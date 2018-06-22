Рассказы об оружии. ЗСУ-23-4 «Шилка» снаружи и внутри

Конкретно эта машина модернизирована в конце 80-х, судя по командирскому триплексу и ночному прицелу.

Места оператора дальности и наводчика-оператора. Вид сверху в зависшем состоянии.

Экран локатора

Плавно переходим от ЗСУ-57-2 к великой (и совсем вот не побоюсь этого слова) преемнице. «Шайтан-арбе» — «Шилке».Об этом комплексе можно говорить бесконечно, но достаточно одной короткой фразы: «В строю с 1965 года». И достаточно, в общем и целом.История… Историю создания растиражировали так, что добавить что-то новое или пикантное нереально, но, говоря о «Шилке», нельзя не отметить несколько фактов, которые просто вписывают «Шилку» в нашу военную историю.Итак, 60-е годы прошлого века. Реактивные самолеты уже перестали быть чудом, являя собой вполне серьезную ударную силу. С совершенно иными скоростями и возможностями по маневру. Вертолеты тоже встали на винт и рассматривались не только как транспортное средство, но и как вполне себе приличная оружейная платформа.А главное, вертолеты начали пытаться догонять самолеты Второй мировой, а самолеты совершенно обогнали своих предшественников.И со всем этим надо было что-то делать. Особенно на армейском уровне, «в полях».Да, появились зенитно-ракетные комплексы. Пока еще стационарные. Вещь многообещающая, но в будущем. Но основную нагрузку по-прежнему несли зенитные пушки всех размеров и калибров.Мы уже рассказывали о ЗСУ-57-2 и тех сложностях, с которыми столкнулись расчеты установок при работе по низколетящим быстрым целям. Зенитные комплексы ЗУ-23, ЗП-37, ЗСУ-57 могли попасть в скоростные цели случайно. Снаряды установок, ударного действия, без взрывателя, для гарантированного поражения должны были попасть в саму цель. Насколько высока была вероятность прямого попадания, судить не берусь.Несколько лучше дела обстояли с батареями зенитных орудий С-60, наведение которых могло вестись автоматически по данным радиоприборного комплекса РПК-1.Но в целом ни о каком точном зенитном огне речь уже не шла. Зенитные пушки могли поставить заслон перед самолетом, вынудить летчика сбросить бомбы или осуществить пуск ракет с меньшей точностью.«Шилка» стала прорывом в области поражения летающих целей на небольших высотах. Плюс мобильность, которую уже оценили по ЗСУ-57-2. Но главное – точность.Сегодня всеми, кто мыслит современными категориями, термин «автономный комплекс» воспринимается как должное. А в шестидесятых это был подвиг конструкторской мысли, вершина инженерных решений.Генеральному конструктору Николаю Александровичу Астрову удалось создать бесподобную машину, которая прекрасно показала себя в боевых условиях. И не раз.Это при том, что Астров не был авторитетом в области создания зенитных систем! Он был конструктором танков!Малые плавающие танки Т-38 и Т-40, гусеничный бронированный тягач Т-20 «Комсомолец», лёгкие танки Т-30, Т-60, Т-70, самоходная установка СУ-76М. И другие, менее известные или не пошедшие в серию модели.Что же такое ЗСУ-23-4 «Шилка»?Наверное, стоит начать с предназначения.Предназначена «Шилка» для защиты боевых порядков войск, колонн на марше, стационарных объектов и железнодорожных эшелонов от нападения воздушного противника на высотах от 100 до 1500 метров, на дальностях от 200 до 2500 метров при скорости цели до 450 м/с. «Шилка» может вести огонь с места и в движении, снабжена аппаратурой, обеспечивающей автономный круговой и секторный поиск целей, их сопровождения, выработку углов наведения пушек.Вооружение комплекса состоит из 23-мм счетверенной автоматической зенитной пушки АЗП-23 «Амур» и системы силовых приводов, предназначенных для наведения.Вторая компонента комплекса — радиолокационно-приборный комплекс РПУ-2. Его назначение тоже понятно. Наведение и управление огнем.Важный аспект: «Шилка» может работать как с РЛС, так и с обычным визирным оптическим устройством прицеливания.Локатор обеспечивает поиск, обнаружение, автоматическое сопровождение цели, определяет ее координаты. Но в середине 70-х годов американцы изобрели и начали вооружать самолеты ракеты, которые могли по радиолокационному лучу найти локатор и поразить его. Тут и пригодилась простота.Третья составляющая. Шасси ГМ-575, на котором все, собственно, и смонтировано.Экипаж «Шилки» состоит из четырех человек: командира ЗСУ, оператора поиска-наводчика, оператора дальности и механика-водителя.Механик-водитель — это самый блатной член экипажа. Он находится в просто ошеломительной роскоши, по сравнению с другими.Остальные находятся в башне, где мало того, что тесно и как в нормальном танке есть обо что приложиться головой, так еще и (нам так показалось) током приложить может легко и непринужденно. Очень тесно.Аналоговая электроника... Смотришь с благоговейным трепетом. По круглому экрану осциллографа, судя по всему, оператор и определял дальность... Ух...Боевое крещение «Шилка» получила во время так называемой «Войны на истощение» 1967-70 годов между Израилем и Египтом в составе ПВО Египта. И после этого на счету комплекса еще два десятка локальных войн и конфликтов. В основном на Ближнем Востоке.Но особое признание «Шилка» получила в Афганистане. И почетное прозвище «Шайтан-арба» у моджахедов. Лучший способ угомонить организованную в горах засаду – это применить «Шилку». Длинная очередь из четырех стволов и последующий ливень фугасных снарядов на предполагаемых позициях – лучшее средство, спасшее не одну сотню жизней наших солдат.Кстати, взрыватель вполне нормально срабатывал при попадании в глинобитную стену. И попытка спрятаться за дувалами кишлаков обычно ни к чему хорошему не приводила душманов…Учитывая, что авиации у афганских партизан не было, «Шилка» полностью реализовала свой потенциал ведения огня по наземным целям в горах.Более того, был создан специальный «афганский вариант»: был изъят радиоприборный комплекс, совершенно не нужный в тех условиях. За счет него боекомплект удалось увеличить с 2000 до 4000 выстрелов и был установлен ночной прицел.К концу пребывания наших войск в ДРА, колонны, сопровождаемые «Шилкой», редко атаковывались. Это тоже признание.Также признанием можно считать то, что в нашей армии «Шилка» по-прежнему в строю. Более 30 лет. Да, это уже далеко не та машина, начинавшая свою карьеру в Египте. «Шилка» перенесла (успешно) не одну глубокую модернизацию, а одна из таких модернизаций получила даже имя собственное, ЗСУ-23-4М «Бирюса».39 стран, причем не только наши "верные друзья", приобрели у Советского Союза эти машины.И сегодня на вооружении российской армии тоже числятся «Шилки». Но это уже совсем другие машины, о которых стоит вести отдельный рассказ.