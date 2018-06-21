Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Полиция Британии и FIFA начали расследование по "зигующим" английским фанатам в Волгограде
FIFA начинает расследование инцидента с английскими футбольными фанатами в Волгограде. Английские болельщики перед матчем с Тунисом и после игры, весьма своеобразно посетили главную достопримечательность города – Мамаев Курган и прогулялись по улицам города. Явно понимая, что находятся в священном для всей России месте, некоторые гости с Туманного Альбиона, принялись скандировать кричалки откровенно нацистского толка и демонстрировать нацистское приветствие.
Ситуация выглядела как откровенная провокация нескольких лиц, которые фактически «подставляют» всех английских болельщиков, прибывших на Чемпионат мира по футболу в Россию.
Британская газета The Telegraph пишет о том, что английские болельщики вдобавок спели антисемитскую песню. То же издание отмечает, что всех фанатов сборной Англии в информационном плане предупредили о том, что Волгоград – это бывший Сталинград, где проходила переломная битва всей Второй мировой войны, и что в этом городе «погибли более миллиона советских воинов, чтобы предотвратить гитлеровский блицкриг» (прямая цитата издания).
В британской прессе отмечают, что на данный момент выявлены трое английских фанатов, «отличившихся» в Волгограде исполнением антисемитских песен и «зигованием» на улицах и в кафе города. Добавляется, что такие представители английского десанта болельщиков сами доводят до того, чтобы «испортить ту дружелюбную атмосферу, которая складывается на Чемпионате мира».
Британская полиция сделала запрос о том, кто принял участие в «неподобающей акции».
Пресс-служба федерации футбола Англии:
Ситуация выглядела как откровенная провокация нескольких лиц, которые фактически «подставляют» всех английских болельщиков, прибывших на Чемпионат мира по футболу в Россию.
Британская газета The Telegraph пишет о том, что английские болельщики вдобавок спели антисемитскую песню. То же издание отмечает, что всех фанатов сборной Англии в информационном плане предупредили о том, что Волгоград – это бывший Сталинград, где проходила переломная битва всей Второй мировой войны, и что в этом городе «погибли более миллиона советских воинов, чтобы предотвратить гитлеровский блицкриг» (прямая цитата издания).
В британской прессе отмечают, что на данный момент выявлены трое английских фанатов, «отличившихся» в Волгограде исполнением антисемитских песен и «зигованием» на улицах и в кафе города. Добавляется, что такие представители английского десанта болельщиков сами доводят до того, чтобы «испортить ту дружелюбную атмосферу, которая складывается на Чемпионате мира».
Британская полиция сделала запрос о том, кто принял участие в «неподобающей акции».
Пресс-служба федерации футбола Англии:
Мы решительно осуждаем действия людей в этом видео (по этическим соображениям, «ВО» видеоролик не публикует). Мы работаем с соответствующими органами, в том числе с полицейской службой полиции Великобритании, которые проводят расследование, чтобы выявить вовлеченных лиц и принять соответствующие меры.
Использованы фотографии: YouTube
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти