«Рысь» размером побольше. БМП Rheinmetall Lynx KF41



Опытная БМП Lynx KF41 на трассе



Общий вид машины



БМП комплектуется боевым модулем Lance 2.0.



Ракетный комплекс во время перевода в боевое положение



Выстрел из 35-мм пушки



Интерьер десантного отделения



Выставочный образец командно-штабной модификации KF41



Предлагаемый облик БТР на шасси KF41



Санитарная машина, вид сзади

По материалам сайтов:

https://rheinmetall-defence.com/

http://janes.com/

https://army-technology.com/

https://defense-update.com/

https://defenceindustries.qld.gov.au/

https://bmpd.livejournal.com/

Множество стран сейчас пытается создать новые защищенные транспортные средства, способные перевозить пехоту и поддерживать ее огнем. Некоторые разработки подобного рода нескромно именуются представителями нового поколения. Именно под такими лозунгами свою новую боевую машину пехоты продвигает немецкая компания Rheinmetall Defence. Вслед за уже известной бронемашиной Lynx KF31 она представила новый образец под названием Lynx KF41.Проект тяжелой БМП под названием Lynx («Рысь») стартовал еще несколько лет назад. В 2016 году компания «Рейнметалл» показала первый его результат в виде опытного образца машины под названием KF31 (Kettenfahrzeug 31 tonnen – «Гусеничная машина, 31 тонны»). Тогда же был анонсирован второй проект под схожим названием KF41. От первого представленного образца KF41 должен был отличаться большими размерами и увеличенной вместимостью десантного отсека. При этом была заявлена максимальная унификация двух бронемашин.Площадкой для премьерного показа первой версии «Рыси» стал парижский военно-технический салон Eurosatory 2016. Ровно через два года, на том же мероприятии, состоялась презентация более новой БМП типа KF41. Опытный образец более крупной машины показали специалистам и публике 12 июня. После презентации его оставили на площадке выставки, и все желающие получили возможность осмотреть интереснейший образец. Динамический показ техники не предусматривался, но компания-разработчик опубликовала рекламный видеоролик, в котором машина демонстрировала некоторые свои особенности и возможности.На следующий день «Рейнметалл» показал новый вариант техники семейства Lynx – командно-штабную машину. От предыдущей БМП она отличалась отсутствием башни, вместо которой установили боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом, а также иным оснащением обитаемого отсека. Впрочем, основное внимание специалистов было обращено именно на боевую машину пехоты.Как утверждается, при создании машин линейки Lynx немецкие конструкторы учли особенности современных вооруженных конфликтов и возможные угрозы будущего. Благодаря этому новые KF31 и KF41 наиболее полно соответствуют актуальным требованиям и в этом отношении превосходят любые другие существующие БМП. Новая техника должна эффективно работать в условиях полномасштабных и локальных конфликтов. Необходимо обеспечить защиту от современных средств поражения и принять ряд других мер. Утверждается, что готовая бронемашина, созданная на основе этих требований, по своей живучести, адаптивности и возможностям превосходит любую другую существующую технику своего класса. Более того, никто еще не показывал такой уровень основных характеристик и возможностей.Проект Lynx KF41 предусматривает создание гусеничной бронемашины с высокими характеристиками, пригодную для установки различного вооружения, оборудования и т.д. При необходимости «Рысь» может получать любое оснащение, соответствующее разным тактическим ролям. Можно создать тяжелую БМП, бронетранспортер, командно-штабную или медицинскую машину, ремонтно-эвакуационную машину и т.д. При этом вся аппаратура выполняется в виде быстросменных модулей. На полное переоснащение машины уходит всего 8 часов. Ожидается, что это позволит сэкономить на эксплуатации техники разного назначения и станет конкурентным преимуществом.Героем премьерного показа стала БМП Lynx KF41. Она представляет собой бронемашину, в целом, традиционного вида. В проекте используются уже известные и отработанные решения, но при этом применены и некоторые новые идеи. В частности, используется броневой корпус стандартной для БМП компоновки с передним размещением силового отделения, отделением управления за ним и крупным кормовым отсеком для десанта. Любопытно, что дистанционно управляемый боевой модуль, установленный на крыше, занял некоторый объем внутри обитаемого отсека.«Рысь» имеет корпус достаточно простой формы. Его лоб образован несколькими панелями, установленными под разными углами друг к другу. Верхняя лобовая деталь отличается большим размером и соответствующим наклоном. Использованы вертикальные борта с небольшими наклонными участками, образующие развитые надгусеничные ниши. Крыша устанавливается строго горизонтально. Днище корпуса имеет «противоминное» V-образное поперечное сечение. Корма получила пару крупных бортовых коробов, между которыми находится люк для посадки внутрь.Корпус машины сваривается из листов броневой стали. Поверх них устанавливаются модули комбинированной защиты, включающие металлические и керамические элементы. С учетом современных угроз крыша была усилена. Для защиты от взрывных устройств используется двойное днище. Конструкторы Rheinmetall отказались от идеи модульного навесного бронирования, изменяющего уровень защиты. По их мнению, машина всегда должна нести всю свою броню. Защита соответствует 5 уровню стандарта STANAG 4569 и выдерживает попадание 25-мм подкалиберного снаряда при стрельбе с 500 м или 10-кг мину под днищем.В переднем отсеке корпуса помещается дизельный двигатель марки Liebherr, развивающий мощность 1140 л.с. Он соединяется с автоматической трансмиссией Allison X300, выдающей крутящий момент на передние ведущие колеса. Высокая мощность двигателя должна компенсировать большую массу машины. Для сравнения, более легкая БМП типа KF31 комплектуется 750-сильным двигателем. Конструкция корпуса позволяет разместить несколько топливных баков общей емкостью не менее 700 л. Основные баки помещаются в кормовых отсеках бортов, резервный – в моторном отделении.Ходовая часть построена без применения новых идей. На каждом борту имеется по шесть опорных катков малого диаметра с резиновыми бандажами, установленные на индивидуальной торсионной подвеске. Некоторые катки оснащены дополнительными амортизаторами. Используется облегченная стальная гусеница. К разработке ходовой части привлекли австралийскую компанию Supashock, которая создала некоторые новые агрегаты.Представленный образец БМП Lynx KF41 был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Lance 2.0. Это изделие представляет собой полноразмерную автоматизированную башню с пушечно-пулеметным вооружением, ракетным комплексом и набором оптико-электронных средств. Башня оснащается внешним защитным кожухом характерной формы, образованной множеством пересекающихся поверхностей. Купол башни дополняется длинным кожухом орудия, выполняющим функции маски. Часть агрегатов модуля располагается внутри бронемашины. Они находятся внутри достаточно крупного цилиндрического кожуха.Основным вооружением изделия Lance 2.0 является автоматическая пушка совместимого типа. Заявлена возможность применения оружия калибром до 35 мм. Система управления огнем позволяет использовать орудия с программаторами и снаряды с программируемым подрывом. Ожидается, что это позволит расширить круг решаемых задач. Опытный образец получил 35-мм орудие типа Wotan 35 с электрическим приводом автоматики.На одной установке с пушкой предлагается монтировать спаренный пулемет Rheinmetall RMG 7.62, оснащенный вращающимся блоком из трех стволов калибра 7,62 мм. Конструкция боевого модуля обеспечивает круговую наводку по горизонтали и вертикальную в пределах широкого сектора, позволяющего атаковать воздушные цели.На левом борту боевого модуля помещается пусковая установка с двумя управляемыми ракетами Spike-LR. В транспортном положении установка убирается внутрь башни, перед запуском ракет – откидывается вбок. Пара пусковых направляющих имеет приводы вертикальной наводки.Изделие Lance 2.0 также несет 16 дымовых гранатометов. Они располагаются на скулах купола в два вертикальных ряда по 8 штук. Гранатометы полностью спрятаны под листы корпуса.Башня оснащается развитыми средствами наблюдения. Слева от орудия располагается оптико-электронный блок, используемый наводчиком. На крыше расположен панорамный прицел командира. В их составе имеется традиционный набор из видеокамеры, тепловизора и лазерного дальномера. На крыше боевого модуля имеется два посадочных места для дополнительного оснащения того или иного назначения. На существующем прототипе они выполнены в виде невысоких плоских выступов над крышей.Данные с оптических приборов передаются на автоматизированные рабочие места командира и наводчика. Используется цифровая система управления огнем, обеспечивающая полный контроль за имеющимся вооружением. Штатные средства связи позволяют обмениваться данными с другой бронетехникой или командованием.Собственный экипаж боевой машины пехоты Lynx KF41 состоит из трех человек – водителя, командира и наводчика-оператора. Отделение управления с рабочим местом водителя находится в передней части обитаемого отсека, непосредственно позади силовой установки. За ним находятся места командира и наводчика, оснащенные полноценными пультами дистанционного управления.Кормовая часть корпуса отдается под размещение десантного отделения. В случае с более крупной машиной KF41 оно вмещает восемь человек. Сиденья для десантников имеют складную конструкцию и устанавливаются на бортах корпуса, что позволяет сократить негативное влияние подрыва под гусеницей или днищем. В кормовом листе корпуса предусматривается крупный люк, прикрытый опускаемой аппарелью. Последняя выполнена сплошной и не имеет дополнительных люков. В крыше корпуса, над местами десантников, предусматривается пара люков.В представленном виде БМП KF41 отличается достаточно большими размерами и примечательной массой. Длина этой машины определена в 7,73 м, ширина – 3,6 м, высота (по крыше башни типа Lance 2.0) – 3.3 м. Масса пустой машины составляет 41 т, что отражено в ее названии. Боевая масса с экипажем, десантом, топливом и боекомплектом достигает 44-45 т.Применение двигателя мощностью 1140 л.с. позволило получить удельную мощность более 25 л.с. на тонну, за счет чего обеспечивается достаточная подвижность. Кроме того, по заявлениям разработчиков, такие показатели двигателя позволяют получить определенный запас грузоподъемности. На базовое шасси можно установить то или иное оснащение общей массой до 6 т, и после этого оно сохранит прежние характеристики. Вероятно, возможно дальнейшее увеличение боевой массы ценой некоторого сокращения подвижности.При движении по шоссе «Рысь» версии KF41 способна развивать скорость до 70 км/ч. Обеспечена возможность преодоления различных сухопутных препятствий: рвов, стенок и т.д. Ввиду большой массы этот образец техники может пересекать водные преграды только по бродам глубиной не более 1-1,5 м. Возможна перевозка бронемашины некоторыми военно-транспортными самолетами, однако большие габариты и масса серьезно ограничивают круг возможных транспортных средств.По известным данным, к настоящему времени машина Rheinmetall KF41 существует в виде нескольких опытных образцов. Один из них выполнен в виде БМП, другой – в конфигурации КШМ. Прототипы уже успели вывести на полигон, и в ходе обкатки состоялись съемки недавно опубликованного видеоролика. Кроме того, машины показали на военно-технической выставке во Франции. Следующие проверки могут занять некоторое время, но определенные события будущего уже известны.Еще в 2016 году сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall Defence намерена представить проект Lynx на конкурс австралийских вооруженных сил. В настоящее время Австралия проводит программу LAND 400, по результатам которой армия должна получить значительное число новых боевых машин для перевозки пехоты. Ряд компаний, в том числе немецких, уже представил свои разработки австралийским военным. Руководство «Рейнметалла» тоже планировало участвовать в тендере, причем сразу с двумя разработками – машинами «Рысь» моделей KF31 и KF41.По известным данным, более старый вариант БМП Lynx уже успел отправиться в Австралию и пройти испытания на ее полигонах. Вполне вероятно, что в самом ближайшем будущем вслед за ним отправится и более тяжелый KF41. В течение нескольких следующих лет могут быть завершены все необходимые проверки, после чего австралийская армия определится со своим выбором. Удастся ли немецким Lynx KF31 и KF41 стать предметом контрактов – покажет время.Компания-разработчик именует свои новые боевые машины пехотами представителями совершенно нового поколения военной техники. Действительно, в проектах линейки Lynx использованы некоторые новые и оригинальные решения, но о принадлежности такой техники к следующему поколению можно поспорить. Тем не менее, не следует забывать, что подобные вопросы классификации не имеют особого значения, и куда более важными являются тактико-технические характеристики.В целом, перспективная немецкая БМП действительно может представлять определенный интерес. Ценой существенного, но – с определенными оговорками – приемлемого увеличения боевой массы компания Rheinmetall смогла создать бронемашину с хорошим уровнем защиты и достаточной вместительностью. При этом весьма интересным выглядит отказ от модульного принципа дополнительной защиты: навесные блоки теперь устанавливаются на машину без возможности быстрого и простого демонтажа.Программа Lynx предусматривает строительство БМП с боевым модулем Lancer 2.0, вооруженным 35-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и управляемыми ракетами. Очевидно, что такое оружие дает определенные преимущества перед большинством существующих образцов своего класса. Впрочем, последние наработки зарубежных конструкторов, в том числе российских, могут нивелировать это преимущество.Подобно другим современным бронемашинам, немецкая «Рысь» отличается большими габаритами и массой. Это может сокращать ее стратегическую мобильность, а также оказывать негативное влияние на подвижность в различных ситуациях. Однако на такие меры конструкторам приходится идти в связи с необходимостью повышения уровня защиты. Еще одной серьезной проблемой может оказаться чрезмерная стоимость готовых машин. Ее планируется сокращать за счет модульной архитектуры, позволяющей быстро и просто менять назначение машины, но такие меры могут не оправдать себя.Утверждается, что на базе существующей гусеничной платформы можно создать и построить технику разных классов и разного назначения. Тем не менее, пока демонстрировались образцы только двух классов. Прочие варианты новой техники известны только по рекламным изображениям. Когда появятся полноценные прототипы нового назначения и появятся ли они вообще – неизвестно.Специфика конфликтов последних лет предъявляет новые требования к перспективным боевым бронированным машинам. Разработчики новых проектов находят ответы на актуальные угрозы, но порой они приводят к определенным проблемам и затруднениям. По всей видимости, «боевые машины следующего поколения» семейства Lynx не являются исключением из таких правил. Впрочем, они вполне способны найти своего заказчика. Кто, когда и в каких количествах будет закупать немецких «Рысей», в том числе новейшую KF41 – станет известно в будущем.