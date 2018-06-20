Германия запросила у США сертификацию своих самолетов

Германия в очередной раз столкнулась с проблемой при замене существующего парка самолетов Люфтваффе. Минобороны ФРГ решило запросить у США данные по возможности новых истребителей Eurofighter Typhoon нести ядерные боезаряды в рамках программы обороны НАТО.В настоящее время на вооружение ВВС ФРГ стоят истребители-бомбардировщики Panavia Tornado, которые могут нести ядерные боеголовки, но, в связи с их устареванием, Бундесвер заявил о желании замены всего парка данных самолетов к 2025 году. На замену Tornado Германия планирует приобрести истребители Eurofighter Typhoon, которые в настоящее время не могут быть носителем ядерного оружия. По заключению экспертов, возможность нанесения ядерного удара достигается за счет оснащения самолета американской ядерной бомбой B61, а истребитель Eurofighter Typhoon не имеет такой возможности, и в связи с этим Германия считает, что новые истребители должны быть сертифицированы США. Разработка данной возможности для Eurofighter Typhoon возможна, но стоить это будет дорого.В апреле министерство обороны Германии направило Пентагону письмо, в котором поинтересовалось возможной сертификацией самолетов, а также стоимостью этой процедуры. По оценкам официальных лиц, необходимый процесс сертификации может занять до семи лет и замена устаревших самолетов на новые может затянуться.В тоже время США пытаются привлечь Германию к программе использования истребителя пятого поколения F-35, которому для применения ядерного оружия никаких процедур сертификации проходить не надо. В настоящее время высшие должностные лица ВВС США и Пентагона работают над ответом на немецкий запрос.