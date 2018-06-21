Пресс-служба Порошенко: Он потребовал от Путина соблюдать Минск-2

Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключённым украинцам.

Стало известно об очередных телефонных переговорах между президентами России и Украины. О переговорах сообщает пресс-служба украинского президента. При этом в версии пресс-секретариата Петра Порошенко всё представлено так, будто бы говорил исключительно глава украинского государства. Причём не просто говорил, а «требовал».Из сообщения:Далее заявлено, что Порошенко «призвал Путина к выполнению Россией Минских договорённостей».Что говорил Петру Порошенко в ответ Владимир Путин, пресс-служба президента Украины решила украинским гражданам не сообщать. О заявлении Владимира Путина при этом сведения приводит РИА Новости . Отмечено, что российский президент выразил обеспокоенность ростом насилия на Донбассе со стороны украинских силовиков, а также увеличившимся числом обстрелов региона со стороны ВСУ и, как следствие, ростом числа жертв среди гражданского населения.На этом фоне стало известно о том, что ВРУ сегодня большинством голосов поддержала президентский закон о нацбезопасности. За инициативу Порошенко проголосовали 248 депутатов из 450 (необходимый минимум - 226 голосов). Документ предполагает, что главной целью Украины является членство в НАТО и Европейском союзе. По мнению Порошенко, это и есть основной базис украинской безопасности.