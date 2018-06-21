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В Баку заявили о готовности «освободить» Карабах
Вооруженные силы Азербайджана морально готовы к «освобождению оккупированных территорий» Нагорного Карабаха, передает Интерфакс заявление министра обороны страны Закира Гасанова.
Гасанов отметил, что цель его ведомства состоит именно в том, чтобы подготовить армию к реальной войне, поскольку мирные переговоры по урегулированию не являются работой военных. Он напомнил, что такую задачу перед командованием поставил президент Ильхам Алиев. И она будет полностью выполнена через несколько лет.
По словам министра, в настоящее время вооруженные силы республики на 90% оснащены автоматизированными системами управления, 80% военнослужащих – контрактники. Кроме того, военное ведомство продолжает обновление парка боевой техники и закупки новых артиллерийских систем.
Он также пообещал показать на параде 26 июня отечественный ракетно-артиллерийский комплекс «Щит».
Напомним, в начале года президент Алиев заявил, что Ереван является «исторической землей» азербайджанцев, поэтому стратегической задачей республики является возвращение этого города.
С 1994 года между Азербайджаном и Арменией установлен режим прекращения огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. При этом Баку отказывается вести переговоры непосредственно с представителями Карабаха, так как не считает их стороной межгосударственного конфликта.
Гасанов отметил, что цель его ведомства состоит именно в том, чтобы подготовить армию к реальной войне, поскольку мирные переговоры по урегулированию не являются работой военных. Он напомнил, что такую задачу перед командованием поставил президент Ильхам Алиев. И она будет полностью выполнена через несколько лет.
По словам министра, в настоящее время вооруженные силы республики на 90% оснащены автоматизированными системами управления, 80% военнослужащих – контрактники. Кроме того, военное ведомство продолжает обновление парка боевой техники и закупки новых артиллерийских систем.
Он также пообещал показать на параде 26 июня отечественный ракетно-артиллерийский комплекс «Щит».
Напомним, в начале года президент Алиев заявил, что Ереван является «исторической землей» азербайджанцев, поэтому стратегической задачей республики является возвращение этого города.
С 1994 года между Азербайджаном и Арменией установлен режим прекращения огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. При этом Баку отказывается вести переговоры непосредственно с представителями Карабаха, так как не считает их стороной межгосударственного конфликта.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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