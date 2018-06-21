07:51 21 июня
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Украинская разведка: Мы вернули предателя-офицера ВСУ на Украину

Украинские военнослужащие в соцсети Фейсбук опубликовали фотографию, которая по своей стилистике во многом напоминает те кадры, которые ранее представляли террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ) в Ираке и Сирии. На фото – человек в камуфляже и чёрной балаклаве, который с оружием за спиной стоит над человеком в гражданской одежде. Кто же запечатлён на этом фото?

Украинская разведка: Мы вернули предателя-офицера ВСУ на Украину


Заявлено, что на фото разведчик 93-й омбр «Холодый Яр», который вместе с разведчиками из тактической группы «Моспино» «возвратил на Украину предателя». Речь идёт о бывшем офицере вооружённых сил Украины Алексее Бидусенко, который ровно год назад перешёл на сторону ЛДНР.


Из публикации 93-й отдельной механизированной бригады:

Предатель передан правоохранителям

В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» и тактической группы «Моспино» на Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко.


Далее заявлено, что когда Бидусенко перешёл на сторону ЛДНР, это «не вызвало удивления» в бригаде:
Старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - дело, не требующее работы с секретными документами. Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придётся отвечать. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так будет и в этот раз, - отметил командир бригады Холодный Яр полковник Владислав Клочков
.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что Бидусенко (1979 г.р.) перешёл на сторону ЛДНР, прихватив с собой секретные документы 93-й бригады. Теперь в ВСУ пытаются заявлять, что никаких секретных документов у старшего лейтенанта ВСУ тогда при себе не было.

Никаких подробностей о том, как уроженец Лисичанска Алексей Бидусенко оказался в руках диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил Украины, не приводится.

Нужно отметить, что дезертирство из рядов ВСУ является существенной проблемой для украинской армии: солдаты и офицеры либо бегут в тыл, либо переходят на сторону войск Луганской и Донецкой народных республик.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 06:11
    По сообщениям украинских СМИ потерь нет, дезертиров нет, вот уже несколько лет. Так что вы всё врёте, такого просто не может быть, чтобы из самой сильной армии континента да в предатели. wassat
    Чёрный
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 06:15
      Для попрыгунчиков соврать дело святое.
      А нацистская страна под №-404 должна быть уничтожена. negative
      Андрей Смирновский
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:25
      Да там пачками из ВСУ бегут. И что, по каждому сбежавшему нужно проводить "сложнейшие операции" по возвращению? lol
      сибиралт
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:11
        когда бобику нечего делать...
        роман66
    3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 06:54
      [quoteТак что вы всё врёте, такого просто не может быть, чтобы из самой сильной армии континента да в предатели. wassat][/quote]
      Красиво, и добавить нечего! good hi
      Подрезчик
  2. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:12
    Когда же наши начнут отлавливать одиозные личности прямо на укровской территории?
    Victor_B
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 06:30
      Цитата: Victor_B
      Когда же наши начнут отлавливать одиозные личности прямо на укровской территории?

      В этом нет никакой надобности по той простой причине, что они на той территории сами прекрасно справляются с поеданием друг друга.
      Володин
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:58
        Цитата: Володин
        Цитата: Victor_B
        Когда же наши начнут отлавливать одиозные личности прямо на укровской территории?

        В этом нет никакой надобности по той простой причине, что они на той территории сами прекрасно справляются с поеданием друг друга.

        Увы, бендеровский мартиролог почти "нулёвый". А на Донбассе "список Мозгового" практически "закрыт" полностью. Из медийных лиц почти никого не осталось... кроме конформистов-"минчан".
        samarin1969
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:38
      Когда наши начнут отлавливать одиозные личности на СВОЕЙ территории?
      Цитата: Victor_B
      Когда же наши начнут отлавливать одиозные личности прямо на укровской территории?
      210окв
  3. Косолапый (Влад) Сегодня, 06:32
    Наверное обосса..сь от счастья , когда узнали кто им случайно попался , теперь весюлик друг другу понавешают , ещё пару генералов а то и маршалов на окраине появится laughing
    Косолапый
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:53
      Цитата: Косолапый
      , ещё пару генералов а то и маршалов на окраине появится

      Если и появится,то Фельдмаршал.
      Александр романов
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:04
    В результате длительной сложной операции разведчиков...
    Упасть не встать. Пафоса и понтов больше чем правды в реальности. Что же эти "славные" разведчики после "длительных и сложных операций" постоянно нарываются на минные поля, причем зачастую свои и несут потери?
    rotmistr60
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