Турчинов: Крымский мост - это военный объект

Они могут сбить любой самолёт, летящий над центральной частью Украины. Это очень серьёзная опасность для нас.

Сложность ещё и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла Украина под давлением России подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет чётко фиксировать линию морской границы и даёт возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ.

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что одной из угроз для представляемой им страны являются ракетные комплексы ВС РФ в Крыму. Речь идёт о ЗРК С-400, которые некоторое время назад были размещены на Крымском полуострове. И как же сугубо оборонительное вооружение может угрожать Украине, по версии г-на Турчинова?Секретарь СНБО заявляет, что с помощью С-400 «Триумф» Россия «способна наносить удары по самолётам, летающим над Украиной.Турчинов:Также Турчинов рассказал о том, что считает Крымский мост «военным объектом», так как Россия «получила возможность через мост перебрасывать в Крым и обратно военную технику и личный состав».По словам секретаря СНБО Украины, опасностью он считает также усиление российской военно-морской составляющей на Азовском море.Турчинов:А захват украинскими пограничниками российского судна "Норд" - это чья провокация? Неужели тоже России?..