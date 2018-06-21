Германия и Франция запланировали создание новых систем вооружений

Германия и Франция подписали совместный меморандум о взаимопонимании относительно осуществления обоими государствами совместных программ разработки перспективного основного танка и перспективного боевого самолета. Подписи под документом 19 июня 2018 года поставили министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.Программа Main Ground Combat System (MGCS) призвана создать новый основной танк на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc. Разработка под руководством немецкой стороны стартует в 2019 году, к 2024 году планируется сформировать тактико-технические требования к танку, а в середине "тридцатых" годов запланировано поступление новых танков в армии обоих государств.Франция будет руководить программой по созданию перспективной авиационной боевой системы Future Combat Air System (FCAS), основой которой станет новый боевой самолет Next Generation Weapon System (NGWS). Работы над новой системой стартуют в конце 2018 года, к 2025 году планируется сформулировать концепцию новой системы, а поступление в войска запланировано на 2040 год.По заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной системой с использованием искусственного интеллекта, включающую в себя элементы как пилотируемой, так и беспилотной техники, передает блог bmpd.