Вашингтон призывает Москву помочь в стабилизации ситуации в Афганистане

Соединенные Штаты желали бы, чтобы Россия увеличила свое участие в урегулировании ситуации в Афганистане. Такое желание выразила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.В частности, она заявила, что Россия должна оказывать как можно больше помощи законному правительству Афганистана и принимать активное участие в стабилизации обстановки в стране. США выразили желание, чтобы российская помощь привела к победе над террористами или хотя бы к вступлению их в переговоры. В США уверены, что от стабильного Афганистана выиграют все, в том числе и Россия.В то же время Уэллс весьма уклончиво ответила на вопрос журналистов о том, поставляет ли Россия оружие движению "Талибан" (запрещено в России). Она заявила, что официально Россия отрицает факт поставок оружия, но считает движение "Талибан" еще одной легитимной силой, способной вести борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в России).Напоминаем, что ранее Госдеп США неоднократно заявлял о якобы имевших место поставках Россией оружия талибам. При этом все обвинения оказались голословными, никаких доказательств предоставлено не было. Москва данные факты категорически отрицает.