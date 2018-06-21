Полиция Британии и FIFA начали расследование по "зигующим" английским фанатам в Волгограде

Мы решительно осуждаем действия людей в этом видео (по этическим соображениям, «ВО» видеоролик не публикует). Мы работаем с соответствующими органами, в том числе с полицейской службой полиции Великобритании, которые проводят расследование, чтобы выявить вовлеченных лиц и принять соответствующие меры.

FIFA начинает расследование инцидента с английскими футбольными фанатами в Волгограде. Английские болельщики перед матчем с Тунисом и после игры, весьма своеобразно посетили главную достопримечательность города – Мамаев Курган и прогулялись по улицам города. Явно понимая, что находятся в священном для всей России месте, некоторые гости с Туманного Альбиона, принялись скандировать кричалки откровенно нацистского толка и демонстрировать нацистское приветствие.Ситуация выглядела как откровенная провокация нескольких лиц, которые фактически «подставляют» всех английских болельщиков, прибывших на Чемпионат мира по футболу в Россию.Британская газета The Telegraph пишет о том, что английские болельщики вдобавок спели антисемитскую песню. То же издание отмечает, что всех фанатов сборной Англии в информационном плане предупредили о том, что Волгоград – это бывший Сталинград, где проходила переломная битва всей Второй мировой войны, и что в этом городе «погибли более миллиона советских воинов, чтобы предотвратить гитлеровский блицкриг» (прямая цитата издания).В британской прессе отмечают, что на данный момент выявлены трое английских фанатов, «отличившихся» в Волгограде исполнением антисемитских песен и «зигованием» на улицах и в кафе города. Добавляется, что такие представители английского десанта болельщиков сами доводят до того, чтобы «испортить ту дружелюбную атмосферу, которая складывается на Чемпионате мира».Британская полиция сделала запрос о том, кто принял участие в «неподобающей акции».Пресс-служба федерации футбола Англии: