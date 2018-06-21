11:54 21 июня
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Берлин обвинил Россию в новой кибератаке

Недавняя хакерская атака на предприятия в сфере энергетики, расположенные в различных регионах Германии, совершена под руководством Москвы, передает РИА Новости заявление шефа немецкой контрразведки (BfV) Ганс-Георга Маасена.



По словам Маасена, образ действия хакеров является одним из многочисленных доказательств, указывающих на «российское управление атакой». О каком «образе действия» идет речь, глава контрразведчиков пояснять не стал. Не привел он и каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения.


Кроме того, Маасен проигнорировал вопрос журналистов о количестве пострадавших от кибератаки компаний.

Ранее германские спецслужбы заявляли о серии хакерских атак, названных Berserk Bear (Медведь берсерк), на систему жизнеобеспечения страны. По их данным, были взломаны внутренние компьютерные системы нескольких компаний. Сообщалось также, что «атаки были взяты под контроль» федеральным ведомством по информационной безопасности.

В начале апреля органы госбезопасности США и Британии обнародовали отчет, в котором обвинили «прокремлевских» хакеров во взломе сетевого оборудования госведомств и интернет-провайдеров с целью похищения информации.

Москва отвергает подобные несостоятельные обвинения, отмечая, что западные спецслужбы не утруждают себя поиском хоть каких-то доказательств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 11:22
    Ну если хакерская атака, то конечно же Россия! А кто же ещё? У нас во всех телевизорах страны уже встроенное программное обеспечение для...
    Наверное ребёнок пультом игрался.
    Logall
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 11:32
      На самом деле в Германии придушили Меркель, вот поэтому эта контра во главе разведки и пытается отвлечь внимание общественности, но как обычно крайние мы, будем ждать его ухода на пенсию и возможность почитать его мемуары. smile
      Неплохой
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:38
      Привет soldier
      Прикольно слышать подобное заявления от серьёзных, как бы людей бошей!
      Логически рассуждая, "берсерк" эт шо-то типично скандинавское ... шож они претензию не закатили тем же самым шведам???
      Я б на месте скандинавов на бошей обиделся по полной!!! Типа, как же так, союзнички их даж за умных, крутых, не считают!!!
      Типа, куда там "всяким тупым шведам" (цитата из Конан Дойль "Смог и малыш") на крутых бошей "чуму" компьютерную напустить!
      Ха-ха-ха!
      rocket757
  2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 11:24
    Когда же Россия начнет подавать иски за клевету? Или это не клевета? Почему такая пассивная позиция?
    zapfen
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:38
      Цитата: zapfen
      Когда же Россия начнет подавать иски за клевету? Или это не клевета? Почему такая пассивная позиция?

      Подавать иски кому? Где-то появился международный суд, внушающий доверие?
      Николай Фёдоров
      1. Дирижер Сегодня, 11:49
        Ну елки палки а Басманный то суд Вас чем не устроил?
        Дирижер
        1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:53
          Цитата: Дирижер
          Ну елки палки а Басманный то суд Вас чем не устроил?

          А есть-ли какой-либо смысл подавать на Германию в Басманный суд? Ведь решение Басманного суда может быть исполнено исключительно после взятия Рейхстага.
          Николай Фёдоров
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:42
      Ага, в Гаагу телегу накатать!
      Не стоит быть такими же иди-Ётами!
      Наверняка тот иди и Ёт свой троячёк (еврик-баксик) уже получил ... не стоит добавлять ему пиар-славы, а то в следующий парламент\бундестаг пройдёт наверняка!
      rocket757
  3. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:32
    Значит скоро и от британцев надо ждать очередных Скрипалей.... Мир продолжает катиться в пропасть.
    Topotun
  4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:37
    Германия и немцы едины в порыве поиска виноватых. Там до сих пор, даже на бытовом уровне, в ходу идея о немцах-*юберменшах* ну и о славянах-*недочеловеках*. Приходилось сталкиваться, встречал таких и среди переселенцев которые ещё большие немцы чем коренные.
    василий50
  5. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:39
    Что-то давненько мы Рейхстаг не брали...
    Николай Фёдоров
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:43
    Новая- старая песня о "главном"... wink бег по кругу какой-то...
    Masya Masya
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:43
    после тех зверств,которые творили немцы на нашей территории в годы ВОв,они не имеют никакого морального права что то говорить против России ещё как минимум 1000 лет...
    taiga2018
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