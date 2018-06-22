Американский охотник нетрадиционной ориентации и классический русский медведь

США не будут следовать обязательствам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение года не вернется к полному выполнению соглашения, говорится в принятом Сенатом Конгресса США законопроекте о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. "В свете существенных нарушений ДРСМД Российской Федерацией США имеют правовые основания приостановить действие ДРСМД в полном объеме или частично до тех пор, пока РФ будет продолжать существенно нарушать положения ДРСМД".

"Если президент не подтвердит соответствующим комитетам Конгресса, что РФ вернулась к полному и поддающемся проверке соблюдению ДРСМД в течение одного года с момента вступления в силу настоящего закона, ограничения, установленные Статьей 6 ДРСМД, больше не будут обязательными для США в соответствии с законодательством США", — подчеркивается в законопроекте.

Отмечается, что Вашингтон "будет принимать меры, побуждающие РФ вернуться к соблюдению Договора". Согласно документу, в течение 120 дней после вступления в силу закона президент США должен будет представить доклад с перечнем лиц, ответственных за нарушение Договора Россией. Доклад должен быть открытым, но при этом может содержать засекреченные приложения.