Штаб ООС заявил о продвижении ВСУ на два километра под Желобком

Штаб "Операции объединенных сил" (ООС) в Донбассе распространил заявление, что украинские силовики продвинулись на два километра от занимаемых рубежей и заняли новые позиции около поселка Желобок в Луганской области недалеко от линии разграничения.В своем заявлении штаб ООС отмечает, что операция шла на протяжении двух недель в условиях секретности, в результате чего украинские силовики продвинулись на два километра и создали полосу обеспечения. Причиной данной тайной операции называлось слишком близкое нахождение позиций вооруженных сил Луганской народной республики к позициям украинских военнослужащих.В Луганской народной республике данное "сообщение штаба ООС" назвали очередным фейком, направленным на одурачивание своих же военнослужащих и способом выдать желаемое за действительное. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, подразделения НМ ВС ЛНР находятся на своих позициях, они никуда не продвигались и свои позиции ВСУ не сдавали.Марочко напомнил, что 17 июня 2018 года украинская артиллерия обстреляла поселок Желобок и разрушила дом и все постройки последней проживающей в поселке жительницы.