19:31 20 июня
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Плач бородатых мальчиков. Группировка боевиков попала в огневой карман в Дараа

После нескольких часов ожесточённых боёв в провинции Дараа боевики группировок так называемого «Южного фронта» оказались в осаде. Сирийская правительственная армия продвинулась на несколько километров вперёд, нанеся поражения террористам на их передовых позициях в северо-восточной части провинции. Сирийская армия наносила удары в районе населённого пункта Аль-Луйят.

Основной целью наступления САА на данном этапе являлось взятие под свой контроль военной авиабазы, несколько лет находящейся под контролем террористов. В конечном итоге эта промежуточная цель операции в Дараа была достигнута.

Сирийские войска продолжили наступление, результатом которого стало полное освобождение населённых пунктов Аль-Мусека и Аль-Даллафа.


Часть террористической группировки в провинции Дараа по сути оказалась отрезанной от основных сил боевиков «южного фронта». Боевики угодили в огневой карман, из которого два выхода: с белым флагом или...

Плач бородатых мальчиков. Группировка боевиков попала в огневой карман в Дараа


В последние несколько часов САА наносит удары по позициям джихадистов в районе Аль-Бустана и Аль-Шамуры. Применяется тяжёлая бронетехника, средства артиллерии.

Продолжается военная операции САА в провинции Сувейда, где боевики так же терпят поражение, явно ожидая поддержки со стороны своих покровителей.

В результате успешных действий САА на юге страны были перерезаны несколько маршрутов снабжения террористов в районе города Бусра аль-Харир.

Напомним, что ранее Госдеп США выступил с предупреждением в адрес Дамаска и Москвы, заявляя, что САА должна отказаться от ведения боевых действий в Дараа и Кунейтре.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 15

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  1. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 16:58
    Это уже не "плач бородатых мальчиков", а грядущая истерика "матрасников"!!! good fellow
    SteelRatTV
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:00
      Цитата: SteelRatTV
      грядущая истерика "матрасников"!!!

      Или удар по САА? Провокация и последующий удар "демократии".
      Logall
      1. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 17:04
        Вопрос, конечно , интересный... feel НО !!! Какова конечная цель этого противостояния? Может быть, только таким образом её и можно достигнуть? hi
        SteelRatTV
        1. Kasandra (Русский) Сегодня, 17:08
          Боевики угодили в огневой карман, из которого два выхода: с белым флагом или...
          Да мочить нужно и сразу ..Эти уже к мионой жизни непригодны !
          Kasandra
      2. Чёрный Сегодня, 17:13
        Мальчики плачут - гурии смеются laughing
        Чёрный
      3. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:29
        Цитата: Logall
        Цитата: SteelRatTV
        грядущая истерика "матрасников"!!!

        Или удар по САА? Провокация и последующий удар "демократии".

        Ударить Штаты и их ручные собачки вроде Израиля могут и без всяких провокаций под любым предлогом , просто по "режиму Асада" , например . Но это не означает , что САА должна прекратить боевые действия . Если остановятся , то потом всё равно придётся воевать , только в худших условиях , чем сейчас .
        DMB_95
    2. Маз Сегодня, 17:10
      Перезаны пути снабжения . Им капец. Израиль и Иордания не вмешиваются в мясорубку.Сирийская армия освободила Мусайку и Аль-Даллафу в провинции Дараа, таким образом разрезая все дороги снабжения с Аль-Ладжат.Сообщается, что отряды группировки «Ахрар аш-Шам» оказывают упорное сопротивление сирийской армии в районе н.п. Самма к северо-востоку от Даръа.!!!
      Маз
      1. тлауикол (Иван) Сегодня, 17:13
        да не, щас автобусы подъедут - и по новой
        тлауикол
    3. ioan-e (Борис) Сегодня, 17:53
      Цитата: SteelRatTV
      Это уже не "плач бородатых мальчиков", а грядущая истерика "матрасников"!!

      Истерика началась заранее!
      https://topwar.ru/143251-gosdep-predostereg-rf-i-
      damask-ot-odnostoronnih-deystviy-na-yuge-sirii-a-
      to-chto.html
      ioan-e
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:58
    Сирийские войска продолжили наступление, результатом которого стало полное освобождение населённых пунктов Аль-Мусека и Аль-Даллафа. Вот только после подобных сообщений, можно начинать пускать дипломатические пузыри с англосаксами yes
    Теренин
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:06
      Цитата: Теренин
      Сирийские войска продолжили наступление, результатом которого стало полное освобождение населённых пунктов Аль-Мусека и Аль-Даллафа. Вот только после подобных сообщений, можно начинать пускать дипломатические пузыри с англосаксами yes

      Зачем?
      Арон Заави
  3. farcop (Far Cop) Сегодня, 17:27
    Гораздо интересней: "http://www.orient-news.net/ar/news_show/حزب-الل
    ه-يعدم-23-عنصرًا-من-ميليشيا-أسد-الطائفية-في-درعا
    "
    Старший офицер из рядов «Хизбаллы» - Вассим Хор, казнил 23 солдатa из 9-й бронетанковой дивизии в районе Занамин отказавшихся отправиться на участки сбора в районе Дараа.
    farcop
  4. farcop (Far Cop) Сегодня, 17:32
    И ещё интересней:

    В Международный день беженцев Организация Объединенных Наций публикует следующие номера:
    5,6 миллиона сирийских беженцев нашли убежище в соседних странах.
    6,2 миллиона сирийских жителей были перемещены и нашли убежище в других местах в Сирии.
    650 000 беженцев бежали из Бирмы.

    И им и антисемитам только до Израиля и дело.
    farcop
  5. Комментарий был удален.
  6. хмурый лис (павел) Сегодня, 18:10
    плач бородатых матрасов ! laughing good
    хмурый лис
  7. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 18:30
    Надо иметь жалость и гуманизм.
    Приютите мальчиков в Израиле.
    Livonetc
  8. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 18:50
    Напомним, что ранее Госдеп США выступил с предупреждением в адрес Дамаска и Москвы, заявляя, что САА должна отказаться от ведения боевых действий в Дараа и Кунейтре.

    Что-то у богоизбранных не выходит править миром. А так красиво бьют себя в грудь! winked
    Игорь В
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