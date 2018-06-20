21:52 20 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Турчинов: Крымский мост - это военный объект

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что одной из угроз для представляемой им страны являются ракетные комплексы ВС РФ в Крыму. Речь идёт о ЗРК С-400, которые некоторое время назад были размещены на Крымском полуострове. И как же сугубо оборонительное вооружение может угрожать Украине, по версии г-на Турчинова?

Секретарь СНБО заявляет, что с помощью С-400 «Триумф» Россия «способна наносить удары по самолётам, летающим над Украиной.

Турчинов:
Они могут сбить любой самолёт, летящий над центральной частью Украины. Это очень серьёзная опасность для нас.



Турчинов: Крымский мост - это военный объект


Также Турчинов рассказал о том, что считает Крымский мост «военным объектом», так как Россия «получила возможность через мост перебрасывать в Крым и обратно военную технику и личный состав».

По словам секретаря СНБО Украины, опасностью он считает также усиление российской военно-морской составляющей на Азовском море.

Турчинов:
Сложность ещё и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла Украина под давлением России подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет чётко фиксировать линию морской границы и даёт возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ.


А захват украинскими пограничниками российского судна "Норд" - это чья провокация? Неужели тоже России?..

Использованы фотографии: http://www.rnbo.gov.ua
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Halkalak Сегодня, 20:22
    Он прав. Это еще и казус белли
    Halkalak
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:34
      Это еще и казус белли

      Еенот казуз бели не работает. hi
      Tusv
      1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 20:54
        И как же сугубо оборонительное вооружение может угрожать Украине, по версии г-на Турчинова?
        можно подумать, что автор не знает, что С-400 может поражать наземные цели. Отслеживать и по команде уничтожать.
        А также при наступлении атаковать самолёты противника. С-400 перекрывают практически всю Украину.
        Я не говорю, что так задумано сделать с небратьями. Говорю, что это возможно.
        Рагнар лодброк
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 20:59
          любой ЗРК может поражать наземные цели . ибо ракеты если не попадут в цель и не самоликвидируются то они под силой тяжести (силой притяжения Земли) падают на Землю . и там где они упадут могут оказаться наземные цели.
          просто экспл
          1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 21:06
            Цитата: просто экспл
            там где они упадут могут оказаться наземные цели

            Смешно конечно, но С-400 бьёт по ним прицельно.
            https://riafan.ru › 494339-kompl...

            4 янв. 2016 г. · При необходимости ракеты С-400 могут даже поражать наземные цели
            Рагнар лодброк
        2. dsk (Сергей) Сегодня, 21:38
          Цитата: Рагнар лодброк
          А также при наступлении атаковать самолёты противника

          "Украина может направить дополнительные доходы государственного бюджета на закупку американских систем ПВО Patriot‍, заявил министр обороны страны Степан Полторак. Об этом сообщает "Корреспондент.net". (РИА Новости 19:30, 20/06/18) Только откуда возьмутся дополнительные доходы государственного бюджета Украины он не уточнил.
          Да Patriot‍ Штаты в долг поставят, главное поближе к России. Дарить вряд ли будут, чем толще "долговая удавка", тем послушнее должник.
          dsk
      2. Halkalak Сегодня, 20:58
        Почему? Санкции, один из видов войны
        Halkalak
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 21:21
          Цитата: Halkalak
          Почему? Санкции, один из видов войны

          Ага, а щелчок по носу, это прилюдия войны smile
          Неплохой
          1. Halkalak Сегодня, 21:25
            санкции ссср уничтожили. это тоже щелчек по-носу? вы военный, может поэтому не понимаете что делают эти самые санкции
            Halkalak
            1. poquello (poquello) Сегодня, 21:35
              Цитата: Halkalak
              санкции ссср уничтожили. это тоже щелчек по-носу? вы военный, может поэтому не понимаете что делают эти самые санкции

              какие нафиг санкции, СССР уничтожила модель и пропаганда
              poquello
            2. влад66 (Владимир) Сегодня, 21:45
              Цитата: Halkalak
              санкции ссср уничтожили. это тоже щелчек по-носу? вы военный, может поэтому не понимаете что делают эти самые санкции

              СССР уничтожили не санкции, СССР уничтожила КПСС. wink
              влад66
    2. Kasandra (Русский) Сегодня, 20:36
      Цитата: Halkalak
      Он прав. Это еще и казус белли

      Святой Патрик из ваших явно ..)))
      А МОСТ , это что то за всю историю России и охранять его будут по высшей категории ! soldier Только попробуйте ..
      Kasandra
    3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 20:46
      Он прав. Это еще и казус белли
      Заберите его к себе...
      72jora72
    4. Прокат (Виктор) Сегодня, 21:17
      Цитата: Halkalak
      Это еще и казус белли

      В Израиле что, тоже школьные каникулы начались? Сразу столько икспердов набежало! laughing Может переведёте это ваше "казус белли"?
      Прокат
      1. Александр 3 Сегодня, 21:32
        Это наверное казус" белочки".
        Александр 3
    5. poquello (poquello) Сегодня, 21:31
      Цитата: Halkalak
      Он прав. Это еще и казус белли

      скажем своё НЕТ, стратегическим туалетам с баллистическими унитазами
      poquello
    6. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:32
      Цитата: Halkalak
      Он прав. Это еще и казус белли

      так вперде и с песней, чего ждем?!!!!
      защищайте неньку, пока не скинула
      Василенко Владимир
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:23
    Бойся и трепещи червь п.о.г.а.н.ы.й!!!
    Egorovich
  3. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:32
    ваще-то любой мало-мальски крупный мост, а тем более такого масштаба, является военно-стратегическим объектом!! fool wassat wassat soldier soldier soldier
    Николай Грек
  4. sxfRipper (Александр) Сегодня, 20:37
    Они могут сбить любой самолёт, летящий над центральной частью Украины
    И не только над центральной. И вообще - подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою!
    sxfRipper
  5. rruvim (Роман) Сегодня, 20:44
    Конечно военный объект. Все мосты военные объекты. Их и взрывали периодически во вторую мировую...
    rruvim
  6. Троль Сегодня, 20:49
    Любой объект инфраструктуры, это объект двойного назначения.
    На аэродроме могут приземлятся как гражданские так и военные борты, по железной дороге могут ходить как пассажирские, так и броне- проезда. И даже по обычной дороге могут гонять тачанки.
    Короче Пастор ошибается. Мост, это объект двойного назначения, а не военного.
    Троль
  7. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 20:51
    Эта куриная задница разве не знает, что Крымский мост это декорация Мостфильма?
    Кот_Кузя
    1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 20:55
      Улыбнуло!!! laughing
      sxfRipper
    2. rruvim (Роман) Сегодня, 20:58
      Потёмкинская декорация. Об этом весь Запад пишет. Правда мой знакомый на байке спокойно проехал. Теперь в Керчи. Братан drinks
      rruvim
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:31
        Цитата: rruvim
        Потёмкинская декорация

        оставьте Светлейшего в покое, деревни были РЕАЛЬНЫЕ
        Василенко Владимир
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 21:36
          Ну я об этом-же. Государыня Императрица даже отужинала в одном из Потёмкинских, якобы, декораций. Подавали Херес, запечённую рыбу и овощи...
          rruvim
  8. razved (Андрей) Сегодня, 20:59
    Посмотреть, так у пастора вокруг одни только трудности и опасности. Как только жить ему страшно... laughing
    razved
  9. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:30
    Турчинов: Крымский мост - это военный объект
    не поспоришь
    Василенко Владимир
Картина дня