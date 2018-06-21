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Способна ли Украина погасить долг. Нацбанк рассуждает
Имеющиеся финансовые резервы позволят Киеву расплачиваться по долгам до конца 2020 года, но дальнейшие перспективы будут зависеть от эффективности проводимых реформ, передает РИА Новости заявление главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия.
Смолий подчеркнул, что резерв Украины достаточен, чтобы благополучно пройти через самый трудный период пиковых платежей без иностранной помощи, однако дальнейшие перспективы экономического роста республики будут всецело зависеть от успеха проводимых реформ.
Он также указал на важность дальнейшего сотрудничества с МВФ, которое является «залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала» для Киева.
В мае премьер-министр Украины сообщил на заседании кабмина, что в ближайшие 4 года стране нужно будет выплатить по долговым обязательствам $27 млрд. По подсчетам депутата Рады Вадима Рабиновича, в общей сложности Киев должен вернуть кредиторам $117 млрд.
Напомним, 4-летняя программа сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает предоставление Украине $17,5 млрд. Весной 2015 года ВМФ перечислил первый транш в $5 млрд., осенью того же года – второй транш в $1,7 млрд.
В течение следующих двух лет (2016 и 2017 гг.) Киев получил $ 2 млрд. Украинское правительство рассчитывало до конца прошлого года получить еще один транш, но этого не произошло до сих пор.
Одним из условий дальнейших переводов ВМФ назвал создание на Украине антикоррупционного суда. Соответствующий закон после ряда скандалов был подписан президентом Порошенко 11 июня 2018 года.
Смолий подчеркнул, что резерв Украины достаточен, чтобы благополучно пройти через самый трудный период пиковых платежей без иностранной помощи, однако дальнейшие перспективы экономического роста республики будут всецело зависеть от успеха проводимых реформ.
Он также указал на важность дальнейшего сотрудничества с МВФ, которое является «залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала» для Киева.
В мае премьер-министр Украины сообщил на заседании кабмина, что в ближайшие 4 года стране нужно будет выплатить по долговым обязательствам $27 млрд. По подсчетам депутата Рады Вадима Рабиновича, в общей сложности Киев должен вернуть кредиторам $117 млрд.
Напомним, 4-летняя программа сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает предоставление Украине $17,5 млрд. Весной 2015 года ВМФ перечислил первый транш в $5 млрд., осенью того же года – второй транш в $1,7 млрд.
В течение следующих двух лет (2016 и 2017 гг.) Киев получил $ 2 млрд. Украинское правительство рассчитывало до конца прошлого года получить еще один транш, но этого не произошло до сих пор.
Одним из условий дальнейших переводов ВМФ назвал создание на Украине антикоррупционного суда. Соответствующий закон после ряда скандалов был подписан президентом Порошенко 11 июня 2018 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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