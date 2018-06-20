21:55 20 июня
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В Швеции спустили на воду модернизированную субмарину "Готланд"

В Швеции на верфи компании Kockums (входит в состав Saab) в Мальмё сегодня, т.е. 20 июня 2018 года спустили на воду прошедшую капитальный ремонт и модернизацию подводную лодку «Готланд». Согласно заявлению гендиректора военно-промышленной компании Saab Хокана Буске, на субмарину установили воздухонезависимую энергетическую установку третьего поколения.

В Швеции спустили на воду модернизированную субмарину "Готланд"


Дизель-электрическая подлодка "Готланд" была спущена на воду 2 февраля 1995 года и введена в строй 2 сентября 1996 года. Подлодки этого типа обладают подводным водоизмещением около 1600 тонн при длине 60,4 метра и ширине 6,2 метра. Рабочая глубина погружения – 320 метров. Скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 27 человек. Вооружение: Торпедно-минное - 4 носовых 533-мм ТА, 12 торпед; 2 носовых 400-мм ТА, 6 торпед; 12 мин (вместо торпед). Изначально данные субмарины оснащались двигателем Стирлинга, что позволяет продлить пребывание подлодки под водой до двух недель вместо обычных нескольких дней.


В ходе модернизации на "Готланд" был установлен двигатель Стирлинга уже третьего поколения, современные средства обнаружения и новая система управления, разработанную для субмарин А26 следующего поколения.

После спуска на воду субмарина «Готланд» отправится на проверки и испытания, возвращение в состав шведских ВМС ожидается в 2019 году.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org/
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Комментарии 12

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  1. san4es Сегодня, 20:43
    hi Подлодки Gotland способны развивать скорость до 20 узлов при помощи дизельных двигателей и до пяти узлов на двигателях Стирлинга. При использовании двигателя Стирлинга лодки могут находиться под водой без подзарядки аккумуляторных батарей до 20 суток. Система управления огнем включает новейшее программное управление для эффективного надводного и подводного боя. Система наведения ракет способна управлять несколькими ракетами одновременно, но может передать управление и человеку, на три специально оборудованных пульта. Субмарина оснащена четырьмя 533мм и двумя 400 мм торпедными аппаратами. Для 533мм торпедных аппаратов на вооружении субмарины находятся тяжелые противокорабельные торпеды Bofors Underwater Systems Type 613 несущие боеголовку массой 240 кг и поражающие цель на расстоянии до 20 км. Для 400мм торпедных аппаратов – легкие противолодочные торпеды Bofors Underwater Systems Type 43.
    янв. 2018 г.
    san4es
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 21:06
      на субмарину установили воздухонезависимую энергетическую установку третьего поколения ... двигатель Стирлинга


      Чё-то я не понял ... Двигатель Стирлинга характерен тем, что ему плевать на тип топлива, хоть газом, хоть дровами топи. Но даже дровам нужен кислород, "воздухонезависимы" только ядерные реакторы.
      Либо автор накосячил, либо ПЛ сделали атомной (двигатель Стирлинга запитан от реактора)
      what
      Shurik70
      1. Antony (Антон) Сегодня, 21:10
        Не накосячил. Посмотри "риформинга дизельного топлива", кислород как раз из него получают
        Antony
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 21:22
          Риформинг дизельного топлива - это обработка топлива высокой температурой в присутствии катализаторов, с получением бензольных соединений и водорода. Используется для получения водорода. На такую обработку дофига энергии надо (обычно часть того самого топлива сжигают, в кислороде). И кислорода при этом не получается (вот расходуется, это да)
          Shurik70
      2. dauria (Алексей) Сегодня, 21:38
        Либо автор накосячил, либо ПЛ сделали атомной (двигатель Стирлинга запитан от реактора)


        Не накосячил автор. Они кислород с собой таскают. Получается лучше, чем на литиевых аккумуляторах. Как-то считал расклад, не лень было.
        учесть, что 3.18 кг кислорода на 1 кг керосина
        .Керосин 10400 43500 / 4.18=10287 - кпд стирлинга 30%- 3 429 кдж/кг

        Li-ion аккумуляторы 360-648 кдж/кг.
        Правда, вес самого движка стирлинга по сравнению с электродвижком не учитывал.
        dauria
        1. MPN (Павел) Сегодня, 21:49
          Цитата: dauria
          кпд стирлинга 30%

          При современных технологиях может и больше.

          Где то читал 60% выдавал, а уж военные думаю выжмут... hi
          MPN
      3. san4es Сегодня, 21:45
        Цитата: Shurik70
        .. Двигатель Стирлинга характерен тем,

        Энергетическая установка с двигателем Стирлинга. К ее разработке в 1982 году приступила шведская фирма «Кокумс марин АВ» по заказу правительства. Специалисты изначально рассматривали ВНЭУ с двигателем Стирлинга как вспомогательную, работающую совместно с традиционной дизель-электрической ЭУ (ДЭЭУ).
        Высокая удельная мощность ДС достигается за счет сжигания в камере сгорания дизельного топлива в сочетании с кислородом. На ПЛ необходимый запас кислорода хранится в жидком состоянии, что обеспечивается современными криогенными технологиями.

        Двигатель Стирлинга является двигателем внешнего сгорания. Принцип его работы предусматривает использование тепла, вырабатываемого внешним источником, и его подвод к рабочему телу, находящемуся в замкнутом контуре. ДС превращает тепло, производимое внешним источником, в механическую энергию, которая затем преобразуется генератором в постоянный ток. Регенератор, входящий в состав замкнутого рабочего контура двигателя, забирает от рабочего тела тепловую энергию, образующуюся после его расширения, и возвращает ее назад в цикл, когда газ меняет направление.

        В ДС применяются поршни двойного действия. Пространство над поршнем является полостью расширения, а пространство под поршнем - полостью сжатия. Полость сжатия каждого цилиндра внешним каналом через холодильник, регенератор и нагреватель связана с полостью расширения соседнего цилиндра. Необходимое сочетание фаз расширения и сжатия достигается с помощью распределительного механизма на основе кривошипов. Принципиальная схема двигателя Стирлинга приведена на рисунке.

        http://militaryarticle.ru/zarubezhnoe-voennoe-obo
        zrenie/2004-zvo/7129-vozduhonezavisimye-jenergeti
        cheskie-ustanovki
        san4es
    2. Маз Сегодня, 21:11
      Мы такую же спустили пять лет назад. Построили инфраструктуру и заводы по производству "энергонезависимых элементов" для ВНЭУ. И что?
      Маз
    3. assa67 (андрей) Сегодня, 21:36
      Сань,привет!!! hi как всегда в теме......и куда отправят сию посудину?блокировать Мурман? или к мосту отправят? request .........может пиво до Калининграда довозить?
      assa67
  2. san4es Сегодня, 20:55
    ...Кроме того:
    ...Kockums A26 Submarine. A26-название проекта следующего поколения подводных лодок, разработанных Kockums для шведского флота. Класс A26 заменит две подводные лодки класса Södermanland, находящиеся в эксплуатации.
    Две подводные лодки класса A26, стоимостью 500 миллионов долларов, заказаны для шведского Военно-Морского Флота , однако вполне вероятно, что Швеция закажет еще 3 лодки класса A26 для замены подводных лодок класса A19 Gotland. Норвегия также заинтересована в классе 26, как и Нидерланды, поэтому в конечном итоге 15 подводных лодок могут быть построены для 3 стран.
    Некоторые из инновационных технологий, которые будут реализованы в подводной лодке классе 26,-- признак Стелс технологии, что делает подводную лодку очень тихой. Она также будет выдерживать значительные ударные нагрузки от подводных взрывов и сможет "запускать транспортные средства" через торпедные аппараты
    san4es
  3. rruvim (Роман) Сегодня, 21:06
    Отличная "машинка". ВНЭУ просто замечательная. Хотя, сама идея Стирлинга не очень правильная...
    rruvim
  4. polkovnik manuch (Николай) Сегодня, 21:27
    Был в Мальме в конце 70-х , красивый городишко ! И лодка судя по характеристикам не плохая , это значит у "ворогов" прибавление , а мы все никак судостроительные мощности не нарастим после "перестройки с перестрелкой " . Все "эффективные менеджеры" на своих насиженных местах , у государственной кормушки.Не видно что-то "дворника" который должен смести на мусор всю нынешнюю" шваль-элиту".
    polkovnik manuch
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