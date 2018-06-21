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Минтруд предлагает снизить квоты на гастарбайтеров. Поддержка рынка труда РФ?
Пресса Таджикистана на своих первых полосах обсуждает главную для республики новость. Состоит эта новость в инициативе российского министерства труда по сокращению квот на иностранных рабочих. Речь идёт об инициативе ведомства с прицелом на 2019 год. Цель: меры по поддержке экономически активных граждан РФ.
Так, в проекте постановления Минтруда говорится о том, что необходимо пойти на сокращение квот в таких сферах деятельности как строительная и транспортная. А именно в этих сферах в России и занято основное число трудовых мигрантов.
Минтранс предлагает установить квоту для иностранных работников в транспортной сфере России на уровне 26% на 2019 год. Это на 2% меньше, чем в 2018 году.
Допустимая «доля» в сфере строительства и ЖКХ – 80%. На данный момент ограничений в виде квотирования на приём иностранных работников в этих сферах в России не существует. При этом добавляется, что на «некоторые регионы» квота распространяться не будет.
Отмечено, что предложение о снижении квот на иностранных работников в сфере перевозки грузов и людей автомобильным транспортом сделано, исходя из позиции Российского автотранспортного союза.
В Таджикистане и других среднеазиатских республиках снижение уровня квот в сфере строительства, ЖКХ и транспорта обсуждается весьма активно. Это и понятно. Ведь именно среднеазиатские гастарбайтеры составляют на сегодняшний день основную массу трудовых мигрантов в России, ежегодно выводя из РФ миллиарды долларов. А это порой десятки процентов ВВП тех самых азиатских республик. Потому снижение квот в России – болезненная тема и для властей стран Центральной Азии (и не только).
Так, в проекте постановления Минтруда говорится о том, что необходимо пойти на сокращение квот в таких сферах деятельности как строительная и транспортная. А именно в этих сферах в России и занято основное число трудовых мигрантов.
Минтранс предлагает установить квоту для иностранных работников в транспортной сфере России на уровне 26% на 2019 год. Это на 2% меньше, чем в 2018 году.
Допустимая «доля» в сфере строительства и ЖКХ – 80%. На данный момент ограничений в виде квотирования на приём иностранных работников в этих сферах в России не существует. При этом добавляется, что на «некоторые регионы» квота распространяться не будет.
Отмечено, что предложение о снижении квот на иностранных работников в сфере перевозки грузов и людей автомобильным транспортом сделано, исходя из позиции Российского автотранспортного союза.
В Таджикистане и других среднеазиатских республиках снижение уровня квот в сфере строительства, ЖКХ и транспорта обсуждается весьма активно. Это и понятно. Ведь именно среднеазиатские гастарбайтеры составляют на сегодняшний день основную массу трудовых мигрантов в России, ежегодно выводя из РФ миллиарды долларов. А это порой десятки процентов ВВП тех самых азиатских республик. Потому снижение квот в России – болезненная тема и для властей стран Центральной Азии (и не только).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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