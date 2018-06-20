Ротация ВСУ на Донбассе провалена. Что пошло не так?

Оперативное командование ДНР со ссылкой на разведку сообщает о прибытии к линии соприкосновении 28-й омб ВСУ. Украинская отдельная механизированная бригада расположилась на Донецком направлении. Прибытие 28-й омб призвано сменить 30-й омб, которая ранее занимала позиции к западу и северо-западу от Донецка.Однако ротация, по большому счёту, срывается. Дело в том, что в 28-й бригаде ВСУ отмечается серьёзный недокомплект личного состава. Разведка ДНР получила сведения о том, что недокомплект этот составляет свыше трети личного состава – 35% военнослужащих не хватает до полной комплектации.В этой связи командование 28-й бригады пытается уговорить часть военнослужащих ротируемой 30-й омб ВСУ остаться на своих позициях или выступить своеобразными «легионерами» в составе 28-й бригады с последующим внесением в списки прибывшей к западу от Донецка омб.Такие хитросплетения, что называется, не от хорошей жизни. На днях «Военное обозрение», ссылаясь на материалы Генштаба ВСУ, сообщало о том, что комплектование войск контрактниками во втором квартале текущего года, по сути, провалено. Так, в Закарпатской и Волынской областях контракт подписали едва ли 20% от планового числа «потенциальных подписантов».Видимо, и это тоже послужило одной из причин того, что сегодня президент Порошенко подписал закон, в котором «ветеранам АТО», признанным не годными к воинской службе по результатам медкомиссии, всё же позволяется продолжать службу в войсках.