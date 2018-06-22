Отечественные «стальные шапки» начала XX века













Стальной шлем Адриана с гербом Российской империи. Источник: antikvariat.ru Стальной шлем Адриана с гербом Российской империи. Источник: antikvariat.ru



Группа офицеров 267-го пехотного Духовщинского полка в касках Адриана. Источник: «Пушечное мясо» Первой мировой, Семен Федосеев, 2009 Группа офицеров 267-го пехотного Духовщинского полка в касках Адриана. Источник: «Пушечное мясо» Первой мировой, Семен Федосеев, 2009











Стальной шлем «М17 Sohlberg» из партии, оставшейся в Финляндии. Подтулейное устройство обшито оленьей коже. Экземпляр, очевидно, остался от финского "мчс" — черная краска не до конца удалена. Источник: forum-antikvariat.ru Стальной шлем «М17 Sohlberg» из партии, оставшейся в Финляндии. Подтулейное устройство обшито оленьей коже. Экземпляр, очевидно, остался от финского "мчс" — черная краска не до конца удалена. Источник: forum-antikvariat.ru



Солдаты Красной Армии в шлемах Адриана и M17 Sohlberg. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук" Солдаты Красной Армии в шлемах Адриана и M17 Sohlberg. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"



Экспериментальный образец шлема 1929 года. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук" Экспериментальный образец шлема 1929 года. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"







Автор изобретения А. А. Шварц в стальном шлеме собственной конструкции, а также его контур. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук" Автор изобретения А. А. Шварц в стальном шлеме собственной конструкции, а также его контур. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"



Внешний вид и подтулейное устройство шлема СШ-36. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук" Внешний вид и подтулейное устройство шлема СШ-36. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"



Внешнее сходство стального шлема СШ-39 и итальянского стального шлема Elmeto modello М33: а — шлем СШ-39; б — подтулейное устройство СШ-39; в — итальянский шлем. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук" Внешнее сходство стального шлема СШ-39 и итальянского стального шлема Elmeto modello М33: а — шлем СШ-39; б — подтулейное устройство СШ-39; в — итальянский шлем. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"







Шлем СШ-40 и его подтулейное устройство. Источник: kapterka.su Шлем СШ-40 и его подтулейное устройство. Источник: kapterka.su

Статистика неумолима: во французской армии стальные каски помогали избегать трех четвертей ранений в голову, которые в большинстве случаев заканчивались летальным исходом. В России же в сентябре 1915 года из Москвы эвакуировали более 33 тысяч раненых, из которых 70% были поражены пулями, шрапнелью – 19,1%, осколками – 10,3% и холодным оружием – 0,6%. В итоге военное руководство России сдалось и 2 октября 1926 года оформило два гигантских заказа на изготовление во Франции 1,5 млн. и 2 млн. стальных касок Адриана. Общая стоимость контракта составила 21 млн. франков, то есть по 6 франков за один экземпляр. Большую роль в оснащении русских солдат подобной защитой сыграл граф Алексей Александрович Игнатьев, дипломат и военный атташе во Франции, впоследствии ставший генерал-лейтенантом Советской Армии. Фактически доработка каски заключалась только в кокарде в виде двуглавого орла и окраске светлой охрой. Модель Адриана М1916 имела полусферическую форму и состояла из трех деталей – штампованного купола, двухстороннего козырь, окантованного стальной лентой и гребня, прикрывавшего вентиляционное отверстие. Кожей было выделано подтулейное пространство и состояло из шести-семи лепестков, которые скреплял вместе шнур. Натягивая шнур, можно было подгонять шлем под размер головы. На этом сложности не заканчиваются – между корпусом и подтулейным пространством находились гофрированные алюминиевые (!) пластины, закрепленные на стяжных скобах, припаянных к корпусу каски.Пластин было несколько — в передней, задней и боковых частях, причем, спереди и сзади гибкость имели несколько большую, чем остальные. Все это позволяло подтулейному пространству идеально облегать голову бойца. Широкий козырек каски позволял защитить пользователя от летящих с неба комков земли и небольших обломков. Масса каски была небольшая: всего 0,75 кг, что не доставляло особых неудобств солдатам, но и толщина стенки была мизерная – 0,7 мм, что позволяло, в лучшем случае, надеяться на защиту от осколка и шрапнели на излете. К слову, в итоге такого французского творения поставили в Россию всего порядка 340 тыс. Русские войны впервые примерили их во Францию (Галиция), куда были отправлены для поддержки союзных войск.Первой отечественной разработкой стала «модель 1917 года» или «М17 Sohlberg» — цельноштампованный стальной шлем, во многом повторяющий контуры французского аналога. Выпускали средство защиты на финских заводах «G. W. Sohlberg» и «V. W. Holmberg» и на нескольких предприятиях в России. В 1916 году было дано указание из Генерального штаба на изготовление сразу 3,9 млн шлемов с внеочередным выделением стали для этой цели. Официально принять его на вооружение не успели, но часть заказа финны успели отправить на фронт, где он успешно служил. 14 декабря 1917 году Центральный Военно-Промышленный Комитет своим решением свернул производств М17. До этого в январе-мае 1917 года Финская Красная гвардия в ходе гражданской войны присвоила себе несколько сотен шлемов, которые позже отвоевали финские белогвардейцы и передали в Хельсинкский пехотный полк. Но и на этом злоключения «стальной шапки» не окончились – в 1920 году финны вывели шлемы из пехотной экипировки и продали пожарникам, которые их перекрасили в черный.Конструкция «М17 Sohlberg» предусматривала использование миллиметровой стали, что выгодно отличало его французской «жестянки» — можно было надеяться, что в определенных условиях пулю русский шлем сдержит. В связи с использованием новой толстостенной стали, масса шлема увеличилась по сравнению с французской моделью до 1 килограмма. На самом верху «М17 Sohlberg» предусмотрено было вентиляционное отверстие, прикрытое стальной накладкой, форма которой было индивидуальной отличительной чертой заводов-изготовителей. Подтулейное пространство имело форму купола со шнуром для регулировки под размер головы и фиксировалось тонкими пластинами в форме усиков, способных загибаться. По аналогии со шлемом Адриана, спереди, сзади и с боков располагались гофрированные пластины для демпфирования и вентиляции. Подбородный ремень застёгивался на прямоугольную пряжку.Итогом запоздалого внедрения и французского шлема, и отечественной модели М17, стала нехватка в русской армии таких средств индивидуальной защиты. Бойцы на фронте нередко вынуждены были пользоваться трофейными немецкими образцами, которые для того времени были, наверное, лучшими в мире. В послевоенное время наследство царской армии использовалось достаточно долго – в Красной Армии до начала 40-х годов можно было встретить бойцов как в М17, так и в шлеме Адриана.К теме разработки стальных головных уборов для армии в советской России вернулись в конце 20-х годов. Главным разработчиком средств индивидуальной защиты стал Центральный научно-исследовательский институт металлов (ЦНИИМ), ранее называемый Центральной научно-технической лабораторией Военного ведомства. В учреждении проводились работы по всесторонним испытаниям различных марок броневых сталей, а также их обязательный обстрел из стрелкового оружия. Руководителями направления индивидуальной защиты бойцов стали д. т. н. профессор Корюков Михаил Иванович, а также инженер Потапов Виктор Николаевич. Их многолетний труд в 1943 году был отмечен Сталинской премией. Первым образцом стал экспериментальный шлем 1929 года, имеющий большое сходство с «М17 Sohlberg», только с более вытянутым козырьком. Подтулейное пространство было скопировано с французского шлема, но дополнено амортизирующими пластинами на каждый лепесток.Вторым образцом, более удачным, стал шлем конструкции инженера А. А. Шварца из Научно-технического отдела Артиллерийского управления РККА. В облике его творения уже просматривались очертания немецких и итальянских стальных головных уборов. Именно этот образец стал основой для первого массового шлема Красной Армии – СШ-36.СШ-36 стали выпускать в конце 1935 года на Лысьвенском металлургическом заводе имена газеты «За индустриализацию», расположенном в Пермском крае. О необходимости введения таких шлемов в обмундирование бойцов было сказано в 1935 году в постановлении Совет народных комиссаров СССР «О состоянии обозно-вещевого и продовольственного довольствия РККА». От немецкой школы «шлемостроения» инженер Шварц перенял широкие поля и далеко выдающийся козырек, а от итальянцев с их М31 – гребень на самом верху купола, закрывающий вентиляционное отверстие. Подтулейную амортизацию оформили пластинчатыми держателями, а также вставками из губчатой резины. Подбородный ремень держался на кольцах и фиксировался шплинтами. Были у СШ-36 негативные стороны, связанные, прежде всего, с недостаточным объемом войсковых испытаний. При длительном ношении у солдат появлялись боли в височной области, бойцы испытывали неудобство во время прицеливания и, что самое возмутительное, шлем было невозможно было одеть на зимний головной убор. Все эти недочеты вскрылись во время зимней войны с Финляндией 1939-1940 гг. Бойца нередко просто ломали и выбрасывали тесное подтулейное устройство, чтобы хоть как-то натянуть шлем на шапку-ушанку.Следующим по счету был СШ-39, появившийся, как видно из индекса, прямо перед началом Великой Отечественной войны и изначально разарботанный на основе итальянского шлема «Elmeto modello M33». Итальянский бронеколпак появился в СССР в качестве трофея из объятой гражданской войной Испании. К разработке нового шлема приступили более основательно – привлекли упоминаемый ЦНИИМ, Военно-медицинскую академию, а также Наркоматы черной металлургии и обороны. Тактико-технические требования к шлему подписал в 1938 году сам Маршал Советского Союза С. М. Буденный.Решающий вклад в эффективность шлема внесли д. т. н. Корюков М. И. и инженер В. Н. Потапов, когда разработали и сварили сталь новой марки 36СГН и её заменитель 36СГ. Форма шлема было простая полусферическая с козырьком и 3-8 мм бортиком по нижнему краю, происхождение которого связано с защитой от сабельного удара. Очевидно, по задумке кавалериста С. М. Буденного, лезвие должно было отводиться этим буртиком в сторону, однако, сабля была последним оружие, с которым пришлось встречаться СШ-39 на поле боя. Изначально подтулейное пространство было аналогично СШ-36, но опыт финской кампании подсказал невозможность пользования им в сильные морозы. Решил проблему А. М. Никитин (военинженер 2 ранга военпред Главного инженерного управления РККА), представив в 1940 году новое подтулейное устройство в виде секторов.Три дерматиновых лепестка, внутренняя сторона которых была оснащена тканевыми мешочками с ватой, крепились к корпусу при помощи пластинчатых креплений и двух заклепок. В каждый лепесток продевался шнур для регулировки, а подбородный ремень крепили пластинчатым держателем. В итоге усовершенствования Никитина потянули на новую модель СШ-40, которая вместе с СШ-39, стала одними из самых лучших образцов индивидуальной защиты в мире. Возможность совмещать новый шлем с шапкой-ушанкой высоко оценили в войсках – бойцы изношенное подтулейное устройство СШ-39 часто меняли на аналог от СШ-40. В общей сложности на Лысьвенском заводе в годы войны выпустили более 10 млн. шлемов, ставших полноправными символами великой Победы.