АГС-40 «Балкан»: долгий путь в войска



АГС-40 "Балкан" на станке. На переднем плане - лента заводского снаряжения. Фото Vitalykuzmin.net



Лента с выстрелами 7П39. Фото Modernfirearms.net



Граната для АГС-40. Слева - разрезной макет, справа - донце изделия с отверстиями для выхода газов. Фото Modernfirearms.net



Стрельба из "Балкана". Стрелок использует сиденье станка. Фото Oruzhie.info

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://modernfirearms.net/

https://vpk.name/

http://arms-expo.ru/

http://russianarms.ru/

В настоящее время на вооружении российской армии состоят автоматические гранатометы двух моделей – АГС-17 «Пламя» и АГС-30. Ранее для дополнения, а затем и замены этого оружия было разработано изделие АГС-40 «Балкан». Новый проект появился еще в начале девяностых годов, но до сих пор не привел к желаемым результатам. Такое оружие производилось только мелкими партиями, а также не было принято на вооружение. Почему интереснейший образец пехотного вооружения, способный положительно повлиять на потенциал армии, пока не поступил на вооружение, а полномасштабное серийное производство несколько раз переносилось?История проекта АГС-40 «Балкан» восходит к середине восьмидесятых годов, когда отечественная оборонная промышленность занялась разработкой нового автоматического гранатомета с повышенными характеристиками. По заказу военного ведомства, тульское Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) проработало облик гранатомета с повышенной дальностью стрельбы. Вскоре был предложен готовый образец, в конструкции которого использовались некоторые новые идеи. Тем не менее, тот проект не получил развития.Позже ЦКИБ СОО предложило новый вариант гранатомета на базе имеющихся наработок. Это изделие получило обозначения АГС-40 и 6Г27, а также имя «Балкан». В начале девяностых конструкторы определили полный технический облик перспективного оружия, разработали необходимую документацию, а также построили первые опытные образцы. По ряду причин, позже этот проект передали ГНПП / НПО «Прибор» (г. Москва), ранее создававшему только боеприпасы для различных систем. Итогом нового этапа работ стало появление проекта «Балкан» в его современном виде.Уже в начале девяностых годов новый образец пехотного вооружения стали показывать на различных военно-технических выставках. Потенциальный заказчик в лице представителей российского министерства обороны проявлял интерес к этому оружию, но дальше дело не пошло. В тот период военное ведомство столкнулось с серьезнейшими проблемами финансового характера, и потому не имело возможности закупать в заметных количествах все необходимые образцы. Изделие АГС-40 пополнило печальный список новых разработок с неопределенным будущим.В конце девяностых и начале двухтысячных годов зазвучали первые заявления о возможном принятии «Балкана» на вооружение. Впрочем, и на этот раз разговоры не имели реального продолжения, а перспективы оружия оставались туманными. Ситуация стала меняться только в конце прошлого десятилетия, и у автоматического гранатомета впервые появилось реальное будущее.В 2008 году ГНПП «Прибор» изготовило и передало министерству обороны партию опытных гранатометов. В одну из частей отправили шесть изделий АГС-40 и соответствующий запас выстрелов 7П39. Пока речь шла только об испытаниях военными специалистами, но на фоне предыдущих событий и это могло стать поводом для оптимистичных прогнозов. В тот период начинался новый этап перевооружения армии, и она проявляла интерес к различным перспективным образцам. По результатам этих событий «Балкан» имел шанс поступить на вооружение.В целом, положительные прогнозы оправдались. Несмотря на наличие некоторых незначительных замечаний и дополнительные пожелания военных, гранатомет 6Г27 / АГС-40, в целом, устроил военных. В ближайшем будущем предполагалось провести необходимые доработки и вновь проверить оружие. После всех необходимых проверок мог появиться приказ о его постановке на вооружение и заказ на серийные образцы.Впрочем, и на этот раз не удалось управиться в минимальные сроки. Доработки и проверки заняли несколько лет. Только в феврале 2013 года руководство НПО «Прибор» сообщило о проведении очередного этапа проверок. Согласно новостям того времени, АГС-40 находился на стадии государственных испытаний. Проверки планировалось завершить до конца года, после чего можно было начинать серийное производство. Руководители «Прибора» утверждали, что выпуск нового оружия будет осуществляться в сотрудничестве с заводом «Ижмаш».К сожалению, работы вновь потребовали больше времени, чем хотелось бы. Однако были получены желаемые результаты, вновь ставшие поводом для оптимизма. Несколько лет назад предприятие «Прибор» сообщило, что серийное производство «Балканов» может стартовать уже в 2017 году. Позже стало ясно, что и эти планы реализовать не удастся. Руководство «Прибора» уточнило, что установленные сроки были сорваны по вине смежных предприятий, которые не справились со своими задачами.В начале этого года холдинг «Техмаш», в состав которого сейчас входит НПО «Прибор», опубликовало весьма примечательные данные о перспективном автоматическом гранатомете. Утверждалось, что организация-разработчик сейчас завершает процесс доводки и совершенствования АГС-40, и уже в этом году обновленные гранатометы выйдут на общевойсковые испытания. По завершении этого этапа проверок они смогут поступить на вооружение и пойти в серию.В начале июня пресс-служба НПО «Прибор» уточнила текущий статус проекта. Предприятие изготовило партию «Балканов» и передало ее армии для проведения опытно-боевой эксплуатации. При этом разработчики гранатомета пока не знают, когда он будет принят на вооружение. Вероятно, это произойдет в самом ближайшем будущем, сразу после завершения текущих проверок.Последние события в контексте проекта АГС-40 / 6Г27 могут быть поводом для оптимизма, особенно на фоне предыдущей «биографии» этого гранатомета. После длительного ожидания перспективное оружие получает реальный шанс попасть в армию и заменить существующие образцы. От последних «Балкан» отличается повышенными техническими и боевыми характеристиками, что должно привести к росту огневой мощи подразделений, вооруженных им. Очевидно, что процесс перевооружения армии займет немало времени, но его результаты стоят того.Зная историю проекта АГС-40 «Балкан», совсем не трудно заметить, по каким причинам это оружие до сих пор не поступило на вооружение. В первую очередь, на ходе работ и судьбе перспективного образца сказались проблемы, связанные с распадом Советского Союза. Министерство обороны независимой России, оставшись без должного финансирования, не смогло принять на вооружение и заказать гранатометы нового типа сразу после их появления. В дальнейшем ситуация значительно не менялась, и потому гранатомет «Балкан» не имел реальных перспектив.Только в конце двухтысячных годов – через полтора десятка лет после своего появления – АГС-40 подали на испытания в интересах военного ведомства. На этом этапе было установлено, что гранатомет не лишен недостатков. Отдельные его элементы и сопутствующее оснащение нуждалось в тех или иных доработках, и на их совершенствование ушло определенное время. Переработка проекта и новые испытания заняли еще около десяти лет. К счастью, к настоящему времени удалось завершить почти все необходимые работы, и гранатомет «вышел на финишную прямую».До конца этого года военные намерены провести войсковые испытания, по результатам которых будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе «Балкана». По всей видимости, он наконец-то будет поставлен на вооружение и пойдет в полноценную серию. Как следствие, пехотные подразделения получат новое оружие, отличающееся от существующего повышенными характеристиками и расширенными боевыми возможностями.Разработчики проекта АГС-40 утверждают, что новый автоматический гранатомет способен атаковать цели на дальностях до 2500 м. По эффективности поражения целей он вдвое превосходит существующие системы АГС-17 и АГС-30. Кроме того, несмотря на рост основных характеристик, «Балкан» имеет приемлемые габариты и вес. Такие результаты были получены за счет использования нескольких интереснейших идей, предложенных и проверенных еще в восьмидесятых годах. Прежде всего, они затрагивали конструкцию гранатометного выстрела.Основной задачей экспериментального проекта ЦКИБ СОО было повышение огневой мощи в сравнении с имеющимися гранатометами. Было установлено, что эту задачу можно решить за счет совершенно нового боеприпаса. В первую очередь, он должен был иметь калибр 40 мм вместо прежних 30 мм, что привело к значительному увеличению размеров и массы боевой части. Также было предложено отказаться от традиционной гильзы. Метательный заряд следовало размещать в отдельном отсеке корпуса гранаты.На основе таких идей был создан безгильзовый гранатометный выстрел 7П39. Он имеет цилиндрический корпус с головным гнездом для взрывателя. Большая часть корпуса вмещала основной заряд, в небольшом донном отсеке поместили порох и капсюль. Пороховые газы должны были истекать через четыре отверстия в донце, закрытые прорываемыми мембранами. 40-мм граната в сборе имеет длину 132 мм и весит 430 г. Для сравнения, граната ВОГ-17 при меньшем калибре и той же длине весит лишь 280 г.Сам гранатомет АГС-40 имеет достаточно простую конструкцию, а также отличается малыми габаритами и массой. Он построен по линейной схеме, ствольная коробка и автоматика находится непосредственно за стволом. Над казенной частью ствола располагается приемник ленты с механизмами ее перемещения. Тело гранатомета предлагается устанавливать на станок-треногу, разработанный на основе станка для «Пламени». На задних опорах такого станка может устанавливаться сиденье для стрелка. Подача боеприпасов осуществляется справа при помощи лент, транспортируемых в металлических коробках.«Балкан» получил автоматику на основе газового двигателя необычной конструкции. В ней отсутствуют отдельные газоотводная трубка и поршень; их функции выполняют камора и ударник соответственно. Внутри трубчатой ствольной коробки помещается затворная рама с поворотным затвором. К раме жестко присоединяется ударник, передвигающийся внутри затвора. Сзади рама подпирается возвратно-боевой пружиной. Огонь ведется с открытого затвора.Спусковой механизм обеспечивает стрельбу одиночными или очередями. Техническая скорострельность изделия составляет 400 выстрелов в минуту. Ствол длиной 400 мм обеспечивает разгон гранаты до 220 м/с. Дальность стрельбы, в зависимости от угла возвышения – до 2500 м.Большой интерес представляет принцип действия автоматики. При нажатии на спусковой крючок происходит освобождение затворной рамы, и она начинает двигаться вперед. Затвор досылает в камору выстрел, после чего запирает ствол поворотом. После остановки затвора рама продолжает движение и в крайней передней точке при помощи ударника накалывает капсюль гранаты. Давление пороховых газов выбрасывает выстрел из ствола, а также воздействует на ударник, который выполняет функции газового поршня. Он начинает двигаться назад, толкая затворную раму и сжимая возвратно-боевую пружину. Уходя назад, рама проворачивает и отпирает затвор, затем уводя его за собой. После выхода в крайнюю заднюю точку рама становится на взвод или выполняет новый выстрел.Тело гранатомета «Балкан» имеет длину около 1 м и весит всего 18 кг. Несмотря на увеличенный калибр и улучшенные боевые характеристики, по габаритам и весу АГС-40 почти не отличается от другого отечественного оружия своего класса. Станок, в зависимости от конфигурации, добавляет еще 13-14 кг. Металлическая коробка с лентой на 20 выстрелов имеет массу 14 кг. Таким образом, эксплуатация нового оружия не связана с какими-либо проблемами, хотя и дает известные преимущества.Согласно последним данным, в ближайшем будущем автоматический гранатомет 6Г27 / АГС-40 сможет поступить на вооружение. Такой исход станет поводом для радости, но она оказывается омрачена одним неприятным обстоятельством – сроками. От начала разработки проекта и до принятия на вооружение пройдет едва ли не три десятка лет. Остается только гадать, какими могут быть последствия столь серьезного затягивания работ и смещения сроков.При этом одно из возможных последствий уже известно. В настоящее время НПО «Прибор» совместно с концерном «Калашников» разрабатывает новый проект автоматического гранатомета под 40-мм выстрел. По известным данным, «Калашников» создает сам гранатомет, а боеприпасы для него делает «Прибор». Результаты нового проекта ожидаются в самое ближайшее время. Вполне возможно, что новый гранатомет в обозримом будущем станет конкурентом «Балкана» в деле принятия на вооружение. Какой из двух образцов в таком случае будет принят на вооружение – остается только гадать.Впрочем, АГС-40 «Балкан» пока имеет серьезное преимущество перед возможным конкурентом. Он уже прошел ряд важнейших этапов и уже поступил в опытно-боевую эксплуатацию, что приближает его к желаемому исходу. Согласно январским новостям, эти проверки завершатся до конца года, и тогда же АГС-40 может быть принят на вооружение. После трех десятилетий ожидания армия наконец сможет получить желаемое оружие.