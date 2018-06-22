09:02 22 июня

Рано утром в сорок первом

22 июня в России – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году гитлеровская Германия и ее сателлиты напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, стоившая нашему народу миллионы жизней и принесшая колоссальные разрушения и убытки советской стране. Поэтому 22 июня – очень значимая и очень трагическая дата для России, для всех других государств, к 1941 году входивших в состав Советского Союза. Будучи частью Второй мировой войны, Великая Отечественная война имела переломное значение для всей мировой истории ХХ века. После победы над гитлеровской Германией историю стали разделять на довоенный и послевоенный периоды.

Несмотря на то, что Вторая мировая война имела и другие фронты – боевые действия разворачивались в Северной и Восточной Африке, в Средиземноморье, в Юго-Восточной Азии и Океании, решающее значение имела именно война Советского Союза против гитлеровской Германии. Советский народ принял на себя основной удар Германии и ее союзников, причем в отличие от США, Великобритании и британских доминионов, война шла на самой территории советского государства, гибли не только солдаты и офицеры Красной Армии и Военно-морского флота, но и миллионы мирных советских граждан.




Сегодня осталось в живых уже очень мало участников Великой Отечественной войны – людей, которые своими кровью и потом ковали Победу. Для них 9 мая – великий праздник, но 22 июня – день трагический, напоминающий о тех жертвах, которые был вынужден принести во имя победы над Германией советский народ. В память о Великой Отечественной войне 22 июня по всей Российской Федерации приспускаются государственные флаги, а телевидение, радио и учреждения культуры и досуга стараются отменить все развлекательные передачи и мероприятия в течение дня. Но главное – не формальная сторона этой трагической даты, а память о страшной войне и колоссальных потерях, понесенных советской страной, которую стоило бы передавать из поколения в поколение.

Гитлеровская Германия напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года. Германские самолеты нарушили воздушное пространство СССР, в ответ на что в 3:06 22 июня 1941 года начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев приказал открыть по ним огонь. Таким образом, контр-адмирал отдал самый первый боевой приказ об отпоре гитлеровцам во время Великой Отечественной войны. Спустя минуту о начале боевых действий был извещен начальник Генерального штаба РККА генерал армии Георгий Жуков. В 4:00 министр иностранных дел Третьего Рейха Иоахим фон Риббентроп вручил послу Советского Союза в Германии Владимиру Деканозову ноту об объявлении войны. На рассвете 22 июня 1941 года германские войска перешли границу Советского Союза, вторгшись на его территорию.

Распространена точка зрения о том, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз вероломно и в Москве якобы не ожидали германской агрессии против СССР. Разумеется, не стоит считать, что советские руководители, командование РККА, разведывательные службы были столь наивными и слепыми, чтобы не видеть военных приготовлений гитлеровской Германии и ее сателлитов.

В течение 1938-1940 гг. гитлеровская Германия оккупировала большинство стран Западной Европы и многие страны Восточной Европы, не являвшиеся ее союзниками. За исключением нейтральных Швеции и Швейцарии и воюющей против Гитлера Великобритании, все остальные европейские страны либо были захвачены гитлеровскими войсками, либо и так находились в числе союзников (Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Финляндия, Словакия, Хорватия) или сочувствующих (Испания и Португалия).

Рано утром в сорок первом


Понятно, что еще с конца 1930-х годов гитлеровская Германия рассматривалась Москвой как потенциальный противник. Подготовка к отражению возможной агрессии со стороны Германии шла полным ходом. Так, в апреле – мае 1941 г. Народный комиссариат обороны СССР приступил к скрытой мобилизации военнообязанных запаса. Официально молодых мужчин, прошедших армейскую службу, призывали на учебные сборы. Всего на сборы было призвано свыше 802 тыс. человек, то есть 24% приписного личного состава по мобилизационному плану.

Благодаря мобилизации военнообязанных, советскому командованию удалось значительно увеличить численность личного состава половины дивизий РККА. Так, штаты 21 дивизии пополнились до 14 тыс. человек, 72 дивизий – до 12 тыс. человек, 6 дивизий – до 11 тыс. человек. 13 мая 1941 года в армию были досрочно выпущены курсанты военных училищ – эта мера также говорила о всей серьезности сложившейся ситуации. Начиная со второй половины мая 1941 года командование РККА начало переброску дивизий Красной Армии ближе к западным границам страны. Ускоренными темпами велось строительство автомобильных дорог, укреплялись и маскировались аэродромы и другие военные объекты в западных военных округах, вблизи от государственной границы.

О готовящемся гитлеровской Германией нападении на Советский Союз в Москву еще с конца 1940 года докладывали резиденты советской разведки. Однако советское руководство относилось к донесениям разведчиков без должного внимания, тем более, что между Германией и Советским Союзом был заключен Договор о ненападении, а кроме того в Москву регулярно поступала информация о готовящемся десанте гитлеровской армии на Британские острова. Полагая, что в случае начала масштабной войны с Великобританией Германия не станет нападать на Советский Союз, советское руководство не верило в возможность начала войны именно в 1941 году.



Иосиф Сталин не внял даже докладу начальника советской внешней разведки 1-го Управления НКГБ (НКВД) СССР Павла Фитина, который 17 июня 1941 г. докладывал вождю о возможном нападении гитлеровской Германии. Иосиф Виссарионович порекомендовал Фитину отправить «источник» информации по известному адресу, решив, что британские спецслужбы с помощью дезинформации хотят стравить СССР с Германией. Примерно в том же духе отреагировал Сталин и на сообщение советского военного атташе в Париже генерал-майора Ивана Суслопарова, который докладывал, что гитлеровцы должны напасть на Советский Союз 22 июня 1941 года. Как и в предыдущем случае, Сталин решил, что имеет дело с дезинформацией, которую целенаправленно запускают англичане.

Тем не менее, в 23:30 21 июня 1941 г. советское руководство приняло решение о приведении войск пяти приграничных военных округов в состояние боевой готовности. В то же время, в директиве предписывалось не поддаваться ни на какие провокации, хотя подчеркивалось, что в течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение германских войск на фронтах Ленинградского военного, Прибалтийского особого военного, Западного особого военного, Киевского особого военного и Одесского особого военного округов. В это время до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз оставались уже считанные часы. Директива поступила в войска слишком поздно, когда уже не оставалось времени на реальное приведение частей и подразделений в состояние боевой готовности.

22 июня в 12 часов дня народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов выступил с обращением к советскому народу, в котором сообщил о нападении Германии на Советский Союз и о начале войны. 23 июня была создана Ставка Верховного главнокомандования. Указом Президиума Верховного совета СССР с 23 июня 1941 г. объявлялась мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах из 17 существовавших в то время военных округов. Чуть позже мобилизация в западных областях СССР, а затем и в Москве и Московской области была распространена и на военнообязанных граждан СССР 1890-1904 годов рождения и призывников 1922-1923 годов рождения. Всего к концу 1941 года было мобилизовано более 14 млн советских граждан.

Многие граждане, не дожидаясь повесток военкоматов, приходили сами, просились на фронт добровольно. Среди добровольцев были женщины, молодые люди, не достигшие призывного возраста и, наоборот, пожилые люди, уже не подлежавшие призыву. На защиту своей страны вставали советские граждане разных возрастов и национальностей, разных профессий и разного пола. Так, огромный вклад в победу над гитлеровской Германией внесли советские женщины, среди которых были и труженицы тыла, и самоотверженные санитарки и медсестры, оказывавшие помощь раненым бойцам под огнем противника, и разведчицы, и летчицы прославленных авиационных полков.



Как известно, первые месяцы войны выдались наиболее тяжелыми. Красная Армия несла огромные потери, отступая под натиском гитлеровских войск. Противник захватывал один советский город за другим. Казалось, что гитлеровской Германии удастся полностью разгромить Советский Союз. К 1 декабря 1941 года под контролем гитлеровцев и их союзников оказались территории Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, значительная часть Украины и европейской части РСФСР. Серьезнейшее значение для советской страны имели потери таких важных регионов как Криворожский железнорудный и Донецкий угольный бассейны. В руках противника оказались важнейшие промышленные и экономические центры – Минск, Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса. Германскими и финскими войсками был блокирован Ленинград. Миллионы советских граждан оказались на оккупированных территориях, где сотни тысяч человек стали жертвами политики геноцида советского народа, десятки тысяч были угнаны в рабство в Германию.

Потери вермахта к этому времени оцениваются в 740 тыс. человек, включая 230 тыс. человек убитыми. РККА в первые месяцы войны несла несопоставимо большие потери, однако неимоверным был и героизм простых советских солдат и офицеров, сражавшихся с врагом в буквальном смысле до конца. Например, к сентябрю 1941 г. НКВД СССР расформировало 58 пограничных частей по причине отсутствия личного состава. Дравшиеся не на жизнь, а на смерть советские пограничники пали смертью храбрых. В оккупированных городах и населенных пунктах советские граждане создавали подпольные организации, в лесах – партизанские отряды. Именно колоссальное напряжение сил советского народа позволило сорвать гитлеровский план «Барбаросса» по молниеносному захвату большей части территории Советского Союза.

Под Москвой и Ленинградом гитлеровское наступление захлебнулось. И это было начало конца гитлеровской Германии, поскольку фюрер, понимая, что в живой силе Германия Советскому Союзу проигрывает, делал ставку именно на быстрое наступление и моментальный разгром не сумевших сориентироваться советских войск. Когда вермахт в конце 1941 года был остановлен под Москвой, многие дальновидные генералы в германском генштабе заговорили о том, что война Германией проиграна. Хотя гитлеризм был повержен лишь спустя три с половиной года, опытные военачальники понимали – как только русским удалось остановить стремительное наступление гитлеровских армий, последние «увязнут» в России и рано или поздно Красная Армия, взяв реванш, вышвырнет их с территории Советского Союза. Впрочем, вряд ли кто из германских генералов мог предположить, что Красная Армия не просто заставит вермахт покинуть территорию СССР, но и освободит от гитлеризма всю Восточную и Центральную Европу, дойдет до Берлина и просто уничтожит нацистский режим на корню.

Великая Отечественная война, закончившись полной победой Советского Союза над гитлеровской Германией, предопределила исход Второй мировой войны и освободила мир от нацизма. Германия, претендовавшая на мировое господство, оказалась повержена, разделена на сферы влияния между союзниками. Но Великая Отечественная война имела колоссальное значение и во внутриполитическом смысле. Победа в войне позволила русскому народу вновь, впервые за послереволюционные десятилетия, почувствовать себя великим народом. Об этом, кстати, заявил и сам Сталин.

Наверное, нет в современной России такой семьи, которая не была бы так или иначе связанной с Великой Отечественной войной. Участники войны и ее жертвы есть среди родственников практически каждого гражданина современной России. Став грандиозным испытанием для нашей страны, Великая Отечественная война, спустя почти семь с половиной десятилетий после своего завершения, сохраняет свое символическое значение. Победа в войне стала символом мужества, отваги и самоотверженности советского народа, всех многочисленных национальностей, населявших в то время Советский Союз. В День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны остается лишь вспомнить добрым словом тех героических людей, которые сражались до последней капли крови за нашу родную страну, почтить их память, отдать дать уважения тем немногим из них, кто жив и здравствует до сих пор.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 23

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  1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 05:47
    ПОМНИМ
    Помним и о трагедии начала войны и о ПОБЕДЕ в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Помним с благодарностью и о воинах КРАСНОЙ АРМИИ и о том каких жертв стоила ПОБЕДА. Как нужно помнить с благодарностью и про ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ об ИОСИФЕ ВИССАРИОНОВИЧЕ СТАЛИНЕ.
    василий50
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:49
      В День памяти и скорби ровно в 4-00 утра – время начала Великой Отечественной войны – участники Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармейцы" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду в Москве. Дети зажгли Свечи памяти и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости. hi
      dsk
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:01
        В первые же дни войны поэт Борис Ковынев сложил следующие строки:
        "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война.
        Кончилось мирное время, нам расставаться пора.
        Я уезжаю, быть обещаю верным тебе до конца.
        И ты смотри, с чувством моим не шути!
        Выйди, подруга, к поезду друга, друга на фронт проводи.
        Дрогнут колеса вагона, поезд помчится стрелой.
        Ты мне с перрона, я — с эшелона грустно помашем рукой.
        Пройдут года, снова я встречу тебя.
        Ты улыбнёшься, к сердцу прижмёшься и поцелуешь, любя".
        dsk
        1. Татьяна Сегодня, 07:28
          Помним ВСЁ! НИКОГДА не забудем! Врагу ничего НЕ ПРОСТИМ!

          22 июня ровно в 4 часа


          Воспитывать политически "недоразвитыми" российских гимназистов - соглашателей с немецкими оккупантами - никому не позволим!
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 08:05
            Левитан 22 июня 1941 сообщение советского радио о нападении Германии на СССР


            Татьяна
            1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 08:19
              Утро 22 июня.
              Мне всего только 9 лет.
              Я проснулась, от поцелуя,
              Потянулась – смотрю – мамы нет!

              Я бегу босиком на крылечко,
              А она стоит у окна,
              Тихо плачет – О чём ты?
              – Дочка!
              В этот час начиналась война.

              Я пошла, разбудила Сашу
              Он мой брат, годом старше, герой.
              Он мужчина, опора наша.
              – Мама плачет, вставай, дорогой.

              Обнялись – нам теплее втройне.
              Мы встречаем прекрасный рассвет.
              И идёт рассказ о войне,
              Об отце, он погиб. Его нет.

              Это стало традицией нашей,
              Это длилось так много лет:
              Я и мама, и брат мой Саша –
              Мы встречали ВОЕННЫЙ РАССВЕТ

              В это утро особенно остро
              Понимаешь, как хрупок мир!
              Что взорвать его – очень просто,
              И устроить кровавый пир!

              Годы шли – и три сына рядом
              Вместе с нами встречают рассвет.
              Слава Богу, не рвутся снаряды,
              И войны уже нет много лет.

              Снова 22 июня.
              Это самый печальный рассвет.

              И традиции нить не прервать!
              На рассвете покинут кровать:
              Десять внуков, и все сыновья,
              Брат с семьёй, и мой муж, и я!

              И мы встретим ВОЕННЫЙ РАССВЕТ
              Вспомним маму,
              и всех,
              Кого ... нет!
              Нина Калашникова

              ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ ПОГИБШИМ!
              Alena Frolovna
          2. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 08:18
            Иосиф Сталин не внял даже докладу начальника советской внешней разведки 1-го Управления НКГБ (НКВД) СССР Павла Фитина, который 17 июня 1941 г. докладывал вождю о возможном нападении гитлеровской Германии. - из статьи

            Когда же кончится клевета на И.В. Сталина, что он "не внял" данным разведки, "верил" Гитлеру, и прочая ложь и чепуха, начатая "кукурузником" Хрущевым?
            Сталин знал, что война будет в начале летнего периода 1941 года, у него было множество источников разведданных! Возможно, надеялся, что Гитлер не такой дyрак , начинать войну не закончив войну с Англией, но не брал в реальный расчет своих действий.
            А ряд таких действий, в том числе и в данной статье, указан. К примеру, досрочный выпуск командиров из военных училищ и Академий, призыв 800 тыс. мобилизационного резерва и укомплектование ими дивизий западных военных округов, переброска отдельных армий на запад из глубины страны.
            Кроме того формирование военных управлений фронтов и передислокация их на полевые командные пункты управления, что подтверждается мемуарами генералов и маршалов, отдача и, что самое главное выполнение приказа ГШ КА от 18 июня 1941 года о приведении войск в боевую готовность и выводе их из военных городков (кроме Особого Запад. ВО предателя генерала Павлова, саботировавшего этот приказ), подтвержденных в опросных листах генералов после войны и опубликованных в конце 80-х годов в "Военно-историческом журнале".
            Есть и другие данные подтверждающие эту позицию И.В. Сталина и военного руководства государства . К примеру, широко известный проект разработанный ГШ РККА от 15 мая 1941 года об упреждающем ударе по сосредоточенным немецким войскам, и не подписанным Сталиным, как ненужный и провокационный.
            Другой вопрос, что всё это нельзя было широко афишировать, чтобы не дать повод для объявления СССР инициатором войны, показать мировому сообществу, и прежде всего США, что мы не являемся инициаторами войны. В США в конгрессе обсуждался вопрос о помощи странам, ставшими жертвами агрессий, и Сталин знал это и не мог допустить, чтобы СССР объявили инициатором войны.
            Фактически Сталин, сдерживая генералов РККА о недопустимости провокации немцев на границе, формировал будущую антигитлеровскую коалицию, - залог будущей Победы над фашистской Германией.
            vladimirZ
            1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 08:55
              Цитата: vladimirZ
              Когда же кончится клевета на И.В. Сталина, что он "не внял" данным разведки, "верил" Гитлеру, и прочая ложь и чепуха, начатая "кукурузником" Хрущевым?

              Ну наверно после того как официально предъявят вменяемые причины его неадекватного поведения 22 июня 1941года.
              Если знал о готовящемся нападении, то почему не разработал план по его отражению, а вместо этого запустил в войска директиву 2 которую составлял откровенный олигофрен?
              Дырокол
      2. Комментарий был удален.
      3. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:21
        Цитата: dsk
        В День памяти и скорби ровно в 4-00 утра – время начала Великой Отечественной войны – участники Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармейцы" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду в Москве. Дети зажгли Свечи памяти и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости. hi

        не надо в такой трагический день писать писать об этих недоПИОНЕРАХ.
        KLV2018
    2. татарин 174 Сегодня, 07:00
      Мы то помним, но они быстро забывают... Опять Англия нас стравливает со всеми, опять нас врагом объявили и только и мечтают Россию уничтожить... Если и будет новая война-это будет уже последней войной на планете, для всех.
      татарин 174
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:00
        Цитата: татарин 174
        Мы то помним

        Кто помнит то? Только люди старшего поколения, молодежи она неинтересна, только повод ленту нацепить на 9 мая и наклейку на машину "спасибо деду за победу", то их деда 60-х годов рождения удивляются, за какую победу их внучара благодарит...
        Дырокол
    3. Комментарий был удален.
  2. bionik (владислав) Сегодня, 06:05
    Светлая память отдавшим свою жизнь в борьбе с заклятым врагом , и здоровья ветеранам труженикам фронта и тыла, коих к сожалению уменьшается с каждым годом !!!
    bionik
    1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 08:21
      Самой лучшей наградой
      Всем погибшим в войне
      Будет свет от лампады
      У Икон в тишине.

      Будет шёпот молитвы,
      Лучше всех орденов.
      Тем, кто пал в поле битвы,
      У чужих берегов.

      Херувимские песни
      Будут пропуском в Рай.
      Кто был славен и честен,
      И не продал свой край.

      Пусть пролитые слёзы
      Будут лучшей хвалой.
      И распустятся розы
      Над спасённой Душой.

      Пусть же мирное небо
      Над землёю парит.
      Это Память и Вера,
      От беды нас хранит.
      Василий Гришкин
      Alena Frolovna
  3. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:09
    и просто уничтожит нацистский режим на корню.

    Практика украины показала обратное. Ни всех фашистов деды искоренили.

    Среди добровольцев были женщины, молодые люди, не достигшие призывного возраста

    Бабушке моей 16 было. В поле "воевала". Хлеб для солдатов сеяла. Всю войну в поле на тракторе.

    граждане разных возрастов и национальностей

    Командиром танка был Русский, наводчик с Украины, мех. вод - Узбек. А прадед мой, Казах, стрелок радист. Так всем экипажем и сгорели под Кёнигсбергом.

    Деда, спасибо тебе.

    Говорят мужчины не плачут. Врут!
    Ванёк
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:40
    Беспощадная война! По уровню жестокости и зверств напавших превзошла первую мировую... Фактически - это был "крестовый поход" Европы против СССР. Кого только не похоронили на просторах России. Выстояли и победили, перекроив карту Европы и разделив историю на "до и после"... И не стоит пробовать нас "на зуб" снова...
    Горный стрелок
  5. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:59
    Не стоит упрощать начало войны и роль Сталина. Сталин был прекрасно осведомлен о точной дате вторжения, но ... но Сталин = военно-политический лидер и именно поэтому отклонил и план Василевского, и предложение о превентивном ударе Жукова-Тимошенко. Все дело не в чисто военном подходе генералитета, а в учете политической составляющей, о которой генералитет был мало осведомлен в силу разнесенности разведывательных органов СССР. Если чисто военная информация до НКО и ГШ доходила, то политическая шла в основном по линии НКВД. Сталин в принятии решения учитывал несколько факторов. 1. Совокупная производственная и научно-техническая база оккупированной Европы и гитлеровского блока превышала возможности аналогичной в СССР. 2. Техническая вооруженность немцев и союзников, особенно в средствах связи и авиации превосходила советскую. 3. Экономический потенциал объединенной Европы, включая мобилизационный людской резерв уже становился сопоставим с аналогичным в СССР. 4. Гитлеровская и финская армии уже имели достаточный боевой опыт, которым большинство личного состава РККА не обладали. Следовательно, для победы над Гитлером СССР требовались сильные как в военном плане, так в экономическом и военно-техническом союзники. Таковыми могли быть лишь США и Британия. Но... только при выполнении определенных условий. Если бы Сталин нанес превентивный удар по совету военных, то СССР автоматически оказался бы в роли агрессора, нарушившего первым Пакт о ненападения. Результат такого удара, как прекрасно понимали и Сталин, и Тимошенко, и Жуков не мог сто процентно гарантировать победу, скорее всего на сей счет были очень обоснованные сомнения. А вот как повела бы себя Британия Черчилля в этом случае? Как отнеслось бы к СССР мировое общественное мнение? Позиция США была известна заранее - разведка сообщала о решении кабинета Рузвельта - помогать СССР только в случае агрессии против него Германии. Сталин, как к нему не относиться, был человеком незаурядным и сильным аналитиком, потому он и выбрал вариант, по которому дал возможность Гитлеру напасть первым. Все остальное - свою "расстерянность", неподготовленность, "глупость" он прекрасно разыграл не делясь ни с кем из окружения. Не стоит удивляться - в своем окружении товарищ Сталин никогда до конца не был уверен. Пример? Кому из окружающих "тонкошеих" вождей он расскрыл свои планы уничтожения ленинской интернациональной "гвардии" ставшей поперек пути индустриализации СССР и построения социализма в одной отдельно взятой стране? Представляю, что если бы он посвятил в это решение хоть одного "соратника" то на посту Генерального секретаря партии большевиков мгновеннно-бы оказался кто-то иной. Потому, не стоит упрощать то, что произошло 22-го июня ровно в четыре часа ...
    LeonidL
    1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:16
      Согласен. Не стоит упрощать. Легенды хороши, но не всегда.
      Korsar4
  6. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:14
    День скорби. Помним и будем помнить о прошедших Великую Отечественную войну.
    Korsar4
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 07:19
    Вечная память павшим в той войне. Слава каждому участнику той войны, кто дошел до победных дней 1945 года. Это была величайшая трагедия для нашего народа и всего мира!
    Тем не менее фашизм снова поднимает голову по всему миру, снова звучат речи о чьей-то исключительности, о том, что кто-то достоин рабской участи, а некоторые повторяют фашистские мантры о том, что им с народом не повезло. Некоторые требуют избрать всенародного фюрера на пожизненный срок. Люди, будьте бдительны! Не дайте обмануть себя лживыми речами и глупыми обещаниями.
    Altona
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 07:23
    Цитата: LeonidL
    Не стоит упрощать начало войны и роль Сталина.

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    Спасибо, Леонид, за развернутый комментарий насчет роли Сталина. Многие деятели думают, что все было очень просто и Гитлера можно было закидать шапками. Я тоже часто пишу, что война велась не только на полях сражений, но и по линии дипломатии, по линии политики и другим направлениям. Как говорил мудрый старшина в известном фильме "А зори здесь тихие" "война-это кто кого пересидит, а не когда только стреляют".
    Altona
  9. ФилинГ (Геннадий) Сегодня, 07:45
    Статейка в духе "либералов". Сколько по воспоминаниям самих немцев переносилась дата начала операции Барбароса? Не написано почему северный и южный округа встретили немецкие войска 22 июня в окопах с полным боекомплектом, Центральный округ не был приведен в полную боевую готовность.
    ФилинГ
  10. ver_ (вера) Сегодня, 08:05
    Цитата: василий50
    ПОМНИМ
    Помним и о трагедии начала войны и о ПОБЕДЕ в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Помним с благодарностью и о воинах КРАСНОЙ АРМИИ и о том каких жертв стоила ПОБЕДА. Как нужно помнить с благодарностью и про ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ об ИОСИФЕ ВИССАРИОНОВИЧЕ СТАЛИНЕ.

    ...вот только вину с него снимать не надо - в своей стране он был и Царь и Бог - неисполнение его приказа - смерть.. Вознёсся непогрешимый.. И *обул* его ефрейтор Шикльгрубер по само - не балуй.. Знал, что война будет - надлежащих мер не принял... Парадным шагом немцы шли по Украине ... в начале войны.. Бресткая Крепость дала бой, погранцы отстреливались на Буге, Флот *встретил* огнём немецкие самолёты нарушив приказ -не поддаваться на провокацию.. Своя авиация была без бензина, связи, и боеприпасов.. Был полный БАРДАК...
    ver_
  11. Таня (Татьяна) Сегодня, 08:43
    ....Детям своим расскажите о них. чтобы помнили.
    Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили...
    Таня
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