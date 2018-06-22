09:04 22 июня

Отечественные «стальные шапки» начала XX века

Статистика неумолима: во французской армии стальные каски помогали избегать трех четвертей ранений в голову, которые в большинстве случаев заканчивались летальным исходом. В России же в сентябре 1915 года из Москвы эвакуировали более 33 тысяч раненых, из которых 70% были поражены пулями, шрапнелью – 19,1%, осколками – 10,3% и холодным оружием – 0,6%. В итоге военное руководство России сдалось и 2 октября 1926 года оформило два гигантских заказа на изготовление во Франции 1,5 млн. и 2 млн. стальных касок Адриана. Общая стоимость контракта составила 21 млн. франков, то есть по 6 франков за один экземпляр. Большую роль в оснащении русских солдат подобной защитой сыграл граф Алексей Александрович Игнатьев, дипломат и военный атташе во Франции, впоследствии ставший генерал-лейтенантом Советской Армии. Фактически доработка каски заключалась только в кокарде в виде двуглавого орла и окраске светлой охрой. Модель Адриана М1916 имела полусферическую форму и состояла из трех деталей – штампованного купола, двухстороннего козырь, окантованного стальной лентой и гребня, прикрывавшего вентиляционное отверстие. Кожей было выделано подтулейное пространство и состояло из шести-семи лепестков, которые скреплял вместе шнур. Натягивая шнур, можно было подгонять шлем под размер головы. На этом сложности не заканчиваются – между корпусом и подтулейным пространством находились гофрированные алюминиевые (!) пластины, закрепленные на стяжных скобах, припаянных к корпусу каски.

Отечественные «стальные шапки» начала XX века





Стальной шлем Адриана с гербом Российской империи. Источник: antikvariat.ru


Пластин было несколько — в передней, задней и боковых частях, причем, спереди и сзади гибкость имели несколько большую, чем остальные. Все это позволяло подтулейному пространству идеально облегать голову бойца. Широкий козырек каски позволял защитить пользователя от летящих с неба комков земли и небольших обломков. Масса каски была небольшая: всего 0,75 кг, что не доставляло особых неудобств солдатам, но и толщина стенки была мизерная – 0,7 мм, что позволяло, в лучшем случае, надеяться на защиту от осколка и шрапнели на излете. К слову, в итоге такого французского творения поставили в Россию всего порядка 340 тыс. Русские войны впервые примерили их во Францию (Галиция), куда были отправлены для поддержки союзных войск.


Группа офицеров 267-го пехотного Духовщинского полка в касках Адриана. Источник: «Пушечное мясо» Первой мировой, Семен Федосеев, 2009


Первой отечественной разработкой стала «модель 1917 года» или «М17 Sohlberg» — цельноштампованный стальной шлем, во многом повторяющий контуры французского аналога. Выпускали средство защиты на финских заводах «G. W. Sohlberg» и «V. W. Holmberg» и на нескольких предприятиях в России. В 1916 году было дано указание из Генерального штаба на изготовление сразу 3,9 млн шлемов с внеочередным выделением стали для этой цели. Официально принять его на вооружение не успели, но часть заказа финны успели отправить на фронт, где он успешно служил. 14 декабря 1917 году Центральный Военно-Промышленный Комитет своим решением свернул производств М17. До этого в январе-мае 1917 года Финская Красная гвардия в ходе гражданской войны присвоила себе несколько сотен шлемов, которые позже отвоевали финские белогвардейцы и передали в Хельсинкский пехотный полк. Но и на этом злоключения «стальной шапки» не окончились – в 1920 году финны вывели шлемы из пехотной экипировки и продали пожарникам, которые их перекрасили в черный.






Стальной шлем «М17 Sohlberg» из партии, оставшейся в Финляндии. Подтулейное устройство обшито оленьей коже. Экземпляр, очевидно, остался от финского "мчс" — черная краска не до конца удалена. Источник: forum-antikvariat.ru


Конструкция «М17 Sohlberg» предусматривала использование миллиметровой стали, что выгодно отличало его французской «жестянки» — можно было надеяться, что в определенных условиях пулю русский шлем сдержит. В связи с использованием новой толстостенной стали, масса шлема увеличилась по сравнению с французской моделью до 1 килограмма. На самом верху «М17 Sohlberg» предусмотрено было вентиляционное отверстие, прикрытое стальной накладкой, форма которой было индивидуальной отличительной чертой заводов-изготовителей. Подтулейное пространство имело форму купола со шнуром для регулировки под размер головы и фиксировалось тонкими пластинами в форме усиков, способных загибаться. По аналогии со шлемом Адриана, спереди, сзади и с боков располагались гофрированные пластины для демпфирования и вентиляции. Подбородный ремень застёгивался на прямоугольную пряжку.
Итогом запоздалого внедрения и французского шлема, и отечественной модели М17, стала нехватка в русской армии таких средств индивидуальной защиты. Бойцы на фронте нередко вынуждены были пользоваться трофейными немецкими образцами, которые для того времени были, наверное, лучшими в мире. В послевоенное время наследство царской армии использовалось достаточно долго – в Красной Армии до начала 40-х годов можно было встретить бойцов как в М17, так и в шлеме Адриана.


Солдаты Красной Армии в шлемах Адриана и M17 Sohlberg. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"


К теме разработки стальных головных уборов для армии в советской России вернулись в конце 20-х годов. Главным разработчиком средств индивидуальной защиты стал Центральный научно-исследовательский институт металлов (ЦНИИМ), ранее называемый Центральной научно-технической лабораторией Военного ведомства. В учреждении проводились работы по всесторонним испытаниям различных марок броневых сталей, а также их обязательный обстрел из стрелкового оружия. Руководителями направления индивидуальной защиты бойцов стали д. т. н. профессор Корюков Михаил Иванович, а также инженер Потапов Виктор Николаевич. Их многолетний труд в 1943 году был отмечен Сталинской премией. Первым образцом стал экспериментальный шлем 1929 года, имеющий большое сходство с «М17 Sohlberg», только с более вытянутым козырьком. Подтулейное пространство было скопировано с французского шлема, но дополнено амортизирующими пластинами на каждый лепесток.


Экспериментальный образец шлема 1929 года. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"


Вторым образцом, более удачным, стал шлем конструкции инженера А. А. Шварца из Научно-технического отдела Артиллерийского управления РККА. В облике его творения уже просматривались очертания немецких и итальянских стальных головных уборов. Именно этот образец стал основой для первого массового шлема Красной Армии – СШ-36.




Автор изобретения А. А. Шварц в стальном шлеме собственной конструкции, а также его контур. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"


СШ-36 стали выпускать в конце 1935 года на Лысьвенском металлургическом заводе имена газеты «За индустриализацию», расположенном в Пермском крае. О необходимости введения таких шлемов в обмундирование бойцов было сказано в 1935 году в постановлении Совет народных комиссаров СССР «О состоянии обозно-вещевого и продовольственного довольствия РККА». От немецкой школы «шлемостроения» инженер Шварц перенял широкие поля и далеко выдающийся козырек, а от итальянцев с их М31 – гребень на самом верху купола, закрывающий вентиляционное отверстие. Подтулейную амортизацию оформили пластинчатыми держателями, а также вставками из губчатой резины. Подбородный ремень держался на кольцах и фиксировался шплинтами. Были у СШ-36 негативные стороны, связанные, прежде всего, с недостаточным объемом войсковых испытаний. При длительном ношении у солдат появлялись боли в височной области, бойцы испытывали неудобство во время прицеливания и, что самое возмутительное, шлем было невозможно было одеть на зимний головной убор. Все эти недочеты вскрылись во время зимней войны с Финляндией 1939-1940 гг. Бойца нередко просто ломали и выбрасывали тесное подтулейное устройство, чтобы хоть как-то натянуть шлем на шапку-ушанку.


Внешний вид и подтулейное устройство шлема СШ-36. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"


Следующим по счету был СШ-39, появившийся, как видно из индекса, прямо перед началом Великой Отечественной войны и изначально разарботанный на основе итальянского шлема «Elmeto modello M33». Итальянский бронеколпак появился в СССР в качестве трофея из объятой гражданской войной Испании. К разработке нового шлема приступили более основательно – привлекли упоминаемый ЦНИИМ, Военно-медицинскую академию, а также Наркоматы черной металлургии и обороны. Тактико-технические требования к шлему подписал в 1938 году сам Маршал Советского Союза С. М. Буденный.


Внешнее сходство стального шлема СШ-39 и итальянского стального шлема Elmeto modello М33: а — шлем СШ-39; б — подтулейное устройство СШ-39; в — итальянский шлем. Источник: "Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук"


Решающий вклад в эффективность шлема внесли д. т. н. Корюков М. И. и инженер В. Н. Потапов, когда разработали и сварили сталь новой марки 36СГН и её заменитель 36СГ. Форма шлема было простая полусферическая с козырьком и 3-8 мм бортиком по нижнему краю, происхождение которого связано с защитой от сабельного удара. Очевидно, по задумке кавалериста С. М. Буденного, лезвие должно было отводиться этим буртиком в сторону, однако, сабля была последним оружие, с которым пришлось встречаться СШ-39 на поле боя. Изначально подтулейное пространство было аналогично СШ-36, но опыт финской кампании подсказал невозможность пользования им в сильные морозы. Решил проблему А. М. Никитин (военинженер 2 ранга военпред Главного инженерного управления РККА), представив в 1940 году новое подтулейное устройство в виде секторов.




Шлем СШ-40 и его подтулейное устройство. Источник: kapterka.su


Три дерматиновых лепестка, внутренняя сторона которых была оснащена тканевыми мешочками с ватой, крепились к корпусу при помощи пластинчатых креплений и двух заклепок. В каждый лепесток продевался шнур для регулировки, а подбородный ремень крепили пластинчатым держателем. В итоге усовершенствования Никитина потянули на новую модель СШ-40, которая вместе с СШ-39, стала одними из самых лучших образцов индивидуальной защиты в мире. Возможность совмещать новый шлем с шапкой-ушанкой высоко оценили в войсках – бойцы изношенное подтулейное устройство СШ-39 часто меняли на аналог от СШ-40. В общей сложности на Лысьвенском заводе в годы войны выпустили более 10 млн. шлемов, ставших полноправными символами великой Победы.
Автор: Евгений Федоров


7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:22
    В итоге военное руководство России сдалось и 2 октября 1926 года оформило два гигантских заказа на изготовление во Франции 1,5 млн. и 2 млн. стальных касок Адриана
    На заметку хрустобулочникам вроде Ольговича, рассказывающим байки о "России, которую потеряли". Промышленность в царской России была такой "развитой", что даже каски не могла делать.
    Кот_Кузя
    1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 09:01
      Цитата: Кот_Кузя
      На заметку хрустобулочникам вроде Ольговича, рассказывающим байки о "России, которую потеряли". Промышленность в царской России была такой "развитой", что даже каски не могла делать.

      да-да, то ли дело новая власть:
      В послевоенное время наследство царской армии использовалось долго – в Красной Армии до начала 40-х годов можно было встретить бойцов как в М17, так и в шлеме Адриана.
      yes lol
      Ольгович
  2. Curious (Victor) Сегодня, 07:14
    В качестве защиты головы предполагалось использовать щиты-лопаты капитана Бобровского (толщина полотна 3,75мм) и доктора Кочкина (5мм) .
    Однако военное руководство не особо спешило с внедрением этих средств защиты, считая, что они делают солдата боязливым.
    Судя по всему, так считал и царь, когда весной 1916 года дал указание прекратить и опыты и закупку касок, несмотря на полученные из Франции положительные данные о применении каксок, которые обеспечивали надежную защиту от попавших по касательной пуль, осколков, шрапнельных пуль, комьев земли. Разрешение на закупку касок "воспоследовало" летом 1916 года, а везли их аж до весны 1917.
    Так что русский солдат в Первую мировую вовал фактически без каски.
    Curious
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:22
      А чего царю и его генералам заботиться о солдатах? Ведь "бабы еще нарожают". Да и для дворянина, какими были все генералы и сам царь, жизнь холопа ничего не значила. Недаром на вооружение приняли два вида Наганов: офицерский самовзводный для их благородий, и солдатский одинарного действия для черни, чтобы чернь много патронов не тратила.
      Кот_Кузя
      1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 08:24
        Цитата: Кот_Кузя
        А чего царю и его генералам заботиться о солдатах? Ведь "бабы еще нарожают". Да и для дворянина, какими были все генералы и сам царь, жизнь холопа ничего не значила. Недаром на вооружение приняли два вида Наганов: офицерский самовзводный для их благородий, и солдатский одинарного действия для черни, чтобы чернь много патронов не тратила.

        Вот еще один пример, обосновывающий, что революция была неизбежной. Извините за выражение, но вся эта "высокородная" шушера со своей устаревшей феодальной системой несколько столетий делала свое черное дело в России и рано или поздно должен был наступить этому конец.
        Эту гнилую систему "высокородных феодалов" в России хорошо демонстрирует фильм Бондарчука старшего "Война и мир".
        IGOR GORDEEV
  3. Albatroz (Manfred) Сегодня, 07:31
    Шлем Адриана стал предтечей целого ряда других

    Возможно на тот факт, что правительство России несколько тянуло с принятием шлема на вооружение, повлияло то, что, во-первых, по боевым качеством шлем Адриана был одним из наиболее слабых среди шлемов ПМВ (русский шлем образца 1917 г. был гораздо крепче и качественнее) и, во-вторых, отсутствие опыта в этом вопросе.
    Толчком стала апробация шлемов Особыми бригадами во Франции. Ну а затем наладили производство и в империи - на отечественных заводах. Причем удалось выпустить за год с небольшим достаточно большое количество шлемов (каска Сольберг (М17)).
    см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%
    D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%
    D1%80%D0%B3_(%D0%9C17)
    Дальнейшему наращиванию производства помешали революционные процессы и отделение Финляндии.
    Кстати и противник ушел недалеко - германский штальхельм также появился в войсках в 1916 году. В тот же год что и в России, и на год позже чем во Франции.
    Albatroz
    1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 07:54
      германский штальхельм также появился в войсках в 1916 году. В тот же год что и в России

      Совершенно верно. Так что, русский солдат не воевал без каски. Вернее сказать, что первую половину войны (как и его противники) он воевал без каски. Ну а вторая половина войны просто была для России очень короткой. Но шли вровень.
      Вот каска в конце 1916 г.
      Адьютант
    2. Curious (Victor) Сегодня, 08:10
      "Возможно на тот факт, что правительство России несколько тянуло с принятием шлема на вооружение, повлияло то, что, во-первых, по боевым качеством шлем Адриана был одним из наиболее слабых среди шлемов ПМВ"
      Шедевральная логика. Даже самая слабая каска гораздо лучше, чем никакая.
      Что же касается производства в России, то касок Сольберга всего 600.000 изготовили, а в войска попало совсем немного, даже на штурмовые батальоны не хватало. Для сведения, численность армии в 1917 году составляла 7 000 000 человек.
      Так что применение касок во время Первой мировой в РИА носило скорее экспериментальный характер.
      Curious
      1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 08:14
        Что же касается производства в России, то касок Сольберга всего 600.000 изготовили

        А за какой период изготовили 600 000 шлемов Сольберга?
        Адьютант
  4. Адьютант (Святослав) Сегодня, 07:56
    А в 1917 году каски стали неотъемлемой принадлежностью ударных батальонов и частей "смерти".

    Вот Корниловский ударный батальон летом 1917 г.
    Адьютант
    1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 07:58
      А вот чины Лохвицкого полка в тот же период

      Русский фронтовик вспоминал о каске в Действующей армии в 1917 году:
      Носилась прикрепленной к поясному ремню или к горловине вещевого мешка. Кроме солдат ударных батальонов, созданных на добровольных началах, сохранивших дисциплину и боеспособность и фактически до 1918 года удерживавших фронт, каски носили «щеголи». В период братаний боев уже не было, и в касках (без всякой необходимости) ходили, как правило, ни разу не побывавшие в боях члены разных солдатских комитетов -старавшиеся выдать себя за обстрелянных солдат.
      Адьютант
      1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 08:50
        Небольшое количество, поступивших шлемов выдавалось в основном в ударные батальоны. Так, полностью их получил Ударный отряд штаба 8-й армии (позднее Корниловский ударный отряд, а с августа 1917 Корниловский ударный полк).
        hohol95
        1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 08:58
          Это вы к чему?
          Как видно даже на фото, шлемы получали не только солдаты ударных батальонов, но и частей "смерти". Последних было достаточно много. Среди них - 279-й пехотный Лохвицкий полк, чины которого на фото вверху.
          Так что - получили не только ударные батальоны, если Вы об этом))
          Адьютант
          1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 08:59
            Но не вся 7 миллионная АРМИЯ!
            Попытки найти точное количество поступивших в войска шлемов пока не увенчались успехом!
            hohol95
  5. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:57
    Обзор хороший, но отредактировать бы не мешало. Много опечаток.
    inkass_98
    1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 08:10
      И не только опечаток.
      Скажем, то что Галиция находится во Франции - может и опечатка
      Русские войны впервые примерили их во Францию (Галиция)

      А вот эта статистика
      более 33 тысяч раненых, из которых 70% были поражены пулями, шрапнелью – 19,1%, осколками – 10,3% и холодным оружием – 0,6%
      мне совершенно непонятна.
      Во-первых, 70% потерь в то время наносил артиллерийский огонь (а тут указано 19,1 - да и то только одна шрапнель, без фугасных боеприпасов), во вторых, % потерь от холодного оружия (да еще на 1915 год) был гораздо выше.
      Адьютант
      1. Евгений Федоров (Евгений Федоров) Сегодня, 08:19
        Ну, с Францией, действительно, погорячился. А вот данные по статистике не с потолка. Источники: Семен Федосеев "Пушечное мясо" Первой Мировой. Пехота в бою". Изд-во Эксмо, 2009, стр. 208.
        Евгений Федоров
        1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 08:35
          Спасибо Вам за пояснения hi
          Адьютант
      2. hohol95 (Алексей) Сегодня, 08:52
        [quote]Тут к месту привести данные опроса 33 265 раненых, эвакуируемых из Москвы в сентябре 1915 г.: пулевые ранения (с повреждением костей) составляли — 70%, шрапнелью — 19,1%, осколками снарядов — 10,3%, холодным оружием — 0,6% Понятно, что для головы доля шрапнельных пуль и осколков как причины ранений была больше. [/quote]
        [quote]А.А. Игнатьев вспоминал, что во французской армии стальные каски «устраняли три четверти всех ранений в голову». Русское военное ведомство относилось к каскам с недоверием, якобы потому, что Николай II «нашел, что каска лишает русского солдата воинственного вида».[/quote]
        hohol95
  6. hohol95 (Алексей) Сегодня, 08:48
    Некоторые западные источники утверждают, что производство шлемов было изначально разработано на Ижорском заводе (г.Колпино) в 1916 году и чуть позже перенесено в Великое Княжество Финлядское. Ижорский завод в 1916 году произвел ограниченное количество, примерно 10,000 шлемов и они заметно отличались от шлемов финского производства. Основным отличием считается применение точечной сварки вместо заклепок.
    Главное Интендантское Управление с декабря 1916 по сентябрь 1917 года разместило заказы на производство касок на следующих предприятиях:
    Завод Акционерного о-ва механических и жестяночных заводов "Жесть", г.Саратов.
    Завод «ПП. Зеленова и Г.А. Зимина», г. Самара.
    Завод «Граната», г. Гельсингфорс (Хельсинки).
    Акц. Общ. Митавских металлических заводов "Л. Крамер и сыновья".
    Завод Шпильберга, г. Харьков.
    Завод Розенфельда.
    Завод Вальтух.
    Завод Люльки.
    Завод Бачачь и Варшавский.
    Т-во Светъ.
    Т/Д С.П. Подольский.
    Акц. Общ. Аффинерного и Металлопрокатного завода.
    Акц. Общ. Лысьвенского Горного Округа "Наследников графа Шувалова".
    Завод «Штамп» г. Нахичевань-на-Дону (с 1928 года в составе г. Ростова-на-Дону).
    «Штамповальные и Эмалировочные заводы», г. Луганск.
    Сергинско-Уфалейские горные заводы (Урал).
    Завод «Бр. Кирьяновых и Ложкин», г. Вятка
    Завод Сольберга (G.W. Sohlberg) г. Еспоо.
    Завод Хольмберга (V.W. Holmberg) г. Гельсингфорс (Хельсинки).
    Заказами на стальные шлемы в Финляндии занимался предприниматель из Гельсингфорса (совр. Хельсинки) А.Г. Васильев, именно он и распределял заказ на производство шлемов между заводами «G.W. Sohlberg» (заказ на 100.000 шт.) и «V.W. Holmberg» (заказ на 500.000шт.). Неизвестно точно количество произведенных касок, тк документация заводов этого периода сохранилась лишь частично.
    hohol95
  7. hohol95 (Алексей) Сегодня, 08:56
    Из мемуарам генерала двух империй Игнатьева.
    Но больше всего поражал нас внешний вид пехоты в стальных касках, устранявших три четверти всех ранений в голову. Тщетно навязывал я этот вид снаряжения русскому командованию, предлагая использовать с этой целью налаженное во Франции изготовление касок. Николай II, которому были демонстрированы высланные мною образцы, нашел, что каска лишает русского солдата воинственного вида. Потребовалась и тут острая телеграфная полемика с Петроградом, чтобы получить разрешение на срочный заказ через французское правительство одного миллиона касок.
    hohol95
Картина дня