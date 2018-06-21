В США представлен чип для мини-дрона. Рой дронов антиПВО уже на подходе?

Представьте себе медицинские устройства, такие как маленькая таблетка, которую вы проглотите, и она сможет разумно перемещаться в теле человека на питании от очень маленькой батареи.

Исследовательская группа Массачусетского технологического института сообщает о разработке, представляющей собой уникальный мини-чип. Речь идёт об электронном устройстве площадью около 20 кв. мм и потреблением энергии около 24 мВт (милливатт). При этом чип позволяет обрабатывать изображения со скоростью до 171 кадра в секунду в режиме реального времени, а также отслеживать инерционные изменения, важные при учёте положении тела в пространстве.Доцент кафедры электротехники и информатики Вивьен Ше (Vivienne Sze) совместно с профессором Сертаком Караманом представили разработку, которая, по их мнению, позволит управлять мини-беспилотниками. При этом размеры таких беспилотников могут быть примерно равными размерами пчелы.Технология использования управляющего чипа с минимальным расходом энергии, как заявлено в публикации журнала Science Daily , позволит использовать мини-дроны там, где не доступен спутниковый сигнал с передачей данных геолокации и т.п.Также заявлено о возможности применения этого мини-чипа в медицинских целях. Говорит один из его разработчиков:Сообщается, что работа чипа уже проверена на дроне, который выстраивал для себя маршрут в складских помещениях и офисных зданиях.По понятным причинам, такая разработка сегодня интересует военные и правоохранительные структуры. Ведь дрон с мини-камерой, которая потребляет крайне мало энергии, может быть использован для получения данных, например, о ситуации в помещении, в котором террористы удерживают заложников.Если такие чипы позволяют управлять мини-дронами, значит ли это, что так называемые рои дронов, способных дезориентировать ПВО, уже на подходе?