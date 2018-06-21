Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В Израиле разработана новейшая система распознавания «свой-чужой»
Инженеры израильской компании Thermal Beacon Ltd разработали высококачественные маркеры (излучатели), с помощью которых во время боя можно легко отличить своего от чужого, сообщает ресурс iHLS.
Разработка представлена двумя вариантами – MS OMR II С и MK-IV.
Элементы первой монтируются на защитный шлем военнослужащих, маркируя тем самым «своих» бойцов. Вторая система предназначена для маркировки транспортных средств, зданий и других объектов.
По словам разработчиков, во время испытаний удавалось распознавать живые и неодушевленные объекты на расстоянии до 18 километров. В основе системы – инфракрасные излучатели.
В компании считают, что их изделие будет востребовано, в первую очередь в подразделениях специального назначения, в полиции и поисково-спасательной службе.
Сообщается также, что тепловые маркеры просматриваются в температурном спектре до 12 мкм (наиболее эффективны при 3-5 мкм), и не дают излучения в ближней к инфракрасной или видимой областях.
Как отметил менеджер по маркетингу компании Дэниел Даешевиц, обе системы проверены в боевых условиях, полностью интегрированы и уже используются некоторыми натовскими подразделениями. Он добавил, что боец не ощущает никаких неудобств от размещения элементов системы в силу их компактности. Зато сама система позволяет избежать ошибок при идентификации цели, обеспечивая военнослужащему дополнительный уровень защиты.
Разработка представлена двумя вариантами – MS OMR II С и MK-IV.
Элементы первой монтируются на защитный шлем военнослужащих, маркируя тем самым «своих» бойцов. Вторая система предназначена для маркировки транспортных средств, зданий и других объектов.
По словам разработчиков, во время испытаний удавалось распознавать живые и неодушевленные объекты на расстоянии до 18 километров. В основе системы – инфракрасные излучатели.
В компании считают, что их изделие будет востребовано, в первую очередь в подразделениях специального назначения, в полиции и поисково-спасательной службе.
Сообщается также, что тепловые маркеры просматриваются в температурном спектре до 12 мкм (наиболее эффективны при 3-5 мкм), и не дают излучения в ближней к инфракрасной или видимой областях.
Как отметил менеджер по маркетингу компании Дэниел Даешевиц, обе системы проверены в боевых условиях, полностью интегрированы и уже используются некоторыми натовскими подразделениями. Он добавил, что боец не ощущает никаких неудобств от размещения элементов системы в силу их компактности. Зато сама система позволяет избежать ошибок при идентификации цели, обеспечивая военнослужащему дополнительный уровень защиты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, https://i-hls.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти