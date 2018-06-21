07:51 21 июня

Турция останется без F-35, а НАТО без Турции?

Сенат США принял свой вариант оборонного бюджета на 2019-й год. Одним из пунктов этого варианта является прекращение турецкого участия в программе производства стелс-истребителя F-35.

Этот поворот не стал большой неожиданностью ни для турок, ни для сторонних наблюдателей. Тем более что пока это только вариант, а не окончательное решение вопроса. Однако сигнал турецкой стороне дан конкретный, и времени на окончательное решение проблемы у Анкары почти не осталось.




Камнем преткновения, как известно, стало желание Турции закупить у РФ ЗРК С-400. Пентагон и официальные структуры НАТО не раз высказывались решительно против этой покупки. Объясняли это довольно обтекаемо: якобы российский комплекс невозможно интегрировать в существующую систему ПВО НАТО, что в перспективе создаст проблемы как для альянса, так и для самой Турции.

Но так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться.

По всей видимости, и американские, и натовские официальные лица немного лукавят. Причины для такого упрямства Вашингтона, конечно, есть, но они никак не связаны с беспокойством о благополучии Турции. А вот с благополучием Израиля связаны напрямую.

Американо-турецкой сделке сопротивляется Израиль, обоснованно опасающийся чрезмерного, на взгляд Тель-Авива, усиления Турции. Де-факто это и сейчас единственная страна, способная бросить военный вызов Израилю. А в случае появления у турок стелс-истребителей под угрозой может оказаться такая критическая область, как ПВО Израиля, что автоматически означает прекращение игры в одни ворота в случае каких-то конфликтов израильтян со своими арабскими соседями.

Понятно, что в данный момент отношения между странами не настолько плохи, чтобы ожидать немедленного военного конфликта между Израилем и Турцией в случае появления у последней F-35. Но дело в том, что Тель-Авив пытается как можно дальше глядеть в будущее, и усиление мусульманских соседей для Израиля неприемлемо в принципе.

В этой связи не случайно Сенат США, где у израильтян традиционно очень сильное лобби, принял подобный вариант проекта. Хотя, с учетом особенностей вероисповедания ближайших родственников Д. Трампа, мощное израильское лобби существует и на самой вершине исполнительной власти США. Поэтому президенту Турции Эрдогану нужно очень серьезно отнестись к таким сигналам.

С другой стороны, если Эрдоган все-таки «не прогнется» под этим давлением и продолжит курс на сотрудничество с Россией, это будет явным свидетельством того, что Турция не собирается отказываться от суверенной политики в угоду сиюминутной выгоде. А значит, дипломатическое обхаживание Анкары Москвой не только имело смысл, но и приносит уже некоторые плоды.

Ещё одной причиной упорства американцев является опасение утечки секретов. И опасения, надо признать, не беспочвенные.

Если Турция окажется обладателем и С-400, и F-35, то она будет в состоянии создать точный радиолокационный портрет американского истребителя на различных дистанциях и под разными углами облучения. Это достаточно сложная работа, которая требует абсолютно точных данных о местоположении, высоте, скорости и курсе цели в момент облучения и сопровождения, погодных условиях в районе испытаний и массы других сведений. Только в таком случае можно будет научить автоматику и операторов отличать слабенькую засветку цели от помех и выдавать на неё целеуказание.

И турки обязательно проведут такую работу. Причем проведут честно, без игры в поддавки с самими собой, и их информация станет совершенно бесценной как для российской, так и для китайской разведок. А с учетом того, как развиваются американо-турецкие отношения, речь может пойти и о прямой передаче данных (безо всяких разведок), прямо Генштабу и в профильные НИИ.

И это действительно очень серьезная угроза американским интересам. Что вкупе с заинтересованностью Израиля почти гарантированно ставит крест на поставках F-35 турецким ВВС.

Кстати, некоторый риск утечки технологий предполагался и в результате создания мощностей по обслуживанию F-35 на месте, в Турции. Понятно, что американцы не поставили бы Стамбулу критически важных технологий производства. Но покрытие, электронная составляющая, авионика и вооружение представляли бы большой интерес для упомянутых выше разведок. А этим американцам пришлось бы делиться в любом случае…

Разрыв соглашения на столь поздней стадии его реализации, когда стороны уже были готовы к передаче готовых машин, — дело, конечно, весьма нетривиальное. Сравнить это можно, пожалуй, только с отказом Франции поставлять России уже фактически построенные «Мистрали». А с учетом того, что Турция ещё недавно была привилегированным союзником США, это может свидетельствовать о глубине той трещины, которая пролегла между этими государствами после неудачной попытки военного путча в Турции. И говорить это может ни много ни мало о начале трансформации или даже распада НАТО.

Что же касается возможных альтернатив для Анкары, то сейчас идея поставки туда Су-57 вовсе не выглядит совсем уж бесперспективной или поспешной.

Хотя последнего слова ещё не сказали китайцы. А аргументы у них тоже есть…
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 05:35
    Немного не точные сведения... Пентагон все же передаст Турции самолеты... И вид спереди конечно стелс... А вот вид сзади... Совсем другое дело...
    Vard
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:50
      Цитата: Vard
      Пентагон все же передаст Турции самолеты.

      Цитата: Виктор Кузовков
      дипломатическое обхаживание Анкары Москвой не только имело смысл, но и приносит уже некоторые плоды.

      У автора слишком завышенные ожидания...
      dsk
  2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:31
    Американо-турецкой сделке сопротивляется Израиль, обоснованно опасающийся чрезмерного, на взгляд Тель-Авива, усиления Турции.

    На взгляд Иерусалима, Витя, Иерусалима. Смени методичку. Российский МИД уже давно её опубликовал.

    А Турция никуда не денется из НАТО.

    Если Турция окажется обладателем и С-400, и F-35, то она будет в состоянии создать точный радиолокационный портрет американского истребителя на различных дистанциях и под разными углами облучения.

    ...а также найти слабые места неимеющегоаналоговвмире С-400 и передать эту информацию коллегам по НАТО. Перемога. fool
    профессор
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:53
      Цитата: профессор
      найти слабые места ... С-400 и передать эту информацию коллегам по НАТО.

      Очень надеюсь на срыв сделки... angry
      dsk
    2. BigBraza (Виктор Кузовков) Сегодня, 07:07
      Цитата: профессор
      На взгляд Иерусалима, Витя, Иерусалима. Смени методичку


      Это как раз израильская методичка. И американская.

      Цитата: профессор
      ...а также найти слабые места неимеющегоаналоговвмире С-400 и передать эту информацию коллегам по НАТО. Перемога.


      Почему же союзники по НАТО так противятся сделке? Может, они не читают твои посты, Олежа?
      BigBraza
    3. роман66 (роман) Сегодня, 07:20
      а вот нет у с-400 слабых мест! зрада!
      роман66
    4. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:26
      Цитата: профессор
      Американо-турецкой сделке сопротивляется Израиль, обоснованно опасающийся чрезмерного, на взгляд Тель-Авива, усиления Турции.

      На взгляд Иерусалима, Витя, Иерусалима. Смени методичку. Российский МИД уже давно её опубликовал.

      А Турция никуда не денется из НАТО.

      Если Турция окажется обладателем и С-400, и F-35, то она будет в состоянии создать точный радиолокационный портрет американского истребителя на различных дистанциях и под разными углами облучения.

      ...а также найти слабые места неимеющегоаналоговвмире С-400 и передать эту информацию коллегам по НАТО. Перемога. fool

      Смайлик у Вас хорош, последний аргумент, эмоции распирают, с головой нужно бережно обращаться, дружище smile
      Неплохой
    5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:31
      Профессор сегодня в ударе. Рубит направо и налево с удовольствием. Как не радоваться когда Нетаньяху чуть не в бубен бьет рассыпаясь в благодарностях и поддержке Сша за выход из Совета ООН по правам человека.
      неимеющегоаналоговвмире С-400
      А как по поводу дырявого "Купола"?
      rotmistr60
  3. 501Legion (Артём) Сегодня, 07:05
    Ой прям так раздули будто бы этот ф35 золотой какой-то. Хотя по цене это именно и так.
    501Legion
  4. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:14
    Не забываем, что Эрдоган хочеть сидеть на всех стульях, и поэтому Турция будет в НАТО пока ее не выпрут оттуда.
    Nix1986
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:35
    И говорить это может ни много ни мало о начале трансформации или даже распада НАТО.
    ...Свежо предание, но верится с трудом...Развалится НАТО, и стройными рядами и колонами бывшие члены НАТО пойдут под крыло России...Турки, это как некий элемент в проруби...начиная с конца 18 века..То вместе Корфу штурмуем, а затем очередная русско-турецкая война и т.д...История по спирали развивается...как мотало Турцию так и будет мотать..Эрдоган, еще не один нож в спину воткнет...
    parusnik
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