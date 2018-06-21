Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Хейли пообещала разобраться с правозащитниками-«ренегатами»
Вашингтон может отказаться от сотрудничества с международной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) и другими подобными организациями, не поддержавшими американскую инициативу по реформированию Совета по правам человека ООН (СПЧ), передает РИА Новости заявление постпреда США Никки Хейли.
В направленном в адрес HRW письме Хейли подчеркивает, что позиция, занятая организацией, явилась «одной из причин выхода США из СПЧ».
Постпред отметила, что США хотели улучшить состав Совета и избавить его от «предвзятой антиизраильской повестки». Ранее среди представителей стран для изучения был распространен проект резолюции «об усилении СПЧ».
Никто никаких поправок к проекту до настоящего времени не представил. Исключением стали Россия, Китай, а также, как ни странно, письмо правозащитников, подписанное представителями 18 организаций. В этом письме содержался призыв ко всем странам, выступить против резолюции США и не включать ее текст в работу, сообщила Хейли.
Таким образом, HRW и подобные ей организации «стали на сторону Китая и России против США» в вопросе соблюдения прав человека, написала она.
По словам постпреда, США всё равно останутся лидерами в борьбе за права человека и будут рады сотрудничать с неправительственными организациями, которые разделяют эти цели. Но те, кто подрывает усилия США, в этот список не попадут.
После выхода Вашингтона из Совета пот правам человека, HRW назвала политику США однобокой, отметив, что Дональда Трампа «заботит только защита Израиля».
В руководстве организации также заявили, что знают об угрозах постпреда Хейли составить список тех, кто не поддерживает ее в ООН, однако не ожидали, что в ее список попадут независимые правозащитные организации.
Обвинять других в своих ошибках – обычная политика правителей, которые сами нарушают права человека, заметил по этому поводу исполнительный директор HRW Кеннет Рот.
В направленном в адрес HRW письме Хейли подчеркивает, что позиция, занятая организацией, явилась «одной из причин выхода США из СПЧ».
Постпред отметила, что США хотели улучшить состав Совета и избавить его от «предвзятой антиизраильской повестки». Ранее среди представителей стран для изучения был распространен проект резолюции «об усилении СПЧ».
Никто никаких поправок к проекту до настоящего времени не представил. Исключением стали Россия, Китай, а также, как ни странно, письмо правозащитников, подписанное представителями 18 организаций. В этом письме содержался призыв ко всем странам, выступить против резолюции США и не включать ее текст в работу, сообщила Хейли.
Таким образом, HRW и подобные ей организации «стали на сторону Китая и России против США» в вопросе соблюдения прав человека, написала она.
По словам постпреда, США всё равно останутся лидерами в борьбе за права человека и будут рады сотрудничать с неправительственными организациями, которые разделяют эти цели. Но те, кто подрывает усилия США, в этот список не попадут.
После выхода Вашингтона из Совета пот правам человека, HRW назвала политику США однобокой, отметив, что Дональда Трампа «заботит только защита Израиля».
В руководстве организации также заявили, что знают об угрозах постпреда Хейли составить список тех, кто не поддерживает ее в ООН, однако не ожидали, что в ее список попадут независимые правозащитные организации.
Обвинять других в своих ошибках – обычная политика правителей, которые сами нарушают права человека, заметил по этому поводу исполнительный директор HRW Кеннет Рот.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти