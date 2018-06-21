Польша кардинально меняет планы по закупке вооружений

Министерство обороны Польши решило в корне поменять планы закупки вооружений в интересах польской армии. А подвигнуть польское военное ведомство к таким кардинальным переменам могло только одно - "российская угроза".Министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступая перед военнослужащими польской армии, заявил, что раньше польские власти ориентировалось на армию, в основном предназначенную «для экспедиционных операций», так как у страны были хорошие отношения с "восточным соседом", но в настоящее время стало понятно, что угроза польскому государству идет с Востока, а именно из России. Польша будет строить новую армию с учетом "российской угрозы" и в связи с этим меняется план закупок вооружений для ВС страны.В первую очередь, по словам министра, изменения коснутся программы закупки вертолетов. Минобороны проведет исследование на предмет, какие вертолеты требуются в войсках "уже сейчас", а закупку каких можно "отложить на некоторое время". На данный момент военное ведомство настаивает на покупке винтокрылых машин для борьбы с "подводными лодками противника", а в дальнейшем планирует провести конкурс на поставку ударных вертолетов в ВС Польши.Напомним, что в Польше продолжает набирать обороты скандал, связанный с бывшим министром обороны Антони Мацеревичем. Нынешнее руководство военного ведомства Польши обвиняет Мацеревича в "уничтожении польской оборонки".