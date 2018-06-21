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Львовский мэр - Брюсселю: Возьмите ГТС Украины под своё управление
Глава городской администрации Львова Андрей Садовый, находясь с визитом в Брюсселе, сделал европейцам предложение по поводу будущего украинской газотранспортной системы. По словам Садового, европейцы пока «точно не знают, как им повлиять на строительство «Северного потока-2». И именно поэтому Львовский городской «голова» решил, что европейцам его предложение поможет окончательно определиться.
Во время встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Евросоюза Йоханнесом Ханом Садовый заявил, что Европейский союз мог бы перейти к управлению и эксплуатации украинской ГТС. По словам г-на Садового, это является вопросом национальной безопасности, и к решению проблемы Евросоюз в данном случае мог бы подключиться.
Садовый:
Садовый, входящий в партию «Самопомощь» заявил, что эта оппозиционная политическая сила должна продвигать такие инициативы и в Киеве – уже сейчас, а не только в тот момент, когда «придёт к власти в стране».
Таким образом, начинается размен перед выборами. «Самопомощь» фактически предлагает Брюсселю сделать ставку именно на неё, а сама обязуется лоббировать проект по передаче газотранспортной системы Украины в руки европейских компаний. Начинается новая распродажа главных украинских активов.
Во время встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Евросоюза Йоханнесом Ханом Садовый заявил, что Европейский союз мог бы перейти к управлению и эксплуатации украинской ГТС. По словам г-на Садового, это является вопросом национальной безопасности, и к решению проблемы Евросоюз в данном случае мог бы подключиться.
Садовый:
В Европе никто не хочет идти против позиции официального Берлина, лоббирующего проект «Северный поток-2». Но нам нужно делать чёткие предложения европейцам, а не только просить или требовать.
Садовый, входящий в партию «Самопомощь» заявил, что эта оппозиционная политическая сила должна продвигать такие инициативы и в Киеве – уже сейчас, а не только в тот момент, когда «придёт к власти в стране».
Таким образом, начинается размен перед выборами. «Самопомощь» фактически предлагает Брюсселю сделать ставку именно на неё, а сама обязуется лоббировать проект по передаче газотранспортной системы Украины в руки европейских компаний. Начинается новая распродажа главных украинских активов.
Использованы фотографии: www.naftogaz.com
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