Как и чем будут воевать в будущем. Прогноз американских экспертов

Космос и киберпространство – вот сферы войн будущего. Любые битвы в этих сферах могут быть разрушительными для современного общества. Они могут ослабить способность армии США иметь превосходство на суше, море и в воздухе, так как от космических и кибертехнологий сегодня во многом зависят составляющие боеспособности вооружённых сил.

Искусственный интеллект, большие массивы данных, машинное обучение, робототехника. Некоторые из наиболее известных лидеров в этих областях публично предупреждают об опасностях в обычной среде. Военные действия, обеспечиваемые этими технологиями, и особенно искусственным интеллектом, могут развиваться настолько быстро, что эффективные ответы требуют выведения людей из цикла принятия решений. а предоставление интеллектуальным машинам традиционно человеческих решений об уничтожении других людей чревато моральной опасностью.