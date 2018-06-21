15:43 21 июня
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Львовский мэр - Брюсселю: Возьмите ГТС Украины под своё управление

Глава городской администрации Львова Андрей Садовый, находясь с визитом в Брюсселе, сделал европейцам предложение по поводу будущего украинской газотранспортной системы. По словам Садового, европейцы пока «точно не знают, как им повлиять на строительство «Северного потока-2». И именно поэтому Львовский городской «голова» решил, что европейцам его предложение поможет окончательно определиться.

Во время встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Евросоюза Йоханнесом Ханом Садовый заявил, что Европейский союз мог бы перейти к управлению и эксплуатации украинской ГТС. По словам г-на Садового, это является вопросом национальной безопасности, и к решению проблемы Евросоюз в данном случае мог бы подключиться.

Львовский мэр - Брюсселю: Возьмите ГТС Украины под своё управление



Садовый:
В Европе никто не хочет идти против позиции официального Берлина, лоббирующего проект «Северный поток-2». Но нам нужно делать чёткие предложения европейцам, а не только просить или требовать.


Садовый, входящий в партию «Самопомощь» заявил, что эта оппозиционная политическая сила должна продвигать такие инициативы и в Киеве – уже сейчас, а не только в тот момент, когда «придёт к власти в стране».

Таким образом, начинается размен перед выборами. «Самопомощь» фактически предлагает Брюсселю сделать ставку именно на неё, а сама обязуется лоббировать проект по передаче газотранспортной системы Украины в руки европейских компаний. Начинается новая распродажа главных украинских активов.

Использованы фотографии: www.naftogaz.com
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Комментарии 19

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:36
    Львовский мэр - Брюсселю: Возьмите ГТС Украины под своё управление

    ... а оно им надо, это ржавьё дышащее на ладан?!... laughing
    a.s.zzz888
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:38
      Цитата: a.s.zzz888
      Львовский мэр - Брюсселю: Возьмите ГТС Украины под своё управление

      ... а оно им надо, это ржавьё дышащее на ладан?!... laughing
      Начинается новая распродажа главных украинских активов.
      это скорее - пассивов... Мало того, что ржавьё, так ещё и ненужное, после запусков различных "потоков".
      Logall
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:40
        Но нам нужно делать чёткие предложения европейцам, а не только просить или требовать

        Это переводчик безграмотный или этот мэр неточно выражается?
        Наверняка фраза должна звучать так:
        Нам нужно не только просить или требовать, а делать чёткие предложения европейцам

        laughing
        Shurik70
      2. MPN (Павел) Сегодня, 12:52
        Цитата: Logall
        это скорее - пассивов...

        Не скорее, а пассив и даже если возьмет кто то в свое управление, то украм только аренда земли светит и ни каких оплат по газу...
        MPN
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:38
        Какой лакомый кусок в виде металлолома убытки хотят подарить,т.е.отдать даром..
        Цитата: Logall
        Цитата: a.s.zzz888
        Львовский мэр - Брюсселю: Возьмите ГТС Украины под своё управление

        ... а оно им надо, это ржавьё дышащее на ладан?!... laughing
        Начинается новая распродажа главных украинских активов.
        это скорее - пассивов... Мало того, что ржавьё, так ещё и ненужное, после запусков различных "потоков".
        210окв
    2. Комментарий был удален.
    3. Чёрный Сегодня, 12:44
      Львовский мэр - Брюсселю: Возьмите ГТС Украины под своё управление
      Да да - берите...шумеры будут по нему львовский мусор в ЕС гнать laughing
      Чёрный
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:46
        Поросёнков и иже с ним, против есть! Это кормушка, одна из немногих!
        rocket757
    4. рич (дмитрий) Сегодня, 12:47
      По пустующей ГТС можно пустить в Европу горилку. Так сказать,прямые поставки от производителя laughing
      рич
    5. ioan-e (Борис) Сегодня, 12:58
      Цитата: a.s.zzz888
      Львовский мэр - Брюсселю: Возьмите ГТС Украины под своё управление

      ... а оно им надо, это ржавьё дышащее на ладан?!... laughing

      Хохлы сказали надо, значит надо! laughing
      ioan-e
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:36
    захотят у тебя и не спросят,торгуется он...
    taiga2018
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:38
    звучит как крик о помощи. Ограбили вас украинцы.Европа не стала ближе.А вот будущие поколения очень славненько хлебнут.Никто не будет ремонтировать вашу трухлявую трубу почти треть уже аварийна.К тому же перспективы не прибыльные у трубы.продолжайте скакать.Полёт нормальный.
    Heterocapsa
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:42
      Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:38 Новый
      звучит как крик о помощи. Ограбили вас украинцы.

      ... пусть по-тихой пилят - и на металл... кто больше и быстрее рванёт в свой карман... laughing
      a.s.zzz888
  4. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:47
    выглядит как- кушайте нас с потрохами!!! хохлы ещё не поняли, что уже съели и не поморщились...
    Masya Masya
  5. Vladimir Сегодня, 13:04
    Брусселю лучше мусорную свалку взять под свое управление,пользы то больше было бы.
    Vladimir
  6. anjey (Андрей) Сегодня, 13:19
    Как то мелко плавает львовянин,сразу бы предложил перенести европарламент в Киев-главную опору и защиту европы от страшного ВВП. ...
    anjey
  7. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 13:46
    Все равно кинут, что бы не на обещали ЕС.
    Ну не могут они по другому, последние 25 лет вся их жизнь строится исходя из этого, где бы и кого бы, ..............
    КАРЛСОН
  8. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:14
    Это же как надо не уважать себя и свой народ, чтобы предложить такое. Да не о чем с ними толковать и делов никаких не надо иметь. Правильно поляки про них придумали выражение - быдлота.
    Ros 56
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 14:23
    Напоминает классическое "купи кирпич". Кому нужна ржавая труба без газа? Вот ведь буквально голова Садовая. laughing laughing
    Altona
  10. 23424636 Сегодня, 15:15
    Садовой имеет нулевой рейтинг и никаких политических перспектив у него нет Хотя его неприязнь к Вальцману(Порошенко) и Гройсману ,опустившего его в мусорный коллапс ,дает шанс что Львовская область прокатит этого иудея(Вальцмана) на выборах в 2019 году.
    23424636
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