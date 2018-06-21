11:57 21 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Способна ли Украина погасить долг. Нацбанк рассуждает

Имеющиеся финансовые резервы позволят Киеву расплачиваться по долгам до конца 2020 года, но дальнейшие перспективы будут зависеть от эффективности проводимых реформ, передает РИА Новости заявление главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия.



Смолий подчеркнул, что резерв Украины достаточен, чтобы благополучно пройти через самый трудный период пиковых платежей без иностранной помощи, однако дальнейшие перспективы экономического роста республики будут всецело зависеть от успеха проводимых реформ.


Он также указал на важность дальнейшего сотрудничества с МВФ, которое является «залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала» для Киева.

В мае премьер-министр Украины сообщил на заседании кабмина, что в ближайшие 4 года стране нужно будет выплатить по долговым обязательствам $27 млрд. По подсчетам депутата Рады Вадима Рабиновича, в общей сложности Киев должен вернуть кредиторам $117 млрд.

Напомним, 4-летняя программа сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает предоставление Украине $17,5 млрд. Весной 2015 года ВМФ перечислил первый транш в $5 млрд., осенью того же года – второй транш в $1,7 млрд.

В течение следующих двух лет (2016 и 2017 гг.) Киев получил $ 2 млрд. Украинское правительство рассчитывало до конца прошлого года получить еще один транш, но этого не произошло до сих пор.

Одним из условий дальнейших переводов ВМФ назвал создание на Украине антикоррупционного суда. Соответствующий закон после ряда скандалов был подписан президентом Порошенко 11 июня 2018 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:19
    Киев должен вернуть кредиторам $117 млрд.
    всего то делов ! У США вон какой долг и считается самой богатой страной...Киеву еще немного осталось !
    Uncle Lee
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:31
      Они "талантливые" , перещеголяют своих боссов. Приветствую ! hi
      cniza
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:35
        Витя hiПо распилу бюджета уже перещеголяли, а по остальному - быстро учатся !
        Uncle Lee
      2. dsk (Сергей) Сегодня, 08:44
        Украинское правительство рассчитывало до конца прошлого года получить еще один транш, но этого не произошло до сих пор.

        На Украине вот-вот грянет дефолт. По мнению депутата Верховной рады, лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, это будет единственным выходом из создавшейся экономической ситуации. «У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа», для расчетов и компьютера не понадобится - достаточно обычные счеты взять.
        За тот миллиард евро, что выделил Украине МВФ, страна должна снять мораторий на вывоз леса-кругляка. А это, по сути, грозит потерей Карпат.
        dsk
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:53
          Цитата: Uncle Lee
          Киев должен вернуть кредиторам $117 млрд.
          всего то делов ! У США вон какой долг и считается самой богатой страной...Киеву еще немного осталось !

          А чего Украине не заиметь свой печатный станок, и печатать свои гривны, по подобию США?
          Терять то все равно уже нечего
          рич
          1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:57
            Попандопуло : Да забирай все ! Я себе еще нарисую !
            Uncle Lee
          2. Igoresha (Igor) Сегодня, 09:06
            печатаются, а то с чего бы доллар с 8,5 грн до 26-ти поднялся за 4 года
            Igoresha
        2. Чёрный Сегодня, 09:49
          Сотрудничать с МВФ - это всё равно , что пописать на морозе. Первые 2 минуты тепло..... laughing
          Чёрный
      3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:56
        Талантливый украинский народ под руководством мудрого правительства всё пэреможет!
        Серж Горелый
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:57
      Цитата: Uncle Lee
      У США вон какой долг и считается самой богатой страной...

      Знаете, вот в этой истории для меня главное, что бы этот и другой долг Россия не начала выплачивать... Судя по некоторым нашим действиям вариант не исключенный.
      svp67
    3. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:28
      Скорее наоборот - еще много осталось. До 17 Триллионов то. Да их 117 млн - тьфу. Крохи.... Главное чтобы очередной кредит вовремя пришел.
      Topotun
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:20
    Смолий подчеркнул, что резерв Украины достаточен, чтобы благополучно пройти через самый трудный период пиковых платежей без иностранной помощи,

    ... что то очень слабо верится.... laughing
    a.s.zzz888
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:32
      Главное сказать , а если кто не верит это его проблемы. lol
      cniza
  3. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:24
    антикоррупционного суда.


    Такой суд, главное независимый, и в России бы не помешал.
    Tiras
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:31
      Цитата: Tiras
      Такой суд, главное независимый

      А давай ихний суд к нам на работу позовем !
      Uncle Lee
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:53
        Цитата: Uncle Lee
        А давай ихний суд к нам на работу позовем !


        И смех и грех recourse

        С одной стороны неприятно видеть, как в некоторых странах сожают за коррупцию премьер министров и президентов или лишают их власти, с другой понимаешь, что это и есть демократия - разделение ветвей власти, где нарушив закон может сесть любой.
        Такое положение дел даёт доверие народа к власти и суду и резко снижает уровень коррупции в стране.

        Украинцев просили создать такой суд, чтобы начать искоренение коррупции. С одной стороны это конечно небольшое вмешательство в суверенитет страны, с другой - хочешь получать деньги и помощь, будь добр позаботится, чтобы эти деньги шли на нужды страны.
        Такое вмешательство это на самом деле правильное и нужное - так хотя-бы реально можно начать бороться там с коррупцией.
        Tiras
        1. Igoresha (Igor) Сегодня, 09:10
          А давай ихний суд к нам на работу позовем !
          Здравое предложение.
          После первого майдана тогдашний министр МВД Луценко командировал в крупные города Украины гаишные "десанты" из других городов, которые шороху навели - на них ни блатные номера ни корочки мэрские впечатления не производили, сестра хвалилась - ногу не успеешь поставить на зебру как машины за пол км останавливаться начинали. Чисто кнут конечно, без пряников, но работало
          Igoresha
          1. SAG (Сергей) Сегодня, 10:44
            А-ха-ха, ребята вы как дети честное слово laughing
            Вы серьёзно считаете что МВФ так важно чтоб на Украине царил закон и порядок??
            Там есть условие, чтоб кандидаты в антикорупционный комитет согласовывались с МВФ(то есть были прямыми ставленниками читайте между строк) А так как все на "незалежной" погрязли в коррупции это означает полный контроль над Украиной со стороны МВФ. Будет обострение на Донбасе, счёт трупов пойдёт уже на сотни тысяч, а земли и лес кругляк плюс остатки промышленности уйдут в собственность Ротшельдов , Рокфеллеров , Морганов, Байденов и иже с ними... снимите розовые отдемократизированые очки уже hi
            SAG
  4. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 08:40
    Врач сказал в морг - значит в морг
    Сармат Саныч
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:20
    резерв Украины достаточен...
    На организацию похорон? Как лучший вариант, т.к. тогда не с кого будет требовать 117 млрд.
    rotmistr60
  6. вылет (Дмитрий) Сегодня, 10:35
    Конечно способна, при условии, что Россия оттяпает всё вплоть до Киева. Тогда уж точно эти долги повесят на нас. Дело за малым, набрать побольше траншей, вывести и создать прецедент, а там, как в анекдоте, кто последний, тот должник.
    вылет
  7. РУСС (Максим) Сегодня, 11:40
    Всё у них будет хорошо, с долгами расчитаются , Порох переизберется на второй срок, Донбасс так и будут расстреливать, а мы сдесь будем им косточки мыть....
    РУСС
Картина дня