15:39 21 июня
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Украина разрабатывает доктрину развития военно-морских сил до 2035 года

На Украине объявили о разработке стратегии развития украинских Военно-морских сил до 2035 года. Идею создания такого документа в штабе ВМС Украины объясняют сложившейся ситуацией в Азово-Черноморском регионе в связи с "агрессивными действиями России".

Украина разрабатывает доктрину развития военно-морских сил до 2035 года


Как пояснил заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко, целью разработки стратегии развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе вплоть до 2035 года является создание высокотехнологичных, эффективных и боеспособных ВМСУ, способных выполнять задачи по защите ближней морской зоны от "агрессии России" и действовать во всей акватории Черного и Азовского морей. В дальнесрочной перспективе после 2035 года планируется создание кораблей, способных к действию вне пределов черноморского региона.


При создании стратегии развития Украина привлекает "партнеров" из Великобритании, Норвегии, Польши, США, Турции и Швеции. За основу взят опыт "ведущих стран мира", а наработки ведутся согласно стандартов и практик НАТО, прежде всего Доктрины морских операций НАТО AJP-03.

В формировании морально-идейных ценностей ВМСУ также будет применен "опыт ведущих стран мира". Со слов представителя командования военно-морских сил Украины, современный украинский флот можно охарактеризовать тремя словами - «Верность. Мужество. Сила»

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 39

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  1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 13:54
    Три слова: Не было, нет и не будет! laughing
    marlin1203
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:01
      Цитата: marlin1203
      Три слова: Не было, нет и не будет! laughing

      Конечно же будет! Примерно, как на этой картинке, только "матросы" будут другие.
      Проксима
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:02
      Не все так однозначно. Им есть кому помочь. Специально на зло нам
      рич
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:04
        Цитата: рич
        Не все так однозначно. Им есть кому помочь. Специально на зло нам

        верно... а нам некому...
        Дедкастарый
      2. MPN (Павел) Сегодня, 14:09
        Цитата: рич
        Не все так однозначно. Им есть кому помочь. Специально на зло нам

        Есть ипомогают Пусть хотя бы кораблики помощи из штатов для начала на черное море перевезут,
        MPN
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:11
          кроме штатов, на черноморском побережье есть такие страны - как Румыния, Турция и Болгария
          рич
      3. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:33
        Пока что помощь ВМС Украины весьма скромная. Или я пропустил новость о передаче Украине крейсеров: Ticonderoga, Yorktown, Thomas S. Gates?
        Servisinzhener
    3. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:02
      Цитата: marlin1203
      Три слова: Не было, нет и не будет! laughing

      ржать-легко...самое лёгкое,что можно сказать со стороны державы,имеющую все ресурсы, и в добавок: свой народ, народ явно исторически,не заслуживший этого,светлый,чистый народ,который опять- " ПОПАЛ"Россия то,далеко ушла ? блин,глазоньки протрите... "хорошбухатьзапуитина"...пропьёте страну.
      Дедкастарый
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 14:13
        Украина разрабатывает доктрину развития военно-морских сил до 2035 года
        Да-а-а... recourse Так и "напрашивается" переиначить великого классика...


        Мечты, мечты,
        Где ваша сладость?
        Мечты ушли,осталась гадость...
        Сепар ДНР
      2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 14:16
        Стандартный наброс, придумайте что-нибудь поновее. Кстати, простынку про "державу имеющую все ресурсы" скакуасам адресуйте, они в 91-м только траловый флот имели крупнейший в мире. И ещё очень много чего лучше чем в РСФСР. А мы даже с кучей прошлых и нынешних проблем ушли от страны 404 не просто далеко, а бесконечно далеко.
        Сармат Саныч
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:25
          Ну далеко уйти мы просто не в состоянии..С нашими рукамиводителям и с тем что они творят в последнее время.
          Цитата: Сармат Саныч
          Стандартный наброс, придумайте что-нибудь поновее. Кстати, простынку про "державу имеющую все ресурсы" скакуасам адресуйте, они в 91-м только траловый флот имели крупнейший в мире. И ещё очень много чего лучше чем в РСФСР. А мы даже с кучей прошлых и нынешних проблем ушли от страны 404 не просто далеко, а бесконечно далеко.
          210окв
          1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 14:54
            Дмитрий, у меня также масса претензий к нашим рукаминогамиводителей, но человек ведь сравнивал именно с Вукраиной прости Господи. Так что в данном контексте я правильно написал.
            Сармат Саныч
    4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:14
      Современный украинский флот можно охарактеризовать как полная дупа..А насчёт будет.Нет,возможно что то из старья и передадут.
      Цитата: marlin1203
      Три слова: Не было, нет и не будет! laughing
      210окв
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:15
      Украина в 2035-м? Даже представить невозможно. Так далеко еще ни один украинец не заглядывал. belay
      сибиралт
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:20
        Стратегия, стратегией, а корабли строить пробовали?
        rocket757
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:29
          Осталось только начать, даже буклеты не подготовили.
          Неплохой
  2. Logall (Александр) Сегодня, 13:54
    Запретят судам ржаветь и устаревать? Всё равно, что для кладбищ доктрину писать...
    Logall
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:10
      Цитата: Logall
      Запретят судам ржаветь и устаревать?

      выпишут им патрульники - корветы - фрегаты....да старье, но боевое+ может и пару дизелюх им подкинуть - дабы нам насолить Этого старья в странах Нато полным полно и многие на ходу. Ну и конечно же противолодочную авиацию старенькую им кинут....тогда это уже флот во всех его смыслах!!
      Тикси-3
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:14
        Цитата: Тикси-3
        Цитата: Logall
        Запретят судам ржаветь и устаревать?

        выпишут им патрульники - корветы - фрегаты....да старье, но боевое+ может и пару дизелюх им подкинуть - дабы нам насолить Этого старья в странах Нато полным полно и многие на ходу. Ну и конечно же противолодочную авиацию старенькую им кинут....тогда это уже флот во всех его смыслах!!

        Цитата: solzh
        Фото в статье наглядно показывает, что происходит не только с ВМФ Украины, но и со всей Украиной в результате действий киевской хунты.
        троли что ли...? у нас не порядок во всём,нет...надо соседа обосрать... у него же гаже ! протрите шары,люди....
        Дедкастарый
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:31
          Цитата: Дедкастарый
          троли что ли...? у нас не порядок во всём,нет...надо соседа обосрать... у него же гаже ! протрите шары,люди..

          можно перевести на русский язык?
          Тикси-3
        2. Logall (Александр) Сегодня, 14:34
          Дедкастарый, заканчивайте бардак разводить! Если Вы читаете комменты внимательно, то могли бы заменить, что я и многие не довольны положением дел в РФ. Но подобные комменты нужно писать в соответствующих статьях, а не "всёпропалоужекапецить" везде... Обсуждаем их "флот". Доберёмся и до нашего, но только по случаю.
          Logall
      2. Logall (Александр) Сегодня, 14:15
        Цитата: Тикси-3
        выпишут

        А на содержание тоже? Сомневаюсь! А без должного содержания вернутся к старой "ржавой доктрине"...
        Logall
      3. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:46
        Уже четвертый год выписывают, но только надувные лодки. Что то более серьёзное не дают. Грузии и то вон передали 2 катера.
        Servisinzhener
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 14:15
      Цитата: Logall
      Всё равно, что для кладбищ доктрину писать...

      Дык,для кладбищ то,доктрину проще-простого написать. Там всё стабильно...
      Сепар ДНР
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 13:56
    Фото в статье наглядно показывает, что происходит не только с ВМФ Украины, но и со всей Украиной в результате действий киевской хунты.
    solzh
  4. собаковод Сегодня, 14:00
    Как пояснил заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко, целью разработки стратегии развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе вплоть до 2035 года является создание высокотехнологичных, эффективных и боеспособных ВМСУ, способных выполнять задачи по защите ближней морской зоны от "агрессии России" и действовать во всей акватории Черного и Азовского морей.

    Судя по госдолгу, простым карандашом на туалетной бумаге. "Морской бой" всем генштабом Украины.
    собаковод
  5. Curious (Victor) Сегодня, 14:03
    Какая то скорость прохождения новостей - эстонская. Обьявили еще год назад почти. Наверно про Украину так много новостей, что просто не успевают публиковать.
    Curious
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:09
      Достали уже новости с этой территории...читаешь как будто в сортире находишься...тьфу на них. fool
      Тот же ЛЕХА
      1. Curious (Victor) Сегодня, 14:13
        "Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус".
        Curious
      2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:24
        по факту: Россия мощная страна, корабли сдаёт по нескольку лет, ПЛ тоже,(ДПЛ -поболе) корабли океанского класса- почти ноль, ледоколы-да, делаем, в остальном -мрак, МРК,СКР... и прочие "катера.".. с 8 мью калибрами.. да вы что,серьёзно что ли ??? "морская держава" блин... belay
        Дедкастарый
  6. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:09
    Со слов представителя командования военно-морских сил Украины, современный украинский флот можно охарактеризовать тремя словами - «Верность. Мужество. Сила»


    Нет, не так. вот как - "Предательство, трусость, слабина".
    Абсолютный пофигизм и деградация.
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. Галеон (Андрей) Сегодня, 14:12
    Ну вот и нашли себе занятие - концепцию разрабатывать. Теперь, как во времена великого русского писателя Н.В. Гоголя, пригнать стадо гусей, прикатить бочку чернил - и ну скрипеть перьями. На здоровье.
    Галеон
  8. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 14:17
    "А хорошо бы построить мост. И что бы сидели на нем мужики в красных рубахах. И торговали бы всяким скобяным товаром". (Н.В.Гоголь, Мертвые души).
    Дилетант
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 14:17
    до 2035 года является создание высокотехнологичных, эффективных и боеспособных ВМСУ, способных выполнять задачи по защите ближней морской зоны от "агрессии России" и действовать во всей акватории Черного и Азовского морей.
    --------------------------
    И шо? Надувная лодка так далеко плавает? Кто в курсе, как далеко можно на надувной лодке от берега отплыть на море при волнении в 3 балла? Причем в количестве 50 штук. Ну шоб суметь вернуться, если шо? Или они к тому времени американские подарки в виде списанных кораблей береговой охраны думают перегнать? Непонятно на каком топливе и хто его даст? Или может у главкома флота нетривиальная идея? Он же танкист. Поставит на рыбацкие баркасы башни от танков и чем не канонерка? Или "Сайгак дачный" с "Припуками" станут из себя шота представлять? laughing laughing
    Altona
  10. burigaz2010 (Михаил) Сегодня, 14:22
    ВМС Украины,хаха ржунимагу!!! Недавно из бана Вышел!? Вадиму Смирнову привет!
    burigaz2010
  11. 7gor (Наби) Сегодня, 14:24
    А пофиг!Доживём ли мы с нашим правительством до 2035-вот вопрос÷ wassat
    7gor
  12. КОМандирДИВана Сегодня, 14:53
    В 2035 году украины в текущем формате уже не будет
    КОМандирДИВана
  13. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:16
    Доктрина начинается со слов: " Т.к. 2035 году ВМС Украины будут сухопутными..." и далее по тексту
    yes
    злой партизан
  14. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:16
    Честно говоря, с огромным удовольствием почитал бы эту доктрину. Потому что если исходить из реальных возможностей - то несколько катеров с пулеметами они построить могут, но прописать это в доктрине до 2035 г - конечно же нет, засмеют.
    Кстати, если кто думает, что им НАТО что-то подкинет - нет, не подкинет. А если и подкинет, то у Украины все равно не будет денег на эксплуатацию
    Андрей из Челябинска
  15. Комментарий был удален.
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