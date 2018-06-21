15:41 21 июня
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Германия и Франция запланировали создание новых систем вооружений

Германия и Франция подписали совместный меморандум о взаимопонимании относительно осуществления обоими государствами совместных программ разработки перспективного основного танка и перспективного боевого самолета. Подписи под документом 19 июня 2018 года поставили министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Германия и Франция запланировали создание новых систем вооружений


Программа Main Ground Combat System (MGCS) призвана создать новый основной танк на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc. Разработка под руководством немецкой стороны стартует в 2019 году, к 2024 году планируется сформировать тактико-технические требования к танку, а в середине "тридцатых" годов запланировано поступление новых танков в армии обоих государств.


Франция будет руководить программой по созданию перспективной авиационной боевой системы Future Combat Air System (FCAS), основой которой станет новый боевой самолет Next Generation Weapon System (NGWS). Работы над новой системой стартуют в конце 2018 года, к 2025 году планируется сформулировать концепцию новой системы, а поступление в войска запланировано на 2040 год.

По заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной системой с использованием искусственного интеллекта, включающую в себя элементы как пилотируемой, так и беспилотной техники, передает блог bmpd.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 43

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:51
    Да, Германия + Франция это сила, особенно когда у них МО - женского пола... Представляю новый, европейский танк с пеленальным столом, для новорожденных или боевой самолет, с отдельным помещением для кормления грудничков
    svp67
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:54
      Цитата: svp67
      Да, Германия + Франция это сила, особенно когда у них МО - женского пола... Представляю новый, европейский танк с пеленальным столом, для новорожденных или боевой самолет, с отдельным помещением для кормления грудничков

      Однако в отличии от некоторых занимаются перспективной техникой, а не новой формой для женщин в армии.
      MPN
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:03
        Цитата: MPN
        Однако в отличии от некоторых занимаются перспективной техникой, а не новой формой для женщин в армии.

        А от некоторых, это от каких? Поясните
        svp67
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:10
          Цитата: svp67
          А от некоторых, это от каких? Поясните
          От Украины
          MPN
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:21
            Цитата: MPN
            От Украины

            Ну у этих своя "крыша" есть, которая мало того, что "крышует", так и защищает и деньжат на оружие подбрасывает. Вон в следующем году порядка 200 000 000 долларов обещают, а это далеко не мало.
            svp67
            1. Например Сегодня, 13:17
              С кем воевать собрались немецко-французские "захватчики"? Междусобойчик? Так французы без боя сдадут Париж. Лишь бы круасан жевать не мешали.

              Не хотите немецко-французы американцам платить за вооружение? Вас поставят раком и заставят раскошелиться.

              Пустая затея.
              Например
    2. Curious (Victor) Сегодня, 12:06
      Фельдмаршал, и в Германии и во Франции есть отличные анимационные студии. И с созданием "вмиренеимеющиханалоговобразцов" они тоже отлично справятся.
      Curious
    3. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:28
      Цитата: svp67
      Да, Германия + Франция это сила, особенно когда у них МО - женского пола... Представляю новый, европейский танк с пеленальным столом, для новорожденных или боевой самолет, с отдельным помещением для кормления грудничков

      Не уместный сарказм..
      У них(Германи+ Франция) и старые танки очень даже, и самолеты не из последних.. .

      НасРать
  2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:56
    Подписи под документом 19 июня 2018 года поставили министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли

    прямо бабский заговор какой- то... lol
    Masya Masya
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:04
      Цитата: Masya Masya
      прямо бабский заговор какой- то...

      Да, что то видимо затевают...
      svp67
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:25
        svp67 (Сергей) Сегодня, 12:04 ↑
        Цитата: Masya Masya
        прямо бабский заговор какой- то...
        Да, что то видимо затевают...

        ... крокодилихи с крокодилом... laughing
        a.s.zzz888
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:28
          Цитата: a.s.zzz888
          ... крокодилихи с крокодилом...

          Ну что имеют...как то нормальные редко в министры обороны идут.
          svp67
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:32
            svp67 (Сергей) Сегодня, 12:28 ↑ Новый
            Цитата: a.s.zzz888
            ... крокодилихи с крокодилом...
            Ну что имеют...как то нормальные редко в министры обороны идут.

            ... таки да, цветущая гейропа, в смысле гниющая... bully
            a.s.zzz888
    2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:27
      Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:56
      Подписи под документом 19 июня 2018 года поставили министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли
      прямо бабский заговор какой- то... lol

      hi !
      ... походу с мужиками у них напряжёнка ... как в том анекдоте: - А где массы? А массы в поле... laughing
      a.s.zzz888
  3. saveall (Александр) Сегодня, 12:03
    Мда... Амазонки млин... Они и сами похоже не понимают до какого убожества и жалкости они дошли со своей толерантностью и всем этим феминизмом. Их предки - воинственные германцы и галлы наверное в гробах переворачиваются, узнав кто стоит во главе армий их потомков. Это ж надо так людям мозги промыть...
    saveall
    1. болот Сегодня, 12:15
      Цитата: saveall
      . Амазонки млин...

      Это Валькирии.
      А по существу если они финансовыми вопросами занимаются и следят за расходованием каждого евроцента на оборону,почему МО не может быть женщиной.Это не начальник же ГЕН.ШТАБА.
      болот
      1. saveall (Александр) Сегодня, 12:25
        Т. е. министр обороны по вашему занимается только финансовыми вопросами что ли? Ну, как бы вам сказать то... Может стоит тогда переименовать министра обороны в бухгалтера обороны? Не? Как вы думаете? Ну или тогда уж вам надо окончательно определиться, то ли они валькирии - воинственные женщины, вершащие судьбы воинов на поле боя по повелению Одина, или же все те же пресловутые бухгалтера. Как то одно с другим не вяжется...
        saveall
        1. болот Сегодня, 12:29
          Цитата: saveall
          Т. е. министр обороны по вашему занимается только финансовыми вопросами что ли?

          А еще чем он занимается?Как выбить по более из бюджета денег,обосновать это.
          болот
          1. saveall (Александр) Сегодня, 12:54
            Хорошо... Начальник генштаба в чьем подчинении находится и чьи приказы будет исполнять в случае не дай Бог чего? Или он сам по себе вместе с генштабом, живет своей жизнью отдельно от МО?
            saveall
            1. болот Сегодня, 12:57
              Цитата: saveall
              Хорошо... Начальник генштаба в чьем подчинении находится и чьи приказы будет исполнять в случае не дай Бог чего? Или он сам по себе вместе с генштабом, живет своей жизнью отдельно от МО?

              Верховноглавнокомандующего а это должность Президентов или Королей,Монархов.
              Вот к примеру Фокленды.
              болот
              1. saveall (Александр) Сегодня, 13:22
                Генеральный штаб возглавляет начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации (далее - начальник Генерального штаба).
                Начальник Генерального штаба непосредственно подчиняется Министру обороны Российской Федерации и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Генеральный штаб.
                Руководство деятельностью Генерального штаба осуществляет Министр обороны Российской Федерации.
                "Положение о Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации"
                Вы просто издеваетесь что ли? Я вот понять не могу? То же самое примерно и в Германии, только там нет никакого ген. штаба, но функции министра обороны те же.
                Министерство обороны ФРГ является органом управления бундесвера. Перед ним стоят задачи не только финансирования...
                saveall
                1. болот Сегодня, 13:39
                  Цитата: saveall
                  Вы просто издеваетесь что ли?

                  Это нормальная практика во всем мире.
                  Еще скажите что Сердюков или Шойгу,могут командывать войсками.
                  болот
                  1. saveall (Александр) Сегодня, 13:51
                    Цитата: болот
                    Цитата: saveall
                    Вы просто издеваетесь что ли?

                    Это нормальная практика во всем мире.
                    Еще скажите что Сердюков или Шойгу,могут командывать войсками.

                    Что касается Сердюкова, то его за это и не любили в войсках, представляю что бы было, если бы он еще и бабой был. А что касается Шойгу... я даже не знаю... вопрос по-моему риторический. Конечно же только финансами он и занимается... Больше ж нечем заняться. lol
                    saveall
            2. Простой (Alexander) Сегодня, 13:35
              Цитата: saveall
              Хорошо... Начальник генштаба в чьем подчинении находится и чьи приказы будет исполнять в случае не дай Бог чего? Или он сам по себе вместе с генштабом, живет своей жизнью отдельно от МО?


              Во время военного положения все критические для того времени функции спадут с её хрупких плеч.
              Думаю и она возражать не будет.
              Простой
      2. Curious (Victor) Сегодня, 12:33
        Хомячкам понимание таких тонкостей недоступно и представить себе, что Министерство обороны - орган исполнительной власти, а не структура, управляющая непосредственно войсками, они не в состоянии. Для примера достаточно вспомнить Британию с ее Первым лордом адмиралтейства и первым морским лордом.
        Curious
        1. Комментарий был удален.
          1. Curious (Victor) Сегодня, 13:05
            А у Вас во Франции разве не так? Или Вы не патриот Франции?
            Curious
            1. saveall (Александр) Сегодня, 13:25
              В какой еще Хранции? Здешние мы...
              saveall
              1. Curious (Victor) Сегодня, 13:52
                А, так !Вы разведчик из Парыжу. Тогда понятно, не буду демаскировать.
                Curious
      3. Простой (Alexander) Сегодня, 13:29
        Цитата: болот
        А по существу если они финансовыми вопросами занимаются и следят за расходованием каждого евроцента на оборону,почему МО не может быть женщиной.Это не начальник же ГЕН.ШТАБА.


        Правильно.
        Баба в бугалтерии - не вижу причин для нонсенса.

        Хотя есть для подчинённых и обратная сторона медалии. laughing
        Простой
        1. болот Сегодня, 13:50
          Цитата: Простой
          Хотя есть для подчинённых и обратная сторона медалии

          Тяжело воровать придется что ли?
          болот
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:09
    основа успехов запада это конкуренция во всех сферах,когда побеждает самый достойный,но если для того,чтобы занять высокий пост достаточно быть женщиной,негром или существом с извращенной сексуальной ориентацией,то это начало упадка...
    taiga2018
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:17
      Нам ли переживать???
      Давайте им в ладоши хлопать и хвалить ...... нам сильная, зубастая, злая гейропа разве нужна???
      rocket757
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:21
        Цитата: rocket757
        хлопать и хвалить

        так это понятно,но ведь им не достаточно только у себя этот цирк устраивать,они стараются и нас в него поиграть...
        taiga2018
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:42
          Проблема, дам обижать как то не комильфо!
          Ладно, будем решать проблему по другому .... выпороть\отпороть и всех делов, лишь бы за проявление мазохизма, сей воспитательный процесс, но воспринимали!
          rocket757
  5. Xander (Александр) Сегодня, 12:19
    В каждом самолете на панели столик для маникюра а каска в комплекте с сушилкой для волос.В каждом танке трельяж ,солярий и у механика водителя педали с встроенным массажером для ног. Новое машинное масло должно создавать блеск и объем для волос а солярка годна для пилинга кожи.
    Xander
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:18
      А также с автопилотом, чтоб ногти красить laughing
      Генерал Песчаных Карьеров
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:23
    а в середине "тридцатых" годов запланировано поступление новых танков в армии обоих государств.

    ... к тому времени и у нас появится ЕЩЁ более современные танки чем "Армата", как в песне : "Нас не догонят!, нас не догонят!"... wink
    a.s.zzz888
  7. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:01
    Мужчина или женщина министр обороны - не имеет особого
    значения. Это административно-финансовая должность, а
    не военная. Достаточно просто быть умным человеком и толковым
    руководителем.
    А вот задача перед этими странам - особенно с самолетом - стоит
    непростая. Европа проспала 5-е поколение, и теперь надо разрабатывать
    сразу шестое. А это сложно без наработок технологий пятого.
    Логично было бы для Германии приобрести небольшое количество Ф-35,
    разобраться, как он устроен, особенно ПО и радар, и на его основе создать
    свой самолет, но уже с беспилотными возможностями.
    voyaka uh
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:23
      Достаточно просто быть умным человеком и толковым
      руководителем.

      Умным, чтоб при распиле бюджета делиться с нужными людьми))
      При этом надо быть старой бабой, содомитом, негром, арабом, а лучше всё вместе))
      Европа проспала 5-е поколение, и теперь надо разрабатывать
      сразу шестое.

      Сразу 98 поколение, чтоб наверняка laughing
      Генерал Песчаных Карьеров
  8. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:56
    Интересно, а как себя чувствуют на фоне этих двух куриц мужики в погонах, да еще с боевым опытом. Наверное плюются и матерятся по русски.
    Ros 56
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:07
      Дело даж не в языковом разнообразии! Думаю содержание фраз и конечно мысли у них одинаковые!
      rocket757
  9. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:12
    С новым танком проще, чем с самолетом:
    поставьте
    1) 140 мм пушку
    2) хороший круговой КАЗ,
    и все конкуренты напрягутся. wassat
    voyaka uh
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:36
      Не факт! Могут и рассмеяться, если это пугало будет на кажной кочке застревать и не шибко далеко от топливозаправщика отползать.
      Танк сложная техника, модернизация, не продумнная, может принести вред.
      rocket757
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