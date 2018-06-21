Годы набрал, мудрости - нет. Член Совфеда прокомментировал интервью Кикабидзе DW

Годы он набрал, мудрости - нет.

Член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков прокомментировал интервью Вахтанга Кикабидзе, которое тот дал немецкой информационной службе Deutsche Welle. Напомним, что в интервью Жанне Немцовой народный артист Грузинской ССР заявил о том, что за столом отмечал распад Советского Союза, что ненавидит герб СССР, являющийся «символом хреновой жизни». Также г-н Кикабидзе фактически оправдал агрессию Саакашвили против Южной Осетии 2008 года, возложив вину на Российскую Федерацию.Алексей Пушков, комментируя высказывание Кикабидзе, сделал весьма меткое замечание, обыграв слова одной из самой известных песен в исполнении артиста:При этом Алексей Пушков отмечает, что настоящую известность Кикабидзе получил благодаря именно СССР, и если бы не СССР, он бы сегодня был «малоизвестным певцом с окраины Европы».Примечательно, что высказывание Кикабидзе явно не оценили и многие этнические грузины. В соцсетях отмечается, что уж точно не Кикабидзе жаловаться на «хреновую жизнь» в СССР, и добавляется, что гонорары Кикабидзе только лишь за его концерты по всему Союзу были такими, что любому современному артисту из Грузии они могут только снится.В очередной раз обращает на себя внимание интересный факт: жизнь в СССР поливают грязью люди, которых «в люди» СССР и вывел, дав выигрышный лотерейный билет в большую творческую или политическую жизнью. Кикабидзе оказался одним из таких.