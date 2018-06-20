19:31 20 июня
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Ротация ВСУ на Донбассе провалена. Что пошло не так?

Оперативное командование ДНР со ссылкой на разведку сообщает о прибытии к линии соприкосновении 28-й омб ВСУ. Украинская отдельная механизированная бригада расположилась на Донецком направлении. Прибытие 28-й омб призвано сменить 30-й омб, которая ранее занимала позиции к западу и северо-западу от Донецка.

Однако ротация, по большому счёту, срывается. Дело в том, что в 28-й бригаде ВСУ отмечается серьёзный недокомплект личного состава. Разведка ДНР получила сведения о том, что недокомплект этот составляет свыше трети личного состава – 35% военнослужащих не хватает до полной комплектации.

Ротация ВСУ на Донбассе провалена. Что пошло не так?



В этой связи командование 28-й бригады пытается уговорить часть военнослужащих ротируемой 30-й омб ВСУ остаться на своих позициях или выступить своеобразными «легионерами» в составе 28-й бригады с последующим внесением в списки прибывшей к западу от Донецка омб.
Такие хитросплетения, что называется, не от хорошей жизни. На днях «Военное обозрение», ссылаясь на материалы Генштаба ВСУ, сообщало о том, что комплектование войск контрактниками во втором квартале текущего года, по сути, провалено. Так, в Закарпатской и Волынской областях контракт подписали едва ли 20% от планового числа «потенциальных подписантов».

Видимо, и это тоже послужило одной из причин того, что сегодня президент Порошенко подписал закон, в котором «ветеранам АТО», признанным не годными к воинской службе по результатам медкомиссии, всё же позволяется продолжать службу в войсках.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 18:05
    Смотрел ролик как они танк заряжали... Это реальная жесть!
    Vard
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:10
      Цитата: Vard
      Это реальная жесть!

      Жесть в том, как же они низко упали в вопросе профессионализма. Как они, так и производители танков в Харькове. МЗ, который уже почти полвека на оснащении танков не суметь привести в рабочее состояние, это конечно .... так же как и не отрегулировать жесткость и степень демпфирования СТВ, перед ответственными соревнованиями...Что же они тогда в линейные войска поставляют?
      svp67
      1. МЮД (МЮД) Сегодня, 18:16
        и производители танков в Харькове. МЗ, который уже почти полвека на оснащении танков не суметь привести в рабочее состояние

        Почему вы думаете, что это не профессионализм, просто это тихий профессиональный саботаж.
        МЮД
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:22
          Цитата: МЮД
          Почему вы думаете, что это не профессионализм, просто это тихий профессиональный саботаж.

          Хотелось бы понять чей? Люди поехали на соревнования и решили их там саботировать? Я это видео то же видел и танкисты просто не понимают, что с их МЗ произошло. И это лучшие танкисты, имеющие опыт АТО... В советское время как то лучше готовили экипажи.
          svp67
          1. Тралл Сегодня, 18:30
            Цитата: Vard
            Смотрел ролик как они танк заряжали... Это реальная жесть!

            Щеневмерлу нужно петь при заряжании просто smile
            Тралл
            1. Kasandra (Русский) Сегодня, 18:44
              Да боятся они котлов очередных ..Даже за большие деньги не хотят идти на верную смерть ...
              Порошенко подписал закон, в котором «ветеранам АТО», признанным не годными к воинской службе по результатам медкомиссии, всё же позволяется продолжать службу в войсках.

              До ручки дошли ,но Вальцману нужны кредиты и срочно..
              Kasandra
  2. rruvim (Роман) Сегодня, 18:20
    Да 28 бригада, те ещё клоуны. Сожрут всё, что растёт вокруг на огородах, и смоются...
    rruvim
    1. Jerk Сегодня, 18:41
      Есть такое:

      Из серии как правильно форсировать реку по мосту в их исполнении. А еще кажись марш до Киева с полигона Широкий Лан с воплями - "где паек" - их работа)))
      Jerk
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:09
        Цитата: Jerk
        Из серии как правильно форсировать реку по мосту в их исполнении

        Только преодолевать реку, а не форсировать. Так понимаю это фото из глубокого тыла, а там эта сложная операция происходит без огневого воздействия и противодействия противника. Но Т-64 хорошо так легла, качественно, так понимаю кто то решил по быстренькому мостик проскочить, экипаж то хоть выжил?
        svp67
  3. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:16
    Да, киборг уже не тот.
    Перейра
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