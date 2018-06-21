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Годы набрал, мудрости - нет. Член Совфеда прокомментировал интервью Кикабидзе DW

Член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков прокомментировал интервью Вахтанга Кикабидзе, которое тот дал немецкой информационной службе Deutsche Welle. Напомним, что в интервью Жанне Немцовой народный артист Грузинской ССР заявил о том, что за столом отмечал распад Советского Союза, что ненавидит герб СССР, являющийся «символом хреновой жизни». Также г-н Кикабидзе фактически оправдал агрессию Саакашвили против Южной Осетии 2008 года, возложив вину на Российскую Федерацию.

Алексей Пушков, комментируя высказывание Кикабидзе, сделал весьма меткое замечание, обыграв слова одной из самой известных песен в исполнении артиста:
Годы он набрал, мудрости - нет.


Годы набрал, мудрости - нет. Член Совфеда прокомментировал интервью Кикабидзе DW



При этом Алексей Пушков отмечает, что настоящую известность Кикабидзе получил благодаря именно СССР, и если бы не СССР, он бы сегодня был «малоизвестным певцом с окраины Европы».

Примечательно, что высказывание Кикабидзе явно не оценили и многие этнические грузины. В соцсетях отмечается, что уж точно не Кикабидзе жаловаться на «хреновую жизнь» в СССР, и добавляется, что гонорары Кикабидзе только лишь за его концерты по всему Союзу были такими, что любому современному артисту из Грузии они могут только снится.

В очередной раз обращает на себя внимание интересный факт: жизнь в СССР поливают грязью люди, которых «в люди» СССР и вывел, дав выигрышный лотерейный билет в большую творческую или политическую жизнью. Кикабидзе оказался одним из таких.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 43

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  1. Vard Сегодня, 05:51
    А кто такой этот старый .. умственно отсталый...
    Vard
    1. Чёрный Сегодня, 06:07
      Мне причина ненависти Кикабидзе понятна - ему приходилось корчить из себя то, чем он не был в действительности. Это унижение он не может простить "совку" до сих пор. Т.е. лгал и притворялся он сам, а ненавидит за это СССР......если бы не СССР,то этот Кикабидзе выше какого нибудь тбилисского ресторана не поднялся..
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 07:08
        Кикабидзе, Каспаров, Макаревич - без СССР это были бы обычные серые мышки. А сейчас они лают на слона, которого уже давно нет.
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 07:22
          Цитата: Тралл
          А сейчас они лают на слона, которого уже давно нет.

          потому и лают...
          Чёрный
      2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:34
        Мог бы и отвалить от сиськи, молоко не то оказалось, как граната не той системы.
        Неплохой
    2. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:26
      Цитата: Vard
      А кто такой этот старый .. умственно отсталый...

      Как кто ? - старая высохшая фекалия , слегка воняющая и недостойная обсуждения.
      лесовозник
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:31
      Таки, не зря его Бубой кликали. Уж очень сильно хотел Раису Ивановну. lol
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 06:59
        Цитата: сибиралт
        Таки, не зря его Бубой кликали. Уж очень сильно хотел Раису Ивановну.

        ...а поимел Сарбазана wassat
        Чёрный
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:16
          В ролях у него часто психоз проскальзывал, так с тараканами в голове и остался, как будто в жизни ничего не достиг.
          Неплохой
    4. Комментарий был удален.
  2. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 05:53
    Давно научился разделять роли, песни и другие виды творчества тогда и уровень падения сейчас. Только так можно смотреть например великолепные советские фильмы с Кикабидзе и наблюдать жалкое ничтожество, исходящее русофобской пеной на устах
    Писсаро
  3. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 05:53
    Прогнил Какабидзе
    Быков.
    1. Чёрный Сегодня, 06:19
      Цитата: Быков.
      Прогнил Какабидзе

      ....да он и был таким всегда......червивым...."каким он был - таким он и остался"
      Чёрный
  4. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 05:54
    Обращать внимание на слова профессиональных актеров бессмысленно. Эта профессия по своей сути: "Чего изволите". Очень зависимая и бесправная.
    Кубик123
    1. Шурале (Шурале) Сегодня, 07:13
      Многие думают то если человек публичный то и эталон правильности суждений, но артисты такие же люди как и все, со своими закидонами и вывихами, и потому нельзя артистов воспринимать как людей на которых нужно равняться, тем более что они по роду профессии вести жизнь - "Чего изволите" ... Яркий пример Золотухин, какие роли играл, какие друзья были, а потом связался с михалковым и снялся в "Предстоянии" за что я теперь его перестал уважать....
      Шурале
      1. Тралл Сегодня, 07:17
        Актеры в реальной жизни частенько компенсируют моральные и духовные качества своих положительных персонажей в кино пониженной социальной ответственностью.
        Тралл
        1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:33
          Цитата: Тралл
          Актеры в реальной жизни частенько компенсируют моральные и духовные качества своих положительных персонажей в кино пониженной социальной ответственностью.

          Вы сути профессии не понимаете. Это люди с очень гибкой психикой. Именно поэтому они и могут играть персонажей с разным типом личности. Сегодня он герой-любовник, завтра умный следователь, послезавтра суперзлодей. Это профессия, и именно эти качества им приходится постоянно в себе культивировать. Поэтому Вы никогда от них не услышите публично высказанного искреннего собственного мнения. Хорошую фразу как-то услышал: "Киркоров бесплатно не поет". И это относится к любому актеру. Публично говорится только то, за что заплачено.
          Кубик123
  5. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 05:54
    "Шеми траки моги ткан." (груз.) Обыкновенный грузинский старый наци. Да хрен с ним.
    Михаил177
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:01
      В СССР он был популярен, а сейчас о нем никто и не вспоминает...Вот он и упражняется а антисоветизме, авось и вспомнят.
      Uncle Lee
      1. Тралл Сегодня, 07:19
        С Далей у Бубы красивая пара получилась бы. Русофобская.
        Тралл
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:24
          Цитата: Тралл
          красивая пара

          Если бы Вы знали, как кацо любят блондинок !!! Я это наблюдал ! laughing laughing
          Uncle Lee
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:02
    Годы набрал, мудрости - нет. Член Совфеда прокомментировал интервью Кикабидзе DW
    А что тут удивительного? Добро пожаловать в "дружбу народов".Или есть ещё в розовых очках ? И думают что в пост советских республиках таких кикабидз единицы? Вся нац политика СССР коту под хвост.Да и современная российская "ай какие молодцы ,сохраняем всем культуру и язык чить ли не насильно" тоже далеко не ушла от СССР. Вопрос крымчанам например .Изучение украинского и татарского обязательно?
    Наблюдатель2014
  7. mamont5 (Александр) Сегодня, 06:07
    Да уж, растерял все свое богатство за все свои года...
    mamont5
  8. Николай Донсков (Николай Донсков) Сегодня, 06:12
    Обыкновенная нравственная проститутка. Раньше платили одни, а сейчас платят другие.
    Николай Донсков
    1. Deck (Pertti) Сегодня, 06:27
      Это Вы о спичрайтере Горбачева, член редколлегии американского журнала Foreign Policy, издаваемого Фондом Карнеги в Вашингтоне, член редколлегии американского журнала «Нэшнл интерест» (National Interest), издаваемого Центром Никсона (Center for the National Interest) в Вашингтоне Пушкове, Алексее Константиновиче? Авторе меткого замечания?
      Deck
      1. Шурале (Шурале) Сегодня, 07:15
        Думаю не все поняли что вы хотели сказать....
        Шурале
      2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:21
        Цитата: Deck
        Это Вы о спичрайтере Горбачева, член редколлегии американского журнала Foreign Policy, издаваемого Фондом Карнеги в Вашингтоне, член редколлегии американского журнала «Нэшнл интерест» (National Interest), издаваемого Центром Никсона (Center for the National Interest) в Вашингтоне Пушкове, Алексее Константиновиче? Авторе меткого замечания?

        Умный человек всегда востребован. Вопрос не о том где он работает, а о том: выражает ли он свое собственное мнение, или "ложится" под каждого нового работодателя. Но шлюх не любят даже те, кто пользуется их услугами. Поэтому, по-настоящему умный человек до этого не опускается.
        Кубик123
  9. Александр War (Александр) Сегодня, 06:19
    Так сказать без комментариев!
    Александр War
  10. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:26
    Да плевать на него. Я фильмы с его участием никогда и не смотрел, и не буду смотреть. Знаю о нем лишь то, что он циркониевые браслеты рекламировал.
    Кот_Кузя
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 06:39
      Цитата: Кот_Кузя
      Да плевать на него. Я фильмы с его участием никогда и не смотрел, и не буду смотреть. Знаю о нем лишь то, что он циркониевые браслеты рекламировал.

      "Сегодня хвалит "Адидас", а завтра - Родину продаст" wassat
      Кубик123
  11. Александр War (Александр) Сегодня, 06:30
    В Грузии у них у кого окончание на дзе -это мигрелы евреи!
    Александр War
    1. Шурале (Шурале) Сегодня, 07:19
      В западной и центральной Грузии многие фамилии оканчиваются на суффикс «–дзе» (груз. ძე), буквально означающий «сын» (устар.).
      Шурале
  12. Ferdinant Сегодня, 06:38
    Он уже говорит,что нужно ,лишь бы нетрогали.
    Ferdinant
  13. ver_ (вера) Сегодня, 06:39
    ...что можно ожидать от *нечистого* Грузина... 40 лет назад мне объяснил Грузин , что *чистый* грузин имеет светлые волосы и голубые глаза..(был по молодости в командировке- нас собирали по организации ремонта дизельной топливной аппаратуры в Ярославле, иная внешность -метисы.. Однако у Грузин свои каноны *чистоты нации..*
    ver_
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 06:47
      Все верно *чистый* грузин голубые глаза и светлые волосы -это правда!
      Александр War
  14. Alex66 (Александр) Сегодня, 06:40
    А он что один такой, все новоиспеченные буржуи, которые вытянули удачный билет ненавидят СССР, наше либеральное правительство открыто не говорит о ненависти, но разрушает все достижения СССР. А такие как Буба их много, но они кроме усмешки ни чего не вызывают.
    Alex66
  15. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:55
    Годы он набрал, мудрости - нет.
    К тому же растерял остатки совести (если она у него вообще была). Это "Мимино" еще в 2008 излил столько желчи и ненависти к России, что удивительно как его земля носит. Большая кепка ум не заменит.
    rotmistr60
  16. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 07:11
    Как же они надоели, эти все "певчихи и певуны, актёришки" - "плохо" им жилось при СССР !!!, понятно плохо, на "левых" концертах дикого бабла настригут, а потратить как сейчас не могут, вот и исходили желчью и естественно, что возрадовались развалу Великой Страны !!! УПЫРИ !!!
    кот баюн.
    1. ver_ (вера) Сегодня, 07:21
      ...ну да *нищая* Ротару - всю жизнь на *фанере* , да и другие дамы с Украины * без комплексов* ...
      ver_
  17. Meliodous (Семен) Сегодня, 07:18
    Вот интересно, почему у нас в стране вообще что-то значит мнение актеров театра и кино, когда речь идет о политике. Они ей профессионально не занимаются, но при этом их слова так превозносят, словно это истина в последней инстанции. Хотя по факту не понятно, чем же это мнение ценнее мнения слесаря дяди Васи, который тоже в политике не бум-бум. Ан нет, это ж знаменитый актер, значит к нему надо прислушаться.
    Meliodous
  18. лысова (владимир) Сегодня, 07:26
    Многие уходят со сцены красиво и добрая память о них остаётся в душе. А этот грузин не успел до туалета, ну и прям на сцене. Такие курьёзы не забываются.
    лысова
  19. demo (Ван) Сегодня, 07:43
    В Москве у моего друга водителем работает грузин. Из Тбилиси. Кандидат исторических наук, бывший доцент кафедры истории Тбилисского государственного университета.
    Одна его фраза - в Грузии при Союзе не было нищих, мусорные контейнеры никто не приватизировал и за то, что в них копаешься морду не бил - говорит обо всем.
    Так что вперед дорогие грузины, вперед, Двигайтесь в нужном направлении.
    demo
  20. Владимир К (Владимир) Сегодня, 07:47
    " жизнь в СССР поливают грязью люди, которых «в люди» СССР и вывел" - вторая стадия трансформации личности. А гниль видать осталась от первой стадии, когда становился знаменитым.
    Владимир К
  21. Ставрос (Ставрос) Сегодня, 07:48
    Валико джан,я тебе один умный вещь скажу только ты не обижайся.Восьмым бараном оказывается был ты,а считал пастуха.
    Ставрос
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