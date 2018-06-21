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Захарова - США: Хватит выгораживать Киев
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в запугивании «подчиненными России военными» наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины, передает РИА Новости.
В конце прошлой недели представитель Госдепа Хизер Науэрт снабдила своими «уточнениями» отчет наблюдателей ОБСЕ о ситуации в Донбассе. Пресс-служба миссии в своем аккаунте сообщила, что 14 июня шестеро патрульных были остановлены предупредительными выстрелами вооруженных людей в районе села Пикузы в 23 км от Мариуполя.
В отчете сказано, что члены патруля вышли из машины, чтобы рассмотреть на земле следы, оставленные, по их мнению, БМП. После этого они увидели в 50 метрах от своего автомобиля вооруженных людей, один из которых сделал несколько выстрелов в воздух. Наблюдатели расценили выстрелы как предупредительные и покинули указанный район.
Науэрт скопировала отчет на свою страничку и написала, что «подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать сотрудников мониторинговой миссии на востоке Украины».
Такого рода заявления Захарова назвала безответственными. По ее словам, это еще одна попытка представить Россию непосредственным участником внутриукраинского конфликта и обелить действия украинских властей, саботирующих выполнение минских договоренностей.
Она посоветовала американским официальным лицам более «ответственно и профессионально» подходить к публичным заявлениям, а также призвала администрацию США оказать воздействие на Киев, чтобы тот всё же приступил к выполнению соглашений по Донбассу.
Напомним, Киев постоянно обвиняет Россию в поддержке ДНР и ЛНР, а также в непосредственном участии ее войск в боевых действиях на востоке страны. Москва в свою очередь заявляет, что не является ни участником вовнутриукраинского конфликта, ни субъектом минских договоренностей.
В конце прошлой недели представитель Госдепа Хизер Науэрт снабдила своими «уточнениями» отчет наблюдателей ОБСЕ о ситуации в Донбассе. Пресс-служба миссии в своем аккаунте сообщила, что 14 июня шестеро патрульных были остановлены предупредительными выстрелами вооруженных людей в районе села Пикузы в 23 км от Мариуполя.
В отчете сказано, что члены патруля вышли из машины, чтобы рассмотреть на земле следы, оставленные, по их мнению, БМП. После этого они увидели в 50 метрах от своего автомобиля вооруженных людей, один из которых сделал несколько выстрелов в воздух. Наблюдатели расценили выстрелы как предупредительные и покинули указанный район.
Науэрт скопировала отчет на свою страничку и написала, что «подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать сотрудников мониторинговой миссии на востоке Украины».
Такого рода заявления Захарова назвала безответственными. По ее словам, это еще одна попытка представить Россию непосредственным участником внутриукраинского конфликта и обелить действия украинских властей, саботирующих выполнение минских договоренностей.
Она посоветовала американским официальным лицам более «ответственно и профессионально» подходить к публичным заявлениям, а также призвала администрацию США оказать воздействие на Киев, чтобы тот всё же приступил к выполнению соглашений по Донбассу.
Напомним, Киев постоянно обвиняет Россию в поддержке ДНР и ЛНР, а также в непосредственном участии ее войск в боевых действиях на востоке страны. Москва в свою очередь заявляет, что не является ни участником вовнутриукраинского конфликта, ни субъектом минских договоренностей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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