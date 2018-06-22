Рано утром в сорок первом

22 июня в России – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году гитлеровская Германия и ее сателлиты напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, стоившая нашему народу миллионы жизней и принесшая колоссальные разрушения и убытки советской стране. Поэтому 22 июня – очень значимая и очень трагическая дата для России, для всех других государств, к 1941 году входивших в состав Советского Союза. Будучи частью Второй мировой войны, Великая Отечественная война имела переломное значение для всей мировой истории ХХ века. После победы над гитлеровской Германией историю стали разделять на довоенный и послевоенный периоды.Несмотря на то, что Вторая мировая война имела и другие фронты – боевые действия разворачивались в Северной и Восточной Африке, в Средиземноморье, в Юго-Восточной Азии и Океании, решающее значение имела именно война Советского Союза против гитлеровской Германии. Советский народ принял на себя основной удар Германии и ее союзников, причем в отличие от США, Великобритании и британских доминионов, война шла на самой территории советского государства, гибли не только солдаты и офицеры Красной Армии и Военно-морского флота, но и миллионы мирных советских граждан.Сегодня осталось в живых уже очень мало участников Великой Отечественной войны – людей, которые своими кровью и потом ковали Победу. Для них 9 мая – великий праздник, но 22 июня – день трагический, напоминающий о тех жертвах, которые был вынужден принести во имя победы над Германией советский народ. В память о Великой Отечественной войне 22 июня по всей Российской Федерации приспускаются государственные флаги, а телевидение, радио и учреждения культуры и досуга стараются отменить все развлекательные передачи и мероприятия в течение дня. Но главное – не формальная сторона этой трагической даты, а память о страшной войне и колоссальных потерях, понесенных советской страной, которую стоило бы передавать из поколения в поколение.Гитлеровская Германия напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года. Германские самолеты нарушили воздушное пространство СССР, в ответ на что в 3:06 22 июня 1941 года начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев приказал открыть по ним огонь. Таким образом, контр-адмирал отдал самый первый боевой приказ об отпоре гитлеровцам во время Великой Отечественной войны. Спустя минуту о начале боевых действий был извещен начальник Генерального штаба РККА генерал армии Георгий Жуков. В 4:00 министр иностранных дел Третьего Рейха Иоахим фон Риббентроп вручил послу Советского Союза в Германии Владимиру Деканозову ноту об объявлении войны. На рассвете 22 июня 1941 года германские войска перешли границу Советского Союза, вторгшись на его территорию.Распространена точка зрения о том, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз вероломно и в Москве якобы не ожидали германской агрессии против СССР. Разумеется, не стоит считать, что советские руководители, командование РККА, разведывательные службы были столь наивными и слепыми, чтобы не видеть военных приготовлений гитлеровской Германии и ее сателлитов.В течение 1938-1940 гг. гитлеровская Германия оккупировала большинство стран Западной Европы и многие страны Восточной Европы, не являвшиеся ее союзниками. За исключением нейтральных Швеции и Швейцарии и воюющей против Гитлера Великобритании, все остальные европейские страны либо были захвачены гитлеровскими войсками, либо и так находились в числе союзников (Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Финляндия, Словакия, Хорватия) или сочувствующих (Испания и Португалия).Понятно, что еще с конца 1930-х годов гитлеровская Германия рассматривалась Москвой как потенциальный противник. Подготовка к отражению возможной агрессии со стороны Германии шла полным ходом. Так, в апреле – мае 1941 г. Народный комиссариат обороны СССР приступил к скрытой мобилизации военнообязанных запаса. Официально молодых мужчин, прошедших армейскую службу, призывали на учебные сборы. Всего на сборы было призвано свыше 802 тыс. человек, то есть 24% приписного личного состава по мобилизационному плану.Благодаря мобилизации военнообязанных, советскому командованию удалось значительно увеличить численность личного состава половины дивизий РККА. Так, штаты 21 дивизии пополнились до 14 тыс. человек, 72 дивизий – до 12 тыс. человек, 6 дивизий – до 11 тыс. человек. 13 мая 1941 года в армию были досрочно выпущены курсанты военных училищ – эта мера также говорила о всей серьезности сложившейся ситуации. Начиная со второй половины мая 1941 года командование РККА начало переброску дивизий Красной Армии ближе к западным границам страны. Ускоренными темпами велось строительство автомобильных дорог, укреплялись и маскировались аэродромы и другие военные объекты в западных военных округах, вблизи от государственной границы.О готовящемся гитлеровской Германией нападении на Советский Союз в Москву еще с конца 1940 года докладывали резиденты советской разведки. Однако советское руководство относилось к донесениям разведчиков без должного внимания, тем более, что между Германией и Советским Союзом был заключен Договор о ненападении, а кроме того в Москву регулярно поступала информация о готовящемся десанте гитлеровской армии на Британские острова. Полагая, что в случае начала масштабной войны с Великобританией Германия не станет нападать на Советский Союз, советское руководство не верило в возможность начала войны именно в 1941 году.Иосиф Сталин не внял даже докладу начальника советской внешней разведки 1-го Управления НКГБ (НКВД) СССР Павла Фитина, который 17 июня 1941 г. докладывал вождю о возможном нападении гитлеровской Германии. Иосиф Виссарионович порекомендовал Фитину отправить «источник» информации по известному адресу, решив, что британские спецслужбы с помощью дезинформации хотят стравить СССР с Германией. Примерно в том же духе отреагировал Сталин и на сообщение советского военного атташе в Париже генерал-майора Ивана Суслопарова, который докладывал, что гитлеровцы должны напасть на Советский Союз 22 июня 1941 года. Как и в предыдущем случае, Сталин решил, что имеет дело с дезинформацией, которую целенаправленно запускают англичане.Тем не менее, в 23:30 21 июня 1941 г. советское руководство приняло решение о приведении войск пяти приграничных военных округов в состояние боевой готовности. В то же время, в директиве предписывалось не поддаваться ни на какие провокации, хотя подчеркивалось, что в течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение германских войск на фронтах Ленинградского военного, Прибалтийского особого военного, Западного особого военного, Киевского особого военного и Одесского особого военного округов. В это время до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз оставались уже считанные часы. Директива поступила в войска слишком поздно, когда уже не оставалось времени на реальное приведение частей и подразделений в состояние боевой готовности.22 июня в 12 часов дня народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов выступил с обращением к советскому народу, в котором сообщил о нападении Германии на Советский Союз и о начале войны. 23 июня была создана Ставка Верховного главнокомандования. Указом Президиума Верховного совета СССР с 23 июня 1941 г. объявлялась мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах из 17 существовавших в то время военных округов. Чуть позже мобилизация в западных областях СССР, а затем и в Москве и Московской области была распространена и на военнообязанных граждан СССР 1890-1904 годов рождения и призывников 1922-1923 годов рождения. Всего к концу 1941 года было мобилизовано более 14 млн советских граждан.Многие граждане, не дожидаясь повесток военкоматов, приходили сами, просились на фронт добровольно. Среди добровольцев были женщины, молодые люди, не достигшие призывного возраста и, наоборот, пожилые люди, уже не подлежавшие призыву. На защиту своей страны вставали советские граждане разных возрастов и национальностей, разных профессий и разного пола. Так, огромный вклад в победу над гитлеровской Германией внесли советские женщины, среди которых были и труженицы тыла, и самоотверженные санитарки и медсестры, оказывавшие помощь раненым бойцам под огнем противника, и разведчицы, и летчицы прославленных авиационных полков.Как известно, первые месяцы войны выдались наиболее тяжелыми. Красная Армия несла огромные потери, отступая под натиском гитлеровских войск. Противник захватывал один советский город за другим. Казалось, что гитлеровской Германии удастся полностью разгромить Советский Союз. К 1 декабря 1941 года под контролем гитлеровцев и их союзников оказались территории Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, значительная часть Украины и европейской части РСФСР. Серьезнейшее значение для советской страны имели потери таких важных регионов как Криворожский железнорудный и Донецкий угольный бассейны. В руках противника оказались важнейшие промышленные и экономические центры – Минск, Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса. Германскими и финскими войсками был блокирован Ленинград. Миллионы советских граждан оказались на оккупированных территориях, где сотни тысяч человек стали жертвами политики геноцида советского народа, десятки тысяч были угнаны в рабство в Германию.Потери вермахта к этому времени оцениваются в 740 тыс. человек, включая 230 тыс. человек убитыми. РККА в первые месяцы войны несла несопоставимо большие потери, однако неимоверным был и героизм простых советских солдат и офицеров, сражавшихся с врагом в буквальном смысле до конца. Например, к сентябрю 1941 г. НКВД СССР расформировало 58 пограничных частей по причине отсутствия личного состава. Дравшиеся не на жизнь, а на смерть советские пограничники пали смертью храбрых. В оккупированных городах и населенных пунктах советские граждане создавали подпольные организации, в лесах – партизанские отряды. Именно колоссальное напряжение сил советского народа позволило сорвать гитлеровский план «Барбаросса» по молниеносному захвату большей части территории Советского Союза.Под Москвой и Ленинградом гитлеровское наступление захлебнулось. И это было начало конца гитлеровской Германии, поскольку фюрер, понимая, что в живой силе Германия Советскому Союзу проигрывает, делал ставку именно на быстрое наступление и моментальный разгром не сумевших сориентироваться советских войск. Когда вермахт в конце 1941 года был остановлен под Москвой, многие дальновидные генералы в германском генштабе заговорили о том, что война Германией проиграна. Хотя гитлеризм был повержен лишь спустя три с половиной года, опытные военачальники понимали – как только русским удалось остановить стремительное наступление гитлеровских армий, последние «увязнут» в России и рано или поздно Красная Армия, взяв реванш, вышвырнет их с территории Советского Союза. Впрочем, вряд ли кто из германских генералов мог предположить, что Красная Армия не просто заставит вермахт покинуть территорию СССР, но и освободит от гитлеризма всю Восточную и Центральную Европу, дойдет до Берлина и просто уничтожит нацистский режим на корню.Великая Отечественная война, закончившись полной победой Советского Союза над гитлеровской Германией, предопределила исход Второй мировой войны и освободила мир от нацизма. Германия, претендовавшая на мировое господство, оказалась повержена, разделена на сферы влияния между союзниками. Но Великая Отечественная война имела колоссальное значение и во внутриполитическом смысле. Победа в войне позволила русскому народу вновь, впервые за послереволюционные десятилетия, почувствовать себя великим народом. Об этом, кстати, заявил и сам Сталин.Наверное, нет в современной России такой семьи, которая не была бы так или иначе связанной с Великой Отечественной войной. Участники войны и ее жертвы есть среди родственников практически каждого гражданина современной России. Став грандиозным испытанием для нашей страны, Великая Отечественная война, спустя почти семь с половиной десятилетий после своего завершения, сохраняет свое символическое значение. Победа в войне стала символом мужества, отваги и самоотверженности советского народа, всех многочисленных национальностей, населявших в то время Советский Союз. В День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны остается лишь вспомнить добрым словом тех героических людей, которые сражались до последней капли крови за нашу родную страну, почтить их память, отдать дать уважения тем немногим из них, кто жив и здравствует до сих пор.