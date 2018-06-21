11:54 21 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Вашингтон призывает Москву помочь в стабилизации ситуации в Афганистане

Соединенные Штаты желали бы, чтобы Россия увеличила свое участие в урегулировании ситуации в Афганистане. Такое желание выразила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Вашингтон призывает Москву помочь в стабилизации ситуации в Афганистане


В частности, она заявила, что Россия должна оказывать как можно больше помощи законному правительству Афганистана и принимать активное участие в стабилизации обстановки в стране. США выразили желание, чтобы российская помощь привела к победе над террористами или хотя бы к вступлению их в переговоры. В США уверены, что от стабильного Афганистана выиграют все, в том числе и Россия.


В то же время Уэллс весьма уклончиво ответила на вопрос журналистов о том, поставляет ли Россия оружие движению "Талибан" (запрещено в России). Она заявила, что официально Россия отрицает факт поставок оружия, но считает движение "Талибан" еще одной легитимной силой, способной вести борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в России).

Напоминаем, что ранее Госдеп США неоднократно заявлял о якобы имевших место поставках Россией оружия талибам. При этом все обвинения оказались голословными, никаких доказательств предоставлено не было. Москва данные факты категорически отрицает.

Использованы фотографии: http://orient.tm/
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 11:04
    Нет, спасибо! Загибайтесь в Афгане в одиночестве.
    электроОлег
    1. Logall (Александр) Сегодня, 11:06
      Замануха! Чистой воды... Решили чужими руками жар загребать... Они будут мак выращивать, а Россиюшка плантации от талибов охранять.
      Расходов нам подкинуть решили...
      В США уверены, что от стабильного Афганистана выиграют все, в том числе и Россия.
      От стабильного американского Афганистана? Ну-ну...
      Logall
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:14
        Цитата: Logall
        Замануха! Чистой воды... Решили чужими руками жар загребать... Они будут мак выращивать, а Россиюшка плантации от талибов охранять.
        Расходов нам подкинуть решили...

        Ну проще же все решается. Берите с БВ всех своих спецов, перевозите в Афганистан и наводите порядок... И там будет мир и здесь всех помирите... (это я к США обращаюсь Саша, а то подумаете smile )
        MPN
      2. роман66 (роман) Сегодня, 11:17
        надо помочь, этак. по-американски - пзрк повстанцам подбросить и нового "рембу" снять привет Саш hi
        роман66
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:46
          Опередил!
          Привет Роман soldier
          У меня тож на любую подобную просьбу от полосатых, реакция ОДНА!
          Подбросить их противнику боеприпасов и кое чего ЕЩЁ!
          rocket757
          1. роман66 (роман) Сегодня, 11:48
            привет! hi и вооружить марксистско-ленинской теорией!
            роман66
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:06
      Цитата: электроОлег
      Нет, спасибо! Загибайтесь в Афгане в одиночестве.

      Наворотили дел, а теперь за помощью к России.
      Венд
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 11:23
      урегулировать ситуацию в Афганистане могут только сами афганцы
      рич
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:27
        ричу
        В Афганистане умных попросту нет, там даже вменяемых нет. Умных, стали убивать на деньги США ещё до ввода туда СОВЕТСКОЙ АРМИИ. Там и сейчас отстреливают любого у кого заподозрят наличие мозга. Произошла обратная селекция.
        Нечто подобное американцы проводят на Украине.
        василий50
  2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:07
    все в лучших традициях штатов, посеять хаос, бурю... а разгребать это гуано позвать Россию... сами замутили, сами разгребайте...
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:21
      Масенька love вот, кто им поможет
      роман66
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:31
        Роман, hi , как же он им поможет? Он ведь за талибов воюет!
        Logall
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:34
          он за доброе дело всегда был - значит поможет
          роман66
          1. Logall (Александр) Сегодня, 11:52
            Ну если за доброе дело, то всяко против янки будет!
            Logall
        2. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:36
          Он воюет за тех, кто платит.
          Berkut24
      2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:35
        Роман love , как же он им поможет? belay это же не Голливуд... wink
        Masya Masya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:40
          весь мир - голливуд, снять кино про свободный и счастливый афган - и все поверят, что так и было
          роман66
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:43
      Цитата: Masya Masya
      сами замутили,


      - Ты чё, не врубаешься?! Там такой замес начался, мы эту канителю станем разгребать! Стрелок ворошиловский!
      Или вы может терпилами быть хотите, а? Я - нет!

      Бумер*

      Сами залезли сами пусть разгребают. Нам одного раза хватило.

      Марина hi
      Ванёк
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:49
        я бы сказал - и одного раза много было.... hi
        роман66
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:53
          Цитата: роман66
          я бы сказал


          А я бы сказал, что туда вообще не надо было заходить.

          Ни нам, ни им(сша).

          Только вот у сша не получится так красиво уйти. И 15 000 000 пар калош они афганцам не подкинут. И институты не построят.

          Роман hi
          Ванёк
  3. ЗВС Сегодня, 11:11
    Вашингтон пытается втянуть Россию в войну в Афганистане.
    Если руководство рФ пойдет на встречу этой просьбе, это будет огромная
    ошибка для страны и очередные погибшие российские люди в Афганистане.
    Пусть США выпутываются сами из того дерьма в которое они сами вляпались.
    ЗВС
  4. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 11:20
    Да-а, такого цинизма достойна только "исключительная" страна - в Сирии Россия враг, а вот в Афганистане должна участвовать в стабилизации обстановки, где США считают себя хозяевами, но только номинально и без нас там не могут навести порядок. Нам нужно сначала в Сирии навести порядок, а вы там помучайтесь, господа оккупанты.
    Anchonsha
  5. Pacifist (Виктор) Сегодня, 11:30
    Вот это наглость 100го уровня! Сначала порушили все что можно, нарастили наркотрафик, облажались по полной, а теперь "придите и разгребайте".
    Помнится у нас было как-то высказано одно замечательное предложение типа: Да, мы готовы, но при одном условии. Американцы приводят Афган в состояние в котором он находился после нашего ухода, выметаются оттуда и больше нелезут. Тогда мы готовы. В противном случае, хлебайте дерьмо сами.
    Pacifist
  6. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:35
    А как там с закупкой наших вертушек для правительственной армии Афганистана? Это в качестве детской проверки на вшивость.
    Berkut24
  7. лысова (владимир) Сегодня, 11:36
    Развели гадюшник, а прибираться должен кто то другой, но только не штаты. Куда не придут - после них разруха. Всё чужими руками - мы это уже там проходили и караваны из Пакистана подконтрольные США. Зачем нам грабли.
    лысова
  8. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:48
    Можно маковые поля изничтожить ковровым бомбометанием.
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня