07:51 21 июня
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Минтруд предлагает снизить квоты на гастарбайтеров. Поддержка рынка труда РФ?

Пресса Таджикистана на своих первых полосах обсуждает главную для республики новость. Состоит эта новость в инициативе российского министерства труда по сокращению квот на иностранных рабочих. Речь идёт об инициативе ведомства с прицелом на 2019 год. Цель: меры по поддержке экономически активных граждан РФ.

Так, в проекте постановления Минтруда говорится о том, что необходимо пойти на сокращение квот в таких сферах деятельности как строительная и транспортная. А именно в этих сферах в России и занято основное число трудовых мигрантов.

Минтранс предлагает установить квоту для иностранных работников в транспортной сфере России на уровне 26% на 2019 год. Это на 2% меньше, чем в 2018 году.


Минтруд предлагает снизить квоты на гастарбайтеров. Поддержка рынка труда РФ?


Допустимая «доля» в сфере строительства и ЖКХ – 80%. На данный момент ограничений в виде квотирования на приём иностранных работников в этих сферах в России не существует. При этом добавляется, что на «некоторые регионы» квота распространяться не будет.

Отмечено, что предложение о снижении квот на иностранных работников в сфере перевозки грузов и людей автомобильным транспортом сделано, исходя из позиции Российского автотранспортного союза.

В Таджикистане и других среднеазиатских республиках снижение уровня квот в сфере строительства, ЖКХ и транспорта обсуждается весьма активно. Это и понятно. Ведь именно среднеазиатские гастарбайтеры составляют на сегодняшний день основную массу трудовых мигрантов в России, ежегодно выводя из РФ миллиарды долларов. А это порой десятки процентов ВВП тех самых азиатских республик. Потому снижение квот в России – болезненная тема и для властей стран Центральной Азии (и не только).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:09
    Повеселили! laughing
    По Крыму шатаются сотни тысяч людей с отдаленным представлением о русском языке. Про "квоты" они явно "не информированы".
    samarin1969
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 07:11
      По Крыму не шатаются сотни тысяч людей с отдалённым представлением о русском языке.
      Gnefredov
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:12
      И в магазинах продавщицы стали азиатских наружностей, про транспорт и строительство вообще молчу !
      Uncle Lee
      1. Чёрный Сегодня, 07:18
        Во многом виной коррупция и жадность - гастеры чаще соглашаются работать за чёрную зарплату, их легче обмануть, да и платить можно меньше . Вот поэтому их и предпочитают россиянам.
        Чёрный
      2. Logall (Александр) Сегодня, 07:19
        Володя, hi , ты только представь, что происходит в Москве и Московской области. Водители общественного транспорта (маршруток) всё азиатской внешности. В строительстве та же "редиска", русские - только специалисты. На заводах, где не требуются особые навыки, опять-таки Джамшуты, русские только мастера.
        Logall
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:30
          Саня hi Это я давно заметил. У нас садик строили Равшаны, в столице , в Сахстрое одни джамшуты. Транспорт - тоже. Русских водил почти нет.
          Uncle Lee
      3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:23
        Цитата: Uncle Lee
        И в магазинах продавщицы стали азиатских наружностей,

        А у нас все русские сидят
        Александр романов
        1. Чёрный Сегодня, 07:26
          Цитата: Александр романов
          А у нас все русские сидят

          где сидят? smile
          Чёрный
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:28
            Цитата: Чёрный
            где сидят?

            На кассах ,где же еще
            Александр романов
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:46
      Ага. Испугались, что Москва без дворников останется. А почему бы и на них квоты не сократить. Своих море желающих найдется в Москве пристроится. Или в столице дефицит студентов, желающих зарабатывать на учебу и проживание?winked
      сибиралт
  2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:11
    Они сами не знают чего хотят, единой политики и соответствующего подхода нет, даже попытки чего-то разумного не претворяются в жизнь.
    Неплохой
    1. sagitch (Ильдар) Сегодня, 07:15
      Они знают чего хотят, денег, благ, беззаботную жизнь, женщин и зрелишь! Вот только думать и работать они не хотят, да и не умеют.
      sagitch
  3. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 07:14
    Светлые мысли пошли, но мало - раза в 2 надо квоты на Среднюю Азию снижать, таксистами и маршрутчиками вполне и свои работать могут. Думаю, скоро серьёзно перекроют эту кормушку для таджиков и узбеков.
    Сармат Саныч
    1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 07:30
      Вы уверены,что свои захотят работать? Пока ничего не слышно об очередях русских.
      виктор н
      1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 07:49
        Уверен, просто работодателям придется немного увеличить зарплаты. Поверьте, если прикроют в 2 раза поток среднеазиатских гастрбайтеров, компании такси и перевозок будут вынуждены это сделать. Кстати, вот данному сектору рентабельность как раз позволяет это сделать, я разбираюсь в теме.
        Сармат Саныч
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:18
    Готовят рабочие места из-за новой пенсионной реформы.
    Tiras
  5. Нонна (Нонна ) Сегодня, 07:19
    Оккупационным временщикам очень выгодны орды бесправных гастарбайтеров которые демпингуют на рынке труда - это им помогает держать в узде собственное население. Зачем россиянину платить 100 тс, когда азиат сделает это за 20?
    Нонна
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:24
      Цитата: Нонна
      Оккупационным временщикам

      Нонна ты в оккупации да laughing
      Александр романов
    2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 07:33
      Заменив дешёвую рабочую силу дорогой Вы получите рост цен. Будет повод поплакать и поругать правительство.
      виктор н
  6. alekc75 Сегодня, 07:21
    если примут то будет небольшой+ власти
    alekc75
  7. Million (Влад) Сегодня, 07:25
    У руководителей государства ветер в голове и деньги.Живут одним днем,что неудивительно.Запасной аэродром есть у каждого
    Million
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:27
      Цитата: Million
      руководителей государства ветер в голове и деньг

      И не говорите,заплаты не растут,цены растут . Вон Мадуро в Венесуэле,зарплату поднял сразу на 103% .Вот это я понимаю руководитель.Нам бы его в президенты ,но мечты,мечты
      Александр романов
    2. Александр War (Александр) Сегодня, 07:44
      Депутаты Гос думы так вообще зп- 800 000 руб пенсия депутатов от 50 до 70 проц от оклада минимум 400 000 руб
      Александр War
  8. Vard Сегодня, 07:30
    Некоторое время назад запретили на маршрутках водить тем у кого права не российские... На другой день все водители были русские... А это значит что мигранты занимают наши рабочие места... И так везде... Я понимаю что норма прибыли в РФ не меньше 50 процентов... Все по Марксу .... Но похоже речь идет уже о выживании страны...
    Vard
  9. Александр War (Александр) Сегодня, 07:41
    Не много экономики
    Александр War
  10. лысова (владимир) Сегодня, 07:44
    Да с высокой башни, я на эти выходящие за границу доллары ( это уже второе ). Теряются со страшной силой рабочие места для россиян. Идёт конкретно замещение нас. И какая заинтересованная " элита ", считает эти квоты.
    лысова
  11. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:47
    Работодателю выгодно брать мигрантов чем местных. Причин на это вагон и большая тележка.
    Грибок
  12. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:48
    Не скажу, что меня эта новость как-то расстроит. Давно пора. Я с засильем среднеазиатских товарищей еще лет 7-8 в Москве столкнулся: что водители, что персонал общепита - все оттедова. Даже в Сочи перед Олимпиадой завезли стада этих тружеников, потом, правда, забрали восвояси. А в Краснодаре стройки до сих пор забиты классическими Джамшутами.
    inkass_98
  13. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:48
    У нас как в Европе. Там вся сфера обслуживания в руках гастарбайтеров. Помню, когда был студентом, работал дворником и грузчиком. Сейчас попробуй заставь).
    Малопристижные и низкооплачиваемые места будут в руках мигрантов. Не пойдет народ туда.
    Moskovit
  14. Александр War (Александр) Сегодня, 07:49
    laughing А какие строители они и укладка асфальта laughing
    Александр War
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