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Как и чем будут воевать в будущем. Прогноз американских экспертов
В американских СМИ появился материал, в котором рассматриваются варианты преимущества тех или иных стран в конфликтах будущего. Электронное издание War on the Rocks в своей публикации по этой тематике заявляет о том, что грядущая четвёртая технологическая революция приведёт к человечеству к пониманию того, что и противостояние между странами переходит в иную сферу
Первая технологическая революция описывается так: XVII-XVIII века – создание парового двигателя и машин на его основе.
Вторая: 1870-1914 – электричество и промышленное производство.
Третья: последние десятилетия XX века – информационно-коммуникационная (компьютеры, Интернет)/
Под 4-й технологической революцией понимается глобальное распространение мира цифровых технологий со вхождением их в повседневную жизнь человека. Эта революция принципиально размывает границы между физической (биологической) и цифровой составляющими глобального мира. Что уже во многом и происходит.
В частности, говорится о том, что такая революция приведёт к противостоянию стран с учётом их вовлечённости в киберпространство. Отмечается вектор противостояния в сфере космических (спутниковых) технологий.
Из статьи:
Из материала:
Первая технологическая революция описывается так: XVII-XVIII века – создание парового двигателя и машин на его основе.
Вторая: 1870-1914 – электричество и промышленное производство.
Третья: последние десятилетия XX века – информационно-коммуникационная (компьютеры, Интернет)/
Под 4-й технологической революцией понимается глобальное распространение мира цифровых технологий со вхождением их в повседневную жизнь человека. Эта революция принципиально размывает границы между физической (биологической) и цифровой составляющими глобального мира. Что уже во многом и происходит.
В частности, говорится о том, что такая революция приведёт к противостоянию стран с учётом их вовлечённости в киберпространство. Отмечается вектор противостояния в сфере космических (спутниковых) технологий.
Из статьи:
Космос и киберпространство – вот сферы войн будущего. Любые битвы в этих сферах могут быть разрушительными для современного общества. Они могут ослабить способность армии США иметь превосходство на суше, море и в воздухе, так как от космических и кибертехнологий сегодня во многом зависят составляющие боеспособности вооружённых сил.
Из материала:
Искусственный интеллект, большие массивы данных, машинное обучение, робототехника. Некоторые из наиболее известных лидеров в этих областях публично предупреждают об опасностях в обычной среде. Военные действия, обеспечиваемые этими технологиями, и особенно искусственным интеллектом, могут развиваться настолько быстро, что эффективные ответы требуют выведения людей из цикла принятия решений. а предоставление интеллектуальным машинам традиционно человеческих решений об уничтожении других людей чревато моральной опасностью.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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