Украинская разведка: Мы вернули предателя-офицера ВСУ на Украину

Предатель передан правоохранителям



В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» и тактической группы «Моспино» на Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко.

Старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - дело, не требующее работы с секретными документами. Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придётся отвечать. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так будет и в этот раз, - отметил командир бригады Холодный Яр полковник Владислав Клочков

Украинские военнослужащие в соцсети Фейсбук опубликовали фотографию, которая по своей стилистике во многом напоминает те кадры, которые ранее представляли террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ) в Ираке и Сирии. На фото – человек в камуфляже и чёрной балаклаве, который с оружием за спиной стоит над человеком в гражданской одежде. Кто же запечатлён на этом фото?Заявлено, что на фото разведчик 93-й омбр «Холодый Яр», который вместе с разведчиками из тактической группы «Моспино» «возвратил на Украину предателя». Речь идёт о бывшем офицере вооружённых сил Украины Алексее Бидусенко, который ровно год назад перешёл на сторону ЛДНР.Из публикации 93-й отдельной механизированной бригады:Далее заявлено, что когда Бидусенко перешёл на сторону ЛДНР, это «не вызвало удивления» в бригаде:Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что Бидусенко (1979 г.р.) перешёл на сторону ЛДНР, прихватив с собой секретные документы 93-й бригады. Теперь в ВСУ пытаются заявлять, что никаких секретных документов у старшего лейтенанта ВСУ тогда при себе не было.Никаких подробностей о том, как уроженец Лисичанска Алексей Бидусенко оказался в руках диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил Украины, не приводится.Нужно отметить, что дезертирство из рядов ВСУ является существенной проблемой для украинской армии: солдаты и офицеры либо бегут в тыл, либо переходят на сторону войск Луганской и Донецкой народных республик.