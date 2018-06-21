15:43 21 июня
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Дутерте объявил о начале модернизации армии. Россия поможет?

Президент Филиппин Родриго Дутерте утвердил пятилетний план военного ведомства по модернизации вооруженных сил, сообщает Коммерсантъ.



Всего на данный проект выделяется из бюджета 300 млрд. песо ($5,6 млрд.).


Как отметил представитель Минобороны Филиппин, приоритетной задачей является приобретение БЛА, патрульных самолетов, морских патрульных кораблей неатомной подводной лодки. Кроме того, около миллиарда долларов планируется потратить на покупку легких танков и вертолетов.

По словам научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, вопрос модернизации ВС страны назрел давно: уже долгое время Филиппины демонстрируют «полную техническую неспособность к обеспечению своих интересов» из-за отсутствия полноценной армии и флота.

Сегодня Филиппины отошли от традиционного союза с США и пытаются уравновесить влияние Вашингтона связями с Китаем. Однако закупка оружия в одной из этих стран может повлечь за собой ухудшение отношений с другой. Поэтому логичным шагом стало бы обращение к внерегиональным игрокам, то есть к России или Евросоюзу, считает эксперт.

По его словам, у России появились хорошие возможности предложить свои услуги и выйти на новый оружейный рынок. Этому может также поспособствовать сложная система регулирования экспорта вооружений в ЕС.

Напомним, в октябре 2017 года Манила подписала с Москвой соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ стал отправной точкой в развитии оборонных связей двух стран. Ранее Филиппины получали оружие из США. Проамериканская направленность политики руководства страны сохранилась до 2016 года, когда на пост президента был избран Родриго Дутерте, который начал диверсифицировать внешнюю политику.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:51
    поможет. Но, утром деньги, вечером стулья
    Hammerlock
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:54
      закупка оружия в одной из этих стран может повлечь за собой ухудшение отношений с другой. Поэтому логичным шагом стало бы обращение к внерегиональным игрокам

      Чушь. Ухудшение отношений с США будет не потому, что покупают у Китая, а потому, что НЕ покупают у США. Так что США по любому будут возмущаться "неверной жене"
      Ну а мы да. Конечно продадим.
      Shurik70
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 12:54
      пока Родриго Дутерте единственный, кто смог победить ИГ.
      Так, что его предложение весьма интересное
      рич
    3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:54
      Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:51 Новый
      поможет. Но, утром деньги, вечером стулья

      ... обязательно поможем, зачем упускать такую возможность ... или наоборот - Вечером деньги, утром стулья! laughing
      a.s.zzz888
      1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 13:19
        - Утром деньги вечером стулья.
        - А можно наоборот?
        - Можно, но деньги вперед.
        Hammerlock
    4. MPN (Павел) Сегодня, 12:57
      Цитата: Hammerlock
      поможет. Но, утром деньги, вечером стулья

      Они вроде мебель не собираются закупать. winked Оценим, на сколько выгодно присутствие нашей техники в регионе, может отсюда и компромисс будет... Так то в статье написано
      Всего на данный проект выделяется из бюджета 300 млрд. песо ($5,6 млрд.).
      MPN
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:07
        Цитата: MPN
        Цитата: Hammerlock
        утром деньги, вечером стулья

        Они вроде мебель не собираются закупать. winked

        Грустно видеть такую реакцию на классику :(
        Shurik70
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:18
          Цитата: Shurik70
          Грустно видеть такую реакцию на классику :(

          Не грустите! Классику читал, и реакция адекватная высказыванию на статью. Любой вопрос поставок крайнее время сопровождается данной классикой как , что то обязательное. Либо просто отметится? А поставки вооружения планируются и формируются отнюдь не по заповедям Ильфа и Петрова, а исходя из многих факторов в том числе и политической ситуации. При определенных условиях можем и бесплатно поставить. Так, что отношение к классике тут не при чем hi
          MPN
          1. Айрателинсион (Миша Голубев) Сегодня, 13:22
            Крайнее время... Доигрались...
            Айрателинсион
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:54
    Манила подписала с Москвой соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

    Хотелось бы видеть список поставляемых вооружений и их объем...
    Дутерте конечно хорош но вдруг ребятам из Лэнгли удастся убрать его также как Чавеса в результате хитроумной и коварной операции и тогда наше сотрудничество с Филлипинами накроется медным тазом...неопределенно и не устойчиво все это как то...все на одном человеке держится ...Дутерте.
    Тот же ЛЕХА
    1. donavi49 Сегодня, 13:11
      Там пару Камазов - калашей привезли. И их раскидали в основном по всяким милициям. Армия от них в итоге отмахалась - ибо им оно не нужно, у них логистика под 5,56 и 7,62 НАТО. Армия зато использует китайские АРоиды - которых более 5000 удалось практически даром получить.
      donavi49
  3. GibSoN Сегодня, 13:12
    Может для начала разобраться в экономических возможностях страны? А так же в том, от кого/чего зависят эти самые экономические возможности? А то на словах то все герои, но деньги из воздуха не все могут делать. Ну и касательно поставок вооружений из РФ.. Не вдавался в подробности, но вроде как существуют какие то санкции, затрагивающие поставки...
    GibSoN
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 13:24
      Не вдавался в подробности, но вроде как существуют какие то санкции, затрагивающие поставки...

      Чьи санкции? На какое вооружение? Где ссылки Билли?
      Hammerlock
  4. donavi49 Сегодня, 13:22
    Ну наконец дошло - что в стране где нет по факту противотанковых средств (М72 не в счет) = танки можно применять даже в городах сверхэффективно.

    В целом Марави вытащила пехота c помощью американских 105мм гаубиц и различных Бронко/Хьюи. И им повезло - что пехота у них довольно сильная и стойкая, плюс хорошо вооруженная.


    Насчет закупок:
    БЛА - Китай практически гарантировано, но может Израиль или ЕС, но там дороже, а вопрос денег острый.
    Патрульники - б/у на вторичке, Китай или Испания (CASA).
    ПСКРы - Китай или Индонезия (ибо с Индонезией уже связи налажены купили 2 десантных Тарлака).
    лодка - вторичка, ну или 636 может побороться.
    танки - вопрос. Им же захочется плавающий. Китай. В ЕС конские ценники. Возможно БМП-3 какие могут зацепится. Но по хорошему им надо хоть пару рот любого б/у. Хоть Т-62М, хоть 72ки. На случай - Марави 2.
    вертолеты - масса вариантов. У Китая опять же сильные позиции по легким и дешевым ударникам. Есть проверенные Ми-35 (и вторичка тоже). Есть универсалки в ЕС - но ценник.
    donavi49
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:29
      Видео конечно впечатляет... what гражданским сильно не повезло оказаться в зоне боевых действий...погибнуть там просто так ...раз плюнуть.
      Тот же ЛЕХА
    2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:32
      Есть проверенные Ми-35

      Могли бы ми 24е б/у по дешёвке или ми 8 дёшево и сердито бородатых гонять...
      Incvizitor
      1. donavi49 Сегодня, 14:47
        Ну я написал вторичка.
        Но у Китайца есть некий бонус. Концептуально он больше похож на Кобру. Именно Кобры станут первыми ударными вертолетами. Две машины 1F - подарил Король Абдалла II. Также возможно наращивание до 6 машин и с дополнительными двигателями и большим спектром вооружений (подарочные голые - то есть реально они смогут с них только НАРы пускать). Но уже за деньги.
        donavi49
  5. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 13:40
    с кем они там воюют?
    bogart047
    1. BlackMokona Сегодня, 13:52
      ИГИЛ , не ИГИЛ исламисты, и разные коммунисты
      BlackMokona
  6. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:19
    Как говорится: любой каприз за ваши деньги, хоть белий верх и черный низ, хоть черный верх и белий низ. hi
    Ros 56
  7. 7gor (Наби) Сегодня, 14:30
    Нравится мне Дутерте!Чем-то Чавеса напоминает! Не скажу что простой,но прямой
    7gor
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