Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Берлин обвинил Россию в новой кибератаке
Недавняя хакерская атака на предприятия в сфере энергетики, расположенные в различных регионах Германии, совершена под руководством Москвы, передает РИА Новости заявление шефа немецкой контрразведки (BfV) Ганс-Георга Маасена.
По словам Маасена, образ действия хакеров является одним из многочисленных доказательств, указывающих на «российское управление атакой». О каком «образе действия» идет речь, глава контрразведчиков пояснять не стал. Не привел он и каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения.
Кроме того, Маасен проигнорировал вопрос журналистов о количестве пострадавших от кибератаки компаний.
Ранее германские спецслужбы заявляли о серии хакерских атак, названных Berserk Bear (Медведь берсерк), на систему жизнеобеспечения страны. По их данным, были взломаны внутренние компьютерные системы нескольких компаний. Сообщалось также, что «атаки были взяты под контроль» федеральным ведомством по информационной безопасности.
В начале апреля органы госбезопасности США и Британии обнародовали отчет, в котором обвинили «прокремлевских» хакеров во взломе сетевого оборудования госведомств и интернет-провайдеров с целью похищения информации.
Москва отвергает подобные несостоятельные обвинения, отмечая, что западные спецслужбы не утруждают себя поиском хоть каких-то доказательств.
По словам Маасена, образ действия хакеров является одним из многочисленных доказательств, указывающих на «российское управление атакой». О каком «образе действия» идет речь, глава контрразведчиков пояснять не стал. Не привел он и каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения.
Кроме того, Маасен проигнорировал вопрос журналистов о количестве пострадавших от кибератаки компаний.
Ранее германские спецслужбы заявляли о серии хакерских атак, названных Berserk Bear (Медведь берсерк), на систему жизнеобеспечения страны. По их данным, были взломаны внутренние компьютерные системы нескольких компаний. Сообщалось также, что «атаки были взяты под контроль» федеральным ведомством по информационной безопасности.
В начале апреля органы госбезопасности США и Британии обнародовали отчет, в котором обвинили «прокремлевских» хакеров во взломе сетевого оборудования госведомств и интернет-провайдеров с целью похищения информации.
Москва отвергает подобные несостоятельные обвинения, отмечая, что западные спецслужбы не утруждают себя поиском хоть каких-то доказательств.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти