будет поздно. А если Вам все нравится, так я Вам не указываю же...радуйтесь. Пока есть возможность
        svp67
        1. Каракурт (Александр) Сегодня, 17:30
          Цитата: svp67
          Цитата: Каракурт
          Да уж с таким "званием" , а все только в плач

          Плач? Это у Вас что то не то с пониманием что происходит. Когда примут закон, в чем я сомневаюсь, слишком уж сильное возмущение, будет поздно. А если Вам все нравится, так я Вам не указываю же...радуйтесь. Пока есть возможность

          Сергей статья про боевой ледокол , а не про пенсии, вот и сложилось мнение про плач (ведь не в тему комментарий) ,соберитесь Вы же мужчина
          Каракурт
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:32
            Цитата: Каракурт
            Сергей статья про боевой ледокол , а не про пенсии, вот и сложилось мнение про плач (ведь не в тему комментарий) ,соберитесь Вы же мужчина

            Глупости не говорите, если Вы в моем комменте только про пенсии разговор увидели, то это как раз не моя проблема. Соберитесь и прочитайте коммент за ново и осмыслите его...
            svp67
            1. Каракурт (Александр) Сегодня, 17:34
              Цитата: svp67
              Цитата: Каракурт
              Сергей статья про боевой ледокол , а не про пенсии, вот и сложилось мнение про плач (ведь не в тему комментарий) ,соберитесь Вы же мужчина

              Глупости не говорите, если Вы в моем комменте только про пенсии разговор увидели, то это как раз не моя проблема. Соберитесь и прочитайте коммент за ново и осмыслите его...

              Собрался , прочитал ,все равно пришел к выводу про плач и тряпку, Соберитесь "маршал" Вы же мужчина
              Каракурт
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:36
                Цитата: Каракурт
                Собрался , прочитал ,все равно пришел к выводу про плач и тряпку, Соберитесь "маршал" Вы же мужчина

                А Вы похоже из "пацанов", которые до пенсии считают, что не доживут...
                svp67
                1. Каракурт (Александр) Сегодня, 17:39
                  Цитата: svp67
                  Цитата: Каракурт
                  Собрался , прочитал ,все равно пришел к выводу про плач и тряпку, Соберитесь "маршал" Вы же мужчина

                  А Вы похоже из "пацанов", которые до пенсии считают, что не доживут...

                  Если бы считал что не доживу, мой плач был бы погромче Вашего wink ,но Вы соберитесь Сергей Вы же не "пацан"
                  Каракурт
                  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:42
                    Цитата: Каракурт
                    Если бы считал что не доживу, мой плач был бы погромче Вашего
                    Тем хуже для Вас, видимо информация до Вас доходит "как до того жирафа"
                    svp67
          2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 18:36
            Цитата: Каракурт
            Сергей статья про боевой ледокол

            belay lol да ну?
            Тикси-3
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:22
      Почему плачешь всегда?
      Грибок
      1. Каракурт (Александр) Сегодня, 17:25
        Цитата: Грибок
        Почему плачешь всегда?

        Виктор это новое направление на сайте , про что бы не была бы новость : надо поплакать про пенсию и власть , laughing ,
        Каракурт
        1. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:29
          Да я в шоке. Сайт превратили в сплошное нытьё. Причём здоровые мужики. Не ну ладно там в соответствующих темах плакать. Так плачут абсолютно во всех темах!
          Грибок
          1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 17:35
            О причинах задержки строительства второго корабля Бузаков не сообщил.

            Очень надеюсь,что задержка связанна с доводкой проекта,а не с банальной не хваткой средств,вызванной с их хищением.
            Сепар ДНР
        2. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:35
          Цитата: Каракурт
          надо поплакать про пенсию и власть

          Знаете, лучше "плакать" и возмущаться сейчас, чем тогда когда это будет ПОЗДНО. И если Вы, за победами нашей сборной, не видите что у нас идет полное обрезание и так не больших планов по закупке действительно НОВЫХ, а не просто модернизированных образцов, то о чем с Вами говорить
          svp67
        3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 18:39
          Цитата: Каракурт
          Виктор это новое направление на сайте , про что бы не была бы новость : надо поплакать про пенсию и власть

          а разве статья о том что заложили? или перенесли? как и про БДК....?,,,вы всему этому рады? как и пенсии? , хотя вам то это в радость вы уже на пенсии и лишнюю тыщу в месяц рады положить в карман!!
          Тикси-3
        4. gig334 (прохожий) Сегодня, 19:10
          Цитата: Каракурт
          Цитата: Грибок
          Почему плачешь всегда?

          Виктор это новое направление на сайте , про что бы не была бы новость : надо поплакать про пенсию и власть , laughing ,

          А вы предлагаете нам радоваться что ли , что пенсионный возраст повышают ? Простите, вы слабоумный что ли? или мазохист? Извиняюсь за прямолинейность.
          gig334
        5. Dart2027 Сегодня, 19:23
          Цитата: Каракурт
          это новое направление на сайте , про что бы не была бы новость : надо поплакать про пенсию и власть

          Все новое - это хорошо забытое старое, перед развалом СССР так же плакались.
          Dart2027
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:01
    ...проекта 23550 планируется заложить в Санкт-Петербурге в 2020 году Да, это уже почти завтра yes
    Теренин
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:21
    Потому у нас "золотыми" корабли и получаются, что деньги потраченные на разработку не отбиваются серией в постройке, то есть всё ОКР ложится на стоимость одного-двух изделий.
    Походу мы очень богатая страна, если можем бесконечно проектировать, разрабатывать не доводя до конечного результата. sad
    К-50
    1. rumpeljschtizhen (Анатолий) Сегодня, 18:46
      Согласен с вами полностью К-50/ такой разнотипности проектов причем практически сходных нет наверное ни в одной стране мира/ Бесконечная череда разработок/ у нас помоему во всех видах вооружение такое творится/
      rumpeljschtizhen
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