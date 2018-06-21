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СМИ назвали Су-57 «идеальным вариантом» для Анкары
Журнал Military Watch проанализировал характеристики истребителей Су-57 и F-35 на фоне обещания Анкары рассмотреть возможность приобретения российских истребителей.
Су-57 и F-35 существенно отличаются друг от друга, отмечает автор. По его словам, Lockheed Martin – легкий истребитель с довольно низкой маневренностью. В свою очередь российский самолет является тяжелым истребителем, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе. Он гораздо более приспособлен к воздушному бою, чем его американский «соперник».
Об этом говорят скорость российского «тяжеловеса», высота полета, маневренность, дальность поражения – то есть, все те основные характеристики, по которым он превосходит американский истребитель.
Издание напоминает, что Конгресс США намерен отказать Анкаре в поставке самолетов F-35, если та всё же закупит российские зенитные системы С-400. При этом турецкое правительство заявило о возможности закупки у России Су-57.
Автор отметил, что если Турция обзаведется Су-57, то сделает свои ВВС «значительно более опасными». По его словам турецкий воздушный флот нуждается в улучшении своих показателей превосходства в воздухе, поэтому российский самолет станет для него «идеальным вариантом».
Ударные возможности тяжелого Су-57 в сочетании с высокой живучестью делают его крайне ценным на Ближнем Востоке, заключает журнал.
Су-57 и F-35 существенно отличаются друг от друга, отмечает автор. По его словам, Lockheed Martin – легкий истребитель с довольно низкой маневренностью. В свою очередь российский самолет является тяжелым истребителем, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе. Он гораздо более приспособлен к воздушному бою, чем его американский «соперник».
Об этом говорят скорость российского «тяжеловеса», высота полета, маневренность, дальность поражения – то есть, все те основные характеристики, по которым он превосходит американский истребитель.
Издание напоминает, что Конгресс США намерен отказать Анкаре в поставке самолетов F-35, если та всё же закупит российские зенитные системы С-400. При этом турецкое правительство заявило о возможности закупки у России Су-57.
Автор отметил, что если Турция обзаведется Су-57, то сделает свои ВВС «значительно более опасными». По его словам турецкий воздушный флот нуждается в улучшении своих показателей превосходства в воздухе, поэтому российский самолет станет для него «идеальным вариантом».
Ударные возможности тяжелого Су-57 в сочетании с высокой живучестью делают его крайне ценным на Ближнем Востоке, заключает журнал.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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