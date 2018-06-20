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Второй самолет Ту-214 ПУ-СУБС передан Минобороны России

Очередной Ту-214 в специальной модификации сегодня передан в эксплуатацию, заявили в пресс-службе ПАО «Туполев. Самолет создавался в рамках контракта компании с Минобороны РФ по выпуску летных пунктов управления.

Второй самолет Ту-214 ПУ-СУБС передан Минобороны России


Это второй Ту-214 данной модификации, первый Ту-214 ПУ-СБУС был передан в эксплуатацию 26 марта 2018 года. Контракт на строительство двух самолётов Ту-214ПУ-СБУС с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» был заключен в 2015 году. Заказчиком выступило Минобороны России. По открытой информации, они должны быть оборудованны специальным бортовым узлом связи СБУС-214. Все комплектующие в составе этих самолетов — отечественного производства, что отвечает основному требованию государственных заказчиков.


Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет, отличается топливной экономичностью и высоким уровнем комфорта. Основное назначение специальной модификации Ту-214 ПУ-СБУС — обеспечение дополнительных каналов связи абонентам.

Модификация: Ту-214ПУ:

Размах крыла, м: 42,00; Длина самолета, м: 46,20; Высота самолета, м: 13,90; Площадь крыла, м2: 182,40; Масса, кг -пустого самолета: 59000; -максимальная взлетная: 110750; Тип двигателя: 2 х ТВРД ПС-90А; Тяга, кгс: 2 х 16000

Крейсерская скорость, км/ч: 850; Практическая дальность, км: 6500; Максимальная дальность, км: 10500; Практический потолок, м: 12000.

В компании уточнили, что после проведения пробного полета, самолет осуществил перелет к месту базирования.

К настоящему времени на Казанском авиационном заводе построено 30 самолетов Ту-214 различных модификаций, а общее количество построенных машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 84 единицы.



Использованы фотографии: https://www.aex.ru/
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Комментарии 2

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:02
    Основное назначение специальной модификации Ту-214 ПУ-СБУС — обеспечение дополнительных каналов связи абонентам.
    Тут видимо забыли упомянуть: "в особый период"
    svp67
  2. Vard Сегодня, 18:09
    А я то думаю... И чего над нами интересный самолет разлетался... А оно вот что...
    Vard
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