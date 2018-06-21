15:39 21 июня
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Польша кардинально меняет планы по закупке вооружений

Министерство обороны Польши решило в корне поменять планы закупки вооружений в интересах польской армии. А подвигнуть польское военное ведомство к таким кардинальным переменам могло только одно - "российская угроза".

Польша кардинально меняет планы по закупке вооружений


Министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступая перед военнослужащими польской армии, заявил, что раньше польские власти ориентировалось на армию, в основном предназначенную «для экспедиционных операций», так как у страны были хорошие отношения с "восточным соседом", но в настоящее время стало понятно, что угроза польскому государству идет с Востока, а именно из России. Польша будет строить новую армию с учетом "российской угрозы" и в связи с этим меняется план закупок вооружений для ВС страны.


В первую очередь, по словам министра, изменения коснутся программы закупки вертолетов. Минобороны проведет исследование на предмет, какие вертолеты требуются в войсках "уже сейчас", а закупку каких можно "отложить на некоторое время". На данный момент военное ведомство настаивает на покупке винтокрылых машин для борьбы с "подводными лодками противника", а в дальнейшем планирует провести конкурс на поставку ударных вертолетов в ВС Польши.

Напомним, что в Польше продолжает набирать обороты скандал, связанный с бывшим министром обороны Антони Мацеревичем. Нынешнее руководство военного ведомства Польши обвиняет Мацеревича в "уничтожении польской оборонки".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:21
    в настоящее время стало понятно, что угроза польскому государству идет с Востока, а именно из России.


    Все с точностью наоборот am во все времена территория Польши была плацдармом для вторжения иностранных войск на территорию России...поляки совсем очумели...уничтожают памятники ...переписывают историю и похоже снова мечтают под соусом русофобии возродить великую РЕЧЬ ПОСПОЛИТУЮ за счет России...хе хе от можа до можа.
    Тот же ЛЕХА
    1. Logall (Александр) Сегодня, 13:25
      Одного не могу взять в толк: как вертолёты защитят Польшу от "Искандеров", "Калибров" и т.д...?
      Или они думают, что русские будут нападать с балалайкой на перевес? Сперва разнесём всё к ядрене-фене, а затем и нападать нече... И то, только в случае плохого поведения ляхов...
      Logall
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:31
        Уже постулат. Российская угроза!!!! Давай бабло!
        MPN
        1. Logall (Александр) Сегодня, 13:38
          Павел, hi , восклицательные знаки расставлены немного не верно:
          Цитата: MPN
          Российская угроза! Давай бабло!!!!
          Logall
          1. MPN (Павел) Сегодня, 13:40
            hi Саша! Ну эмоции, надо успокоиться, хотя мне то до ихнего бабла дела нету. Принимаю поправки. wink
            MPN
      2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:32
        Цитата: Logall
        думают, что русские будут нападать с балалайкой на перевес?


        С нашим ПКМ,psia krew am ...
        Сепар ДНР
      3. Wedmak (Денис) Сегодня, 13:34
        Так они же сказали:
        На данный момент военное ведомство настаивает на покупке винтокрылых машин для борьбы с "подводными лодками противника"

        Подводные лодки противника скрытно подойдут к берегу, выползут на него и попутно ставя мины куда ни попадя скроются в польских лесах. Где их уже будут искать:
        а в дальнейшем планирует провести конкурс на поставку ударных вертолетов

        Закупленные, пока тяжелые и неповоротливые подлодки ползут до кромки леса.
        Wedmak
      4. роман66 (роман) Сегодня, 13:34
        так, уже себя плохо ведут! пора?
        роман66
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:02
          У пшеков играло, играло, похоже взыграло окончательно!
          Историю б вспомнили. Никогда их вооружённость против нас, для них добром не кончалось.
          Что ж, похоже они всё те же, любители наступать на грабли!
          Сколько таких в мире наберётся??? эти уж точно, в очереди, в первых рядах будут!
          rocket757
  2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:21
    Интересно, за чей счет банкет? На американцев надеются или на свой бюджет?
    НасРать
    1. Equalized Сегодня, 13:22
      За счет Польского бюджета. У них деньги есть. Может вы путаете Польшу и Украину?

      ВВП Польши в р-не 500 млрд $
      Equalized
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:32
        Цитата: Equalized
        Может вы путаете Польшу и Украину?


        Не ВВП дело, а в политике Польши, которая делается в Вашингтоне, или с оглядкой на Вашингтон...отсюда и вопрос ...
        П.С.
        Кстати, Польше приложить собственный бюджет есть куда..:
        НасРать
      2. anjey (Андрей) Сегодня, 13:33
        Пора отменить евродотации Польше и весь воинственный пыл сразу падет,пилить нечего будет а то заелись на халявных евро,дуркуют не по детски,восточную угрозу придумали демагоги панове и визжат громче всех в европе ....
        anjey
  3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:28
    Руина ваш восточный сосед и угроза, у польши и России нет общей границы на востоке))
    Генерал Песчаных Карьеров
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:18
    Ударные вертолеты доживают свой век, их
    заменят беспилотные машины вертолетного или
    самолетного типа.
    Только вертолеты-транспортники сохранятся.
    voyaka uh
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