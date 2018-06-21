15:39 21 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В США представлен чип для мини-дрона. Рой дронов антиПВО уже на подходе?

Исследовательская группа Массачусетского технологического института сообщает о разработке, представляющей собой уникальный мини-чип. Речь идёт об электронном устройстве площадью около 20 кв. мм и потреблением энергии около 24 мВт (милливатт). При этом чип позволяет обрабатывать изображения со скоростью до 171 кадра в секунду в режиме реального времени, а также отслеживать инерционные изменения, важные при учёте положении тела в пространстве.

Доцент кафедры электротехники и информатики Вивьен Ше (Vivienne Sze) совместно с профессором Сертаком Караманом представили разработку, которая, по их мнению, позволит управлять мини-беспилотниками. При этом размеры таких беспилотников могут быть примерно равными размерами пчелы.

Технология использования управляющего чипа с минимальным расходом энергии, как заявлено в публикации журнала Science Daily, позволит использовать мини-дроны там, где не доступен спутниковый сигнал с передачей данных геолокации и т.п.


В США представлен чип для мини-дрона. Рой дронов антиПВО уже на подходе?


Также заявлено о возможности применения этого мини-чипа в медицинских целях. Говорит один из его разработчиков:
Представьте себе медицинские устройства, такие как маленькая таблетка, которую вы проглотите, и она сможет разумно перемещаться в теле человека на питании от очень маленькой батареи.


Сообщается, что работа чипа уже проверена на дроне, который выстраивал для себя маршрут в складских помещениях и офисных зданиях.
По понятным причинам, такая разработка сегодня интересует военные и правоохранительные структуры. Ведь дрон с мини-камерой, которая потребляет крайне мало энергии, может быть использован для получения данных, например, о ситуации в помещении, в котором террористы удерживают заложников.

Если такие чипы позволяют управлять мини-дронами, значит ли это, что так называемые рои дронов, способных дезориентировать ПВО, уже на подходе?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:40
    А вот для антиПВО у нас должен быть четкий ответ..
    210окв
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:44
      не ответ , а импульс .
      электромагнитный импульс .
      просто экспл
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:51
        Роль РЭБ возрастает! Кроме них с "мошкарой" не справиться...
        Logall
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:16
          Тут и без РЭБ проблем нет, это что то типа пассивной помехи.. :) Селекция по высоте скорости и пропадут с экрана эти мухи.
          MPN
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:20
        Импульс может "погасить"и наши средства..Тут что то узконаправленное надо.
        Цитата: просто экспл
        не ответ , а импульс .
        электромагнитный импульс .
        210окв
        1. Imobile (Игорь) Сегодня, 14:48
          Сказок начитались. Почитайте учебник физики, и как легко защитится от этих импульсов
          Imobile
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:59
            Почитайте учебник физики,

            Почитал (думаю Вас тогда еще на свете не было) там написано как ТЯЖЕЛО защититься от этих импульсов. При размерах порядка сантиметров, а речь в статье именно об этом практически невозможно. Впрочем дело не в ЭМИ - MNP дал абсолютно точный комментарий как с этим бороться
            bk316
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:45
      А вот для антиПВО у нас должен быть четкий ответ..

      Шрапнелью... smile или дымовой завесой...пущай в тумане летают...на худой конец новомодные штучки можно применить сжигающие электронику в определенном радиусе действия.
      Тот же ЛЕХА
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:56
        Та все готовятся. Естественное соревнование технологий, концепций кто-кого!
        Ждёмс-с .... не фэйковых новостей и предположений, а реальной демонстрации (хотя бы тренировочной\испытательной).
        Мож где ставки принимать будут, кто первый хлопушку "анти рой-дрон" придумает!
        Я ставлю на наших!
        Верю что будет штука\система\установка эффективная ....
        rocket757
      2. Imobile (Игорь) Сегодня, 14:54
        Если бы были устройства сжигающие электронику, то ни один бы F-XX не взлетел бы даже, там все управление на электронике, нам бы С-400 не надо были. Хорош сказки читать, взгляните на реальность - эти дроны оснастить ядом на иголке и в любые укрепления послать
        Imobile
  2. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 13:48
    Ничего, значит сделаем липкую РЭБ-ленту, для борьбы с такими насекомыми
    КАРЛСОН
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:16
      или мобилизуем карлсонов laughing Хватит им штаны с пропелером на гражданке протирать.
      Сачек в руки - и вперед! Пусть летают над ПВО и ловят эту мошкару laughing
      рич
      1. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 14:38
        Не, Карлисон мошкару не ловят stop , только гангстеров am
        Но чуточку варенья варенья выделит feel , что бы ленту намазать drinks .
        КАРЛСОН
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:42
          Опасно карлсонам выдавать варенье для смазки ленты - все прекрасно понимают, что им карлсоны смазывать будут де-факто yes
          drinks
          рич
  3. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 13:51
    Меня интересует больше - импульс во сколько Е этот процессор держит? И не посыпятся ли от включенной в офисе микроволновки?
    g1washntwn
    1. Imobile (Игорь) Сегодня, 14:45
      Сетка на микроволновке полностью защищает от волн. Даже на гражданских стоят экраны от помех, не говоря про военных
      Imobile
  4. farcop (Far Cop) Сегодня, 14:02
    Вангую: в СССР сделали а американцы за бесценок купили и вывезли.
    farcop
  5. Curious (Victor) Сегодня, 14:08
    "...так называемые рои дронов..."

    На рои дронов есть липкие аэростаты заграждения с радиоэлектронными приманками.
    Curious
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:25
      Старушки говорят, что рой дронов хорошо ловится
      на радио-электронный сахар: на ведро сахарного сиропа
      - кило чипов. Перемешать, намазать на столбы вокруг базы ПВО. smile
      voyaka uh
  6. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 14:20
    Эта ржавая печатная плата с отвратительной пайкой - суперчип? Это китайский ширпотреб полукустарного производства. Ржунимагу!
    Дилетант
    1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 14:45
      Это же сарказм! Иллюстрация для настроения, а не для информации. Ну где взять фото нового секретного чипа? Возьмут фотку другого, вы же обвините в некомпетентности. А так просто фото на электронную тему. Тема электронных мух и радиотаблеток! Ржунимагу вместе с вами!
      Micfoster
      1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:11
        Так и надо было под фоткой подписать: "типатого" good
        Дилетант
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:56

      Такое изображение предоставлено разработчиками. Чип по сравнению с монеткой 25 центов и игрушечным квадрокоптером.
      А. Привалов
  7. TAMBU (tambu) Сегодня, 14:39
    В связи с этим интересуют два вопроса: охлаждение чипа и его стоимость...
    TAMBU
  8. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 14:46
    А мы их шапками закидаем! fellow
    astronom1973n
  9. dgonni (Dgon) Сегодня, 15:31
    Да на подходе! Да на подходе рой, который может быть доставлен большим беспилотником или ракетой и выгрузивший рой на расстоянии их радиуса действия. Да рой не будет лезть в поле РЛС. Ему это не нужно для уничтожения той же РЛС. Жа 5-15 мелких дронов сначала жахнут електричество после чего остальные попортят антены. Да это будущее и оно на пороге. Да нужно искать противоядие!
    dgonni
Картина дня