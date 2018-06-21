Турция останется без F-35, а НАТО без Турции?

Сенат США принял свой вариант оборонного бюджета на 2019-й год. Одним из пунктов этого варианта является прекращение турецкого участия в программе производства стелс-истребителя F-35.Этот поворот не стал большой неожиданностью ни для турок, ни для сторонних наблюдателей. Тем более что пока это только вариант, а не окончательное решение вопроса. Однако сигнал турецкой стороне дан конкретный, и времени на окончательное решение проблемы у Анкары почти не осталось.Камнем преткновения, как известно, стало желание Турции закупить у РФ ЗРК С-400. Пентагон и официальные структуры НАТО не раз высказывались решительно против этой покупки. Объясняли это довольно обтекаемо: якобы российский комплекс невозможно интегрировать в существующую систему ПВО НАТО, что в перспективе создаст проблемы как для альянса, так и для самой Турции.Но так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться.По всей видимости, и американские, и натовские официальные лица немного лукавят. Причины для такого упрямства Вашингтона, конечно, есть, но они никак не связаны с беспокойством о благополучии Турции. А вот с благополучием Израиля связаны напрямую.Американо-турецкой сделке сопротивляется Израиль, обоснованно опасающийся чрезмерного, на взгляд Тель-Авива, усиления Турции. Де-факто это и сейчас единственная страна, способная бросить военный вызов Израилю. А в случае появления у турок стелс-истребителей под угрозой может оказаться такая критическая область, как ПВО Израиля, что автоматически означает прекращение игры в одни ворота в случае каких-то конфликтов израильтян со своими арабскими соседями.Понятно, что в данный момент отношения между странами не настолько плохи, чтобы ожидать немедленного военного конфликта между Израилем и Турцией в случае появления у последней F-35. Но дело в том, что Тель-Авив пытается как можно дальше глядеть в будущее, и усиление мусульманских соседей для Израиля неприемлемо в принципе.В этой связи не случайно Сенат США, где у израильтян традиционно очень сильное лобби, принял подобный вариант проекта. Хотя, с учетом особенностей вероисповедания ближайших родственников Д. Трампа, мощное израильское лобби существует и на самой вершине исполнительной власти США. Поэтому президенту Турции Эрдогану нужно очень серьезно отнестись к таким сигналам.С другой стороны, если Эрдоган все-таки «не прогнется» под этим давлением и продолжит курс на сотрудничество с Россией, это будет явным свидетельством того, что Турция не собирается отказываться от суверенной политики в угоду сиюминутной выгоде. А значит, дипломатическое обхаживание Анкары Москвой не только имело смысл, но и приносит уже некоторые плоды.Ещё одной причиной упорства американцев является опасение утечки секретов. И опасения, надо признать, не беспочвенные.Если Турция окажется обладателем и С-400, и F-35, то она будет в состоянии создать точный радиолокационный портрет американского истребителя на различных дистанциях и под разными углами облучения. Это достаточно сложная работа, которая требует абсолютно точных данных о местоположении, высоте, скорости и курсе цели в момент облучения и сопровождения, погодных условиях в районе испытаний и массы других сведений. Только в таком случае можно будет научить автоматику и операторов отличать слабенькую засветку цели от помех и выдавать на неё целеуказание.И турки обязательно проведут такую работу. Причем проведут честно, без игры в поддавки с самими собой, и их информация станет совершенно бесценной как для российской, так и для китайской разведок. А с учетом того, как развиваются американо-турецкие отношения, речь может пойти и о прямой передаче данных (безо всяких разведок), прямо Генштабу и в профильные НИИ.И это действительно очень серьезная угроза американским интересам. Что вкупе с заинтересованностью Израиля почти гарантированно ставит крест на поставках F-35 турецким ВВС.Кстати, некоторый риск утечки технологий предполагался и в результате создания мощностей по обслуживанию F-35 на месте, в Турции. Понятно, что американцы не поставили бы Стамбулу критически важных технологий производства. Но покрытие, электронная составляющая, авионика и вооружение представляли бы большой интерес для упомянутых выше разведок. А этим американцам пришлось бы делиться в любом случае…Разрыв соглашения на столь поздней стадии его реализации, когда стороны уже были готовы к передаче готовых машин, — дело, конечно, весьма нетривиальное. Сравнить это можно, пожалуй, только с отказом Франции поставлять России уже фактически построенные «Мистрали». А с учетом того, что Турция ещё недавно была привилегированным союзником США, это может свидетельствовать о глубине той трещины, которая пролегла между этими государствами после неудачной попытки военного путча в Турции. И говорить это может ни много ни мало о начале трансформации или даже распада НАТО.Что же касается возможных альтернатив для Анкары, то сейчас идея поставки туда Су-57 вовсе не выглядит совсем уж бесперспективной или поспешной.Хотя последнего слова ещё не сказали китайцы. А аргументы у них тоже есть…