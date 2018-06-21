15:41 21 июня
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В Израиле разработана новейшая система распознавания «свой-чужой»

Инженеры израильской компании Thermal Beacon Ltd разработали высококачественные маркеры (излучатели), с помощью которых во время боя можно легко отличить своего от чужого, сообщает ресурс iHLS.



Разработка представлена двумя вариантами – MS OMR II С и MK-IV.


Элементы первой монтируются на защитный шлем военнослужащих, маркируя тем самым «своих» бойцов. Вторая система предназначена для маркировки транспортных средств, зданий и других объектов.

По словам разработчиков, во время испытаний удавалось распознавать живые и неодушевленные объекты на расстоянии до 18 километров. В основе системы – инфракрасные излучатели.

В компании считают, что их изделие будет востребовано, в первую очередь в подразделениях специального назначения, в полиции и поисково-спасательной службе.

В Израиле разработана новейшая система распознавания «свой-чужой»


Сообщается также, что тепловые маркеры просматриваются в температурном спектре до 12 мкм (наиболее эффективны при 3-5 мкм), и не дают излучения в ближней к инфракрасной или видимой областях.

Как отметил менеджер по маркетингу компании Дэниел Даешевиц, обе системы проверены в боевых условиях, полностью интегрированы и уже используются некоторыми натовскими подразделениями. Он добавил, что боец не ощущает никаких неудобств от размещения элементов системы в силу их компактности. Зато сама система позволяет избежать ошибок при идентификации цели, обеспечивая военнослужащему дополнительный уровень защиты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, https://i-hls.com
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Комментарии 12

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  1. Imobile (Игорь) Сегодня, 14:56
    Не могу не удержаться - по ДНК?
    Imobile
    1. 7gor (Наби) Сегодня, 15:09
      Нее,снял каску с бойца,одел на себя ....и ты "свой"!Потом "свои" же подлянку устроят!Бойцов самих надо чипировать,пока только спецподразделений!Остальным это не надо
      7gor
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:15
        Я думал они экспресс тестом определяют была ли мама евреем или нет. А так недоработка получается
        Imobile
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:34
          Цитата: Imobile
          Сегодня, 15:15
          Я думал они экспресс тестом определяют была ли мама евреем или нет.



          Tiras
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:27
        "Бойцов самих надо чипировать"///

        Сигналы таких чипов не будут достаточно сильны
        для того, чтобы их различала воздушная поддержка:
        дроны, вертолеты, самолеты. Поэтому - не годится.
        Хотя массовое "чипирование" солдат (и гражданских тоже)
        произойдет вот-вот. Но не для этих целей, а для медицинских
        и бытовых.
        voyaka uh
  2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 15:06
    Ничто не ново под луной https://inforeactor.ru/110652-nevidimoe-oko-rossi
    iskogo-specnaza-unikalnaya-razrabotka-inzhenerov
    Doliva63
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:12
      По мне так еще одно оружие подкинули.... засветить все поле боя "своими" и нет проблем..., не думаю, что это не реально...
      MPN
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:11
    Давно пора было.Слишком много потерь от дружественного огня.Например,в Ираке почти все потерянные английские Челенджеры были подбиты своими же.Во время первой чеченской был случай.Брат рассказывал.Ночью перестрелка,раненые,а потом узнали что это из другой бригады пацаны в прорыв пошли из окружения...Так что очень нужная вещь
    Magic Archer
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:22
      Конечно. И такие попытки предпринимались не раз.
      Но индикаторы свой-чужой наземных войск не были достаточно отчетливы для ВВС. Мне рассказывали, как в Газе, в уличных боях, где мелкие отряды своих и боевиков "перепутались" на улицах (и еще ночью) летчик ударного вертолета, запутавшись, рявкнул по рации: "кто меня слышит - сесть на землю, не двигаться".
      И начал косить из Вулкана, тех, кто продолжал двигаться.
      К счастью, все свои услышали. И обстановка разрядилась.
      Такие датчики надо было установить "еще вчера".
      voyaka uh
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:28
        Уличные бои это вообще ад.Из каждого окна,подвала откуда угодно можно поймать пулю.Помню Читал в каком то журнале что ещё в 90 американцы пытались нечто подобное сделать,но уровень технологии не позволил.Сейчас же думаю это вполне реально.По крайней мере маркеры для своих в ночное время вполне реально сделать.Чтобы в пнв было видно кто здесь кто
        Magic Archer
      2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:39
        ..сказки. Там ОФ снаряды и осколкам вс равно лежишь ты или силишь и разлет снарядов тот еще.
        Zaurbek
  4. ученый Сегодня, 15:40
    Бред какой то! А что индивидуальные рации уже не нужны? Или они думают, что всю жизнь будут воевать со слепыми папуасами, которые в их электронике ни когда не разберутся.
    Самая надежная идентификация это по радиостанции. Во первых, делается только по запросу, что снижает вероятность перехвата и обнаружения. Во вторых, ввод ключа идентификации ни кто кроме живого бойца сделать не сможет.
    ученый
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