Ненадёжный и ненаблюдательный. О недостатках боевого робота «Уран-9»
Во время применения в Сирии в реальных боевых условиях у российского боевого многофункционального робота «Уран-9» был выявлен ряд недостатков. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации. Среди прочего военные специалисты выделяют недостатки и недоработки в подвижности, огневой мощи, управлении, наблюдательных и разведывательных функциях боевого робота.
Помимо этого, при самостоятельном передвижении «Урана» была выявлена низкая надежность его ходовой части: направляющих и опорных катков, а также пружин подвески. Работа установленной 30-мм автоматической пушки оказалась нестабильной, было зафиксировано несвоевременное срабатыванием цепей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Также специалисты называют очень большим минусом боевого робота «Уран-9» неспособность вести огонь в движении. Как следует из представленных материалов, робот в состоянии вести разведку и определять цели на дистанции не более двух километров. Также у военных есть претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов, которые управляют роботизированным боевым комплексом.
Уже существующих боевых роботов предлагается использовать при штурме укрепленных районов и различных объектов противника, а также для уничтожения огневых и бронированных целей во взаимодействии со средствами ближнего боя, общевойсковыми и инженерными подразделениями. При этом в докладе российских военных особо подчеркивается, что в ближайшие 10-15 лет робототехнические комплексы будут не в состоянии выполнять задачи в условиях боевых действий.
Военный обозреватель ИА «Regnum» Леонид Нерсисян считает, что для того, чтобы боевые роботы, такие, как российский «Уран-9», были достаточно эффективны в рамках общевойскового боя, человечеству пока что не хватает технологий. Неэффективность российской новинки в рамках общевойскового боя не вызывает большого удивления по той причине, что экспертам и раньше было понятно: требуется еще много лет исследований, испытаний и разработки для того, чтобы довести подобные комплексы до нужных кондиций, которые позволят им участвовать в бою в одном ряду с обыкновенными воинскими формирования.
Западные эксперты, тем не менее, считают, что больших, чем у России, успехов в области создания боевых роботов на Западе сегодня нет. Соответственно, на данный момент боевые роботы могут достаточно эффективно использоваться для решения ряда задач, среди которых, в первую очередь, работы по разминированию местности, в некоторых случаях – осуществление охраны каких-либо объектов.
При определенных условиях боевые роботы могут быть использованы при штурме позиций противника. Однако участвовать в полноценном общевойсковом бое они пока неспособны. Есть проблемы со связью, а также с реакцией роботов на меняющуюся обстановку (реакция низкая). Проходит достаточно много времени с момента принятия решения оператором боевого робота до того, как робот выполнит данные указания. Помимо этого, существуют и другие проблемы. Для того, чтобы эффективность боевых роботов повысилась, необходимо и дальше развивать технологии искусственного интеллекта, чтобы у роботов было больше автономности в их действиях. Но таких технологий пока нет, считает Леонид Нерсисян.
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» был создан специалистами ОАО «766 УПТК» (766 Управление производственно-технологической комплектации) из Нахабино (Московская область). В состав боевого многофункционального робототехнического комплекса входят 4 робота разведки и огневой поддержки «Уран-9», подвижный пункт управления (одна единица), комплект средств транспортировки и обеспечения, а также комплект запчастей и необходимых принадлежностей.
Боевой робот «Уран-9» – это дистанционно управляемая гусеничная машина, которая относится к категории наземных боевых беспилотных аппаратов. Робот в состоянии вести инженерную разведку местности и поражать различные типы целей: как наземные, так и низколетящие воздушные.
Внешне этот грозный наземный беспилотник напоминает небольшой по размерам бронетранспортер на гусеничном ходу с башней, в которой расположено его основное ударное вооружение, включающее 30-мм автоматическую пушку 2А72 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет. Ракетное вооружение беспилотника «Уран-9» представлено противотанковыми управляемыми ракетами 9М120 «Атака», оснащенными радиокомандной системы управления, а также противовоздушными ракетами 9К38 «Игла». Помимо этого, в состав робототехнического комплекса входит российский реактивный огнемет «Шмель-М». Конструкция используемой установки вооружения имеет модульный принцип, это позволяет легко менять состав установленного вооружения в зависимости от поставленных задач и требований заказчика.
Основная задача 10-тонной боевой машины (снаряженная масса может доходить и до 12 тонн) – это проведение дистанционной разведки и огневая поддержка разведывательных и передовых подразделений общевойсковых формирований тактического звена. Управление роботом осуществляется оператором дистанционно.
Ранее специалисты «Рособоронэкспорта» отмечали, что наиболее полезен «Уран-9» может быть при проведении локальных антитеррористических и разведывательных операций, в том числе в населенных пунктах и на урбанизированной местности. Применение подобной роботизированной техники в перспективе должно способствовать снижению потерь среди личного состава. Благодаря имеющемуся комплексу вооружения данный боевой робот может ракетным оружием поражать цели типа «танк» на удалении до 5000 метров днем и до 3500 метров в ночное время суток. Стрелково-пушечное вооружение может использоваться для поражения неподвижных и движущихся целей и днем, и ночью.
Заокеанский ответ
Стоит отметить, что Россия, естественно, не единственная страна, которая работает над созданием перспективных боевых роботов. В последние годы реальный уровень финансирования боевой робототехники в интересах вооруженных сил США вырос приблизительно на 90 процентов по сравнению с ранними прогнозами Пентагона. Соответствующий вывод был сделан в докладе, над составлением которого работали специалисты Бард-колледжа (Нью-Йорк). Американская армия также готовится к войнам будущего, но у России сегодня есть чем ответить, рассказал журналистам Федерального агентства новостей Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова.
В докладе отмечается, что в следующем финансовом году руководство американской армии собирается выделить на проектирование разнообразных БПЛА, необитаемых надводных и подводных беспилотников, а также иных беспилотных систем около 6,97 миллиарда долларов. Это будет выше аналогичных показателей 2017 года на 21 процент. В целом же, если учитывать подобные траты за пять последних лет, становится понятно, что командование армии США тратит на разработку различных беспилотных систем на 90 процентов больше, чем было запланировано на 2013 год.
«Существующая динамика научно-технического прогрессе уже бросает вызов армиям тех стран, которые не работают над разработкой собственных военных роботов. Такие армии в итоге могут не просто отстать, а безнадежно отстать в своем развитии, в том числе в обеспечении боеготовности своих вооруженных сил. Некоторое врем назад был период, когда многочисленные военные эксперты заявляли, что наступает эра военных роботов. Однако тогда это было еще технически очень сложно и дорого в финансовом плане, но сейчас все меняется», – прокомментировал ситуацию Андрей Кошкин. Современный бой становится все более сложным и скоротечным, по этой причине все решения нужно принимать очень быстро, практически моментально. Пока в этом у современной роботизированной техники есть проблемы, не все получается так, как задумано, но технологии постоянно совершенствуются, с каждым днем появляются все новые и новые системы, которые способствуют тому, что мы увидим боевых роботов участниками реальных сражений.
Если говорить о наиболее близкой к российскому боевому роботу «Уран-9» американской разработке, то можно назвать проект Black Knight («Черный рыцарь»). Это экспериментальная американская боевая машина, разработкой которой сегодня занимается компания BAE Systems. Этот робот тоже базируется на гусеничном шасси и обладает весом порядка 10 тонн. Основным вооружением данного робота является 30-мм автоматическая пушка (в некоторых источниках указывается 25-мм пушка, как на БМП Bradley) и спаренный с ней 7,62-мм пулемет M240. Боевой робот обладает развитой системой датчиков и сенсоров, РЛС, тепловизоров и телекамер. Управление им осуществляется из командной БМП Bradley. «Черный рыцарь», как и его российский аналог, в состоянии перемещаться по бездорожью и любой пересеченной местности. Данная разработка уже проходила военные испытания.
Основное вооружение боевого робота на гусеничном шасси находится в башне и соответствует вооружению боевой машины пехоты M2 Bradley. Боевая масса опытного образца составляла порядка 9,5 тонны. Длина – около 5 метров, ширина – 2,44 м, высота – 2 метра. Благодаря своим размерам «Черный рыцарь» может транспортироваться по воздуху военно-транспортными самолетами C-130. Сердцем боевого робота, проходившего испытания, был двигатель компании Caterpillar, развивавший мощность 300 л.с. Моторно-трансмиссионное отделение было расположено в передней части корпуса, максимальная скорость робота – 77 км/ч.
На башне Black Knight расположено очень большое число систем и датчиков. За получение информации об окружающем мире отвечают несколько видеокамер, в том числе стереоскопических. Также имеются четыре лазерных радара (LADAR), которые расположены на поворачиваемых креплениях. Средние два радара сканируют местность в горизонтальной плоскости, два наружных – в вертикальной плоскости. В качестве панорамного наблюдательного прибора задействованы камеры PTZ (поворотно-наклонно-зумирующие). Также на башне расположен приемник спутниковой навигационной системы GPS, антенна передачи данных и иные системы. Все это оборудование облегчает оператору управление боевым роботом.
Вся собираемая «Черным рыцарем» информация передается на станцию управления по защищенному радиоканалу. В случае необходимости некоторые функции, к которым относят управление движением или поиск целей, могут быть переданы электронике, которая работает полностью в автоматическом режиме.
Источники информации:
https://ria.ru/syria/20180619/1522957833.html
https://riafan.ru/989865-voennyi-ekspert-sravnil-boevykh-robotov-rf-i-ssha
https://regnum.ru/news/2433589.html
http://www.army-guide.com/rus/product5357.html
Помимо этого, при самостоятельном передвижении «Урана» была выявлена низкая надежность его ходовой части: направляющих и опорных катков, а также пружин подвески. Работа установленной 30-мм автоматической пушки оказалась нестабильной, было зафиксировано несвоевременное срабатыванием цепей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Также специалисты называют очень большим минусом боевого робота «Уран-9» неспособность вести огонь в движении. Как следует из представленных материалов, робот в состоянии вести разведку и определять цели на дистанции не более двух километров. Также у военных есть претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов, которые управляют роботизированным боевым комплексом.
Уже существующих боевых роботов предлагается использовать при штурме укрепленных районов и различных объектов противника, а также для уничтожения огневых и бронированных целей во взаимодействии со средствами ближнего боя, общевойсковыми и инженерными подразделениями. При этом в докладе российских военных особо подчеркивается, что в ближайшие 10-15 лет робототехнические комплексы будут не в состоянии выполнять задачи в условиях боевых действий.
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», фото 766uptk.ru
Военный обозреватель ИА «Regnum» Леонид Нерсисян считает, что для того, чтобы боевые роботы, такие, как российский «Уран-9», были достаточно эффективны в рамках общевойскового боя, человечеству пока что не хватает технологий. Неэффективность российской новинки в рамках общевойскового боя не вызывает большого удивления по той причине, что экспертам и раньше было понятно: требуется еще много лет исследований, испытаний и разработки для того, чтобы довести подобные комплексы до нужных кондиций, которые позволят им участвовать в бою в одном ряду с обыкновенными воинскими формирования.
Западные эксперты, тем не менее, считают, что больших, чем у России, успехов в области создания боевых роботов на Западе сегодня нет. Соответственно, на данный момент боевые роботы могут достаточно эффективно использоваться для решения ряда задач, среди которых, в первую очередь, работы по разминированию местности, в некоторых случаях – осуществление охраны каких-либо объектов.
При определенных условиях боевые роботы могут быть использованы при штурме позиций противника. Однако участвовать в полноценном общевойсковом бое они пока неспособны. Есть проблемы со связью, а также с реакцией роботов на меняющуюся обстановку (реакция низкая). Проходит достаточно много времени с момента принятия решения оператором боевого робота до того, как робот выполнит данные указания. Помимо этого, существуют и другие проблемы. Для того, чтобы эффективность боевых роботов повысилась, необходимо и дальше развивать технологии искусственного интеллекта, чтобы у роботов было больше автономности в их действиях. Но таких технологий пока нет, считает Леонид Нерсисян.
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» был создан специалистами ОАО «766 УПТК» (766 Управление производственно-технологической комплектации) из Нахабино (Московская область). В состав боевого многофункционального робототехнического комплекса входят 4 робота разведки и огневой поддержки «Уран-9», подвижный пункт управления (одна единица), комплект средств транспортировки и обеспечения, а также комплект запчастей и необходимых принадлежностей.
Подвижный пункт управления, фото 766uptk.ru
Боевой робот «Уран-9» – это дистанционно управляемая гусеничная машина, которая относится к категории наземных боевых беспилотных аппаратов. Робот в состоянии вести инженерную разведку местности и поражать различные типы целей: как наземные, так и низколетящие воздушные.
Внешне этот грозный наземный беспилотник напоминает небольшой по размерам бронетранспортер на гусеничном ходу с башней, в которой расположено его основное ударное вооружение, включающее 30-мм автоматическую пушку 2А72 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет. Ракетное вооружение беспилотника «Уран-9» представлено противотанковыми управляемыми ракетами 9М120 «Атака», оснащенными радиокомандной системы управления, а также противовоздушными ракетами 9К38 «Игла». Помимо этого, в состав робототехнического комплекса входит российский реактивный огнемет «Шмель-М». Конструкция используемой установки вооружения имеет модульный принцип, это позволяет легко менять состав установленного вооружения в зависимости от поставленных задач и требований заказчика.
Основная задача 10-тонной боевой машины (снаряженная масса может доходить и до 12 тонн) – это проведение дистанционной разведки и огневая поддержка разведывательных и передовых подразделений общевойсковых формирований тактического звена. Управление роботом осуществляется оператором дистанционно.
Ранее специалисты «Рособоронэкспорта» отмечали, что наиболее полезен «Уран-9» может быть при проведении локальных антитеррористических и разведывательных операций, в том числе в населенных пунктах и на урбанизированной местности. Применение подобной роботизированной техники в перспективе должно способствовать снижению потерь среди личного состава. Благодаря имеющемуся комплексу вооружения данный боевой робот может ракетным оружием поражать цели типа «танк» на удалении до 5000 метров днем и до 3500 метров в ночное время суток. Стрелково-пушечное вооружение может использоваться для поражения неподвижных и движущихся целей и днем, и ночью.
Комплект средств транспортировки и обеспечения, фото 766uptk.ru
Заокеанский ответ
Стоит отметить, что Россия, естественно, не единственная страна, которая работает над созданием перспективных боевых роботов. В последние годы реальный уровень финансирования боевой робототехники в интересах вооруженных сил США вырос приблизительно на 90 процентов по сравнению с ранними прогнозами Пентагона. Соответствующий вывод был сделан в докладе, над составлением которого работали специалисты Бард-колледжа (Нью-Йорк). Американская армия также готовится к войнам будущего, но у России сегодня есть чем ответить, рассказал журналистам Федерального агентства новостей Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова.
В докладе отмечается, что в следующем финансовом году руководство американской армии собирается выделить на проектирование разнообразных БПЛА, необитаемых надводных и подводных беспилотников, а также иных беспилотных систем около 6,97 миллиарда долларов. Это будет выше аналогичных показателей 2017 года на 21 процент. В целом же, если учитывать подобные траты за пять последних лет, становится понятно, что командование армии США тратит на разработку различных беспилотных систем на 90 процентов больше, чем было запланировано на 2013 год.
«Существующая динамика научно-технического прогрессе уже бросает вызов армиям тех стран, которые не работают над разработкой собственных военных роботов. Такие армии в итоге могут не просто отстать, а безнадежно отстать в своем развитии, в том числе в обеспечении боеготовности своих вооруженных сил. Некоторое врем назад был период, когда многочисленные военные эксперты заявляли, что наступает эра военных роботов. Однако тогда это было еще технически очень сложно и дорого в финансовом плане, но сейчас все меняется», – прокомментировал ситуацию Андрей Кошкин. Современный бой становится все более сложным и скоротечным, по этой причине все решения нужно принимать очень быстро, практически моментально. Пока в этом у современной роботизированной техники есть проблемы, не все получается так, как задумано, но технологии постоянно совершенствуются, с каждым днем появляются все новые и новые системы, которые способствуют тому, что мы увидим боевых роботов участниками реальных сражений.
Black Knight
Если говорить о наиболее близкой к российскому боевому роботу «Уран-9» американской разработке, то можно назвать проект Black Knight («Черный рыцарь»). Это экспериментальная американская боевая машина, разработкой которой сегодня занимается компания BAE Systems. Этот робот тоже базируется на гусеничном шасси и обладает весом порядка 10 тонн. Основным вооружением данного робота является 30-мм автоматическая пушка (в некоторых источниках указывается 25-мм пушка, как на БМП Bradley) и спаренный с ней 7,62-мм пулемет M240. Боевой робот обладает развитой системой датчиков и сенсоров, РЛС, тепловизоров и телекамер. Управление им осуществляется из командной БМП Bradley. «Черный рыцарь», как и его российский аналог, в состоянии перемещаться по бездорожью и любой пересеченной местности. Данная разработка уже проходила военные испытания.
Основное вооружение боевого робота на гусеничном шасси находится в башне и соответствует вооружению боевой машины пехоты M2 Bradley. Боевая масса опытного образца составляла порядка 9,5 тонны. Длина – около 5 метров, ширина – 2,44 м, высота – 2 метра. Благодаря своим размерам «Черный рыцарь» может транспортироваться по воздуху военно-транспортными самолетами C-130. Сердцем боевого робота, проходившего испытания, был двигатель компании Caterpillar, развивавший мощность 300 л.с. Моторно-трансмиссионное отделение было расположено в передней части корпуса, максимальная скорость робота – 77 км/ч.
На башне Black Knight расположено очень большое число систем и датчиков. За получение информации об окружающем мире отвечают несколько видеокамер, в том числе стереоскопических. Также имеются четыре лазерных радара (LADAR), которые расположены на поворачиваемых креплениях. Средние два радара сканируют местность в горизонтальной плоскости, два наружных – в вертикальной плоскости. В качестве панорамного наблюдательного прибора задействованы камеры PTZ (поворотно-наклонно-зумирующие). Также на башне расположен приемник спутниковой навигационной системы GPS, антенна передачи данных и иные системы. Все это оборудование облегчает оператору управление боевым роботом.
Black Knight
Вся собираемая «Черным рыцарем» информация передается на станцию управления по защищенному радиоканалу. В случае необходимости некоторые функции, к которым относят управление движением или поиск целей, могут быть переданы электронике, которая работает полностью в автоматическом режиме.
Источники информации:
https://ria.ru/syria/20180619/1522957833.html
https://riafan.ru/989865-voennyi-ekspert-sravnil-boevykh-robotov-rf-i-ssha
https://regnum.ru/news/2433589.html
http://www.army-guide.com/rus/product5357.html
Автор: Юферев Сергей
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