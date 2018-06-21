15:41 21 июня
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Новая РЛС кругового обзора "Каста 2-2" поступила в дивизию ПВО

Новая радиолокационная станция кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение подразделений Центрального военного округа, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе округа. Поставка новой техники прошла в рамках Гособоронзаказа, станция усилит контроль над воздушным пространством Самарской области.

Новая РЛС кругового обзора "Каста 2-2" поступила в дивизию ПВО


РЛС «Каста 2-2» – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах. Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «Стелс», а также движущиеся объекты на поверхности моря.


РЛС включает в себя аппаратную и антенную машины, основную и резервную электростанции, смонтированные на трех автомобилях повышенной проходимости (поступившая в ЦВО РЛС базируется на четырех). Имеет выносное рабочее место оператора, обеспечивающее управление РЛС, удаленное от нее на расстояние 300 м.

Конструкция станции устойчива к воздействию избыточного давления во фронте ударной волны, оснащена устройствами санитарной и индивидуальной вентиляции. Предусмотрена работа системы вентиляции в режиме рециркуляции без использования заборного воздуха.

Как заявили в пресс-службе округа, новая РЛС поступила на вооружение дивизии противовоздушной обороны, дислоцированной в регионе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:20
    ... хорошей работы новой станции.... а вот для чего афишировать метровыми буквами принадлежность военной техники?... непонятно request ... не параде всё же, полагаю... request
    a.s.zzz888
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:34
      Цитата: a.s.zzz888
      а вот для чего афишировать метровыми буквами принадлежность военной техники?... непонятно

      Мода сейчас такая, подчеркивать как бы личную информированность, типа мне можно верить... Ну а так бы посадить за разглашение, это всегда было военной тайной...
      MPN
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:37
        MPN (Павел) Сегодня, 12:34 Ну а так бы посадить за разглашение, это всегда было военной тайной...

        ... вот и я о том...
        a.s.zzz888
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:34
    "Каста 2-2" усилит возможности по контролю воздушного пространства, так как способна обнаруживать скрывающиеся боевые так называемые "стелс"-объекты.

    Обнаружить это конечно хорошо...но вот на какой дальности? what
    Допустим что на дальности в 20 км ...тогда у расчета зенитных ракет останется несколько секунд на поражение цели....а если она будет не одна...а если враг прорывается подобно израильским летунам на
    низких высотах и по складкам местности и с разных направлений...вариантов тут множество. what
    И главное сможет ли эта станция дасть устойчивое целеуказание средствам поражения этих целей? what
    Тот же ЛЕХА
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 12:44
      для этого ПВО должна быть эшелонированной, Каста лишь одно звено, узкоспециализированное, как я понял заточена именно под низколетящие цели -
      Пределы работы:
      По дальности, км 5 - 150
      По азимуту, градус 360
      По высоте, км до 6
      _Ugene_
      1. cenzor1966 (Александр) Сегодня, 14:03
        А высота антенны какая? Правило то простое....дальность обнаружения=корень из высоты антенны +корень из высоты цели
        cenzor1966
        1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 14:30
          Для увеличения рубежей обнаружения низколетящих целей, а также более эффективной работы в лесистой и горно-пересеченной местности предусмотрена работа с комплектом антенно-мачтовым (КАМ), установленным на высотной опоре высотой до 50 м.


          дальность обнаружения=корень из высоты антенны +корень из высоты цели
          умноженная примерно на 4
          Если взять h антенны 50м, h цели, например 20м, получим дальность обнаружения около 50 км. Для обнаружения КР очень не плохо (в идеальных условиях).
          _Ugene_
          1. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:12
            Надо не только обнаружить, но и распознать, и передавать в режиме реального времени на все боевые машины и солдат. Без этого - это игрушка.
            Imobile
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