15:40 21 июня
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Пресс-служба Порошенко: Он потребовал от Путина соблюдать Минск-2

Стало известно об очередных телефонных переговорах между президентами России и Украины. О переговорах сообщает пресс-служба украинского президента. При этом в версии пресс-секретариата Петра Порошенко всё представлено так, будто бы говорил исключительно глава украинского государства. Причём не просто говорил, а «требовал».

Из сообщения:
Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключённым украинцам.


Далее заявлено, что Порошенко «призвал Путина к выполнению Россией Минских договорённостей».


Пресс-служба Порошенко: Он потребовал от Путина соблюдать Минск-2


Что говорил Петру Порошенко в ответ Владимир Путин, пресс-служба президента Украины решила украинским гражданам не сообщать. О заявлении Владимира Путина при этом сведения приводит РИА Новости. Отмечено, что российский президент выразил обеспокоенность ростом насилия на Донбассе со стороны украинских силовиков, а также увеличившимся числом обстрелов региона со стороны ВСУ и, как следствие, ростом числа жертв среди гражданского населения.

На этом фоне стало известно о том, что ВРУ сегодня большинством голосов поддержала президентский закон о нацбезопасности. За инициативу Порошенко проголосовали 248 депутатов из 450 (необходимый минимум - 226 голосов). Документ предполагает, что главной целью Украины является членство в НАТО и Европейском союзе. По мнению Порошенко, это и есть основной базис украинской безопасности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:17
    ... Порошенко «призвал Путина к выполнению Россией Минских договорённостей»...

    Вопрос: в какой позе оно "требовало"?
    Мало того, что фантастику синюшную вываливают в СМИ, так ещё и не знают что и от кого требуют. Стороны конфликта - в/на б/у 404-я и ЛДНР. Пусть звонит туда и договаривается.
    Читаем первый абзац "Минских соглашений":
    ...Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Французской Республики Франсуа Олланд и Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подтверждают...

    Потрох от бабушки Меркель и Макрона что-то потребовал?
    Они такие же подписанты - гаранты!
    Андрей К
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:24
      Андрей, hi , как это понимать?
      Порошенко «призвал Путина к выполнению Россией Минских договорённостей».
      Что за бред? Не так давно, президент ıqниɐdʞʎ говорил, что нет никаких "минских соглашений", есть нормандский формат!
      Противоречат сами себе...
      Logall
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:29
        Цитата: Logall
        ...Что за бред? Не так давно, президент ıqниɐdʞʎ говорил, что нет никаких "минских соглашений", есть нормандский формат!...

        Саш hi
        Недавно он был после запоя, а сегодня в предчувствии запоя lol
        Завтра ещё что-нибудь "изречёт" wassat
        Оно само не знает, о чём лопочет laughing
        Андрей К
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:31
          Цитата: Андрей К
          Недавно он был после запоя, а сегодня в предчувствии запоя

          Logall
        2. MPN (Павел) Сегодня, 15:35
          Согласен. Активизация разговорной деятельности на фоне устранения похмелья некоторым количеством спиртного...
          MPN
    2. volodya (владимир) Сегодня, 15:25
      Петя оказывается очень важный деятель!
      volodya
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:38
      Было бы интересно почитать стенографию разговора.
      Венд
  2. mad (Алексей) Сегодня, 15:21
    Что говорил Петру Порошенко в ответ Владимир Путин, пресс-служба президента Украины решила украинским гражданам не сообщать.

    Дебилы б...ь ⓒ
    Что еще можно ответить.
    mad
  3. assa67 (андрей) Сегодня, 15:32
    удивительно.как могут такие мысли в голову приходить?клещи,вроде отошли request
    assa67
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:40
      Андрей, hi , бочку его посадить! Диогеном конечно же не станет, но может мысли какие-нибудь адекватные появятся. Если осталось то, где они должны зарождаться - мозги.
      Anarchist
  4. Кент0001 (евгений) Сегодня, 15:34
    Зачем общаться с этим иди о том из незалежной, или партнеры попросили? Зачем слушать комменты официальных лиц и представителей хо хло стана в таком тоне? Зачем давать повод?
    Кент0001
  5. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:36
    На месте ВВП, я бы ответил тов Порошенко, что завтрашнего утра РФ начнет принудительно выполнять Минск-2....
    1. Федерализация Украины
    2. Новая конституция. и т.д.
    Zaurbek
  6. Ru_Na (Рустам) Сегодня, 15:40
    Порошенко что то потребовал от Путина??? Ну ну, интересно и в каком состоянии он это делал, или у Петьки уже началась пятница?!
    Ru_Na
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