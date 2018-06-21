Алексей Бутовский. Генерал спорта

Алексей Дмитриевич Бутовский

Члены МОК (слева направо): 1. Доктор Виллибильд Гебхардт (Германия) 2. Барон Пьер де Кубертен (Франция) 3. Советник Иржи Гут-Ярковский (Чехия) 4. Деметриус Викелас (Греция) 5. Ференц Кемени (Венгрия) 6. Генерал А.Бутовский (Россия) 7. Генерал Виктор Бальк (Швеция) (Афины, 10 апреля 1896 года).

Первые Олимпийские игры в Афинах, 1896 год

Памятная монета ЦБ РФ

По материалам из открытых источников

Ровно 180 лет назад, 21 июня 1838 года, родился Алексей Дмитриевич Бутовский – будущий генерал русской императорской армии, педагогический работник и известный в стране спортивный функционер, который был одним из учредителей и членов МОК – Международного олимпийского комитета (с 1894 по 1900 год). Так получилось, что фамилия Пьера де Кубертена, стоявшего у истоков международного олимпийского движения, известна сегодня многим, а вот имя русского генерала Алексея Бутовского в наши дни знают лишь люди, профессионально увлекающиеся историей спорта. При этом участие Бутовского в создании и развитии олимпийского движения было значительным.Алексей Дмитриевич прожил достаточно долгую жизнь, которая, по сути, закончилась вместе с Российской империей, он умер во время Февральской революции 1917 года. Жизнь этого человека вместила в себя большое количество событий разной степени значимости. В армии он прошел путь от унтер-офицера до генерал-лейтенанта. Очень много внимания он уделял педагогической работе, был репетитором, дослужился до звания инспектора Государственного управления военно-учебных заведений. По праву считался одним из самых образованных русских генералов, был другом и соратником француза Пьера де Кубертена. Он был убежден в необходимости возрождения Олимпийских игр, проводимых в Древней Греции, как глобального спортивного события, способного объединить весь мир.Алексей Дмитриевич Бутовский происходил из небогатой дворянской семьи помещика Полтавской губернии. Он родился 21 июня (9 июня по старому стилю) 1838 года, его детство прошло в селении Пелеховщина Кременчугского уезда Полтавской губернии. Родители Надежда Степановна фон Кайзер и Дмитрий Петрович Бутовский. Мать будущего генерала Надежная Степановна фон Кайзер происходила из древнего остзейского дворянского рода. Семья Бутовских была образованной и начитанной. В доме всегда можно было найти журналы и книги, тяга детей к знаниям здесь поощрялась, сам Алексей зачитывался произведениями Пушкин и Гоголя, любил изучать «Историю» Соловьева. От отца он смог получить первые уроки верховой езды и фехтования, как это было принято в подобных семьях.В 11 лет, закончив общий курс гимназии, Алексей поступает в Петровский Полтавский кадетский корпус, где он учился с 1849 по 1853 год. После завершения обучения в кадетском корпусе, он поступил в Константиновское артиллерийское училище в Петербурге, он учился в 3-м специальном классе инженерного отделения. Училище он закончил в 1856 году. В том же году из унтер-офицеров он был произведен в прапорщики лейб-гвардии Павловского полка. Продолжал обучение на теоретическом отделении Николаевской инженерной академии. При этом военная служба его не особо прельщала. Страна в тот момент переживала период достаточно бурных экономических реформ, молодежь в те годы увлекалась новыми течениями в искусстве и литературе, люди будто пробуждались от долгого сна.Алексей Бутовский после окончания академии недолго служил в войсках, вернувшись в родную для него Полтаву, где в 1856-1861 годах служил репетитором военных наук в родном Петровском Полтавском кадетском корпусе. Спустя некоторое время он все-таки вернулся в действующую армию, получил очередное звание поручика. Принимал участие в подавлении польского восстания 1863 года. За проявленную в боевых действиях доблесть он был награжден орденом Святой Анны. С 1864 по 1865 годы в чине штабс-капитана он командовал ротой, но и на этот раз он надолго не задержался в действующей армии, вновь вернувшись к педагогической деятельности, при этом он очень плотно занялся военной педагогикой.Его карьера была достаточно успешной, что стало неплохой почвой для его новой деятельности. К тому моменту он уже успел опубликовать ряд трудов, которые были посвящены аспектам физического воспитания и просвещения среди молодежи. Можно сказать, что Алексей Бутовский стоял у истоков популяризации физкультуры среди населения нашей страны. Карьера его постепенно развивалась, сначала его назначили воспитателем 1-й Санкт-Петербургской военной гимназии, после чего перевели в 3-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию, где он был помощником инспектора классов. В 1878 году Бутовскому было присвоено очередное звание полковника, он был назначен начальником Главного Управления военно-учебных заведений.С 1880-х годов Алексей Дмитриевич Бутовский окончательно посвящает свою жизнь вопросам и проблемам физического воспитания и спорта. В 1880-е и 1890-е годы, по заданию российского военного ведомства, он совершает достаточно большое количество поездок в Европу, где занимается изучением преподавания гимнастических дисциплин в различных учебных заведениях. Эти поездки позволили ему получить очень обширное представление о содержании и организации проводимой в европейских государствах работы в области физического образования молодежи.В 1888 году Бутовского назначают членом комиссии по разработке вопросов преподавания в гражданских учебных заведениях Министерства образования военной гимнастики. В те годы его размышления о педагогике можно было прочесть на страницах «Военного сборника» и «Педагогического сборника». При этом его теория воспитания остается актуальной и в наши дни. «Учить телесным упражнениям, – писал Алексей Бутовский, – может лишь человек, который сам умеет их выполнять и сам испытывает на себе все значения повторяющейся работы как со стороны усвоения навыка, так и со стороны его общего психико-физического воздействия». Бутовский был сторонником идеи своего единомышленника и современника, а также основоположника научной системы физического образования Петра Лесгафта. У двух этих людей были одинаковые взгляды на наиболее сложные вопросы, которые затрагивали взаимосвязь умственного, эстетического, нравственного и физического развития личности.В 1890 году Алексей Дмитриевич организует в России первые летние курсы для подготовки офицеров – воспитателей кадетских корпусов и руководителей разнообразных сфер физического воспитания. Он будет возглавлять данные курсы на протяжении 16 лет подряд. Также в эти годы Бутовский читал авторский курс теории и методики телесных и гимнастических упражнений, издал учебное пособие, много раз бывал за рубежом, где старался изучать передовой опыт физического воспитания и физической культуры.В одной из заграничных поездок он встретился с французом Пьером де Кубертеном, это произошло весной 1892 года в Париже. Несмотря на солидную разницу в возрасте (Бутовский был старше на 25 лет), они смогли подружиться. У двух этих людей были абсолютно одинаковые взгляды на спорт, а также его место в образовании и воспитании молодежи, на будущее олимпийского движения. Кубертен, который на тот момент возглавлял спортивный союз Франции, уже знал и изучил некоторые работы Бутовского, особенно по армейской подготовке. В лице русского генерал Пьер де Кубертен нашел человека, который сможет поддержать его в вопросе возрождения Олимпийских игр. На тот момент многим его современникам данная идея казалась утопической. В то же время Алексей Бутовский не просто был хорошо знаком с теорией и практикой физического воспитания молодежи, он разбирался в античной истории, достаточно много знал про Олимпиады и иные спортивные соревнования того периода. Для Кубертена мнение своего старшего товарища было достаточно важным, что отражалось в их личных контактах и переписке. Взгляды Алексея Дмитриевича не могли не наложить на молодого тогда идеалиста Кубертена свой отпечаток.Алексей Бутовский следующим образом оценивал идею возрождения в мире олимпийского движения: «Идея проведения международных игр была прекрасной, она соответствовала потребности человечества, нравственного и физического возрождения молодого поколения». По этой причине избрание именно Алексея Дмитриевича первым членом МОК от России не было случайностью. 23 июня 1894 года на Международном конгрессе в Париже Пьер де Кубертен среди прочих членов МОК представил и российского генерала Бутовского, который поставил свою подпись под историческим протоколом первого конгресса, принявшего решение о возрождении Олимпийских игр.В 1896 году Бутовский присутствовал на первой Олимпиаде в Афинах. Написанная им книга «Афины весной 1896» – стала не только первым, но и единственным изданием на русском языке, посвященным этому событию. Вернувшись в Россию из Афин генерал приложил массу усилий, для того чтобы перенести идеи Пьера де Кубертена на российскую почву, добиваясь для страны участия в следующих Олимпийских играх. Его знакомство с Кубертеном позволило Бутовскому глубже понять сущность олимпийских идей, поэтому он целенаправленно старался воплотить их в жизнь, занимаясь проблемой массового распространения идей физического образования населения. В 1899 году Бутовский основал Главную гимнастико-фехтовальную школу, а в 1904 году создал в стране Всероссийское общество содействия физическому развитию.К сожалению, усилия Бутовского оказывались тщетными. У него было мало единомышленников в России, особенно среди высокопоставленных покровителей. Развитию российского олимпийского движения мешали многие причины, среди которых называли отсутствие финансовой поддержки правительства, разобщенность существующих в стране спортивных организаций, массовый скепсис по отношению к успехам начинания Пьера де Кубертена. По этой причине на первых трех Олимпийских играх Россия не была представлена вовсе. Уже в 1900 году Алексей Бутовский, бывший на протяжении шести лет членом МОК, добровольно сложил с себя полномочия и подал в отставку. Он сделал это в знак протеста против равнодушия царского двора к проблемам физического воспитания молодежи, а также многочисленных бюрократических преград.При этом сами Олимпиады завоевывали в мире все больший авторитет. Поэтому на IV Олимпийские игры в Лондоне 1908 года прибыли 8 спортсменов из России: четыре борца, два легкоатлета, велосипедист и фигурист. Результаты игр хорошо известны Панин-Коломенкин стал чемпионом игр по фигурному катанию на коньках, а борцы Петров и Орлов завоевали серебряные медали соревнований.16 марта 1911 года в России наконец-то был образован Национальный олимпийский комитет (НОК), который возглавил Вячеслав Срезневский выходец из знаменитой харьковской профессуры, который также был руководителем Общества любителей бега на коньках. За год до проведения V Олимпийских игры, которые состоялись в 1912 году в Стокгольме, начался отбор участников соревнований. Так как российская делегация выступила на играх неудачно, заняв в неофициальном командном зачете предпоследнее, 15-е место, было принято решение проводить в России соревнования по олимпийской программе. Уже 20 августа 1913 года в Киеве по инициативе Алексея Бутовского была проведена Первая российская Олимпиада. По информации журнала «Красота и сила», данные игры собрали практически 500 атлетов, представлявших 12 городов империи. Среди участников было 285 офицеров гимнастическо-фехтовальных школ военных округов, а также 25 российских олимпийцев 1908 и 1912 годов.Эхо киевской Олимпиады прокатилось по всей Российской империи. Спортивные организаторы страны в первый раз столкнулись с массовым интересом и тягой представителей простого населения к физической культуре и спорту. Большая заслуга в этом принадлежала Алексею Бутовскому. В 1915 году генерал от инфантерии Алексей Бутовский был назначен генерал-инспектором военно-учебных заведений. При этом в последние годы своей жизни он практически полностью потерял зрение. Но даже в таких условиях он не прекращал работу, надиктовывая своей жене Анне Васильевне свои мемуары и различные тексты. После своей смерти он оставил более 70 работ по физическому воспитанию и физической культуре, их истории.Алексей Дмитриевич Бутовский скончался 25 февраля 1917 года в Петрограде в звании генерал-лейтенанта в возрасте 78 лет. Судьба сжалилась над ним и избавила его от возможности наблюдать за развалом империи, которой он верой и правдой служил десятилетиями, и последующей гражданской войной, которая разделила страну на два непримиримых лагеря. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище Петербурга. При этом кончина генерала в те дни прошла незамеченной, в городе буквально бушевала Февральская революция, до отречения императора Николая II оставалось меньше недели.