Плач бородатых мальчиков. Группировка боевиков попала в огневой карман в Дараа

После нескольких часов ожесточённых боёв в провинции Дараа боевики группировок так называемого «Южного фронта» оказались в осаде. Сирийская правительственная армия продвинулась на несколько километров вперёд, нанеся поражения террористам на их передовых позициях в северо-восточной части провинции. Сирийская армия наносила удары в районе населённого пункта Аль-Луйят.Основной целью наступления САА на данном этапе являлось взятие под свой контроль военной авиабазы, несколько лет находящейся под контролем террористов. В конечном итоге эта промежуточная цель операции в Дараа была достигнута.Сирийские войска продолжили наступление, результатом которого стало полное освобождение населённых пунктов Аль-Мусека и Аль-Даллафа.Часть террористической группировки в провинции Дараа по сути оказалась отрезанной от основных сил боевиков «южного фронта». Боевики угодили в огневой карман, из которого два выхода: с белым флагом или...В последние несколько часов САА наносит удары по позициям джихадистов в районе Аль-Бустана и Аль-Шамуры. Применяется тяжёлая бронетехника, средства артиллерии.Продолжается военная операции САА в провинции Сувейда, где боевики так же терпят поражение, явно ожидая поддержки со стороны своих покровителей.В результате успешных действий САА на юге страны были перерезаны несколько маршрутов снабжения террористов в районе города Бусра аль-Харир.Напомним, что ранее Госдеп США выступил с предупреждением в адрес Дамаска и Москвы, заявляя, что САА должна отказаться от ведения боевых действий в Дараа и Кунейтре.