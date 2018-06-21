15:39 21 июня
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Полиция Британии и FIFA начали расследование по "зигующим" английским фанатам в Волгограде

FIFA начинает расследование инцидента с английскими футбольными фанатами в Волгограде. Английские болельщики перед матчем с Тунисом и после игры, весьма своеобразно посетили главную достопримечательность города – Мамаев Курган и прогулялись по улицам города. Явно понимая, что находятся в священном для всей России месте, некоторые гости с Туманного Альбиона, принялись скандировать кричалки откровенно нацистского толка и демонстрировать нацистское приветствие.

Ситуация выглядела как откровенная провокация нескольких лиц, которые фактически «подставляют» всех английских болельщиков, прибывших на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Британская газета The Telegraph пишет о том, что английские болельщики вдобавок спели антисемитскую песню. То же издание отмечает, что всех фанатов сборной Англии в информационном плане предупредили о том, что Волгоград – это бывший Сталинград, где проходила переломная битва всей Второй мировой войны, и что в этом городе «погибли более миллиона советских воинов, чтобы предотвратить гитлеровский блицкриг» (прямая цитата издания).


В британской прессе отмечают, что на данный момент выявлены трое английских фанатов, «отличившихся» в Волгограде исполнением антисемитских песен и «зигованием» на улицах и в кафе города. Добавляется, что такие представители английского десанта болельщиков сами доводят до того, чтобы «испортить ту дружелюбную атмосферу, которая складывается на Чемпионате мира».

Британская полиция сделала запрос о том, кто принял участие в «неподобающей акции».

Полиция Британии и FIFA начали расследование по "зигующим" английским фанатам в Волгограде


Пресс-служба федерации футбола Англии:
Мы решительно осуждаем действия людей в этом видео (по этическим соображениям, «ВО» видеоролик не публикует). Мы работаем с соответствующими органами, в том числе с полицейской службой полиции Великобритании, которые проводят расследование, чтобы выявить вовлеченных лиц и принять соответствующие меры.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 42

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 14:40
    У них королева в 30-е "зиговала", а им нельзя? Не, в России конечно же нельзя! А так, гордость английской нации, пример для подражания... Англичане вместе с американцами "достойные" продолжатели идеологии третьего рейха...
    Logall
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:48
      Видно гады душу отвели, наверно полегчало.
      Неплохой
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:51
        Как бы... инфа немного иного рода, чем изложена в статье.... хотя в любом случае - ки конченные..

        Фанаты скандировали антисемитские кричалки, зиговали и скандировали непристойности в адрес «Тоттенхэма». «Тоттенхэм» известен тем, что поддерживается евреями в Англии.

        https://www.eurosport.ru/football/story_evt31123_
        sto6816252.shtml?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.y
        andex.com
        НасРать
        1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:14
          Тоттенхэм принадлежит богатой еврейской семье Леви.Там когда в клуб игрок приходит по традиции должен спеть что типа я такой сякой и я еврей)))Ну это так лирика.А в целом конечно это наглость,зиговать в России.Поломать бы руки за это!Но НИЗЯ!У нас же толерантность к иностранцам hi
          Magic Archer
          1. barclay (Андрей) Сегодня, 15:34
            Цитата: Magic Archer
            ...ость,зиговать в России.Поломать бы руки за это!Но НИЗЯ!У нас же толерантность к иностранцам

            Т. н. "толерантность" не должна путаться с низкопоклонством. Вот как раз Россия всегда грешила этим низкопоклонством, что отчасти и влияет на безнаказанное наплевательское отношение к себе. Скандал с участием ИНОСТРАНЦА всегда считался каким-то особенно ужасным.
            Этих придурков, конечно, следовало бы задержать, посадить в обезьянник, и хотя бы оштрафовать "по самое не балуйся" и выдворить. Пускай бы они "гавкали" до самого трапа самолета на вылет с Чемпионата.
            barclay
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 14:52
      Меня поражает другое?Где наша хвалёная нац.гвардия с её обещаниями жестко пресекать провокации?Там бразильцы себя так вели по отношению к русской девушке.Страна третьего мира только так себя и ведёт,тут сказывается образ жизни южноамериканцев,и неподготовленность нашего населения к таким провокациям.Но тут то прямое уголовное дело нужно возбуждать и арестовывать таких.Или наши нувориши боятся за свои оставшиеся там зелёные бумажки,как бы чего не вышло.
      Мар.Тира
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:54
        Цитата: Мар.Тира
        Меня поражает другое?Где наша хвалёная нац.гвардия с её обещаниями жестко пресекать провокации?Там бразильцы себя так вели по отношению к русской девушке.Страна третьего мира только так себя и ведёт,тут сказывается образ жизни южноамериканцев,и неподготовленность нашего населения к таким провокациям.Но тут то прямое уголовное дело нужно возбуждать и арестовывать таких.Или наши нувориши боятся за свои оставшиеся там зелёные бумажки,как бы чего не вышло.

        Опять Путин виноват... belay
        НасРать
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 14:58
          А Путин то тут при чём?Здесь нет политики так что успокойтесь.Ни кто вашего Путина и его систему не трогает.Мне за мои ценности которые оскорбляют иноземцы обидно.
          Мар.Тира
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:01
            Обида на Путина -это скорее мем на этом сайте, от того и привел его...Сарказм- есть такое слово...

            Цитата: Мар.Тира
            .Мне за мои ценности которые оскорбляют иноземцы обидно.

            Когда говорят о ценностях(я так понимаю- духовных) - не вспоминают о деньгах...
            Цитата: Мар.Тира
            .Или наши нувориши боятся за свои оставшиеся там зелёные бумажки,как бы чего не вышло.
            НасРать
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 15:14
              Цитата: НасРать
              Сарказм- есть такое слово...

              Тогда понятно.Уж сколько вижу вас на сайте всё не могу привыкнуть к вашему образу мышлЕния,или мЫшления,да не упомянут будет автор высказывания к ночи.
              Цитата: НасРать
              Когда говорят о ценностях(я так понимаю- духовных) - не вспоминают о деньгах...

              Я о своих ценностях говорил, а не правящей элиты России. правильно говорят: в гробу карманов нет. Что собрал в душе, с тем и будешь лежать!
              Мар.Тира
        2. Опер (Игорь) Сегодня, 15:07
          Просто подонки!
          А нацгвардия наша, как и другие правоохранительные органы на своем месте и делают свою работу хорошо! Притензии свои вы товарищ, Мар Тира, предъявите к родителям этих недоумков воспитавших! За каждым из них оперативника не приставишь. Любые провокации серьезного характера естественно будут присекаться, как положено! Вам лично дам совет если в вашем присутствии будут какие то фашистские выходки или какие то гости будут обижать русских девушек и рядом не будет полицейского к которому вы смогли бы обратиться просто поступите, как мужчина! Напишите мне в личку если не знаете, как это делается-я научу. А не кричите на весь интернет, как потерпевший.
          Опер
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:55
        а вы видели поведение наших девушек в Москве в барах с иностранцами ?
        я вообще удивляюсь что они наших женщин хоть как то за людей принимают .
        просто экспл
      3. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 14:57
        Согласен с Вами, но дело скорее всего не в нуворишах. К туристам относятся всегда мягче, чем к коренным жителям, что к нашим в Германии, которые напившись накидываются стайками на немцев с криками "дави фашистов", что к таким вот "зигующим" британцам. Так что, уголовного дела не будет, а вот депортировать их к чертям надо. Желательно на родине по судам потаскать.
        YarSer88
      4. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:58
        Цитата: Мар.Тира
        Там бразильцы себя так вели по отношению к русской девушке

        Это дело не Росгвардии, а понтов.
        И что там случилось-то с бразильцами, не напомните? Я это как-то пропустил...
        Голован Джек
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 15:04
          Ролик с задорными песнями и плясками бразильцев появился в Сети 16 июня. На записи видно, как в центре Москвы, предположительно на Никольской, фанаты национальной сборной обхватили в кольцо россиянку. Белокурая красавица пританцовывала под песни иностранцев, которые распевали слова «buceta rosa» и призывали девушку повторять за ними. Казалось бы, вот оно — единение наций, если бы не одно «но». В переводе на русский язык мелодичное словосочетание можно перевести как «розовая......».https://360tv.ru/news/tekst/brazi
          lskie-fanaty-zastavili/
          Мар.Тира
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:06
            За что этих бразильцев уже разыскивает ФИФА и Бразильская полиция, а бразильский работодатель - уже уволил их ....
            НасРать
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 15:20
              А ФИФА то тут при чём?Не сваливайте всё в одну кучу.Это дело моральных принципов нации,под нормы правил ФИФА они не попадают.Это обыкновенное хулиганство шпаны.выросшей в бандитских районах РИО выпущенных из резервации.
              Мар.Тира
              1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:35
                Я Вам по факту говорю, что сделано... ФИФА лишает этих болельщиков возможности посещать игры...
                НасРать
      5. Галеон (Андрей) Сегодня, 15:06
        Цитата: Мар.Тира
        Где наша хвалёная нац.гвардия с её обещаниями жестко пресекать провокации?

        Не поддавайтесь на провокации, уважаемый Мар.Тира. Хорошо, что они сами со своим компостом разбираются - общественность, ФИФА, а мы туда не влезли. Нашлось 3 слабоумных, с ними разберутся.
        Галеон
    3. фигвам (Сергей) Сегодня, 15:14
      Цитата: Logall
      У них королева в 30-е "зиговала", а им нельзя?

      Да, исторический факт, только потом сами дорого заплатили за поддержку фашизма.
      фигвам
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:43
    Есть люди любящие футбол а есть люди которых воспитали гиены
    Heterocapsa
  3. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 14:46
    А что в Волгограде никого не нашлось, чтобы им люлей дать?
    Zlat070
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 14:54
      Респект английской Фемиде, среагировали мгновенно. А что в статье ни слова о российских правоохранителях, их действиях?
      Казаков с нагайками по близости не оказалось а обывателям все пофиг, и трудно их в этом винить - воспитание-с.

      Igoresha
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:56
      Попробуй. Сей час только за этим и следят, Пришьют развязывание 3й мировой...
      MPN
    3. Micfoster (Евгений) Сегодня, 14:56
      Они на это и рассчитывали! Явная провокация и место выбрано грамотно. А значит, что если им ответить, то сыграть по их правилам и для их пользы. Нужно все фиксировать на видео, все провокации, а после чемпионата в суд. Или в интернет со всеми данными,кто такие и откуда. Героям хочется славы, надо им помочь.
      Micfoster
      1. kit88 (Александр) Сегодня, 15:17
        Чего там фиксировать. Они нарушили российский закон о пропаганде фашизма.
        Полиция должна корректно, с улыбками, доставить их в КПЗ, затем в суд, где судья отправил бы их на 15 суток мести улицы Волгограда, и желательно у нового стадиона, в том числе перед началом очередного футбольного матча.
        Фашистам же не привыкать мести улицы славного города Сталинград.
        kit88
    4. Pacifist (Виктор) Сегодня, 14:58
      Больше интересует другое, есть закон о запрете пропаганды нацизма. По нему предусмотрены вполне себе реальные сроки и штрафы. Есть полиция СК и МВД которые обязаны следить за соблюдением норм, в том числе и иностранцами. Ну что товарищи правоохранители, ждете когда в мавзолей нас.рут или все таки закон на территории страны заработает для всех?
      Pacifist
    5. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 14:59
      На это и был расчет, чтобы на каждом углу про "варварскую страну" кричать. А так - не получилось, придется самим извиняться.
      YarSer88
  4. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:51
    Явно подготовленная провокация
    Ingvar0401
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:54
    Депортировать с вечным баном (невъездом на территорию России).
    Думаю руководство страны сильно просило наших болельщиков не бить наглоссакцев, но с такими провокациями они могут и не выдержать, всему есть предел. yes angry
    К-50
  6. ваняватный Сегодня, 14:54
    а законы гостеприимства позволяют ему на лбу свастику выжечь?
    ваняватный
  7. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 14:56
    Голимая подстава, если бы их хоть пальцем тронули, сейчас бы такой вой стоял, независимо от того, за что они отхватили
    КАРЛСОН
  8. kit88 (Александр) Сегодня, 15:00
    А где они сейчас? В отделе дают показания или пьют пиво в очередном кафе гостеприимной России?
    Хотя закон у нас мягкий. Максимум что им грозит это 15 суток.
    Хотелось бы поинтересоваться у израильских коллег, в Израиле за такую выходку какая ответственность?
    kit88
  9. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 15:03
    Кто больше всех кричал о "дикарях",на самом деле самые дикие дикари!!
    HAM
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:07
      Мне как то довелось отдохнуть на Кипре, там были туристы из разных стран, так вот самые дикие некультурные пьяные и рваные там были Англичане
      Romka47
  10. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:04
    Обобщаю: на провокацию мы не поддались - она фактически провалилась. + сам туманный Альбион отреагировал (чего провокаторы вряд ли ждали).
    В голове мысль крутится: может, не зря Гитлер англичан тоже за арийцев считал?.. Уж больно, местами, отношение к неанглосаксам у них схожее...
    Безликий
  11. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:06
    Да засланные, надеялись что наши им люлей вломят и весь мир бы кричал о "диких и жестоких Русских фанатах"
    Romka47
  12. DarkMatter (Евгений) Сегодня, 15:08
    Я вообще поражаюсь нашими правоохранительными органами. Эпитеты, которые приходят на ум, я не буду писать тут.
    Сколько нужно времени чтобы идентифицировать иностранца? Причем фамилии и имена ИЗВЕСТНЫ. 30 минут? 40?
    Причем это далеко не единичный случай!
    Вот аргентинец заставляет несовершенно летнюю девочку говорить непристойные вещи, якобы она хочет интимной близости, перевод не буду писать.
    https://www.facebook.com/C5N.Noticias/videos/1015
    7068917930839/
    Где блюстители порядка, чем они заняты? Позорники, просто позорники!
    имя педофила Néstor Fernando Penovi. Сложно найти?
    Еще несколько случаев было с бразильцами. Их имена тоже известны!!! Это сколько статей, от административных до уголовных. Нельзя хотя бы беседу провести? Показать на камеру как они с повинной головой стоят и отпустить. Хотя бы так! Чтобы было понятно что можно, а чего нельзя делать в гостях. Иначе будет такое отношение и дальше. Безнаказанность. Могут только ловить простых работяг, которые с завода гайку украли и на 10 лет их сажать. Причем ладно бы сложно было или какие-то проблемы были. Так нет же. Всем похер. Плюнул бы в рожу этим "защитникам" порядка.
    Причем я уверен что если кто найдет красавчиков, объяснит на пальцах что не правы, так их сразу доблестные полицаи найдут, надо же, иностранцев обидели.
    DarkMatter
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 15:09
    Цитата: Мар.Тира
    Где наша хвалёная нац.гвардия с её обещаниями жестко пресекать провокации?

    ----------------------
    У нас еще со времен СССР каждому папуасу пятки лижут. Вы не в курсе разве? Власть задницу рвет за "международное признание".
    Altona
  14. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:09
    Уважаемы фанаты РФ, понимаю что сейчас это была провокация, и поломать их было бы подставой для страны, но ведь никто не запрещает после ЧМ при первой встрече закатать их в асфальт, удачи братцы!
    Romka47
  15. Бэре (Алексей) Сегодня, 15:21
    Обломать руки, отрезать язык, на лбу тату - фашист.
    Бэре
  16. Moskovit (Алексей) Сегодня, 15:28
    Попробуй тронь англичанина. Посадят. Поэтому и ходят наши фанаты тише воды ниже травы. Но в Калининграде наваляли хорватам, когда те напившись начали ларьки с квасом громить. Нацгвардия как всегда bully
    Moskovit
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