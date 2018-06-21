Бангладеш подписал контракт на поставку китайских учебно-боевых самолетов K-8W

Китай продолжает продвижение своей продукции в южную Азию. Пресс-служба Военно-воздушных сил Бангладеш объявила о поставке в страну дополнительной партии китайских учебно-боевых самолетов K-8W. Подписание контракта на поставку самолетов состоялось 20 июня 2018 года в штаб-квартире ВВС Бангладеш Дакке. Количество заказанных самолетов и другие сведения по контракту не раскрываются.ВВС Бангладеш уже имеют на вооружении девять китайских самолетов K-8W, полученных в 2014 году. Данные УБС используются в основном в качестве самолетов основного этапа подготовки курсантов Академии ВВС и располагаются на авиабазе Матиур Рахман близ Джессура. Необходимо отметить, что для повышенного этапа подготовки курсантов в академии ВВС используются российские Як-130, заказанные в 2013 году в количестве 24 штук.Всего же заявлено о необходимости приобретения для ВВС страны 23 учебно-боевых самолетов K-8W.Самолеты серии К-8 (JL-8) производятся китайским предприятием Hongdu Aviation Industry (Group) Corporation китайской корпорации AVIC. Модификация K-8W является последней версией экспортных модификаций самолета К-8 (JL-8), отличаясь применением "стеклянной" кабины.Тактико-технические данные самолета:крыло - 9.6 метра; - длина – 11.6 метра; высота - 4.2 метра; вес пустой/норма/макс – 2.6/3.6/ 4.3 тонны; вес топлива (внутренний) – 780 килограмм; скорость на высотах до 1/11 километров – 800/680 км/ч; дальность (перегонная) до 2100 километров; радиус боевого применения – 1.4 тысячи километров; наибольшее время полета до 4.2 часа; высотный потолок – 13.6 тысяч километров; экипаж – 1+1;вооружение: в зависимости от модификации и требований заказчика; полезная нагрузка до 1-й тонны на 4-х узлах подвески.