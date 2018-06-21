11:56 21 июня
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Хейли пообещала разобраться с правозащитниками-«ренегатами»

Вашингтон может отказаться от сотрудничества с международной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) и другими подобными организациями, не поддержавшими американскую инициативу по реформированию Совета по правам человека ООН (СПЧ), передает РИА Новости заявление постпреда США Никки Хейли.



В направленном в адрес HRW письме Хейли подчеркивает, что позиция, занятая организацией, явилась «одной из причин выхода США из СПЧ».


Постпред отметила, что США хотели улучшить состав Совета и избавить его от «предвзятой антиизраильской повестки». Ранее среди представителей стран для изучения был распространен проект резолюции «об усилении СПЧ».

Никто никаких поправок к проекту до настоящего времени не представил. Исключением стали Россия, Китай, а также, как ни странно, письмо правозащитников, подписанное представителями 18 организаций. В этом письме содержался призыв ко всем странам, выступить против резолюции США и не включать ее текст в работу, сообщила Хейли.

Таким образом, HRW и подобные ей организации «стали на сторону Китая и России против США» в вопросе соблюдения прав человека, написала она.

По словам постпреда, США всё равно останутся лидерами в борьбе за права человека и будут рады сотрудничать с неправительственными организациями, которые разделяют эти цели. Но те, кто подрывает усилия США, в этот список не попадут.

После выхода Вашингтона из Совета пот правам человека, HRW назвала политику США однобокой, отметив, что Дональда Трампа «заботит только защита Израиля».

В руководстве организации также заявили, что знают об угрозах постпреда Хейли составить список тех, кто не поддерживает ее в ООН, однако не ожидали, что в ее список попадут независимые правозащитные организации.

Обвинять других в своих ошибках – обычная политика правителей, которые сами нарушают права человека, заметил по этому поводу исполнительный директор HRW Кеннет Рот.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. rpek32 (Владимир) Сегодня, 10:38
    По словам постпреда, США всё равно останутся лидерами в борьбе за права человека

    Госпади у меня аж свобода и независимость с монитора потекла. Ну нельзя же так stop
    rpek32
    1. volodya (владимир) Сегодня, 10:42
      Цитата: rpek32
      По словам постпреда, США всё равно останутся лидерами в борьбе за права человека

      Госпади у меня аж свобода и независимость с монитора потекла. Ну нельзя же так stop
      volodya
      1. Например Сегодня, 10:51
        СПЧ и педерасты это одни и те же? У них одни и те же проблемы.
        Матрасов поддерживаю - не стоит кормить и содержать обиженных.
        Все эти советы по факту попрошайки и решения свои выносят в зависимости от желания спонсора.
        Например
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:36
        Хейли:
        ...США всё равно останутся лидерами в борьбе за права человека...

        Меринские борцуны не угомонятся - будут бороться пока не останется никого, кому эти права вообще нужны были бы.
        Андрей К
    2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:54
      Цитата: rpek32
      Госпади у меня аж свобода и независимость с монитора потекла. Ну нельзя же так

      Замироточил!!!
      Masya Masya
    3. MPN (Павел) Сегодня, 10:57
      отметив, что Дональда Трампа «заботит только защита Израиля»
      Правую рука на БВ ей он там угли и ворошит, а как же, если они беспредел творят в разрез с СПЧ , значит кто то не прав, догадаться не сложно, весь мир не прав...
      MPN
    4. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:33
      А Вы ее спиртиком, спиртиком. Не дай Бог заразиться....
      Topotun
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:39
    Кто не с америкой, тот против америки. Весь смысл существования матрасии во все времена.
    Egorovich
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:54
      После выхода Вашингтона из Совета пот правам человека, HRW назвала политику США однобокой, отметив, что Дональда Трампа «заботит только защита Израиля».

      Так вот оказывается, какой на самом деле их знаменитый "железный купол" recourse
      рич
    2. AID.S Сегодня, 11:56
      Цитата: Egorovich
      Кто не с америкой, тот против америки. Весь смысл существования матрасии во все времена.

      А у нас ее то не с нами, тот партнёр. Вот такое дзюдо.
      AID.S
  3. farcop (Far Cop) Сегодня, 10:41
    Повторюсь:
    Цитата: farcop
    И ещё интересней:

    В Международный день беженцев Организация Объединенных Наций публикует следующие номера:
    5,6 миллиона сирийских беженцев нашли убежище в соседних странах.
    6,2 миллиона сирийских жителей были перемещены и нашли убежище в других местах в Сирии.
    650 000 беженцев бежали из Бирмы.

    И им и антисемитам только до Израиля и дело.

    Права Никки Хейли, тысячу раз права.
    farcop
    1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 10:49
      Когнитивный диссонанс не мучает? Детям песочнице втирайте эту шляпу а не на этом ресурсе. Матрасия устроила Хатынь, развал, пепелище иикризис в Ливии, Ираке, Сирии, т.д. и теперь обижается - почему это ВЕСЬ МИР решил не заметить её "защиточеловеческих" усилий)))?
      Сармат Саныч
      1. farcop (Far Cop) Сегодня, 10:56
        Цитата: Сармат Саныч
        Когнитивный диссонанс не мучает?
        Кого? Россию? Вот 22 Июня, когда про «Вывод ограниченной группы российских войск с территории республики Молдова» говорить будут тогда и посмотрим, лицемерный вы наш.
        farcop
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 11:12
          Скажут вывести. Не проблема, не в первый раз. Мы откажемся, так как возможности это сделать нет. Мало того, молдаване сами бояться такого вывода. И передачи Приднестровью арсенала с двадцати одной тысячей тонн боеприпасов. Которые нельзя ни вывезти, ни уничтожить на месте.
          Лопатов
          1. farcop (Far Cop) Сегодня, 11:33
            Цитата: Лопатов
            Скажут вывести. Не проблема, не в первый раз.
            А вот и ответ. значит Когнитивный диссонанс не мучает. Спасибо.
            farcop
        2. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 11:47
          Слив засчитан, товарищ фаркоп. И не пригорайте так, на всю ветку запах laughing. Кстати, что насчёт Хатыни, развала и пепелища, устроенного полосатоухими в Ливии, Ираке, Сирии и десятках других мест планеты?
          Сармат Саныч
  4. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:46
    США хотели улучшить состав Совета и избавить его от «предвзятой антиизраильской повестки»

    и продвинуть, навязать « не предвзятую заизраильскую повестку»?
    Masya Masya
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:48
    То, что делают США это очень правильно.
    Конечно это они делают прежде всего в своих интересах, но тут в конечном итоге выигрывают все.

    Что Human Rights Watch, что СПЧ обвиняли и Россию и немало и Россия тогда выступала против лицемерия и предвзятости СПЧ и правозащитников.

    Сегодня товарищи из правительства России защищают СПЧ, так как речь о США и жалко, что они имеют очень короткую память, так как следующий раз, когда СПЧ напишет снова о России, то они будут говорить совершенно иначе.

    .HRW назвала политику США однобокой, отметив, что Дональда Трампа «заботит только защита Израиля».


    Глупости, просто Израиль и пункт 7,котрый создан только для Израиля просто отлично показывает предвзятость и лицемерие СПЧ.

    А Трамп, как уже всем известно, не только говорит, но и делает и поэтому СПЧ, Human Rights Watch привыкшие к тому, что могут делать все, что хотят - теперь пожинают плоды своей наглости и лицемерия.
    Tiras
    1. farcop (Far Cop) Сегодня, 10:51
      Цитата: Tiras
      СПЧ пожинают плоды своей наглости и лицемерия.
      И красавица на час раньше.
      farcop
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 11:07
      Цитата: Tiras
      То, что делают США это очень правильно.

      Адназначно.
      Во-первых, они вышли из СПЧ, США там не место.
      Во-вторых, в открытую признают распространение собственной системы узаконенной коррупции на международные организации. В том числе, т.н. "правозащитные"
      В-третьих, они в открытую признают то, что для них "борьба за права человека" является всего лишь средством решения задач в области международной политики
      В-четвёртых, они в открытую признают продажность всех этих "правозащитных организаций"

      Меньше лицемерия, и это хорошо. Проститутка теперь проститутка, а не "работница по организации досуга". А клиент теперь клиент, а не "спонсор международной правозащитной организации".
      А вообще американцам не стоит обижаться. Они сами последовательно, десятилетиями создавали эту систему, теперь она работает против них. Потому что кто-то заплатил больше.
      Лопатов
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 11:26
        Цитата: Лопатов
        Во-первых, они вышли из СПЧ, США там не место.


        Там никому не место.


        Цитата: Лопатов
        Во-вторых, в открытую признают распространение собственной системы узаконенной коррупции на международные организации. В том числе, т.н. "правозащитные"


        С чего это вдруг?


        Цитата: Лопатов
        В-третьих, они в открытую признают то, что для них "борьба за права человека" является всего лишь средством решения задач в области международной политики


        С чего это вдруг?


        Цитата: Лопатов
        В-четвёртых, они в открытую признают продажность всех этих "правозащитных организаций"


        Предвзятость. Да признают и наконец начинают с этим что-то делать, а не как некоторые страны, только болтать.

        Цитата: Лопатов
        Они сами последовательно, десятилетиями создавали эту систему, теперь она работает против них. Потому что кто-то заплатил больше.


        Что они там так последовательно создавали такого?
        Tiras
      2. dauria (Алексей) Сегодня, 11:31
        Меньше лицемерия, и это хорошо. Проститутка теперь проститутка,


        Но-но !!! Поаккуратнее надо, ведь её услугами иногда всем пользоваться приходится. И России в том числе. laughing Это ж политика, а в ней лицемерие - норма.
        dauria
  6. farcop (Far Cop) Сегодня, 10:53
    Кстати рядом, туточки:
    секретариат ООН зарегистрировал проект резолюции под названием «Вывод ограниченной группы российских войск с территории республики Молдова», и 22 июня Генеральная Ассамблея ООН должна будет ее обсудить.
    farcop
    1. Татьяна Сегодня, 11:13
      Цитата: farcop
      Кстати рядом, туточки:
      секретариат ООН зарегистрировал проект резолюции под названием «Вывод ограниченной группы российских войск с территории республики Молдова», и 22 июня Генеральная Ассамблея ООН должна будет ее обсудить.

      Пусть обсуждают!
      Дело не в Молдове, как таковой, а в поглощении Молдовы Румынией как плацдарма Пентагоновского НАТО против России! Это военно-политический проект США в национальных интересах США и американских транснациональных компаний!
      Татьяна
      1. farcop (Far Cop) Сегодня, 11:35
        Цитата: Татьяна
        Это военно-политический проект США в национальных интересах США и американских транснациональных компаний!
        Спасибо, мне уже ответили, что вас Когнитивный диссонанс не мучает.
        farcop
  7. Прутков (Козьма П) Сегодня, 11:01
    Цитата: farcop
    Кстати рядом, туточки:
    секретариат ООН зарегистрировал проект резолюции под названием «Вывод ограниченной группы российских войск с территории республики Молдова», и 22 июня Генеральная Ассамблея ООН должна будет ее обсудить.

    А США из Сирии свои войска уже вывели?
    Прутков
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:31
      Цитата: Прутков
      из Сирии


      А из германии?

      А из японии?

      А из Ирака?

      А из Афганистана?

      А из .... ?

      Зри в корень*

      hi
      Ванёк
    2. farcop (Far Cop) Сегодня, 11:37
      Цитата: Прутков
      А США из Сирии свои войска уже вывели?
      A Россия из Молдавии? Крыма? Сирии? Украины? Грузии? Японии? Адыгеи? Татарстана? Список велик.
      farcop
  8. Комментарий был удален.
  9. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:28
    США всё равно останутся лидерами в борьбе за права человека

    Ну кое в чём они преуспели...

    сша - страна с самым большим количеством заключённых.
    Ванёк
    1. farcop (Far Cop) Сегодня, 11:39
      Цитата: Ванёк
      США всё равно останутся лидерами в борьбе за права человека
      Ну кое в чём они преуспели...сша - страна с самым большим количеством заключённых.
      Осмелюсь доложить, что в год из Росии в США хотяп переехать 250000 чел, а из США в Росию и нетути.
      farcop
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:47
        Цитата: farcop
        хотяп переехать 250000 чел


        Да ради Бога!

        Цитата: farcop
        из США в Росию и нетути.


        А нам и не надо.

        У нас своих актёров и боксёров по большому счёту хватает.

        Один Кикабидзе чего стоит smile

        hi
        Ванёк
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