15:43 21 июня
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Захарова - США: Хватит выгораживать Киев

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в запугивании «подчиненными России военными» наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины, передает РИА Новости.



В конце прошлой недели представитель Госдепа Хизер Науэрт снабдила своими «уточнениями» отчет наблюдателей ОБСЕ о ситуации в Донбассе. Пресс-служба миссии в своем аккаунте сообщила, что 14 июня шестеро патрульных были остановлены предупредительными выстрелами вооруженных людей в районе села Пикузы в 23 км от Мариуполя.


В отчете сказано, что члены патруля вышли из машины, чтобы рассмотреть на земле следы, оставленные, по их мнению, БМП. После этого они увидели в 50 метрах от своего автомобиля вооруженных людей, один из которых сделал несколько выстрелов в воздух. Наблюдатели расценили выстрелы как предупредительные и покинули указанный район.

Науэрт скопировала отчет на свою страничку и написала, что «подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать сотрудников мониторинговой миссии на востоке Украины».

Такого рода заявления Захарова назвала безответственными. По ее словам, это еще одна попытка представить Россию непосредственным участником внутриукраинского конфликта и обелить действия украинских властей, саботирующих выполнение минских договоренностей.

Она посоветовала американским официальным лицам более «ответственно и профессионально» подходить к публичным заявлениям, а также призвала администрацию США оказать воздействие на Киев, чтобы тот всё же приступил к выполнению соглашений по Донбассу.

Напомним, Киев постоянно обвиняет Россию в поддержке ДНР и ЛНР, а также в непосредственном участии ее войск в боевых действиях на востоке страны. Москва в свою очередь заявляет, что не является ни участником вовнутриукраинского конфликта, ни субъектом минских договоренностей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:17
    я конечно понимаю,что у Захаровой работа такая призывать и высказывать озабоченность,но надеюсь она и весь наш МИД понимают,что это всё бесполезно...
    taiga2018
    1. Комментарий был удален.
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:23
        Цитата: rocket757
        это ИХ сук-к-кин сын!

        и чем он сволочнее,тем лучше для них...
        taiga2018
        1. volodya (владимир) Сегодня, 12:34
          Цитата: taiga2018
          Цитата: rocket757
          это ИХ сук-к-кин сын!

          и чем он сволочнее,тем лучше для них...

          Украина, в этом виде, проэкт США! Так как же они от него откажутся?
          volodya
          1. venik (Владимир) Сегодня, 13:56
            Цитата: volodya
            Украина, в этом виде, проэкт США! Так как же они от него откажутся?

            ======
            УЖЕ "отказываются" - "ПРОЕКТ" - оказался "неудачный" !!!!! request
            venik
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:43
          К сожалению для нас и народов укропии это хужее!
          rocket757
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:17
    В конце прошлой недели представитель Госдепа Хизер Науэрт снабдила своими «уточнениями» отчет наблюдателей ОБСЕ о ситуации в Донбассе.

    ... не отличаются умом, друг от друга, все эти говорящие головы мерикакосов... bully врут - как по-накатанной.. angry
    a.s.zzz888
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:29
      Наблюдатели расценили выстрелы как предупредительные и покинули указанный район.
      Могли бы расценить и как приветственные залпы, или салют в их честь. Кто же виноват, что они любой шорох как приглашение в туалет расценивают?
      MPN
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:35
        MPN (Павел) Сегодня, 12:29 ↑ Новый
        Наблюдатели расценили выстрелы как предупредительные и покинули указанный район.Могли бы расценить и как приветственные залпы, или салют в их честь.

        ... им выгодно представить всё в таком виде...иначе лишат говорящую головёнку зарплаты и пустят на панель... bully
        a.s.zzz888
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:36
          Цитата: a.s.zzz888
          и пустят на панель...

          Если она там будет чего то стоить... winked
          MPN
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:20
    Она посоветовала американским официальным лицам более «ответственно и профессионально»

    где же им взять ответственность и профессионализм? нету их у них, от слова совсем...
    Masya Masya
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:25
    Науэрт скопировала отчет на свою страничку и написала, что «подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать сотрудников мониторинговой миссии на востоке Украины».
    Ну так пора и нам называть вещи своими именами и что бы не случилось на Украины писать, что "подчиненная США и ЕС украинская власть...."
    svp67
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:30
      svp67 (Сергей) Сегодня, 12:25 Новый
      Науэрт скопировала отчет на свою страничку и написала, что «подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать сотрудников мониторинговой миссии на востоке Украины». Ну так пора и нам называть вещи своими именами и что бы не случилось на Украины писать, что "подчиненная США и ЕС украинская власть...."

      ... мы все ещё пытаемся доказывать фактами, говорить о фактах... действительно пора откинуть эту никому не нужную дипломатию - и посылать их одним курсом... bully
      a.s.zzz888
  5. demo (Ван) Сегодня, 12:27
    Для начала надо России, прежде всего самой, определиться "кто есть кто".
    Пока руководство РФ не назовет вещи своими именами, пока не будут организован Трибунал по совершенным преступлениям, пока не будет прекращена любая выгодная для Украины торговля, до этих пор все будет как прежде. И Захаровой не стоит выступать с такими половинчатыми заявлениями.
    А так как этого не случиться, по причине наличия ХПП, то и вообще стоит заткнуться.
    Мне Путин напоминает Иисуса Христа.
    Только тот шел на Голгофу час-другой.
    И три дня умирал на кресте.
    А наш бредет уже 18 лет.
    И сам оплеванный-затоптанный, и страну за собой тянет.
    Осточертело.
    demo
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:35
      Цитата: demo
      А наш бредет уже 18 лет.
      И сам оплеванный-затоптанный, и страну за собой тянет.
      Осточертело.

      Какая у него мотивация?
      Я думаю, что мужество и ответственность.
      Вы бы справились с таким объемом работы и интенсивностью?
      Тогда выдвигайтесь, так и быть выберем вас в президенты.
      Это при ебн Россия была оплеванной и как падшая женщина после групповухеи. Сложно, против России ведется откровенная гибридная война.
      На соседней ветке статья Ищенко, как отличить врага от друга. Полностью с ним согласен, особенно про радикалов-ограниченность мышления толкает к радикализму, что мы и наблюдаем у соседей.
      Балу
  6. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 12:36
    Хуже всего, когда в МИД работают дети дипломатов .( только и каркают, а делов нету)
    андрсон
  7. Леший1975 Сегодня, 12:55
    "По ее словам, это еще одна попытка представить Россию непосредственным участником внутриукраинского конфликта и обелить действия украинских властей, саботирующих выполнение минских договоренностей."

    А ВЫ, МОИ СОГРАЖДАНЕ, все отдаете себе отчет о вовлеченности РФ в дела Украины? Мое мнение, ДА мы участники, да еще какие. А кстати, какие и на чьей стороне? Вот только конфликт к внутри украинскому, на мой взгляд, ни какого отношения не имеет. И в "вся в белом" РФ вряд ли выглядит. Давайте не будем судить по словам, а по делам постараемся. (перепечатка, пишет soc_donbass ):

    ПОЧЕМУ ПУТИН ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ,
    А С ДОНБАССОМ ИГРАЕТ, КАК КОШКА С ЗАГНАННОЙ МЫШКОЙ?
    Многим, особенно нормальным людям ответ на этот вопрос не даёт покоя. В голове не укладывается: ведь украинская хунта перестала скрывать своё враждебное отношение к России сразу же после госпереворота в Киеве зимой 2014-го года. Теперь представители новой Украины на все лады склоняют имя России во всех забегаловках и подворотнях, называя Россию не иначе, как агрессором и врагом номер один.
    А в это время Путин и его подручные увеличивают капитализацию украинских филиалов своих банков и наращивают торговый оборот с Украиной. Что-то тут не так.
    Конечно, если допустить мысль, что Путин завербован западными спецслужбами, всё становится на свои места. Но западные кураторы вряд ли позволили своему резиденту действовать так топорно и наглядно – открыто субсидировать своих якобы врагов. Что Путин агент, сомнений не вызывает. Но тут что-то ещё.
    И вот ответ находится совершенно случайно. Кто-то потрудился и накопал в сети, кому принадлежат некоторые украинские предприятия. Итак, смотрим:

    Запорожсталь - 48% принадлежит пулу российских инвесторов. Финансирование пакета предоставил Внешэкономбанк (Россия).

    Южный ГОК - 50% принадлежит Евразу (Роман Абрамович).

    "Индустриальный союз Донбасса" - меткомбинат и коксохимический завод в Алчевске, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского - 50%+2 акции ИСД купила группа инвесторов во главе с Александром Катуниным. Сделку финансировал Внешэкономбанк.

    Днепропетровский метзавод им. Петровского, "Баглейкокс" (Днепропетровская область) и ГОК "Сухая балка" - свыше 90% акций принадлежат Роману Абрамовичу (основной бенефициар Евраза).

    Днепродзержинский коксохимический завод - 93% акций принадлежат ему же.

    Полтавский ГОК - 40,19% принадлежат российской группе VS Energy (Евгений Гинер, Александр Бабаков, Михаил Воеводин). За них идет борьба в суде но на доходы не влияет.

    Донецксталь - принадлежит российскому буржую Виктору Нусенкису (родился в Донецке).

    Днепроспецсталь - принадлежит российскому буржую Александру Бабакову (VS Energy) в партнерстве с нам хорошо знакомым Игорем Валерьевичем Каломойским (Приват).

    Харьковский Тракторный завод - принадлежит российскому буржую Олегу Дерипаске. Выпускает танки и оружие для АТО.

    Донецкий электрометаллургический завод - принадлежит российскому буржую Игорю Зюзину (Мечел).

    Лисичанский НПЗ + 141 АЗС - принадлежит Роснефти.

    Киевстар - принадлежит российскому Вымпелкому (докопался до дона Пэдро Авена).

    МТС Украина - логично принадлежит МТС Россия (Вальдэмар Евтушенков). В 2016 году продал британскому Vodafone.

    Николаевский глиноземный завод - принадлежит российскому Русалу (Олег Дерипаска и любитель нехороших девочек в Куршавелях - Миша Прохоров).

    Regal petroleum - принадлежит российской Альфа груп (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев).

    Карпатнефтехим - принадлежит российскому Лукойлу (Вагит Алекперов, Леонид Федун).

    Сбербанк России - логично принадлежит Сбербанк России (Центробанк России владеет 50%+1 акция. Председательствуэ Герман Греф).

    Проминвестбанк принадлежит Внешэкономбанку.

    Энергомашспецсталь - принадлежит Росатому.

    Турбоатом - с понтом в 14 году выставлен на приватизацию, но заинтересовались им только три покупателя и все три - российские.

    Также гражданам России принадлежат торговые бренды Carlo Pazolini, O`stin, Vitek, Scarlett. Торговые сети Спортмастер, Якитория, Евразия, Планета суши, Желтое море, Фаберлик и еще около 9000 украинских предприятий.

    В этом списке всё прекрасно. И форма, и содержание, и исподнее. Хотелось бы сделать небольшое дополнение. Так сказать, штрих к портрету. В списке часто упоминается российский Внешэкономбанк. На Украине его филиал носит название Проминвестбанк. До кризиса 2009 года этот банк был ведущим банком Украины. Даже Профсоюз держал свои счета в Проминвесте. Его же первым и обрушили. Поднялась паника: как так, Проминвест – это же глыба! Кое как его реанимировали, но в лидеры он уже не вернулся. Но это всё древняя история. А вот новейшая: когда началась война, на оба других российских банка обрушились полчища майдаунов. Они громили офисы Сбербанка и ВТБ. Но совсем случайно не замечали стоящего рядом Проминвестбанка (ПИБ), который, напомню, принадлежит Внешэкономбанку (ВЭБ) РФ.

    Российский ВЭБ купил украинский ПИБ в 2009 году. В том же 2009 году ВЭБ, чтобы избежать банкротства ПИБ, влил в него 5 млрд грн. В 2013 году была проведена докапитализация на 2,92 млрд грн – до 9,15 млрд грн. В 2014 году банк уменьшил уставной капитал на 933 млн грн, однако в 2015 г. под давлением двух лет масштабных убытков, на фоне войны в Донбассе и экономического кризиса в стране, влил в капитал 10,8 млрд грн. Если перевести гривны в более понятные доллары, получается, что российский ВЭБ влил в украинский ПИБ:

    В 2009 году $1 млрд;

    В 2013 году $ 1,1 млрд;

    В 2015 году $ 0,5 млрд.

    Если учесть, что ВЭБ на 100% принадлежит Российской федерации, значит можно смело предположить, что Украине все эти миллиарды заплатили дорогое россияне. За что великие украинцы и остальные шумеры были им глубоко благодарны.

    Страна должна знать своих героев:

    Председатель наблюдательного совета ВЭБ — Дмитрий Анатольевич Медведев, Председатель Правительства РФ. В составе Наблюдательного совета: Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Андрей Белоусов, Максим Орешкин и Игорь Шувалов. Председатель банка — Игорь Иванович Шувалов. "

    А почему не в белом РФ? А на чьей мы стороне? И не напоминает ли поведение РФ поведение "порядочной женщины", той которая и тому и тому. Не на словах, по тв шоу, а опять же по делам: (источник Свободная Пресса) Двойственность позиции Москвы в отношении Киева не перестает удивлять. На четвертый год гражданской войны в Донбассе поставки российских комплектующих для изготовления и ремонта оружия и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему продолжаются бесперебойно. Об этом стало известно из статьи -расследования «Импортозамещение по-новому», опубликованной украинскими журналистами из программы «Схема».

    Согласно этому материалу, киевская компания «Вертолсервис» выиграла в феврале 2018 года тендер на поставки лопастей несущих винтов для вертолетов, которые ремонтирует завод «Авиакон» (город Конотоп). Речь идет, в том числе, и о военных вертолетах для ВСУ и украинской Национальной гвардии. Проблема в том, что Украина никогда не производила и до сих пор не в состоянии самостоятельно производить вертолетные лопасти. Зато их исправно изготавливает Россия. А именно - «Улан-Удэнский лопастной завод» (УУЛЗ). Последний входит в холдинг «Вертолеты России», составную часть госкорпорации «Ростех»"

    Сразу СПЕЦИАЛЬНО указываю для почитателей талантов и порядочности ВВП. Или опровергайте с приведением своих источников, и тогда у нас будет дискуссия. Или не пишите, что источники вас не устраивают.
    Леший1975
    1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:09
      Председатель наблюдательного совета ВЭБ — Дмитрий Анатольевич Медведев, Председатель Правительства РФ. В составе Наблюдательного совета: Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Андрей Белоусов, Максим Орешкин и Игорь Шувалов. Председатель банка — Игорь Иванович Шувалов. "

      А что,вышеуказанным товарищам больше нечем заняться на основной работе, по совместительству подрабатывают в ВЭБе, неужели такая маленькая зарплата на основном месте,что на жизнь не хватает? Сочувствую бедненьким, все в труде, все в заботах о нашем народишке.
      Ros 56
  8. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:02
    Мария, а что вы хотели услышать от "Псаки ньюс", это же представители желтой прессы или по другому пресститутки.
    Ros 56
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