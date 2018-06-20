В Швеции спустили на воду модернизированную субмарину "Готланд"

В Швеции на верфи компании Kockums (входит в состав Saab) в Мальмё сегодня, т.е. 20 июня 2018 года спустили на воду прошедшую капитальный ремонт и модернизацию подводную лодку «Готланд». Согласно заявлению гендиректора военно-промышленной компании Saab Хокана Буске, на субмарину установили воздухонезависимую энергетическую установку третьего поколения.Дизель-электрическая подлодка "Готланд" была спущена на воду 2 февраля 1995 года и введена в строй 2 сентября 1996 года. Подлодки этого типа обладают подводным водоизмещением около 1600 тонн при длине 60,4 метра и ширине 6,2 метра. Рабочая глубина погружения – 320 метров. Скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 27 человек. Вооружение: Торпедно-минное - 4 носовых 533-мм ТА, 12 торпед; 2 носовых 400-мм ТА, 6 торпед; 12 мин (вместо торпед). Изначально данные субмарины оснащались двигателем Стирлинга, что позволяет продлить пребывание подлодки под водой до двух недель вместо обычных нескольких дней.В ходе модернизации на "Готланд" был установлен двигатель Стирлинга уже третьего поколения, современные средства обнаружения и новая система управления, разработанную для субмарин А26 следующего поколения.После спуска на воду субмарина «Готланд» отправится на проверки и испытания, возвращение в состав шведских ВМС ожидается в 2019 году.