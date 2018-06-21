11:54 21 июня
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Почему США не продадут "Patriot" Украине

На Украине продолжают обсуждать предложение министра обороны Украины Степана Полторака, в котором тот призывает совершенствовать противовоздушную оборону страны. Совершенствование, по мнению г-на Полторака, должно укладываться в приобретение у США зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам министра обороны Украины, для закупки необходимо около 4 млрд долларов США.

Напомним, что на эти средства Полторак предложил «полностью закрыть границу с Россией».

Обсуждение предложения Полторака касается того, откуда же Украине взять эту гигантскую сумму. Сам Полторак предлагает использовать для этого механизмы борьбы с контрабандой и перенаправить доходы от такой деятельности в военный бюджет страны.


Украинские эксперты отмечают, что либо уровень контрабанды на Украине действительно достиг невероятных масштабов, либо г-н Полторак изволил преувеличить.

В любом случае большее внимание обращает на себя заявление Полторака именно по возможному приобретению комплексов "Patriot".

Почему США не продадут "Patriot" Украине


Главный вопрос в том, против каких воздушных целей Киев собирается применять американские системы противовоздушной обороны, учитывая тот факт, что у вооружённых сил ЛДНР нет авиации? Или Полторак собирается теперь уже «Пэтриотами» сбивать пассажирские авиалайнеры, подставляя при этом своих главных спонсоров? А ведь именно по той причине, что украинские «рыцари без страха и упрёка» могут использовать "Patriot" как оружие против гражданских лайнеров, США сто раз подумают о перспективе продажи этих ЗРС Украине. Тем более что молчание США по поводу информации со спутников в день трагедии с MH17 свидетельствует о том, что в Вашингтоне прекрасно знают, кто на самом деле сбил «Боинг» над Донбассом. Да и удар с использованием "Пэтриота" - это полностью раскрытые карты, ведь на вооружённые силы ЛДНР ответственность в этом случае уже точно не повесить.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:37
    Это нам привет, распирает их, ох как распирает.
    Пока по мусалу не получат, не успокоются.
    Неплохой
    1. Чёрный Сегодня, 07:41
      Шумеры. вы лучше купите систему отлова своих укрогастеров- попомоев которые в Польшу и РФ бегут за грОшами.. wassat.....
      Чёрный
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:02
        Рано или поздно, Пэтриоты будут им поставлены, это как с Джавелинами. С другой стороны, чтобы он не стал жертвой противорадиолокационной ракеты, нужно создавать эшелонированную ПВО. Американцы будут рады за счёт МВФ накачивать бомжа у нашего заборы камнями и бензином, факт.
        Leeds
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:12
          Все проще , США сделает свою базу на Украине , если мы не успеем раньше решить эту проблему.
          cniza
          1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:19
            Цитата: cniza
            Все проще , США сделает свою базу на Украине , если мы не успеем раньше решить эту проблему.

            Займём ее и перезомбируем мозги 40 миллионам?
            Leeds
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:28
              Нет , просто надо придушить нациков , все сами быстро "переобуются".
              cniza
            2. masterovoy (Николай) Сегодня, 10:05
              И откуда Вы набрали 40 миллионов на Украине?
              masterovoy
          2. ЛМН (Максим) Сегодня, 09:51
            Цитата: cniza
            Все проще , США сделает свою базу на Украине , если мы не успеем раньше решить эту проблему.

            А зачем США база на Украине? what
            У них своих проблем нет сейчас?
            ЛМН
            1. donavi49 Сегодня, 11:50
              Как зачем? Проецировать угрозу.

              Простой пример от Харькова до одной из крупнейших баз ВКС на западе - 230км. Это переводит базу из разряда целей для волны Топоров в разряд целей для нескольких подвижных дивизионов HIMARS/ATACMS. И в целом очертите 220-260км от границы = это все цели для более чем 800 наличных установок HIMARS/ATACMS.

              И в целом вопрос предельно глупый. Если бы в Генштабе появилась реальная возможность безнаказанно одним прыжком подвинутся к вероятному противнику на 1000+км. Они бы это немедленно сделали. Американцы это продавят еще быстрее.
              donavi49
        2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:31
          Палка о двух концах. Штаты уже поставляли туда РЛС арт. разведки. И где они? Причем вроде пара комплексво попала в ДНР (считай к нам). Кто знает куда попадут их системы ПВО серьезней....
          Topotun
      2. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:33
        вы лучше купите систему отлова своих укрогастеров- попомоев которые в Польшу и РФ бегут за грОшами..
        Может он как раз и подразумевает под контрабандой перечисление заработанных гастарбайтерами денег домой, на Украину. Не удивлюсь. Тогда и озвученные суммы понятны
        abrakadabre
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 07:50
      Цитата: Неплохой
      Это нам привет

      "Patriot" в Румынии, Польше. На Украине - вопрос времени ... Для начала иформационный вброс, проверка реакции...
      dsk
      1. venik (Владимир) Сегодня, 08:47
        Цитата: dsk
        "Patriot" в Румынии, Польше. На Украине - вопрос времени ..

        ========
        Из Румынии и Польши "Пэтриоты" в Россию не попадут..... А вот из Украины......
        Думаете, ПОЧЕМУ они (в смысле - "матрасы") "Джавелины" потребовали на Восток НЕ ОТПРАВЛЯТЬ???? Боятся спровоцировать Россию, или что их обвинят в "разжигании конфликта"??? Как бы не так!!!!!
        Боятся, что новая и пока еще секретная техника оказавшись в зоне БД, быстренько "уплывет" к "потенциальному противнику"........ Причем, бравые вояки - за сущие гроши "толкнут" (как их (в смысле "Джавелины") не охраняй и как не пересчитывай")!!!
        venik
        1. Igoresha (Igor) Сегодня, 09:28
          а что из серьезного вооружения утекло? хоть один хаммер или минометный радар?
          Igoresha
          1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:39
            Почему США не продадут "Patriot" Украине
            Потому что (картинка) :

            Вспомните,что в своё время вытворила "незалежна" с С-200...
            Сепар ДНР
            1. Igoresha (Igor) Сегодня, 09:49
              не ту кнопочку всякий нажать может, а насчет продажи оружия покаместь нету информации от слова совсем request
              Igoresha
          2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 09:50
            Трофейные Хамви у нас по Луганску катались, да и другую технику захватили в 14 году, когда омерикосы необдуманно поставили шумерам технику, рассчитывая на блицкриг, который провалился.

            Теперь они осмотрительнее, укроинцы дуют в свисток))
            Генерал Песчаных Карьеров
          3. ЛМН (Максим) Сегодня, 09:54
            Цитата: Igoresha
            а что из серьезного вооружения утекло? хоть один хаммер или минометный радар?

            Хаммер,а также снимки со спутника и пр., "утек" в 2008 в Грузии.Во время проведения Россией операции по принуждению к миру.
            ЛМН
          4. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:54
            Цитата: Igoresha
            а что из серьезного вооружения утекло?

            Ну-у-у... Как бы...

            БТР и БМП,продававшиеся укровояками за некоторую денюшку и "коридор", для безпрепятственого и безопасного выхода в РФ,в "зачёт" пойдут ?
            Сепар ДНР
            1. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:45
              в 14 году то прокатило а сейчас 18-й, в котором в ВСУ служат лишь контрактники (1-2 линия) и разговор о целом комплексе Пэтриот, стоящим в тылу
              Igoresha
        2. MPN (Павел) Сегодня, 11:32
          Цитата: venik
          Боятся, что новая и пока еще секретная техника

          Вы ошибаетесь, про джавелины все уже давно известно и метода борьбы разработаны
          MPN
  2. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:40
    А зачем им продавать?
    Украину в НАТО не возьмут, денег у Украины нет - вся в долгах, а просто так провоцировать Россию и наверняка вызвать ответные действия - тоже нет никакого смысла.
    Tiras
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:52
      Трамп мечтает всю планету "построить"...
      dsk
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 08:59
      Цитата: Tiras
      денег у Украины нет - вся в долгах

      Чем толще "долговая удавка", тем послушнее должник.
      dsk
  3. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:43
    Не продадут, поскольку понимают, что через некоторое время этот комплекс окажется в клятом Мордоре, поскольку киборгам банально денег может не хватить на какое-нибудь ответственное мероприятие вроде дня граненого стакана.
    inkass_98
  4. sgazeev (Александр) Сегодня, 07:49
    Матрасы "подарили" топоры,скакуны продадут "Патриоты". lol
    sgazeev
  5. shef598 (Вячеслав) Сегодня, 08:01
    Предлагаю уменьшить цепочку и сразу на Авито выставить...
    shef598
  6. Pavil144 (Сергей) Сегодня, 08:04
    Так вроде на Украине есть С 300 или С 200? Или они брезгают ими?
    Pavil144
    1. masterovoy (Николай) Сегодня, 10:16
      Сроки эксплуатации комплексов С-300 и С-200, доставшихся Украине от СССР, давно вышли. Еще в 2014 году в готовности оставалось менее 10 и то условно годных. Не думаю, что сейчас они боеготовы, может быть единицы..
      masterovoy
  7. лысова (владимир) Сегодня, 08:04
    Да при спокойно, там могут появиться. Что не дать обезьяне гранату. Им только на руку. Кто запретит ?, - и бабло тут не причём.
    лысова
  8. Larum (Larum) Сегодня, 08:48
    Задолбали сбивать самолеты и вертолеты ополченцев... Гады.
    Larum
  9. друг зверей Сегодня, 09:08
    Полторак имитирует деятельность, но в бюджете нет денег и на вещи поскромнее. США же пока аккуратничают со своим присутствием на Украине, чтобы продолжать разыгрывать карту "Россия воюет с Украиной".
    друг зверей
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:15
    4 млрд долларов США
    После чего украинской халяве осталось почесать репу и придаться сладким мечтам о "дорогом подарке" к Рождеству. С другой стороны если американцы вынашивают планы о создании настоящей военной базы на Украине, то со временем сами развернут этот комплекс для "защиты" своей базы.
    rotmistr60
  11. Pacifist (Виктор) Сегодня, 09:17
    В случае такой продажи я бы делал ставки на срок перепродажи :)
    Pacifist
  12. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 09:39
    А где они найдут специалистов чтобы обслуживать данный ЗРК. В корявых лапах он из строя выйдет быстро, американскому оружию, особенно современному нужен грамотный хороший уход что при текущей культуре в ВСУ невозможно.
    Vadim851
  13. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 09:41
    Что? Какой информации со спутников...
    Vol4ara
  14. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 09:45
    Почему США не продадут "Patriot" Украине


    Потому что гранаты обезьянам не игрушки))
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. alexnmv5 (Александр) Сегодня, 09:51
    Чушь. Никто и ничего покупать не будет. Это чистые понты. Ну допустим купили, а дальше, что? Затраты на обучение обслуживающего персонала, само обслуживание. Огромный риск, что уже через год, это всё превратится просто в груду никому ненужного хлама.
    alexnmv5
  16. Alex Koch (Alex Koch) Сегодня, 10:11
    Цитата: Igoresha
    хоть один хаммер или минометный радар?

    Под Дебальцево хоть и не целый радар, но запчасти таки утекли https://www.politnavigator.net/opolchency-zakhvat
    ilo-zapchasti-k-amerikanskomu-radaru.html
    Alex Koch
  17. morpogr (юрий) Сегодня, 11:20
    Потому что тут же или документация уплывёт или сам комплекс по частям. А остатки сожгут или взорвут, не впервой , и свалят на тупых стрелочников за долю малую. hi
    morpogr
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