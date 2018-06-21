15:39 21 июня
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Ким Чен Ын пообещал уничтожить очередной ракетный объект

Ким Чен Ын на встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре пообещал продолжить ликвидацию ракетных объектов в КНДР. Об этом по итогам саммита сообщил президент США, при этом он не уточнил о каких объектах идет речь, передает Рейтер.



Недавно источник в Белом доме рассказал агентству, что на встрече лидеров речь шла о закрытии полигона Сохэ, который использовался для испытаний жидкостных двигателей баллистических ракет большой дальности.


Председатель Ким пообещал, что Северная Корея в ближайшее время уничтожит испытательный стенд для ракетного двигателя, находящийся на полигоне Сохэ,
сказал собеседник.

При этом базирующаяся в США группа контроля за КНДР в конце прошлой недели не обнаружила признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохэ или любого другого испытательного ракетного полигона, отмечает агентство.

Источник также уточнил, что обещание по уничтожению полигона было дано в устной форме (непосредственно в ходе беседы). В документе по итогам переговоров такого пункта нет.

По данным агентства, полигон Сохэ (Тончхан-ни) расположен в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от китайской границы. На его территории находятся, в том числе испытательный стенд и стартовая площадка, с которой в феврале 2016 года была запущена ракета-носитель со спутником «Сияющая звезда-4» («Кванменсон-4»).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Million (Влад) Сегодня, 13:34
    Что же такого Трамп сказал Ким Чен Ыну,что тот ,можно сказать,руки вверх поднял?
    Million
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:39
      Денег пообещал... laughing

      НасРать
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:05
        Цитата: НасРать
        Денег пообещал... laughing


        по себе людей не судят...
        Дедкастарый
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:39
          1.
          Цитата: Million
          Что же такого Трамп сказал Ким Чен Ыну....

          2.
          Цитата: НасРать
          Денег пообещал... laughing


          3.
          Цитата: Дедкастарый

          по себе людей не судят...


          Типа.. за Трампа вступился? laughing
          НасРать
    2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 13:40
      Цитата: Million
      Что же такого Трамп сказал Ким Чен Ыну,что тот ,можно сказать,руки вверх поднял?

      Где Ын руки вверх поднял? Переговоры переговорами, а дела делами.
      лаврентий павлович
      1. Million (Влад) Сегодня, 13:44
        То войной грозил,а теперь что?
        Million
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:47
          Ким Чен Ын пообещал уничтожить очередной ракетный объект

          Правда не уточнил на чьей территории. yes Ну это как переговоры сложатся
          рич
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:12
            Ким Чен Ын пообещал уничтожить очередной ракетный объе
            эх, молодость... мы девочкам тоже обещали много чего... студетчество,золотые годы... feel главное:успеть БЕЗВОЗМЕЗДНО поиметь ...простите,продолжать не стану, впрочем,ЭТО было взаимно. feel
            Дедкастарый
            1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:21
              Да нет продолжайте. Очень даже интересно. Что Вы на самом интересном месте остановились? yes
              рич
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:25
          Цитата: Million
          То войной грозил,а теперь что?

          А теперь Ким типа победил. Разве не видите ,его поклонники радостные оды поют о том,как Ким наннул Трампа wassat
          Александр романов
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:23
      Цитата: Million
      то же такого Трамп сказал Ким Чен Ыну,что тот ,можно сказать,руки вверх поднял?

      Ничего не сказал,просто полную миску риса показал
      Александр романов
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:28
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Million
        то же такого Трамп сказал Ким Чен Ыну,что тот ,можно сказать,руки вверх поднял?

        Ничего не сказал,просто полную миску риса показал

        Романов упорно выказывает свою приверженность американской политике... что бы ОНИ не делали,но Ыны- плохие... это видимо семейное... сложная судьба у Романовых...но ...плохая.... wassat
        Дедкастарый
  2. MPN (Павел) Сегодня, 13:34
    Как то интересно, Корее не только закрывают вооружение БР но и выход в космос запрещают. Кк бы эти две фракции разделить бы надо, а то смотрю двери в каемнный век им Трамп открыл настеж...
    MPN
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:06
      Цитата: MPN
      Как то интересно, Корее не только закрывают вооружение БР но и выход в космос запрещают. Кк бы эти две фракции разделить бы надо, а то смотрю двери в каемнный век им Трамп открыл настеж...

      по Кореям,внятно изложите...
      Дедкастарый
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:10
        Северной Корее, так лучше?
        MPN
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:00
          Цитата: MPN
          Северной Корее, так лучше?

          "Чацкого помните: а судьи кто ???" вот так то...
          Дедкастарый
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:39
    Думаю Ын не дyрак чтобы доверять Трампу...недаром ведь сестра Ына в последний момент подменила ручку(подсунутую американцами) при подписании договора с американцами...вдруг Ына заразят бациллами какой либо заразы.
    Подозрительно много умерло после прямых контактов с американскими политиками независимых лидеров независимых стран...то вдруг от рака внезапно мрут то еще от какой то заразы.
    Тот же ЛЕХА
    1. farcop (Far Cop) Сегодня, 14:05
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Подозрительно много умерло после прямых контактов
      Особенно среди предводителей Афганистана.
      farcop
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