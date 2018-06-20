19:33 20 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Как и чем будут воевать в будущем. Прогноз американских экспертов

В американских СМИ появился материал, в котором рассматриваются варианты преимущества тех или иных стран в конфликтах будущего. Электронное издание War on the Rocks в своей публикации по этой тематике заявляет о том, что грядущая четвёртая технологическая революция приведёт к человечеству к пониманию того, что и противостояние между странами переходит в иную сферу

Первая технологическая революция описывается так: XVII-XVIII века – создание парового двигателя и машин на его основе.

Вторая: 1870-1914 – электричество и промышленное производство.


Третья: последние десятилетия XX века – информационно-коммуникационная (компьютеры, Интернет)/

Под 4-й технологической революцией понимается глобальное распространение мира цифровых технологий со вхождением их в повседневную жизнь человека. Эта революция принципиально размывает границы между физической (биологической) и цифровой составляющими глобального мира. Что уже во многом и происходит.

В частности, говорится о том, что такая революция приведёт к противостоянию стран с учётом их вовлечённости в киберпространство. Отмечается вектор противостояния в сфере космических (спутниковых) технологий.

Из статьи:
Космос и киберпространство – вот сферы войн будущего. Любые битвы в этих сферах могут быть разрушительными для современного общества. Они могут ослабить способность армии США иметь превосходство на суше, море и в воздухе, так как от космических и кибертехнологий сегодня во многом зависят составляющие боеспособности вооружённых сил.


Как и чем будут воевать в будущем. Прогноз американских экспертов


Из материала:
Искусственный интеллект, большие массивы данных, машинное обучение, робототехника. Некоторые из наиболее известных лидеров в этих областях публично предупреждают об опасностях в обычной среде. Военные действия, обеспечиваемые этими технологиями, и особенно искусственным интеллектом, могут развиваться настолько быстро, что эффективные ответы требуют выведения людей из цикла принятия решений. а предоставление интеллектуальным машинам традиционно человеческих решений об уничтожении других людей чревато моральной опасностью.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 19:11
    На вопрос, что в заголовке уже ответил Альберт Эйнштейн.
    drinks
    Ecilop
    1. Kasandra (Русский) Сегодня, 19:19
      Космос и киберпространство – вот сферы войн будущего.

      Может быть , но помнится Гитлервсей мощью Европы попер на Россию ,очень неплохо технологически вооруженный ..Итог вы знаете , даже оружие "возмездия" Германию не спасло ..Делайте выводы господа ! Русские тоже не лыком шиты ..Воевать не разучились и есть чем ответить ..Добро пожаловать в Ад ,если что ! soldier
      А Энштейн и на Германию неплохо поработал , а уж потом сбежал в США и там тоже на военных поработал ..Умный мужик конечно, но возвышать его думаю не стоит .Тот еще . bullyСлишком в мировых СМИ его идеализируют.. так не считаю ..
      Kasandra
      1. Logall (Александр) Сегодня, 19:27
        Цитата: Kasandra
        на военных поработал ..Умный мужик конечно, но возвышать его думаю не стоит

        Все великие умы, так или иначе, послужили военному делу! Даже самые миролюбивые. Так, что теперь, всех в грязь...?
        Низяяяя, вот, к примеру, Тесла меня "хлебом" обеспечил на долгие лета вперёд!
        Logall
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:31
      Вы правы.Если амерзцы сорвутся с катушек,то воевать будем камнями.В следующую войну.
      Цитата: Ecilop
      На вопрос, что в заголовке уже ответил Альберт Эйнштейн.
      drinks
      210окв
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:12
    Как и чем будут воевать в будущем. Прогноз американских экспертов

    Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Я не знаю, чем будут воевать в третьей мировой войне, но в четвертой мировой люди будут воевать дубинками»
    svp67
  3. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:14
    Так может вывезти эти киберразумы на Луну и пусть там воюют. Чья команда остальных запинала, тот в войне и победил. А проигравший на Земле подписывает акт о капитуляции.
    Перейра
    1. Gato (Сергей) Сегодня, 19:30
      История развивается по спирали - как утверждают этологи, в первобытных племенах воевали только вожди и узкий круг "ограниченных лиц" wassat Подтверждение тому - футбольные маньяки. Так может пусть воюют депутаты во главе с презиками (можно даже на Луне). Рейтинги репортажей уйдут в космос fellow
      Gato
  4. Александр 3 Сегодня, 19:17
    Да вы гляньте чем воюет самая сильная армия мира.-Фейками и враньем,как и мелкобриты к ним подтягиваются и не только,список можно продолжить.
    Александр 3
  5. Gato (Сергей) Сегодня, 19:23
    Т.е., зависание тестикул рядового пехотинца над окопом противника уже не катит? Надо еще и забанить его в фейсбуке?
    Gato
Картина дня