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Игиловцы снова перешли в контрнаступление. Кто и как рулит "побеждённой" группировкой?

Главные спонсоры террористических группировок в Сирии предпринимают отчаянные попытки спасти крупную группировку террористов на юге страны. Одна из проводимых операций – операция по отвлечению сил и средств от наступления в Дараа и Кунейтре.

Стало известно, что неожиданно активизировались так называемые спящие ячейки боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) на территории провинции Идлиб. Террористы спровоцировали несколько боестолкновений в районе действующей зоны деэскалации. Основная цель, судя по всему, состоит в том, чтобы вина за обстрелы была возложена на сирийскую армию, что в свою очередь могло бы привести к возможности нанесения по ней ударов американской коалицией и странами, в неё официально не входящими.

Примечательно, что игиловцы атаковали позиции боевиков так называемой «умеренной оппозиции» в районе населённого пункта Балиюн (провинция Идлиб). Одновременно с этим игиловцы приступили к штурму КПП тех же "умеренных" в районе города Серакиб.


Игиловцы снова перешли в контрнаступление. Кто и как рулит "побеждённой" группировкой?


Нужно напомнить, что неофициально Идлиб является зоной деэскалации, которую контролируют турецкие военнослужащие.

На этом фоне боевики ИГИЛ* существенно активизировались ещё и на северо-востоке провинции Сувейда. Террористы явно пытаются переключить внимание основных сил САА, которые продолжают военную операцию в Дараа, на другие территории, чтобы дать своим подельникам хоть какой-то шанс. Действия игиловцев в Идлибе и Сувейде выглядят явно скоординированными. Кто же координатор?

Напомним, что накануне появилась информация о том, что крупная бандгруппа попала в огневой карман САА на северо-западе провинции Дараа. И все попытки террористов ИГИЛ* обозначить ведение боевых действий в других точках САР выглядят как действия, направленные на спасение боевиков у Голанских высот.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:38
    Клышматят друг друга. От этого игиловцев станет меньше, а умеренные станут еще умеренние. winked
    сибиралт
  2. Deniska999 Сегодня, 06:46
    В Сувейде операция против ИГ уже подходит к завершению. А в Идлибе спящие ячейки регулярно где-нибудь нападают. Статья запоздалая и пытается связать несвязное.
    Deniska999
  3. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 06:53
    А как ДАЕШ оказались в Идлибе? Никто не помнит?
    Wolf47525
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:59
    игиловцы атаковали позиции боевиков так называемой «умеренной оппозиции»
    Вот и пусть колошматят друг друга под общим патронажем Сша с коалицией. Давить их нужно, а не вывозить автобусами с семьями. А коль вывезли в одно место, то и добить этот гадюшник сравняв с землей это место.
    rotmistr60
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