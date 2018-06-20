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Германия запросила у США сертификацию своих самолетов

Германия в очередной раз столкнулась с проблемой при замене существующего парка самолетов Люфтваффе. Минобороны ФРГ решило запросить у США данные по возможности новых истребителей Eurofighter Typhoon нести ядерные боезаряды в рамках программы обороны НАТО.

Германия запросила у США сертификацию своих самолетов


В настоящее время на вооружение ВВС ФРГ стоят истребители-бомбардировщики Panavia Tornado, которые могут нести ядерные боеголовки, но, в связи с их устареванием, Бундесвер заявил о желании замены всего парка данных самолетов к 2025 году. На замену Tornado Германия планирует приобрести истребители Eurofighter Typhoon, которые в настоящее время не могут быть носителем ядерного оружия. По заключению экспертов, возможность нанесения ядерного удара достигается за счет оснащения самолета американской ядерной бомбой B61, а истребитель Eurofighter Typhoon не имеет такой возможности, и в связи с этим Германия считает, что новые истребители должны быть сертифицированы США. Разработка данной возможности для Eurofighter Typhoon возможна, но стоить это будет дорого.


В апреле министерство обороны Германии направило Пентагону письмо, в котором поинтересовалось возможной сертификацией самолетов, а также стоимостью этой процедуры. По оценкам официальных лиц, необходимый процесс сертификации может занять до семи лет и замена устаревших самолетов на новые может затянуться.

В тоже время США пытаются привлечь Германию к программе использования истребителя пятого поколения F-35, которому для применения ядерного оружия никаких процедур сертификации проходить не надо. В настоящее время высшие должностные лица ВВС США и Пентагона работают над ответом на немецкий запрос.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 17:31
    Немцы! Вы же в НАТО зачем вам ядерные заряды? Морока одна с ними, если что Америка вас защитит...
    MPN
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:37
      Цитата: MPN
      Морока одна с ними

      Морока проиграла если что пол часа назад laughing
      Александр романов
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:39
        Цитата: Александр романов
        Морока проиграла если что пол часа назад

        Господь есть! yes
        MPN
        1. donavi49 Сегодня, 17:46
          Чем? Испания победит Иран. В итоге выходят Испания и Португалия на Россию и Уругвай. Если бы досушили ничейку, то у Порту было бы 2 очка перед последним туром, а у Ирана 3. И там не факт.
          donavi49
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:48
            Португалия-Россия... Рональдо, сломать, а дальше удача, и судьи. Я даже знаю, что его может сломать. Молодцы, россияне собрались, можете, когда припекает.
            Shahno
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
            2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:55
              Цитата: Shahno
              .. Рональдо, сломать,

              Смотрел игру Португалия Марокко ,Португальцы не смотря на победу не впечатлили вообще.Мароканцам просто не везло чудовищно
              Александр романов
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:59
                Молодых и энергичных в защите мало. Криштиану их просчитает.А кто его догонит? Только грубить...
                Shahno
                1. Комментарий был удален.
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:10
            Цитата: donavi49
            Испания победит Иран.

            Германия проиграла,Месси не забил пенальти,Бразилия ,почти проиграла.Марокко мяч не в какую не летел в ворота.
            Все говорили у нас нет команды,тренер хреновый. Но вот судя по тому,что я вижу,место тут проклятое.Даже немцы в ничтожество превращаются.Ща если еще из группы не выдут wassat
            Александр романов
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:49
          Цитата: MPN
          Господь есть!

          Саудиты с Уругваем начинается. Если Саудиты пропустят еще 3-4 банки,им на родине точно бошки поотрубают wassat
          Александр романов
    2. afrikanez (KONGO) Сегодня, 17:38
      А еще америкосы защитят Польшу, Прибалтику и много еще кого, лишь бы "пупок" не развязался от такой "защиты" lol
      afrikanez
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:47
        Цитата: afrikanez
        А еще америкосы защитят Польшу, Прибалтику и много еще кого, лишь бы "пупок" не развязался от такой "защиты"

        Обязательно защитят! Но предварительно со всех 28-ми снимут по два процента ВВП, не считая контрактных поставок! Смотрится как братва из 90-х!
        тол100в
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:47
      Цитата: MPN
      Морока одна с ними, если что Америка вас защитит...

      Америка не будет умирать за всяких там немцев и прибалтов, с поляками. Вот и готовит их применять атомное оружие. К слову, что то мне кажется, что и ответ на немецкий вопрос
      Минобороны ФРГ решило запросить у США данные по возможности новых истребителей Eurofighter Typhoon нести ядерные боезаряды в рамках программы обороны НАТО.
      будет таков, что в ФРГ поймут: "дешевле американский Ф-35 закупать..."
      svp67
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:07
        Цитата: svp67
        что в ФРГ поймут:

        Как? Как может оккупированная страна что-то понять?! Площадь Германии со всеми ее землями сравнима со средней площадью Области или Края в России. И если на территории этого региона находится около ТРЕХСОТ ВОЕННЫХ БАЗ СГА-НАТО (читай СГА) , то на каждый районный центр (район) приходится по пять-шесть баз оккупантов! И вопрос? : Кому позволят захватчики управлять собой?! И Сразу ответ: с 1949 года ФРГ является оккупированной (купленной) полустраной! А говорить об "своем оружии, армии, самолетах, танках и пистолетах для самострела им не позволят!" На всех Бундесов есть крючок АНБ! и других их братков!
        тол100в
  2. Vard Сегодня, 17:48
    Я вот одного не могу понять... Ясен пень что подобное с подобным... Если есть в стране ЯО, то и прилетят такое же... Не живется им спокойно...
    Vard
  3. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 17:56
    А так ли важна сейчас B-61? Где гарантия, что носитель долетит до точки сброса. Она же не планирующая, чего с ней носятся, аж обязательное требование для самолетов. Проще разработать КР с ЯБЧ для тактической авиации.
    Vadim851
  4. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 18:00
    И зачем F-35 B61? Этот самолет вообще как бы не должен вступать в контактный бой. В случае полномасштабной войны, когда в небе будет много истребителей противника, а также ПВО, и F-35 полетит с B-61 ? Ну конечно...
    Vadim851
  5. Громобой Сегодня, 18:02
    Одному поблажку дай,а там и прибалты подтянутся сертифицировать свои "цесны" под B61.Поэтому для всех спокойнее будет ,если немцы включатся в программу Ф-35. Тогда им могут даже завод запустить по типу итальянского. Ведь заявки на этот самолёт постоянно растут и ждать можно будет долго без расширения производства.
    Громобой
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