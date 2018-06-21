Великий русский композитор Николай Римский-Корсаков

110 лет назад, 21 июня 1908 года, ушёл из жизни великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Произведения композитора характеризуются образностью, они связаны со сказочным миром, с бытом народа и природой России. Представлены в них и восточные образы.Николай родился в Тихвине 18 марта 1844 года в дворянской семье Римских-Корсаковых, известной своими традициями службы на флоте. Семейный дом находился на берегу реки Тихвинки, напротив Богородичного Успенского монастыря. Его отец Андрей Петрович был выходцем из знатного дворянского рода, служил некоторое время новгородским вице-губернатором, а затем — волынским гражданским губернатором. Начиная с прапрадеда, который был контр-адмиралом флота еще при Елизавете Петровне, все его предки занимали важные посты в администрации или в военной области. Мать, Софья Васильевна, была дочерью крепостной крестьянки и богатого помещика.Музыкой Николай начал заниматься с шести лет. Ему нравилась церковная музыка, а также русские народные песни. В 11 лет он начал сочинять свои первые музыкальные произведения. Однако сначала казалось, что он продолжит морские традиции семьи. Сильное влияние на будущего композитора оказал его старший брат, Воин Андреевич, морской офицер и будущий контр-адмирал. В двенадцатилетнем возрасте отец привез Николая в Петербург и определил в Морской кадетский корпус. Занимался мальчик хорошо, однако со временем оказалось, что и нравы здешние, и муштра – все ему чуждо. В этом же году виолончелист Улих начал обучать его игре на фортепиано. У будущего композитора появилось настоящее увлечение музыкой: он познакомился с операми Россини, фон Вебера, но особенно его поразили произведения Джакомо Мейербера («Роберт-Дьявол») и Михаила Ивановича Глинки («Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»). Затем появился интерес к музыке Бетховена, Моцарта и Мендельсона. «Я был 16-летний ребёнок, страстно любивший музыку и игравший в неё» — вспоминал Николай Андреевич позднее.В 16 лет Николай стал брать уроки у Ф. А. Канилле, известного пианиста. Музыка отодвинула на второй план морское дело. В 1862 году умер отец, и семья Римских-Корсаковых переехала в столицу. В том же году благодаря Канилле Николай познакомился с композитором Милием Балакиревым и стал членом его кружка, что оказало решающее воздействие на формирование его личности. В то время в Балакиревский кружок (позднее стал называться «Могучая кучка»), кроме его главы Балакирева и самого Римского-Корсакова, входили Ц. А. Кюи и М. П. Мусоргский. Балакирев руководил работой более молодых коллег и не только подсказывал верные композиторские решения для создаваемых ими сочинений. Под влиянием и руководством Милия Алексеевича было начато первое крупное сочинение Римского-Корсакова — Первая симфония.Весной 1862 году Николай закончил Морской корпус. Через год Римский-Корсаков отправился в трехгодичное плавание вокруг света на клипере «Алмаз». Николай с детства мечтал о путешествиях. Море завораживало гардемарина: «Чудные дни и чудные ночи! Дивный, темно-лазоревый днем цвет океана сменялся фантастическим фосфорическим свечением ночью. С приближением к югу сумерки становились все короче и короче, а южное небо с новыми созвездиями все более и более открывалось». Позднее эти морские впечатления вдохновят его на создание морских картин в операх «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Но сложная морская служба не оставляла времени на сочинительство. В конце 1862 года гардемарин в свободное от вахт время написал вторую часть Первой симфонии и надолго отложил в сторону ноты.Римский-Корсаков станет участником русской военной экспедиции к берегам Северной Америки. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 гг. Англия и Франция поддерживали конфедерацию Южных штатов. Россия выступила в защиту Севера, возглавляемого правительством Авраама Линкольна. Англичане и французы готовили интервенцию на американском севере. В этих условиях управляющий Морским министерством вице-адмирал Н. К. Краббе предложил провести операцию по стратегическому развертыванию русского флота у берегов Северной Америки. В случае объявления войны коммуникации англичан и французов в Атлантическом и Тихом океанах оказались бы под ударом русских кораблей.В состав Атлантической эскадры вошли лучшие корабли Балтийского флота: фрегаты «Александр Невский», «Пересвет» и «Ослябя», корветы «Варяг» и «Витязь», клипер «Алмаз». Командующим эскадрой был назначен капитан 1-го ранга Степан Степанович Лесовский с производством в контр-адмиралы. Незадолго до этого он вернулся из служебной командировки в Америку, хорошо знал обстановку в стране, владел английским и французским языками. Тихоокеанскую эскадру представляли корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында» и «Новик», клиперы «Гайдамак» и «Абрек» под командованием контр-адмирала Андрея Александровича Попова.Операция прошла блестяще. По оценке министра иностранных дел России Александра Михайловича Горчакова, «сосредоточение морских сил в Северной Америке в политическом смысле мысль удачная, а в исполнении – отличная». Корабли южан не смели атаковать Сан-Франциско. Англия и Франция отказались от интервенции. Американцы были благодарны русским. Гардемарин Римский-Корсаков напишет своим родным в Россию: «Нашу эскадру здесь приняли дружественно, даже до крайности. В военном платье на берег и показаться нельзя: не ты будешь смотреть, а на тебя будут смотреть. Будут подходить (даже дамы) с изъявлением своего уважения к русским и удовольствия, что они находятся в Нью-Йорке». Таким образом, русские моряки и Россия спасли Америку от англо-французской интервенции и оккупации, которая могла изменить ход истории. Такая вот прихоть судьбы. И гардемарин Николай Римский-Корсаков был участником этого исторического события.После возвращения в Россию Николай Андреевич снова попадает в общество членов Балакиревского кружка и с жадностью наверстывает все, что упустил за время плавания: читает, играет, общается, работает над Первой симфонией и исполняет её в концерте. В 1867 году он сочинил «Садко» для оркестра. Это произведение принесёт ему настоящее признание. В этот же период к Николаю пришла любовь. Он увлечен Надеждой Пургольд, которая вместе с сестрой Александрой исполняла произведения, написанные членами кружка. Дальнейшие четыре года композитор работает над оперой «Псковитянка». В это время произошло много важных событий: умер старший брат, в 1871 году Николай начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории, в 1872 году Надежда стала его невестой. Вернувшись из свадебного путешествия, супруги принялись за разучивание новой оперы. В 1873 году состоялась ее премьера. Публика произведение одобрила. С 1873 по 1878 годы Римский-Корсаков занят совершенствованием собственной техники, так как чувствовал значительные пробелы в своем музыкальном образовании.Следующий прорывом композитора была «Майская ночь» (1880). Сразу после нее Римский-Корсаков попросил разрешения у Островского использовать для сочинения музыки его пьесу «Снегурочка». Драматург дал согласие и был потрясен результатом. Затем композитор начал трудиться над второй оперой на сюжет произведений Гоголя – «Ночь перед Рождеством». Опера «Садко» была поставлена в 1897 году на Московской частной русской оперной сцене и имела большой успех, повторившийся в Петербурге. Та же судьба ждала оперу «Моцарт и Сальери» на текст Пушкина – в 1898 году она с успехом прошла в Москве, в 1899 – в Петербурге. Следующее произведение, «Царская невеста», было принято неоднозначно. Зато общество было в восторге, когда в 1900 году на сцене ожила «Сказка о царе Салтане». Она была написана по случаю празднования столетия со дня рождения А. С. Пушкина.Совмещение композиторской и педагогической деятельности сказалось на здоровье Николая Андреевича. Однако он смог написать свое самое новаторское произведение – оперу «Кащей Бессмертный» (1902), а затем создать сказочное «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1904). Далее было Кровавое воскресенье 1905 года. Студенты на собрании потребовали прекратить занятия до осени. Николай Андреевич их поддержал, за что и был уволен. Впоследствии композитор возвратился в консерваторию и в политической жизни старался не участвовать. В 1906 году Римский-Корсаков начал работу над «Золотым петушком». Через год опера была написана. Генерал-губернатор Москвы воспротивился ее постановке, так как его насторожила острота сатиры на царя. Опера была исполнена в 1909 году, но композитор этого не увидел. В июне 1908 года он умер.