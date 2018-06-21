15:39 21 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Турция объявила о введении дополнительных пошлин на американский импорт

В след за Европейским союзом, объявившем о введении ввозных пошлин на американские товары, о введении ограничительных мер на американский импорт сообщила Турция. По заявлению турецкого правительства, принято решение ввести дополнительные таможенные пошлины в отношении 22-х наименований американских товаров.

Турция объявила о введении дополнительных пошлин на американский импорт


Министр экономики турецкой республики Нихат Зейбекчи заявил, что из-за введенных США пошлин в отношении турецких товаров, Турция потеряла около 260 млн. долларов. Для компенсации полученных потерь республика вводит дополнительные таможенные пошлины общим объемом в $300 млн на американские товары. Ограничительные меры вводятся с 21 июня, список товаров, облагаемых дополнительными пошлинами, правительство Турции определит отдельно.


Нихат Зейбекчи добавил, что Турция пыталась уреулировать проблему путем переговоров, но США на диалог не пошли. США начали торговую войну со всем миром, добавил министр.

Напомним, что в конце марта США заявили о вводе в целях национальной безопасности ввозных пошлин на сталь в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.

На данный момент о введении дополнительных пошлин на американский импорт заявили ЕС и Россия. Ранее на действия Вашингтона ответил Пекин, уже установив пошлины на некоторые американские товары. В ближайшее время планируют ввести ограничительные меры в отношении американской продукции Индия, Мексика и ряд других стран.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:39
    Такого по-моему никогда не было. И Китай и Европа и Турция... И мы чуть-чуть. Интересно, как они будут выкручиваться?
    Muvka
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:43
      Американский экспорт становится редкостью. Скоро опять появятся фарцовщики с американскими джинсами и жевачкой.
      Такое чувство , что Трамп их крышует
      рич
      1. Чёрный Сегодня, 12:46
        По ходу в скором времени с США останутся могучие офшорные гиганты ну и лизоблюды типо украины , польши и прибалтов... wassat
        Чёрный
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:53
          так это и было заданием Путина полковнику Трампову .
          просто экспл
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:22
            так это и было заданием Путина полковнику Трампову .


            в тылу врага (с)
            консерватор
      2. болот Сегодня, 12:53
        Цитата: рич
        Американский экспорт становится редкостью

        Приветствую!
        К стати и на Казахстанский прокат и алюминий они ввели пошлины,даже не знаем как ответить ведь так такового американского экспорта нет.Только демпиговать .Лично мне по боку,ведь хозяева не простые же люди и счета имеют в офшорах.Может хладнокатанка да и трубный прокат на местном рынке подешевеет.
        болот
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:37
          ответить-то запросто - из порта своего выгнать нахрен
          роман66
          1. болот Сегодня, 13:40
            Цитата: роман66
            ответить-то запросто - из порта своего выгнать нахрен

            А их там нет,кроме инспекторов.
            болот
            1. роман66 (роман) Сегодня, 13:41
              вот и пусть валят, пока не нагадили
              роман66
              1. болот Сегодня, 13:47
                Цитата: роман66
                вот и пусть валят, пока не нагадили

                Чем нагадят?Будут шпалы что ли воровать с рельсами или пломбы с контейнеров срывать.
                болот
                1. роман66 (роман) Сегодня, 13:49
                  американцы, сэр, найдут где нагадить. нация такая
                  роман66
                  1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 15:00
                    не нация. Нации там нет. Сброд, было бы точнее.
                    электроОлег
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:56
      Цитата: Muvka
      Интересно, как они будут выкручиваться?

      А ни как. В торговых войнах выигрывает то государство, которое более сильное в военно-политическом аспекте. Вы думаете США не знали, что будет ответочка? Знали конечно. Когда англичане продавали в Китае опиум и другие свои товары беспошлинно, они тоже догадывались, что будет ответка от китайских властей. И чем это всё закончилось?- правильно, опиумными войнами.
      Проксима
      1. Stranger03 (Геннадий) Сегодня, 13:48
        Ну сейчас не тот случай, чтобы США начали реальную войну с Китаем. Пример с опиумными войнами не совсем уместен. А вот то, что к Китаю и ЕС присоединяются все новые и новые страны, означает, что заваривается не шуточная каша. И чем это в итоге закончится, одному богу известно.
        Stranger03
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:05
      Мы на 567 млн. ввели, это не чуть-чуть, а в два раза больше, чем Турция.
      Владыка Ситх
    4. alexmach (Александр) Сегодня, 13:35
      В смысле выкручиваться? Будут заменять импорт собственным производством, для того ведь все и делается.
      alexmach
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:38
        а они, по-моему. свою сталелитейку изрядно покоцали, на свое враз не перейдешь
        роман66
        1. alexmach (Александр) Сегодня, 13:40
          Так кто ж говорит про Враз.
          Ну возможно пока только "долю от пирога" сталелетейного потребовали. Но вообще про распад мира на несколько отдельных экономических зон говорят уже давненько.
          alexmach
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:39
    Турция объявила о введении дополнительных пошлин на американский импорт
    ... запопали мерикатосы, как кур в ощип... щипят их свои же союзнички со всех сторон... laughing
    a.s.zzz888
  3. MPN (Павел) Сегодня, 12:43
    Трам конечно рисковый парень, но тут погорячился...
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:40
      он, походу. только и делает. что горячится. уже хватит его чилями всякими и табасками кормить. пусть остынет
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:44
        hi Рома! Да пусть бесится, все есть чего посмотреть, а то футбол скоро кончится smile Шороху наводит и я даже бы сказал некоторых думать заставляет, включать мозги, а не задним местом стулья протирать. wink
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:48
          да кабы. в войнушку поиграть не затеял
          роман66
          1. MPN (Павел) Сегодня, 14:05
            Цитата: роман66
            да кабы. в войнушку поиграть не затеял

            Ну он конечно(в смысле, себе на уме), однако думаю не сумасшедший.
            MPN
  4. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:49
    Во, трамп замутил... торговая война шагает по миру...
    Masya Masya
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 13:33
    Турция потеряла около 260 млн. долларов. Для компенсации полученных потерь республика вводит дополнительные таможенные пошлины общим объемом в $300 млн на американские товары.


    Учитывая, что 300 миллионов это примерно из 8-9 миллиардов, то это не так уж много для того, чтобы создать много шума.
    Tiras
  6. Totah155 (Alex) Сегодня, 13:37
    Что там насчет Ф 35 слышно .... ?
    Quod licet Iovi, non licet bovi. Quod licet Iovi
    Totah155
  7. anjey (Андрей) Сегодня, 13:44
    С экономическими волками сша жить значит и по волчий им в ответ и выть .
    Сторицей им окупится их политика доминирования в мире....
    anjey
  8. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:45
    Нафик американские товары. Я уже давно не вижу что-то с надписью "Made in usa". Только Чайна, Россия и тд.
    Даже на моем айфоне нет такой надписи про юса))
    Так что идут американцы в пешее сексуальное путешествие))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 14:10
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Даже на моем айфоне нет такой надписи про юса))

      Там по другому написано
      Designed by Apple in California.
      Или у вас китайский клон ?

      Американские товары дороже, медленнее раскупаются, поэтому импортёры их меньше привозят
      Totah155
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:15
        Оригинал.
        Designed by Apple in California и Assembled in China написано, т.е. на китайском заводе из китайских, корейских и тайваньских комплектующих. Где тут юса?
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Totah155 (Alex) Сегодня, 14:24
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Где тут юса?

          Цитата: Totah155
          Американские товары дороже, медленнее раскупаются, поэтому импортёры их меньше привозят
          Totah155
        2. болот Сегодня, 14:30
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Где тут юса?

          А Операционка чья,можно в ответку и от винды отказаться.
          болот
          1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:32
            Винда сделана трудолюбивыми руками индусов и китайцев, да и русских немало.

            Где юса?
            З.ы. никогда за винду не платил, качал с торрентов.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. болот Сегодня, 14:36
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Винда сделана трудолюбивыми руками индусов и китайцев, да и русских немало.

              Зарплату кто им платит?
              болот
              1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:39
                Зарплату кто им платит?

                Если я выстругаю у себя в Луганске досточку и за это мне заплатит чувак из Зимбабве, эта досточка станет африканской?
                Генерал Песчаных Карьеров
                1. болот Сегодня, 14:42
                  Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                  Если я выстругаю у себя в Луганске досточку и за это мне заплатит чувак из Зимбабве, эта досточка станет африканской?

                  Почему бы и нет,если он вам свои чертежи предоставит и оплатит производство.
                  болот
            2. Tiras (Виктор) Сегодня, 14:36
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              З.ы. никогда за винду не платил, качал с торрентов


              Вы да, а компании?
              Компании платят и ещё как.
              Tiras
        3. Tiras (Виктор) Сегодня, 14:31
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Где тут юса?


          Патенты, право на производство итд принадлежит Apple, которая в США и которая от США никуда не денется и если эпл захочет, а учитывая что стоимость рабочей силы в Китае растёт, перенести производства в другие страны с недорогим производством.

          США тут в том, что деньги эпл крутятся в США, в том числе и поступают в виде налогов в США итд

          Китай тут просто площадка для производства не имеющая прав на продукцию.
          Tiras
          1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:36
            Ну какой же ты тугой, говорю же, айфон это китайчатина, собраный китайцами из китайских комплектующих. И ОС разработана китайцами и индусами. США только рулит процессом, ковыряет в носу и получает бабки. Всё.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 14:40
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Ну какой же ты тугой, говорю же, айфон это китайчатина, собраный китайцами из китайских комплектующих. И ОС разработана китайцами и индусами. США только рулит процессом, ковыряет в носу и получает бабки. Всё.


              Тугой это вы судя по всему.

              Посмеялся с того, что ОС разработана китайцами и индусами laughing


              Изучайте картинку и просвещайтесь wassat

              к примеру, элементы камеры производят в Австрии и Швейцарии, а защитные сапфировые стекла для iPhone создает завод «Монокристалл» в России. Всего при производстве различных компонентов для iPhone X участвуют более 50 компаний из почти десятка стран мира




              Tiras
              1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:57
                Китай и Корея в основном. ОС уже давно не пишут в сша, если не знал.
                В омерике в основном менеджеры, управленцы и другие упыри, все делает Азия. Ни одного узла, сделанного в сша в айфоне нет.
                Генерал Песчаных Карьеров
  9. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:39
    так весело наблюдать как все кто вводил санкции против России, теперь сами попали в эту историю.Ну и как вам? а вы думали в сторонке отсидеться? давайте хлобУчьте друг дружку.
    Heterocapsa
Картина дня