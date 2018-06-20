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Турчинов: Крымский мост - это военный объект
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что одной из угроз для представляемой им страны являются ракетные комплексы ВС РФ в Крыму. Речь идёт о ЗРК С-400, которые некоторое время назад были размещены на Крымском полуострове. И как же сугубо оборонительное вооружение может угрожать Украине, по версии г-на Турчинова?
Секретарь СНБО заявляет, что с помощью С-400 «Триумф» Россия «способна наносить удары по самолётам, летающим над Украиной.
Турчинов:
Также Турчинов рассказал о том, что считает Крымский мост «военным объектом», так как Россия «получила возможность через мост перебрасывать в Крым и обратно военную технику и личный состав».
По словам секретаря СНБО Украины, опасностью он считает также усиление российской военно-морской составляющей на Азовском море.
Турчинов:
А захват украинскими пограничниками российского судна "Норд" - это чья провокация? Неужели тоже России?..
Секретарь СНБО заявляет, что с помощью С-400 «Триумф» Россия «способна наносить удары по самолётам, летающим над Украиной.
Турчинов:
Они могут сбить любой самолёт, летящий над центральной частью Украины. Это очень серьёзная опасность для нас.
Также Турчинов рассказал о том, что считает Крымский мост «военным объектом», так как Россия «получила возможность через мост перебрасывать в Крым и обратно военную технику и личный состав».
По словам секретаря СНБО Украины, опасностью он считает также усиление российской военно-морской составляющей на Азовском море.
Турчинов:
Сложность ещё и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла Украина под давлением России подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет чётко фиксировать линию морской границы и даёт возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ.
А захват украинскими пограничниками российского судна "Норд" - это чья провокация? Неужели тоже России?..
Использованы фотографии: http://www.rnbo.gov.ua
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