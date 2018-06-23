Единые пулемёты Швейцарии

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Швейцария всегда была и остается страной, которая ассоциируется с высоким качеством выпускаемых механизмов на своей территории. Независимо от того, что именно проектируют швейцарские конструкторы, часы или оружие, можно быть уверенным в том, что к разработке каждого узла подошли с особенной тщательностью, а жесткий контроль качества на производстве обеспечивает продукцию очень высокой конкурентоспособностью на рынке, даже несмотря на цену.В двадцатом веке Швейцария отметилась тем, что не принимала участия в крупных военных конфликтах, занимая позицию так называемого вооруженного нейтралитета. Способствовало сохранению такого положения скорее географическое положение страны, высокий уровень подготовки солдат и технического оснащения в армии, чем роль Швейцарии на мировом рынке. Помимо того, что швейцарские конструкторы нарабатывали свой собственный опыт, перенимались передовые решения из других стран, которые усовершенствовались и доводились до идеала.Так же, как и в других странах, имеющих дееспособную армию, к концу Второй мировой войны швейцарские военные чины озаботились вопросом о разработке своего собственного единого пулемета, который должен был частично заменить станковые и ручные пулеметы в армии, а по возможности стать оружием, устанавливаемым в качестве дополнительного на бронетехнику.Эффективность в бою пулеметов MG-34 и MG-42 была продемонстрирована более чем наглядно, доказав уже на практике, а не в теории, что можно использовать одну и ту же конструкцию для различных задач. Ко всему прочему, на вооружении страны был весьма неплохой винтовочный патрон 7,5х55, который не только успешно использовался в оружии уже принятом на вооружение, но и отлично вписывался в концепцию единого пулемета.Несмотря на то, что этот патрон был разработан в 1911 году, он до сих пор производится и пользуется пусть и небольшим, но спросом на гражданском рынке. Из армейской среды данный боеприпас был практически полностью вытеснен стандартами НАТО, как и многое другое в свое время. В армии Швейцарии патрон нес службу под обозначением 7,5mm GP11, также его можно встретить под именем 7,5mm Schmidt-Rubin M1911.Появился данный боеприпас не на пустом месте. Этот патрон является модернизацией чуть более старого боеприпаса 7,5mm GP90, который был разработан в 1888 году Эдуардом Рубином. Первой же винтовкой под этот боеприпас стала винтовка Рудольфа Шмидта, что было отражено в одном из обозначений уже обновленного боеприпаса. Патрон 7,5mm GP90 имел более короткую гильзу – 53,5 миллиметра, помимо этого он снаряжался свинцовой пулей без оболочки. Чуть позже патрон получил уже оболочечную пулю, однако ее форма оставалась все той же. В процессе модернизации патрона гильзу удлинили до 55,6 миллиметра, изменили пороховую навеску и состав пороха (видимо по этой причине и было принято решение об удлинении гильзы, чтобы не было соблазна использовать обновленный патрон в старом оружии). Сама же пуля стала веретенообразной и в дальнейшем неоднократно подвергалась изменениям, в том числе и для повышения бронебойных свойств, расширения номенклатуры боеприпасов.Реальный диаметр пули патрона GP11 равен 7,73 миллиметра. В варианте патрона с пулей со свинцовым сердечником, вес пули равнялся 11,3 грамма. В стволе винтовки Шмидта эта пуля разгонялась до скорости 840 метров в секунду, соответственно ее кинетическая энергия составляла чуть меньше 4000 Джоулей. Но не эти малозначащие цифры определяли боеприпас, главным его преимуществом было качество. Даже с валовыми патронами удавалось достичь очень высокой кучности ведения огня, что очень быстро оценили охотники и спортсмены, чей выбор и сделал данный патрон очень популярным еще до начала Второй мировой войны.Можно, конечно, поставить под сомнение сохранность тех же свойств при производстве боеприпаса в военное время, но Швейцария не страдала ни от недостатка производственных мощностей, ни от недостатка качественных материалов, так что даже в период Второй мировой войны качество патрона не упало.До появления первого, официально обозначенного единым, пулемета на вооружение армии Швейцарии находились различные варианты пулемета Хайрема Максима, а также ручной пулемет LMG-25 конструкции Адольфа Фуррера. Оба этих пулемета питались патронами 7,5х55 и, хотя и имели свои недостатки, но вполне удовлетворяли военных.Пулеметы Максима изначально имели обозначение MG94, по году принятия на вооружение. Эти пулеметы в количестве 72 штук были закуплены в Англии и Германии, питались патронами 7,5х53,5. В последующем эти пулеметы были перестволены под обновленный патрон, а также начали применяться как авиационные с воздушным охлаждением ствола. В 1899 году на вооружение поступила очередная вариация пулемета Максима, с обозначением MG00 принципиально это оружие ничем не отличалось от предыдущего, основные отличия касались в основном станков. Этот пулемет также в последующем был перестволен под новый патрон.Заключительным вариантом, который уже не подвергался переименованию, стал MG11. Этот пулемет уже изначально питался обновленным патроном 7,5х55, небольшая партия была заказана в Германии, но начало Первой мировой войны, заставило развернуть производство этого оружия уже на территории Швейцарии. В последующем пулемет получал незначительные усовершенствования в виде простейшего оптического прицела или замены ленты питания на металлческую, но конструкция его не менялась до снятия с вооружения в 1951 году.Куда более интересным был ручной пулемет LGM-25. Дело в том, что использовался данный ручной пулемет, как с сошками, так и с легким станком, что, в совокупности с полноценным винтовочным патроном 7,5х55, с некоторой натяжкой позволяет его подвести под категорию единых пулеметов, если, конечно, закрыть глаза на отсутствие возможности быстрой замены ствола и магазинное питание.Автоматика оружия достойна отдельного внимания. Ствол пулемета был жестко связан с затворной рамой внутри которой размещался затвор, связанный с затворной рамой через три рычага. Под действием отдачи при выстреле ствол, а соответственно и затворная рама, откатывались назад, при этом система рычагов затвора взаимодействовала с приливом в ствольной коробке, что и приводило ее в движение. В результате движение ствола и затворной рамы было значительно короче движения совершаемого непосредственно самим затвором. Подача боеприпасов и выброс стреляных гильз осуществлялось сквозь затворную раму. Возврат механизмов в исходное положение осуществлялся одной возвратной пружиной, которая толкала затворную раму со стволом вперед, а благодаря приливу в затворной раме, на свое место становились и рычаги двигающие затвор, который подбирал очередной патрон из магазина при своем движении.Придумано это все было не просто так. Благодаря тому, что масса и затворной группы, и ствола пулемета использовалась на протяжении всего этапа перезарядки оружия, удалось добиться весьма высокой стабильности темпа огня, который, в свою очередь, получилось ограничить 450 выстрелами в минуту, при относительно легкой затворной группе и небольшой по длине ствольной коробке.Были у такой системы автоматики и свои недостатки, которых, как по мне, было значительно больше преимуществ. Самым главным недостатком было то, что система рычагов затворной группы, в своем сложенном положении, выступала за габариты ствольной коробки. Это вело сразу к двум проблемам.Во-первых, движение рычагов должно было происходить в горизонтальной плоскости, так как при их вертикальном расположении, даже самый малый рычаг перекрывал прицельные приспособления, что заставило бы ставить целик и мушку на стойках, что в свою очередь заставило бы стрелка подставлять большую площадь своей головы под огонь противника при прицеливании. Кроме того, при вертикальном расположении рычагов пришлось бы переместить спусковой крючок либо вперед, создав риск травмы лица стрелка рычагом, либо назад, увеличив общую длину оружия. Исходя из этого, расположение пристегнутого к пулемету магазина может быть только горизонтальным, что в принципе не такой уж и большой недостаток, особенно при использовании станка.Вторым, куда более серьезным недостатком, является необходимость в защите затворной группы от загрязнений. Понятно, что при ведении огня защитить рычаги от загрязнений можно только поместив их в кожух, как и было сделано с коротким рычагом с правой стороны. Приемник магазина представляет собой деталь, которая полностью нарушает симметрию ствольной коробки пулемета и закрывает собой короткий рычаг. Чтобы место не пропадало зря, там же размещен фиксатор магазина, а перед магазином сверху, расположили небольшой переключатель режимов огня, он же переключатель предохранителя.Чтобы вместо пулемета не получился бегемот, с длинным рычагом поступили иначе, а именно ограничились его защитой только в походном положении. Защищает длинный рычаг две крышки, которые открываются автоматически при взведении затвора, закрывая от стрелка сам движущийся рычаг сзади и сверху. В принципе, при условии, что в процессе ведения огня основная грязь может прилететь только сверху при обстреле пулеметного расчета, этого вполне достаточно.Вполне закономерным будет вопрос об отсутствии ленточного питания для данного пулемета, так как при разнице скорости движения ствола и затворной рамы в сравнении со скоростью движения самого затвора, организовать питание пулемета от ленты не так сложно. Очевидно, главной проблемой стала прочность затворной рамы, в которой бы пришлось делать дополнительную прорезь снизу для выброса стреляных гильз. И хотя данная проблема вовсе не проблема, при разработке пулемета уже официально названного единым, подобная конструкция оружия не рассматривалась.В целом же, если бы пулемет мог питаться от ленты, если бы ствол оружия был легко сменяемый, если бы темп огня подняли хотя бы раза в полтора, то можно было бы с уверенностью говорить о едином пулемете, но все это в оружии не присутствует, хотя зачатки единого пулемета, безусловно, есть.Масса тела LMG-25 равна 8,65 килограмма. Общая длина составляет 1163 миллиметра при длине ствола 585 миллиметров. Питание осуществляется из отъемных магазинов вместимостью 30 патронов. Темп ведения огня – 450 выстрелов в минуту.Требования для нового подкласса оружия для своей армии швейцарские военные чиновники разработали еще в конце 1942 года, внимательно изучив немецкие пулеметы MG-34 и MG-42. К 1950 году обозначилось два лидера, оба отечественного (для Швейцарии) разлива – W+F и SIG. Очевидно, что командование испытывало особые теплые чувства к немецким пулеметам, так как победитель оказался ну очень похожим на немецкое оружие, хотя и имел свои особенности. Проигравшие же не остались в накладе, продав свою разработку Дании, но об этом более подробно чуть позже.Автоматика пулемета MG-51 построена по схеме с коротким ходом ствола, запирание канала ствола осуществляется при помощи двух разводимых в стороны упоров. Выбор, как показывает практика, не самый удачный и долговечный, но в швейцарском исполнении удалось добиться не только неплохого ресурса затворной группы, но и относительно высокой точности на протяжении всего срока службы оружия. Механизм подачи ленты полностью повторял немецкий MG-42, впрочем, и у конкурента он был таким же, видимо это требование было прописано военными. Полностью было скопировано и крепление ствола пулемета. Питание осуществлялось из металлической нерассыпной ленты с открытым звеном.Ствольная коробка пулемета изготавливалась фрезеровкой, что негативно сказывалось не только на стоимости оружия, но и на его массе, которая составляла 16 килограмм. К этим 16 килограммам можно добавить еще вес станка, около 26 килограмм, и перемещения пулеметного расчета становятся похожи на движение разнорабочих с носилками по стройплощадке в день зарплаты. Общая длина пулемета составляла 1270 миллиметров, длина ствола 563 миллиметра. Темп ведения огня – 1000 выстрелов в минуту.Несмотря на то, что пулемет MG-51 имел достаточно большой вес для оружия такого класса, он до сих пор стоит на вооружении армии Швейцарии, хотя его производство и было свернуто. Заменой пулемету стал бельгийский FN Minimi, который питается боеприпасом 5,56х45. Исходя из этого, можно сказать, что от единых пулеметов Швейцария отказывается.Если давать пулемету MG-51 объективную оценку, то это оружие проигрывает сразу по нескольким пунктам пулеметам данного класса от других производителей. В первую очередь, нужно обратить внимание на фрезерованную ствольную коробку, благодаря которой оружие и имеет такую массу. Ствольная коробка изготовленная из одной болванки, от которой отсекли все лишнее обходилась слишком дорого в производстве как по затратам на материал, так и по времени производства. Большой вес тела пулемета затруднял перемещения пулеметного расчета, однако этот же вес давал возможность вести достаточно кучный огонь при использовании сошек, хотя возможность быстро сменить позицию мне видится более приоритетной в контексте использования единого пулемета.Вполне возможно, что эти недостатки оружия и стали главной причиной того, что пулемет MG-51 никогда не предлагался для экспорта, тем не менее, оружие продержалось на вооружении 50 лет без значительных модернизаций и улучшений, а значит соответствовало требованиям армии Швейцарии.Как уже было сказано выше, основным конкурентом в конкурсе пулемета MG-51 стал пулемет компании SIG – MG-50. Несмотря на то, что данный единый пулемет был легче, как и предложенный для него станок, он проигрывал по кучности ведения огня, что и стало основной причиной отказа. Нужно заметить, что по надежности конструкция предложенная компанией SIG имела преимущество, равно как и по долговечности, не говоря уже о стоимости производства. Дешевле оружие обходилось и в ремонте. Но это только в сравнении с MG-51, если сравнивать с другими моделями единых пулеметов, то становится очевидным, что и MG-50 не был идеальным.Автоматика пулемета MG-50 построена по схеме с отводом части пороховых газов из канала ствола оружия с коротким ходом поршня, запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора в вертикальной плоскости. Систему подачи ленты, обратно же, взяли от немецкого пулемета MG-42. Интересным моментом в оружии было то, что ствол снимался вместе с отводом пороховых газов и цилиндром газового двигателя пулемета. Единственным значимым преимуществом такого решения является разве что более быстрая замена ствола оружия.На этапе разработки пулемета MG-50 оружие испытывалось как с патроном 7,5х55, так и с боеприпасом 6,5х55, который применялся в Швейцарском варианте винтовки Mauser M-96. На этот боеприпас обратили внимание по причине достаточно большого количества данных патронов на складах. Кроме того, патрон меньшего калибра позволял, хоть и незначительно, сократить вес переносимого боезапаса. Не исключалась и возможность перехода между боеприпасами 7,5х55 и 6,5х55 путем замены ствола оружия, так что можно сказать, что конструкторы компании SIG заглянули на пару десятков лет вперед, когда пришла мода легкого перехода от калибра к калибру. Если говорить о сравнении между боеприпасами при их применении в пулемете MG-50, то патрон показал себя неплохо, но на дистанциях свыше 800 метров явное преимущество закрепилось за более крупным по калибру боеприпасом.Помимо того, что единый пулемет MG-50 испытывался с «родными» боеприпасами, компания рассматривала возможность использования и зарубежных боеприпасов и, как оказалось в последующем, сделано это было не напрасно. Помимо швейцарских патронов применялся немецкий боеприпас 7,92х57. Этот боеприпас был выбран в виду его широкого распространения, расчет был на то, что далеко не все страны имели возможность вести свои собственные разработки, результатом которых стал бы единый пулемет, а получить такое оружие, для вооружения своей армии, желающих было хоть отбавляй. Таким образом, пулемет под распространенный боеприпас был обеспечен успехом на рынке оружие, в теории. На практике же MG-50 оказался не таким перспективным, как казалось производителю. Экономика в послевоенный период была не в самом лучшем состоянии и большинство стран не могли себе позволить закупку оружия, так как все средства были направлены на восстановление производств и инфраструктуры.Единственной страной, которая позволила себе покупку этого оружия стала Дания, но и в данном случае были свои нюансы. Во-первых, оружие для Дании было адаптировано под использование более мощного американского боеприпаса .30-06 (7,62х63), с чем конструкторы вполне успешно справились, без внесения значительных изменений в конструкцию самого оружия. Во-вторых, покупка была единоразовой для компании SIG, после выполнения своих обязательств по договору, производство оружия на территории Швейцарии было завершено, а в 1955 году, компания начала разработку уже новой, более совершенной модели оружия. На вооружении армии Дании пулемет MG-50 значился под именем М/51.Масса тела пулемет равнялась 13,4 килограмма, масса станка, предлагаемого на конкурсе, 19,7 килограмма. Очевидно, что по весу пулемет MG-50 имел преимущество перед MG-51, но, даже несмотря на это, назвать его легким по современным меркам нельзя. Длина ствола оружия составляла 600 миллиметров, при этом общая длина составляла 1245 миллиметров. Интересной особенностью стало то, что скорострельность оружия в зависимости от возлагаемых на него задач, могла варьироваться от 600 до 900 выстрелов в минуту.Питался пулемет из нерассыпной металлической ленты, состоящей из кусков на 50 патронов, между собой части ленты соединялись патроном, таким образом, из 5 кусков ленты собирались и укладывались в короба ленты на 250 патронов, что тоже было заимствовано у немцев.После неудачи в конкурсе на единый пулемет для армии Швейцарии и продажи своего варианта оружия Дании, компания SIG не сдалась и принялась за разработку нового образца пулемета, уже с учетом всех пожеланий потенциальных заказчиков, то есть пулемет изначально был рассчитан не для внутреннего использования, а для экспорта. Несмотря на это первый вариант оружия с обозначением MG-55 разрабатывался под патрон 7,5х55. В последующем появились варианты пулемета MG-57-1 под патрон 6,5х55 и MG-57-2 под 7,92х57.Доведя конструкцию пулемета до приемлемых результатов, конструкторы компании SIG обозначили оружие как MG-710, на рынке данное оружие предлагалось в трех вариантах: под швейцарский патрон 6,5х55 MG-710-1, под немецкий 7,92х57 MG-710-2 и самый массовый под боеприпас 7,62х51 MG-710-3. Именно в этом исполнении оружие стало на вооружение армии Чили, Либерии, Брунея, Боливии и Лихтенштейна. Как понятно по списку стран, где оружие было принято на вооружение, пулемет MG-710 не получил широкого распространения и хоть и стал достаточно известным, популярностью не пользовался. Варинты пулемета 1 и 2, по причине используемого боеприпаса, хоть и предлагались некоторое время для покупки, но вскоре были сняты, так как спрос был равен нулю. С 1982 года производство данного пулемета было прекращено.С первого взгляда на оружия в нем сразу же узнаются немецкие корни. В большинстве источников указывается, что пулемет был создан на базе немецкого MG-45. Не совсем понятно, как можно создать что-то на базе того чего не было в серийном производстве. Скорее за основу был взят все тот же MG-42, а те усовершенствования, которые применили в конструкции, были уже полностью швейцарскими, так как при сравнении тех данных, что есть по MG-45 и MG-710 становится понятным, что усовершенствования конструкции хоть и схожи, но достигаются по-разному.Автоматика пулеметов MG-710 построена по схеме с полусвободным затвором, торможение которого осуществляется двумя упорами в передней части затвора, которые входят в пазы в стволе. Обратить внимание нужно на то, что используются именно упоры, разводимые в стороны, а не ролики, хотя принцип работы полностью аналогичен. Запирание канала ствола осуществляется благодаря тому, что с боевыми выступами взаимодействует клиновидная часть затворной группы, заставляя их удерживаться в пазах в стволе. После выстрела пороховые газы через донце гильзы и переднюю часть затворной группы воздействуют на подпирающий выступы клин, который отходит назад, позволяя выступам выйти из пазов и давая возможность затвору откатится назад уже после того как пуля покидает ствол пулемета.Как и другое оружие с полусвободным затвором, MG-710 оказался восприимчивым к загрязнениям в ствольной коробке и требовательным к смазке в зависимости от температуры окружающей среды. Несмотря на это каких-то конкретных жалоб на надежность оружия не поступало, а те которые присутствовали, были связаны, чаще всего, с отсутствием нормального обслуживания пулемета.Куда более интересным моментом в конструкции оружия можно назвать то, что оно могло питаться как из нерассыпной, так и рассыпной ленты, правда так и не удалось узнать, требуются ли какие-либо манипуляции с пулеметом для смены типа ленты питания.Масса тела пулемета равна 9,25 килограмм, станок для оружия имеет массу 10 килограмм. Длина ствола равна 560 миллиметров, общая длина оружия 1146 миллиметров. Скорострельность – 900 выстрелов в минуту.Как не сложно заметить, создать конструкцию единого пулемета, которая бы могла стать основой для последующих модернизаций и прослужить долгий промежуток времени в рядах вооруженных сил, швейцарским конструкторам так и не удалось. Несмотря на то, что были использованы как собственные разработки, так и заимствованные, в том или ином виде, зарубежных, результат все равно оказывался хуже, чем ожидалось. Тем не менее, сложно поспорить с тем, что даже такие не самые популярные конструкции, выполненные со швейцарской точностью и вниманием к деталям, работали безотказно и долговременно.Можно сказать, что швейцарцев подвели немецкие пулеметы, конструкция которых хоть и была для своего времени весьма передовой и отвечающей всем требованиям, но явно не была способна конкурировать с едиными пулеметами с газоотводной системой автоматики по дешевизне производства и безотказности в неблагоприятных условиях эксплуатации.Не совсем понятно, почему не была использована достаточно интересная схема автоматики собственной разработки, применяемая в пулемете LMG-25. Несмотря на то, что использование рычагов в конструкции затворных групп огнестрельного оружия уже стало пережитком прошлого, подобная система автоматики видится весьма перспективной в виду того, что сами пороховые газы не воздействуют напрямую на рычажную систему затвора, что позволяет изготавливать относительно легкие затворы при использовании мощных винтовочных боеприпасов. Впрочем, как и любая конструкция, подобная затворная группа не лишена своих недостатков, но недостатки есть и в газоотводной системе автоматики и в полусвободном затворе, да и в целом ничего идеального не существует.Что касается конкурса на единый пулемет для армии Швейцарии, то есть информация только о финалистах, то есть о пулеметах компаний W+F и SIG, а ведь явно были и участники этого конкурса из других стран. Такая информация помогла бы разобраться, почему швейцарцы отдавали предпочтение немецким конструкциям в своем исполнении, так как дело было не только в боевом опыте применения MG-34 и MG-42, но и в сравнении этого оружия с другими конструкциями.