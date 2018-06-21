11:55 21 июня
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СМИ назвали Су-57 «идеальным вариантом» для Анкары

Журнал Military Watch проанализировал характеристики истребителей Су-57 и F-35 на фоне обещания Анкары рассмотреть возможность приобретения российских истребителей.



Су-57 и F-35 существенно отличаются друг от друга, отмечает автор. По его словам, Lockheed Martin – легкий истребитель с довольно низкой маневренностью. В свою очередь российский самолет является тяжелым истребителем, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе. Он гораздо более приспособлен к воздушному бою, чем его американский «соперник».


Об этом говорят скорость российского «тяжеловеса», высота полета, маневренность, дальность поражения – то есть, все те основные характеристики, по которым он превосходит американский истребитель.

Издание напоминает, что Конгресс США намерен отказать Анкаре в поставке самолетов F-35, если та всё же закупит российские зенитные системы С-400. При этом турецкое правительство заявило о возможности закупки у России Су-57.

Автор отметил, что если Турция обзаведется Су-57, то сделает свои ВВС «значительно более опасными». По его словам турецкий воздушный флот нуждается в улучшении своих показателей превосходства в воздухе, поэтому российский самолет станет для него «идеальным вариантом».

Ударные возможности тяжелого Су-57 в сочетании с высокой живучестью делают его крайне ценным на Ближнем Востоке, заключает журнал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 09:04
    Что же они так расхваливают наш продукт? Просто так у них даже "мухи..."!
    Наши стали заказывать статьи?
    Logall
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:10
      Цитата: Logall

      Наши стали заказывать статьи?

      Ага, лично Путин..ваш идейный враг, стал "нашим"... wassat
      НасРать
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:15
        Путин - президент страны, нашей Родины! И пока он им является, он будет нашим... А разногласия в политике не делают нас врагами.
        Я с соседом вчера подался, со своим соседом. Он тоже свой!
        А лично Вы - троллюга! Иначе, как провакация, Ваше поведение назвать нельзя.
        Logall
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:17
          Цитата: Logall
          А разногласия в политике не делают нас врагами.

          Ой-ли...Разногласия в политике у вас с Путиным ... laughing

          Цитата: Logall

          А лично Вы - троллюга! Иначе, как провакация, Ваше поведение назвать нельзя.


          Ну пишите хоть по русски, т.е. без грамматических ошибок .. тем более вы кажется стихи пишите..
          НасРать
          1. Logall (Александр) Сегодня, 09:18
            Ой-ли? И это всё, что можете сказать? Мельчаете, товарищъ!
            Logall
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:24
              Я хоть и измельчал, в силу своего возраста, однако не так быстро "переобуваюсь" товарищ!... laughing

              Цитата: Logall
              Ой-ли? И это всё, что можете сказать? Мельчаете, товарищъ!


              Опять ошибки ... И на ЕГЭ не спишешь, человек в возрасте вроде бы .. laughing
              НасРать
              1. Logall (Александр) Сегодня, 09:45
                В чём переобувание? Если власти что-то делают хорошо, то я их всегда хвалю. А если фигнёй занимаются, то уж извините...
                Это Вы всегда пряники раздаёте, вот и разбаловали власти.
                Пысы: пишу на коленке во время работы, иногда вместо .., проверять ошибки некогда. Да и не стихи пишу, песни... И Четверостишиями балуюсь..
                Logall
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:47
                  Цитата: Logall
                  В чём переобувание? Если власти что-то делают хорошо, то я их всегда хвалю. А если фигнёй занимаются, то уж извините...
                  Это Вы всегда пряники раздаёте, вот и разбаловали власти.

                  Да не оправдывайтесь, не надо... сейчас это народный тренд - вовремя "переобуться". А все на власти киваем...hi
                  НасРать
                  1. Logall (Александр) Сегодня, 09:53
                    Цитата: НасРать
                    сейчас это народный тренд - вовремя переобуться.

                    Это и называется "судить по себе"!
                    Logall
                    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:03
                      Ну-ну...главное, что мы знаем, кто здесь на сайте "переобувается" быстро..
                      НасРать
                      1. консерватор (Александр) Сегодня, 10:12
                        а вот мои башмаки парни, изношены до дыр laughing

                        Слава Путину!

                        Даёшь православный джихад!

                        За нашу и вашу свободу!

                        Так победимъ!
                        консерватор
        2. Тралл Сегодня, 09:19
          Пентагон же вроде заявил, что поставка учебных пособий для С-400(F-35) должна состояться smile
          Тралл
          1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:54
            Конгресс США намерен отказать Анкаре в поставке самолетов F-35

            Пентагон может поставить Турции F-35 без согласия конгресса, скорее всего так и сделают.
            dorz
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 09:50
        Цитата: НасРать
        Ага, лично Путин..ваш идейный враг, стал "нашим"... wassat

        Путин бы такую ахинею никогда бы не заказал.. belay
        В статье всё сверх на голову lol
        Су-57 и F-35 существенно отличаются друг от друга, отмечает автор. По его словам, Lockheed Martin – легкий истребитель с довольно низкой маневренностью (как это!!! belay ). В свою очередь российский самолет является ТЯЖЕЛЫМ ИСТРЕБИТЕЛЕМ, предназначенным для завоевания ПРЕВОСХОДСТВА В ВОЗДУХЕ (!? belay а это ,как?). Он гораздо более приспособлен к воздушному бою, чем его американский «соперник». (из текста)
        Сравнение Су-57 и F-35 вполне корректно. Оба самолёта принадлежат к одному классу многофункциональных тяжёлых истребителей.
        Напомню, что "раздвоение" истребителей, на тяжёлые и на лёгкие (для воздушного боя) произошло уже давно. Легкий МиГ-29 и его американский визави F-16, тяжёлый Су-27 и тяжеловес F-15. Тоже самое можно сказать про более современные тяжёлые истребители Су-57 и F-35. Если бы Су-57 сравнивали бы с лёгким "Раптором" - другое дело. Одним словом - непонятно ничего в статейке. request
        Проксима
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:52
          Цитата: Проксима

          Путин бы такую ахинею никогда бы не заказал.. belay
          .

          Вы просто "Капитан-очевидность"! good
          НасРать
          1. Например Сегодня, 10:09
            Цитата: Проксима

            ...Сравнение Су-57 и F-35 вполне корректно. Оба самолёта принадлежат к одному классу многофункциональных тяжёлых истребителей...
            Если бы Су-57 сравнивали бы с лёгким "Раптором" - другое дело. Одним словом - непонятно ничего в статейке.

            Извиняйте, но у вас каша в голове. Раптор, он как бы поболее ф35 будет. Википедия Вам в помощь.
            Например
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:10
              Цитата: Например
              Цитата: Проксима

              ...Сравнение Су-57 и F-35 вполне корректно. Оба самолёта принадлежат к одному классу многофункциональных тяжёлых истребителей...
              Если бы Су-57 сравнивали бы с лёгким "Раптором" - другое дело. Одним словом - непонятно ничего в статейке.

              Извиняйте, но у вас каша в голове. Раптор он как бы поболее ф35 будет. Википедия Вам в помощь.

              Зачем мне это писать? wassat
              НасРать
              1. Например Сегодня, 10:22
                Вам ни кто не пишет. Спускайтесь с небес.
                "Цитата: Проксима"
                Например
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:36
                  Цитата: Например
                  Вам ни кто не пишет. Спускайтесь с небес.
                  "Цитата: Проксима"

                  на мою "ветку" бросили, а отвечали Проксима... это странно. Хорошо, что ведете переписку с Проксима, не через мой E-mail wassat
                  НасРать
        2. MPN (Павел) Сегодня, 11:10
          Цитата: Проксима
          Если бы Су-57 сравнивали бы с лёгким "Раптором" - другое дело. Одним словом - непонятно ничего в статейке.

          Это у Вас классификация сбилась. Ф22 "Раптор" и есть аналог Су57 , а Ф35 несколько другого плана, да и задачи у него несколько смещены. Он не является самолетом для завоевания превосходства в воздухе.. Так как он поставляется во все подразделения (ВМФ,КМП,ВВС) его область применения смещена в сторону наземных целей ну как один из вариантов прорыв ПВО...
          А вот Турции все таки нужнее Ф35 по моему... Хотя самолеты класса Су57, Ф-22 ни кому бы не помешали...
          MPN
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:11
      Пентагону плевать на конгресс.он уже все решил.они продадут фу35 Анкаре
      vkl.47
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:13
        Конечно продадут! Это ж бабло...
        Да и отношения Турция налаживает с США...
        НасРать
        1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:43
          Просто набивают себе цену...как всегда.один пафос
          vkl.47
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:44
            Цитата: vkl.47
            Просто набивают себе цену...как всегда.один пафос

            Согласен..
            НасРать
    3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:51
      Цитата: Logall
      Что же они так расхваливают наш продукт?

      Они это кто? У вас патриотов вообще что ли критическое мышление отсуствует... Вы на источник этой статьи гляньте - сайт за 2 копейки с нулевой активностью...Я такой за минуты сделать могу. Вам это не кажется странным? hi
      Вендиго
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:04
    А стоит ли члена НАТО снабжать ПВО С-400 и истребителем Су-57 ? Да еще если это Турция ?
    Uncle Lee
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:07
      Володя, С-400 экспортный вариант! И "Сушка" будет такой же... Для наших систем они будут крайне уязвимы, я думаю... Но только для НАШИХ систем!
      Logall
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:16
        Цитата: Logall
        я думаю
        Саня hi Я в основном про Турцию, уж очень она многовекторная и взбаламошная как барышня !
        Uncle Lee
      2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:26
        Ага там дураки сидят и не видят ЧТО покупают. Продадут им полностью боевой комплекс, как ПВО так и авиационный. Пусть и с несколько усеченными возможностями, но полностью боевой. И где он потом с нами пересечется.... Вопросов много. В войну 888 наши Су сбивали "Буки" Украины.
        Topotun
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:41
          В ближайшем обозримом будущем Турции никто Су 57 продавать не будет...
          Да и не нужен он туркам...
          NN52
          1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:30
            С-400 тоже серьезная игрушка. И тоже не уверен, что правильно будет продавать данные комплексы туркам. Тем более организовывать, как они говорят, совместное производство....
            Topotun
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 09:38
      А стоит ли члена НАТО снабжать

      Согласен, членов лучше не снабжать ничем, на то они и члены))
      Генерал Песчаных Карьеров
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 09:13
    Скоро китайцев подключат. И смешались люди, кони smile
    Rusland
  4. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 09:17
    В день поставки турки перегонят в США для детального ознакомления
    zapfen
  5. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 09:24
    Да ерунда это все. Продадут американцы туркам самолет, тут и думать нечего.
    ButchCassidy
  6. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 09:35
    Ну начнём с того, что по су57 нихрена не известно, не известно как дела с новым движком и когда он вообще станет производится, и с какой скоростью производится. И сравнивать самолёты
    перед которыми с рождения строят разные задачи может только и диот
    Vol4ara
  7. romb (Рон) Сегодня, 09:36
    Так они вообще могут не гоняться за этими разрекламированными характеристиками пятого поколения. Спокойно купив у участников НАТО тот же Еврофайтер или Рафаль. А если будет нужно, то и подключиться к анонсированному франко-немецкому проекту самолета N-го поколения.
    А пока, на сегодня, стороны ждут разрешения ситуации исходя из принципа: - "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет".
    romb
  8. Saling (Дмитрий) Сегодня, 09:40
    Самолет, который толком не принят на вооружение страны-производителя как "идеальный вариант"? laughing А характеристики для сравнения откуда брали? Из рекламных плакатов? Особенно интересно заключение по живучести. laughing
    Saling
  9. Романенко (Сергей) Сегодня, 09:47
    Безусловно здесь все не так просто, Эрдоган строит свою политику на сталкивании лбами покровителей и их противников. При этом получает возможность в режиме "и нашим и вашим" половить крупную рыбу в мутной воде.
    В результате нарвался на откровенное "признание" его заслуг соединенными штатами, они решили его построить, но момент уже упущен.
    Что нам даст возможность поставки Турции Су-57?
    Безусловно выигрыш. Машина новая и мало облетанная, а уж в боевых условиях делает самые первые шаги.
    Кроме того, заключение контрактов на поставку Су-57 в ВВС Турции вольет в отрасль средства для производства их, в том числе, и для ВКС России.
    Эксплуатация и обслуживание парка таких самолетов в ВВС Турции, достаточно часто применяющих боевую авиацию, позволит довести машину до нужных кондиций в более сжатые сроки и избегая надуманных вариантов применения.
    Как все сложится, конечно еще не известно.
    Эродоган может и резко изменить курс на F-35, вполне возможно, что он дразнит США нашим Сухим исключительно для ускорения поставки новых истребителей.
    А может и нет.
    Все-таки не очень он прост, этот томатный падишах.
    Романенко
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:07
    СМИ назвали Су-57 «идеальным вариантом» для Анкары

    Губа не дура.
    У нас у самих ещё этого «идеального варианта» нет, а турки уже рот на него разинули. Перетопчетесь! yes
    К-50
  11. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 11:09
    Даже смешно становится от таких мерикановских кульбитов по взаимоисключающих оценках наших СУ-57 в сравнении с F-35
    Anchonsha
  12. ЗВС Сегодня, 11:15
    У России самой еще нет таких самолетов в войсках, а тут уже ведут разговоры о продаже Турции.
    ЗВС
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