11:53 21 июня
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В Баку заявили о готовности «освободить» Карабах

Вооруженные силы Азербайджана морально готовы к «освобождению оккупированных территорий» Нагорного Карабаха, передает Интерфакс заявление министра обороны страны Закира Гасанова.



Гасанов отметил, что цель его ведомства состоит именно в том, чтобы подготовить армию к реальной войне, поскольку мирные переговоры по урегулированию не являются работой военных. Он напомнил, что такую задачу перед командованием поставил президент Ильхам Алиев. И она будет полностью выполнена через несколько лет.


По словам министра, в настоящее время вооруженные силы республики на 90% оснащены автоматизированными системами управления, 80% военнослужащих – контрактники. Кроме того, военное ведомство продолжает обновление парка боевой техники и закупки новых артиллерийских систем.

Он также пообещал показать на параде 26 июня отечественный ракетно-артиллерийский комплекс «Щит».

Напомним, в начале года президент Алиев заявил, что Ереван является «исторической землей» азербайджанцев, поэтому стратегической задачей республики является возвращение этого города.

С 1994 года между Азербайджаном и Арменией установлен режим прекращения огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. При этом Баку отказывается вести переговоры непосредственно с представителями Карабаха, так как не считает их стороной межгосударственного конфликта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 69

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:44
    Пока Азербайджан "готовится", Армения будет ОЧЕНЬ крепко держаться за Россию wassat
    Горный стрелок
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:45
      В плане получения кредитов.
      Вадим237
      1. mgero (Mher) Сегодня, 09:49
        Blin koga nochnut vaynu Azeri? Eshe dolgo jdat? Ili umrem i neuvidem pobedanosnogo saldata Alieva Ilxama?
        mgero
        1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 10:03
          Цитата: mgero
          Blin koga nochnut vaynu Azeri? Eshe dolgo jdat? Ili umrem i neuvidem pobedanosnogo saldata Alieva Ilxama?

          Уважаемый, а транслитом никак? религия не позволяет?
          http://www.translit.cc/
          MKPU-115
        2. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:32
          Тебе так хочется мяса и крови? Если такое желание то не жди, покупай снарягу и дуй на войнушку.
          Romka47
      2. Sefevi Сегодня, 10:35
        А почему слово " освободить" поставили в кавычки? Что, страна не имеет права ОСВОБОДИТЬ свою территорию, признанную ВСЕМИ ГОСУДАРСТВАМИ МИРА? И когда Гасанов "пообещал показать на параде 26 июня отечественный ракетно-артиллерийский комплекс «Щит»."? Я лично не встречал таких слов, хотя пристально слежу за тематикой, естественно. Типично проармянская статейка, что обычно для данного сайта. Я здесь уже давно, и до сих пор не встречал хотя бы нейтральную статью.
        Sefevi
        1. garnik (Garnik) Сегодня, 10:53
          А почему слово " освободить" поставили в кавычки? Что, страна не имеет права ОСВОБОДИТЬ свою территорию, признанную ВСЕМИ ГОСУДАРСТВАМИ МИРА?

          Ар.цах не завоевывали ,а передали большевики так же как и Нахичеван.
          Границы современного т.н. Азербайджана Евросоюз не зафиксировал в своих документах.
          То что историческое название провинции Армении А,РЦАХ не проходит без изменений в правописании на ВО говорит о обратном.
          И вообще админы обязаны исправить навязанную им лож,если конечно здесь нет интереса с их стороны.
          garnik
    2. genisis Сегодня, 09:47
      Так из Баку через день что-нибудь заявляют. И вот уже 25 лет без малого )
      genisis
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:48
      Нууууу.морально и наши футболисты готовы победить.дело за малым....мастерством ))но надежда умирает последней.вера это то что у нас осталось
      vkl.47
    4. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:03
      Цитата: Горный стрелок
      Пока Азербайджан "готовится

      да он давно готов
      Цитата: Горный стрелок
      Армения будет ОЧЕНЬ крепко держаться за Россию

      вряд ли....
      Тикси-3
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:22
      Готовы то может и готовы, но победить народ, отстаивающий свою землю практически невыполнимая задача. К тому же, армянский народ прирожденные воины. На поле боя один армянин стоит десяти азербайджанцев по силе духа и мотивации. Не хочу обидеть азербайджанских мужчин, но новая история Карабаха тому свидетель. hi Война там никому не нужна, кроме алчных политических снобов. Армянам и азербайджанцам вместе (вперемешку) сложно ужиться, но как соседи через межу они живут очень даже нормально.
      сибиралт
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 10:32
        Все так...только земля азербайджанская.
        Zaurbek
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:41
          Цитата: Zaurbek
          Все так...только земля азербайджанская.

          А воздух там чей? Может у людей, что на земле живут спросить, чего они хотят? Я уверен они хотят, что бы пошли все по дальше со своими землями и амбициями и дали людям спокойно работать, рожать и растить детей...
          MPN
          1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:55
            А также что бы была возможность вернутся миллион беженцам в родные края которые были выгнанны с родных земель
            Спайков Джавелин Тоувич
        2. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 10:51
          Цитата: Zaurbek
          Все так...только земля азербайджанская.

          Так не бывает, чтобы свою землю отдавали, а 25 лет после войны рассказывали что вот-вот ее "вернут".

          А все начинается с того, что азербайджанцы как таковые с таким названием появились в советское науке только во второй половине 30-х. До этого (да и сейчас зачастую) в качестве самоназвания использовался конфессиоэтноним - мусульмане, а язык назывался мусульманским. Т.е. конфессиональное превалировало над национальным, хотя, конечное, если какой-то язык можно назвать мусульманским, то это только арабский.

          Вот пример афиши начала 20 века оперы "Лейла и Меджнун", где указано, что опера дается на "мусульманском языке".
          ButchCassidy
        3. garnik (Garnik) Сегодня, 11:27
          Все так...только земля азербайджанская.

          Молодец так надо поддерживать своих единоверцев, даже не вникая в историю этого края.Пока наших единоверцев натравляют друг против друга. Все народы Северного Кавказа в случае войны России с турками ,примут сторону турок,кроме осетин ,надеюсь вы не принадлежите этому героическому народу ,хотя и у них есть имена как ваш ник.
          Извините за жесткую правду.
          garnik
        4. РУСС (Максим) Сегодня, 11:38
          Цитата: Zaurbek
          Все так...только земля азербайджанская.

          До 20 века такой нации как азербайджанец не было, а земля там принадлежит итальянцам , так как там ранее простиралась Римская империя laughing
          РУСС
    6. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 11:20
      "Напомним, в начале года президент Алиев заявил, что Ереван является «исторической землей» азербайджанцев, поэтому стратегической задачей республики является возвращение этого города." Судя по количеству азербайджанец-в в Москве, скоро и ей предъявят. Объявят исторической землей.
      zapfen
      1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:26
        О чем вы говорите? Уже давно https://azj.rus4all.ru/exclusive/20160512/7266325
        86.html

        Московский Кремль является сердцем и гордостью российской столицы. Начиная с XIII в. Кремль регулярно разрушался и строился заново. Символом возрождения кремлёвского строительства стало возведение стен белокаменного Кремля при великом князе Дмитрии Донском. Согласно сведениям азербайджанских историков, архитектором построенного в 1367-м году Московского Кремля был азербайджанец Алис Сюбхан оглу Керемли.
        ButchCassidy
    7. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:45
      Пока Азербайджан "готовится", Армения будет ОЧЕНЬ крепко держаться за Россию

      А Россия ничем помогать не будет. И дело даже не в том, что армяне оборзели по отношению к нам, правительство у них проамериканское и Путин заявил, что игр в старшего брата больше не будет. А дело в том, что Армения входит в ОДКБ, а Нагорный карабах - нет. И позиция России теперь мало чем отличается от позиции США - Россия не собирается разгребать чужие конфликты, ибо Россию обе стороны назовут виноватой во всём.
      Россия расчетливо использует чужие конфликты для влияния на элиты конфликтующих сторон. Избрали Пашиняна, который начал ставить Путину условия? Платите за свой выбор. В большой политике за всё нужно платить.
      Berkut24
  2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 09:44
    если попытаются, то "по зубам", при всём при этом, всё равно получат от 102-й военной базы
    Romario_Argo
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:46
      Там скорее база уедет в Россию.
      Вадим237
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 09:55
        ага, "уедут" (!!!) - ЗРБ С-300В4, 12 Миг-29... а ещё с Каспия ни чего не прилетит КРМБ, и с Моздока с Краснодаром ни каких подарочков типа отрк (48 ракет/залп), и с Ростова - Су-34 коих аш 36 единиц....
        Romario_Argo
        1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:23
          Азербайджан такой же союзнник и партнер , как и Армения.
          Zaurbek
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:50
      Оружие новое - это хорошо. Но солдат мотивированный - важнее. Армяне реально лучше воюют. Кстати история подтверждает - начнём перечислять со времён РИ маршалов и генералов с армянскими и азербайджанскими корнями - соотношение ооочень не в пользу Азербайджана.
      Серж Горелый
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:39
        Серж Горелый (Серж Горелый) : армяне реально лучше воюют. Кстати история подтверждает - начнём перечислять со времён РИ маршалов и генералов с армянскими и азербайджанскими корнями - соотношение ооочень не в пользу Азербайджана.

        Хотя если перечислить полководцев Александра Македонского с армянскими и азербайджанскими корнями - соотношение будет равное winked
        рич
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:23
          Да ладно? А Македонский в курсе был, кто такие азербайджанцы? Может он ещё украинцев знал?
          Серж Горелый
          1. рич (дмитрий) Сегодня, 11:41
            Украинцев он конечно не знал. А насчет армян и азербайджанцев - почитайте его мемуары:
            ...На кого оставить царство не представляю. Кругом одни воры и либералы. Из всех моих полководцев только двое нормальные - Ашот и Мамед....
            Александр Филиппович Македонский "Мои завоевания". wink

            P.S. смайлик в комментарии обозначает сарказм. кстати в предыдущем коменте он тоже стоит laughing
            рич
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:59
      Цитата: Romario_Argo
      если попытаются, то "по зубам", при всём при этом, всё равно получат от 102-й военной базы

      Россия за Карабах встревать не станет
      Александр романов
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:03
        Россия за Карабах встревать не станет

        ваша логика не совпадаем с мнениями нашего Ген.штаба, - "так давайте все вместе взорвём хрупкий мир в "закавказье"
        * проще раз дать по зубам, и ещё лет 25 будет мир
        Romario_Argo
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:20
          Цитата: Romario_Argo
          ваша логика не совпадаем с мнениями нашего Ген.штаба

          Даваите ссылку или цитату нашего ГШ,где они говорят,что встрянут за Карабах.
          Александр романов
    4. Fatoss (Fatow) Сегодня, 10:11
      Так Азербайджан не против армении воюет а с террористами на ее земле не законными вооруженными формированиями
      Fatoss
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:15
        посмотрим, что в Сирии, Турция с США нам преподнесут по Манбиджу и северу Ирака.....
        а как вариант, наша "ответка" будет в виде военной базы в Карабахе, по примеру Приднестровья
        Romario_Argo
      2. genisis Сегодня, 10:16
        Наверное поэтому Алиев заявляет, что стратегическая задача - возврат Еревана Азербайджану? Видимо там база «незаконных вооруженных формирований» )))
        genisis
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:45
    Баку готово "чиркнуть спичкой"... Ой не знаю, но не к добру это, не к добру...
    svp67
    1. mgero (Mher) Сегодня, 09:50
      A mojet para uje? Posmotrim kto iz kokogo testa ?
      mgero
  4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:47
    Вот проблему то нашли
    Александр романов
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 09:48
    Цитата: Горный стрелок
    Пока Азербайджан "готовится", Армения будет ОЧЕНЬ крепко держаться за Россию

    -------------------------
    Эти два "гордых" народа на учениях НАТО отлично уживаются почему-то.
    Altona
    1. genisis Сегодня, 09:50
      В Венгрии на учениях НАТО азербайджанец Рамиль Сафаров зарубил топором спящего армянского офицера. Это и есть ваше «отлично уживаются»?
      genisis
      1. farcop (Far Cop) Сегодня, 10:00
        Цитата: genisis
        зарубил топором спящего
        Каким топором?
        farcop
        1. genisis Сегодня, 10:10
          Самым обыкновенным, который смог купить в ближайшем супермаркете
          genisis
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:23
            значит , азербайджанцы воевать боятся. только спящих рубят. слова пусть говорят
            роман66
          2. farcop (Far Cop) Сегодня, 10:28
            Цитата: genisis
            Самым обыкновенным, который смог купить в ближайшем супермаркете
            Значит не томогавком? И не русским обыкновенным? Что приводит нас к выводу, было бы желание, а топор найдётся.
            farcop
            1. genisis Сегодня, 10:31
              Что, чёрт возьми, ты такое несёшь?
              genisis
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 09:52
    Цитата: genisis
    В Венгрии на учениях НАТО азербайджанец Рамиль Сафаров зарубил топором спящего армянского офицера. Это и есть ваше «уживаются мирно»?

    --------------------------
    Я в курсе, но ведь на учения они приезжают. Политическое руководство разногласий не озвучивает, демаршей не делает. Так что случай с топором у них канает как обычная бытовуха на почве личной неприязни.
    Altona
    1. genisis Сегодня, 09:57
      Мотив «случая с топором» на суде был озвучен, как месть за страдания от окупациии армянами Карабаха и за оскорбление национального флага Азербайджана. Ни о какой «бытовухе» речи не шло.
      genisis
      1. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 10:50
        В данном случае важнее , как его встретили -
        В 2006 году в Будапеште был приговорён венгерским судом к пожизненному тюремному заключению[3].
        31 августа 2012 года был передан Азербайджану для дальнейшего отбытия наказания[3], в тот же день был помилован указом президента Азербайджана Ильхама Алиева[4]. В Азербайджане Сафарова встретили как героя, он получил в подарок квартиру и был повышен до майора, с выплатой жалования за восемь лет, которые он провёл в заключении. Решение о передаче Рамиля Сафарова Азербайджану привело к разрыву дипломатических отношений между Арменией и Венгрией[3]. Освобождение и героизация Сафарова были осуждены многочисленными представителями международных организаций. Ильхам Алиев отверг эти обвинения как «необоснованные»[5][6].
        sivuch
  7. akunin (эд) Сегодня, 09:58
    эрдоган сильно влияет на алиева в этом вопросе тоже,если что то турция поддержит азербайджан , а вот готовы ли мы поддержать армению - вопрос(а надо ли?)армения и азербайджан члены одкб и возможность маневра исключена(придется садиться на одну лошадь)
    akunin
    1. genisis Сегодня, 10:00
      Когда это Азербайджан стал членом ОДКБ?
      genisis
      1. akunin (эд) Сегодня, 10:50
        Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 года,
        akunin
  8. Связист (Дмитри) Сегодня, 10:00
    Кишка тонка-это факт. . Не получиться ничего. Лишние жертвы . Обычная ля-ляшная песня Как бы ябы-да...
    Связист
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 10:03
    Цитата: genisis
    Мотив «случая с топором» на суде был озвучен, как месть за страдания от окупациии армянами Карабаха и за оскорбление национального флага Азербайджана. Ни о какой «бытовухе» речи не шло.

    --------------------------
    На суде были сделаны заявления частным лицом, оно не представляет позицию Азербайджана. Азербайджан не уполномачивал этого офицера рубить спящего армянина. Так что снова бытовуха с "политическими заявлениями". Конечно, этого персонажа вроде вернули в Азербайджан "досиживать", а его там чуть даже не наградили, но это другая история. Речь о том, что ни Алиев ни Саргсян же не говорят "на одном поле мои солдаты испражняться не сядут с ихними" на учениях НАТО. Ну а раз так, то все норм значит. В НАТО можно, в ОДКБ нельзя.
    Altona
    1. Fatoss (Fatow) Сегодня, 10:16
      так армения и на учениях НАТО часты гости так и дотации от ЕС получают не малые и кажется вы забыли где находится одна из самых больших посольств США? напомнить в АРМЕНИ !
      Fatoss
      1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 10:55
        Цитата: Fatoss
        так армения и на учениях НАТО часты гости так и дотации от ЕС получают не малые и кажется вы забыли где находится одна из самых больших посольств США? напомнить в АРМЕНИ !

        А проблема-то в чем? Россия в свое время вообще была не против вступить в НАТО.

        Гораздо большей проблемой, с моей точки зрения является снижение в российских вузах, в т.ч. военных квот для иностранных студентов. Эту нишу постепенно занимают западные вузы, а это не есть гуд.
        ButchCassidy
    2. genisis Сегодня, 10:19
      Сафарова повысили в звании, подарили квартиру, выплатили жалование за все годы, которые он провёл в венгерской тюрьме. То есть наградили за выполнение задания своего верховного командующего.
      genisis
  10. Сципион Африканский (Публий Корнелий Сципион Африканский) Сегодня, 10:12
    Поджечь Кавказ плохая затея, резня начнётся страшная.
    Вроде в Ереване ныне марионетка, и невольно задаётся вопрос - Кто поджигает фитиль? - если кукловод один.
    Зачем понятно, есть такой термин
    Кавказ мягкое подбрюшье России,
    но есть и другой вариант Иран, имеющий входящий в его состав Северный Азербайджан, с населением в несколько миллионов враждебно настроенным к Ирану, им ещё памятна жестокое подавление восстания Аятоллой Хомейни, получается дядя Сэм стравливает вассалов стреляя в двух зайцев, создавая зону дестабилизации и напряжённости у границ России и Ирана
    Сципион Африканский
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:52
      Цитата: Сципион Африканский
      им ещё памятна жестокое подавление восстания

      Кому памятно? Там сейчас и не знают кто такой Аятолла Хомейни... Если политики не раздувают ни кому ни чего не надо, не путайте миллионы с единицами амбициозных политиков, да еще и американских наверное...
      MPN
  11. Fatoss (Fatow) Сегодня, 10:13
    Ребят не кто с армение и с россией воевать не собирается просто Азербайджан проведет учения на своей территории
    Fatoss
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 10:20
    Цитата: Fatoss
    так армения и на учениях НАТО часты гости так и дотации от ЕС получают не малые и кажется вы забыли где находится одна из самых больших посольств США? напомнить в АРМЕНИ !

    ------------------------
    Почему я забыл? Ничего я не забыл. Я и говорю, что армяне и азербайджанцы в НАТО вместе на параде сидят. Вы читаете вообще, что я говорю, какую мысль провожу? США-мша, это я и без вас все знаю, кто там и че там. И что Карабах из себя представляет. Сам я в Баку служил. Сколько помню, и азербайджанцам и армянам всегда по ушам давали за гордость их неимоверную. Вот начинают мне заливать. Что те, что эти. Лаваш и пахлава.
    Altona
  13. Черный Джо (Амантай) Сегодня, 10:34
    25 лет готовности)
    Черный Джо
  14. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 10:46
    Цитата: Sefevi
    А почему слово " освободить" поставили в кавычки? Что, страна не имеет права ОСВОБОДИТЬ свою территорию, признанную ВСЕМИ ГОСУДАРСТВАМИ МИРА? И когда Гасанов "пообещал показать на параде 26 июня отечественный ракетно-артиллерийский комплекс «Щит»."? Я лично не встречал таких слов, хотя пристально слежу за тематикой, естественно. Типично проармянская статейка, что обычно для данного сайта. Я здесь уже давно, и до сих пор не встречал хотя бы нейтральную статью.

    Свою бывает земля, а "территория" у тех, кто кому эта земля не является Родиной, кто не готов за нее биться до последней капли крови, как это сделали и всегда будут делать армяне, непрерывно живущие в Ар.ц.ахе с незапамятных времен.
    Древнее называние Нагорного Карабаха - Арц.ах - это одна из провинций Великой Армении (190 г. до н.э. - 428 г. н.э.), которую древние греки называли Орхистена.
    ButchCassidy
    1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:59
      Фантазер однако а как древние греки называли ставрокерт и краснадарокерт а суси т.е Сочи ?
      Спайков Джавелин Тоувич
      1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:28
        Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
        Фантазер однако а как древние греки называли ставрокерт и краснадарокерт а суси т.е Сочи ?

        Да, нет. Это мнение которое является общепризнанным в исторической науке. Можете вполне себе почитать об этом в авторитетных энциклопедиях - Иранике и Британнике.
        ButchCassidy
  15. HMR333 (Владимир) Сегодня, 10:52
    и спрашивается нахрена делать подобные заявления? ?!
    HMR333
  16. Seal (Сергей Петрович) Сегодня, 10:57
    Цитата: MPN
    А воздух там чей?

    А в Косово, значит, по вашей версии албанский ?
    Seal
  17. vomag (сергей) Сегодня, 11:00
    Если смотреть трезво то Азербайджан это что? что это за государство?когда оно существовало?карты.. даты.. границы..в истории оно выражено ни как!это фантом как и шумерия-украина ...
    vomag
  18. ЗВС Сегодня, 11:13
    Азербайджан готов кинуть в горнило войны своих детей, чтобы от них остался лишь пепел.
    ЗВС
  19. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:28
    В Баку заявили о готовности «освободить» Карабах
    В перед, ждем, надеемся, ожидаем, главное не робеть перед действиями, а то ведь слова это слова.... hi
    Ну, кто кого перевоюет, у кого сильней инструмент (оружие)..... wink

    XXXIII
  20. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:50
    Видать, опять американцы понапускали муравьёв в труселя министра обороны Азербайджана. Вон как у него сразу всё зачесалось. Конечно, ему не сравниться с количеством муравьёв и тараканов в голове, которые бегают у Алиева. Тот аж Ереван вознамерился "вернуть".
    Вот и начинает прорисовываться халифат от моря до моря...
    Николай Фёдоров
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