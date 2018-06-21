Игиловцы снова перешли в контрнаступление. Кто и как рулит "побеждённой" группировкой?

Главные спонсоры террористических группировок в Сирии предпринимают отчаянные попытки спасти крупную группировку террористов на юге страны. Одна из проводимых операций – операция по отвлечению сил и средств от наступления в Дараа и Кунейтре.Стало известно, что неожиданно активизировались так называемые спящие ячейки боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) на территории провинции Идлиб. Террористы спровоцировали несколько боестолкновений в районе действующей зоны деэскалации. Основная цель, судя по всему, состоит в том, чтобы вина за обстрелы была возложена на сирийскую армию, что в свою очередь могло бы привести к возможности нанесения по ней ударов американской коалицией и странами, в неё официально не входящими.Примечательно, что игиловцы атаковали позиции боевиков так называемой «умеренной оппозиции» в районе населённого пункта Балиюн (провинция Идлиб). Одновременно с этим игиловцы приступили к штурму КПП тех же "умеренных" в районе города Серакиб.Нужно напомнить, что неофициально Идлиб является зоной деэскалации, которую контролируют турецкие военнослужащие.На этом фоне боевики ИГИЛ* существенно активизировались ещё и на северо-востоке провинции Сувейда. Террористы явно пытаются переключить внимание основных сил САА, которые продолжают военную операцию в Дараа, на другие территории, чтобы дать своим подельникам хоть какой-то шанс. Действия игиловцев в Идлибе и Сувейде выглядят явно скоординированными. Кто же координатор?Напомним, что накануне появилась информация о том, что крупная бандгруппа попала в огневой карман САА на северо-западе провинции Дараа. И все попытки террористов ИГИЛ* обозначить ведение боевых действий в других точках САР выглядят как действия, направленные на спасение боевиков у Голанских высот.